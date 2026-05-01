Карельское Приладожье: путешествие из Петрозаводска

Добыть гранат-альмандин, выйти к Змеиным скалам и прогуляться по бору
Большая вода Ладоги, лесные тропы, камни с узорами и тихие деревни у старых границ — всё это ждёт вас в нашем релакс-путешествии.

Вы сможете попробовать карельские калитки и разглядеть Валаам с вершины, а еще увидите водопады, прячущиеся в зелени, и узнаете, как здесь переплетаются природа, быт и история.
Карельское Приладожье: путешествие из Петрозаводска
Карельское Приладожье: путешествие из Петрозаводска
Карельское Приладожье: путешествие из Петрозаводска

Описание экскурсии

Карельская деревня

Отправимся к Ладожскому озеру по Голубой дороге — живописному международному маршруту. В карельской деревне можно устроить кофе-паузу и попробовать калитки, которые местные умелицы пекут в русской печи. Заодно вы узнаете, почему это место связано со старыми границами России, Швеции и Финляндии.

Деревня Кителя

Вы попробуете добыть гранат-альмандин: молотком и стамеской отделите от чёрного слюдистого сланца красный камешек, похожий на рубин. В 17 веке шведы отправляли такие минералы своему королю. Карельские камни до сих пор связывают с короной и скипетром шведского монарха.

Водопады

Они не слишком высокие, но очень живописные: вода здесь шумит среди деревьев и камней, а вокруг — тишина. Если вы готовы к более длинной пешей прогулке (3 км), можно дойти до Белых мостов — самого высокого водопада Карелии.

Змеиные скалы

После этого вы пройдёте около 1 км по бору к каменному берегу Ладожского озера. На скалах природа оставила необычные узоры, похожие на змеиные клубки.

Гора Лешего

С вершины открывается вид на Ладогу, а в ясную погоду можно разглядеть Валаам. По пути также остановимся у финского дота времён ВОВ.

Вы узнаете:

  • о растительном и животном мире Карелии
  • военной истории Приладожья
  • том, как земли переходили из рук в руки и входили в состав разных государств
  • традициях, кухне и быте местных жителей
  • карельских сказках, загадках и легендах

Ориентировочный тайминг

9:00 — выезд из Петрозаводска
10:40 — карельская деревня
12:00 — Кителя
13:30 — треккинг вдоль берега Ладоги к Змеиным скалам и шхерам
15:00 — лесной водопад
16:30 — подъём на гору Лешего
20:00 — возвращение в Петрозаводск

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автомобиле HAVAL M6 для 1–4 человек
  • Трансфер для группы более 4 человек и питание оплачиваются отдельно. Можно взять ланч-боксы с собой, заехать в кафе или ресторан либо заранее договориться о приготовлении финской ухи на костре
  • Маршрут индивидуальный: по договорённости можно изменить программу, поменять остановки, добавить треккинг к водопаду Белые мосты, заехать в этническую деревню или прокатиться на катере до Валаама и к шхерам — 5500 ₽/час. При изменении маршрута длительность путешествия увеличится
  • С вами буду я или другой гид нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
По вашем адресу в Петрозаводске
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов в Петрозаводске
Провели экскурсии для 877 туристов
Приветствуем вас, дорогие путешественники! Мы небольшая дружная команда гидов в Карелии, увлечённая своим делом! Организуем мастер-классы и обзорные экскурсии по Петрозаводску. А также поездки на вулканы и водопады, в местные деревни и мистические места. С нетерпением ждём нашей встречи.

от 36 000 ₽ за экскурсию
Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.