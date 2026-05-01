Большая вода Ладоги, лесные тропы, камни с узорами и тихие деревни у старых границ — всё это ждёт вас в нашем релакс-путешествии. Вы сможете попробовать карельские калитки и разглядеть Валаам с вершины, а еще увидите водопады, прячущиеся в зелени, и узнаете, как здесь переплетаются природа, быт и история.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов.А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Карельская деревня

Отправимся к Ладожскому озеру по Голубой дороге — живописному международному маршруту. В карельской деревне можно устроить кофе-паузу и попробовать калитки, которые местные умелицы пекут в русской печи. Заодно вы узнаете, почему это место связано со старыми границами России, Швеции и Финляндии.

Деревня Кителя

Вы попробуете добыть гранат-альмандин: молотком и стамеской отделите от чёрного слюдистого сланца красный камешек, похожий на рубин. В 17 веке шведы отправляли такие минералы своему королю. Карельские камни до сих пор связывают с короной и скипетром шведского монарха.

Водопады

Они не слишком высокие, но очень живописные: вода здесь шумит среди деревьев и камней, а вокруг — тишина. Если вы готовы к более длинной пешей прогулке (3 км), можно дойти до Белых мостов — самого высокого водопада Карелии.

Змеиные скалы

После этого вы пройдёте около 1 км по бору к каменному берегу Ладожского озера. На скалах природа оставила необычные узоры, похожие на змеиные клубки.

Гора Лешего

С вершины открывается вид на Ладогу, а в ясную погоду можно разглядеть Валаам. По пути также остановимся у финского дота времён ВОВ.

Вы узнаете:

о растительном и животном мире Карелии

военной истории Приладожья

том, как земли переходили из рук в руки и входили в состав разных государств

традициях, кухне и быте местных жителей

карельских сказках, загадках и легендах

Ориентировочный тайминг

9:00 — выезд из Петрозаводска

10:40 — карельская деревня

12:00 — Кителя

13:30 — треккинг вдоль берега Ладоги к Змеиным скалам и шхерам

15:00 — лесной водопад

16:30 — подъём на гору Лешего

20:00 — возвращение в Петрозаводск

Организационные детали