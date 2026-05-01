Вы сможете попробовать карельские калитки и разглядеть Валаам с вершины, а еще увидите водопады, прячущиеся в зелени, и узнаете, как здесь переплетаются природа, быт и история.
Описание экскурсии
Карельская деревня
Отправимся к Ладожскому озеру по Голубой дороге — живописному международному маршруту. В карельской деревне можно устроить кофе-паузу и попробовать калитки, которые местные умелицы пекут в русской печи. Заодно вы узнаете, почему это место связано со старыми границами России, Швеции и Финляндии.
Деревня Кителя
Вы попробуете добыть гранат-альмандин: молотком и стамеской отделите от чёрного слюдистого сланца красный камешек, похожий на рубин. В 17 веке шведы отправляли такие минералы своему королю. Карельские камни до сих пор связывают с короной и скипетром шведского монарха.
Водопады
Они не слишком высокие, но очень живописные: вода здесь шумит среди деревьев и камней, а вокруг — тишина. Если вы готовы к более длинной пешей прогулке (3 км), можно дойти до Белых мостов — самого высокого водопада Карелии.
Змеиные скалы
После этого вы пройдёте около 1 км по бору к каменному берегу Ладожского озера. На скалах природа оставила необычные узоры, похожие на змеиные клубки.
Гора Лешего
С вершины открывается вид на Ладогу, а в ясную погоду можно разглядеть Валаам. По пути также остановимся у финского дота времён ВОВ.
Вы узнаете:
- о растительном и животном мире Карелии
- военной истории Приладожья
- том, как земли переходили из рук в руки и входили в состав разных государств
- традициях, кухне и быте местных жителей
- карельских сказках, загадках и легендах
Ориентировочный тайминг
9:00 — выезд из Петрозаводска
10:40 — карельская деревня
12:00 — Кителя
13:30 — треккинг вдоль берега Ладоги к Змеиным скалам и шхерам
15:00 — лесной водопад
16:30 — подъём на гору Лешего
20:00 — возвращение в Петрозаводск
Организационные детали
- Экскурсия проходит на автомобиле HAVAL M6 для 1–4 человек
- Трансфер для группы более 4 человек и питание оплачиваются отдельно. Можно взять ланч-боксы с собой, заехать в кафе или ресторан либо заранее договориться о приготовлении финской ухи на костре
- Маршрут индивидуальный: по договорённости можно изменить программу, поменять остановки, добавить треккинг к водопаду Белые мосты, заехать в этническую деревню или прокатиться на катере до Валаама и к шхерам — 5500 ₽/час. При изменении маршрута длительность путешествия увеличится
- С вами буду я или другой гид нашей команды