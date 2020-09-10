7 отзывов оставили туристы

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«Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии

Восхититься мощью карельского великана, пройти по заповедному лесу и вдохновиться историей края

4.9
7 отзывов
Елена
Елена – Гид из Петрозаводска
Чтобы сполна ощутить магию Карелии, стоит лично познакомиться с её главным хранителем и символом — водопадом Кивач.

Вы полюбуетесь порогами реки Суна, услышите песни водопада, укрывшегося среди хвойных лесов и северных скал.

А еще прогуляетесь 👣 по сосновому бору, погружаясь в историю 📖 этих мест.
Задать вопросОбычно отвечает за 54 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🏡Выезжаем из города
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-6 человек

  • От 4 000 ₽ за экскурсию

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«Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
«Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии

Что вас ожидает

Равнинный великан Кивач
Мы отправимся к берегам порожистой карельской реки Суна, на которой расположился древний палеовулкан Гирвас и один из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы ощутите энергию могучего Кивача, услышите успокаивающий шум его потока и сделаете замечательные фотографии 📸. Я помогу прочувствовать историю 📖 этого места: расскажу о рождении водопада 8 тысяч лет назад, поделюсь легендами рек Суна и Шуя. Кроме того, вы узнаете, какие знаменитые личности отметились в окрестностях Кивача.

Предания карельских лесов
Вокруг Кивача раскинулись заповедные сосновые боры, и в один из них мы отправимся на прогулку 👣. Дорога по дендрарию пройдет по Кондопожскому району: вы не только насладитесь природной гармонией этих мест, но и увидите места древних стоянок первых поселенцев на реке Суна. Кроме того, на лесных тропах вы услышите о набегах шведов на эти земли и трагическом расколе во время царствования Алексея Михайловича, когда тысячи карелов и вепсов приняли добровольную смерть от огня.

Расширенная программа
Если захотите, мы можем немного расширить программу и вместо дендрария отправиться к горе Сампо — карельскому месту силы, окруженному аномальными зонами. А также посетить Марциальные воды, первый курорт Российской империи, основанный Петром I. Я расскажу, когда и кем был обнаружен здесь первый целебный источник, от каких недугов лечился на водах русский царь и почему местную церковь ⛪ апостола Петра прозвали в народе «Иноземкой».

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость входит: билет 🎫 в заповедник, билет в дендрарий, билет в музей 🖼 природы заповедника
  • Входные билеты на водопад Кивач (200 руб. /чел., 100 руб. /детский), а также транспорт оплачиваются отдельно: от 3500 до 5500 руб. в зависимости от количества человек в вашей группе
  • Экскурсию также можно провести для группы 7-11 человек: стоимость в этом случае — 1500 руб. с человека

Дополнительные опции

  • По желанию программу можно расширить, заменив посещение дендрария и музея на посещение Марциальных вод, основанных Петром I, и мистической горы ⛰️ Сампо с аномальными зонами
  • Стоимость расширенной программы — 5000 руб. (за 1-3 человека), 4-6 человек — 1500 руб. с человека, 7-11 человек — 1350 руб. с человека. Доплата за транспорт: 1-4 человека — 5000 руб., 5-8 человек — 6000 руб., 9-11 человек — 7000 руб., входные билеты оплачиваются отдельно (от 250 то 350 руб. ).
«Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
«Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
«Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
«Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
«Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
«Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
«Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
«Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
«Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
«Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
«Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Елена
Елена
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Елена, я коренная жительница Петрозаводска. Очень хочется поделиться своими знаниями со всеми гостями и друзьями Карелии. Показать свой прекрасный, мистический и неизведанный край, который вы обязательно полюбите!
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7 отзывов оставили туристы

10 сентября 2020
Елена, спасибо Вам за интересную экскурсию и прекрасно проведенное время!!!!!! Узнали очень много интересного о Карелии. Нам было очень весело и комфортно с Вами :))) Пётр и Ольга.
22 августа 2020
Были с Еленой на экскурсии 20 августа! Все понравилось. Небольшое замечание - немного перепрыгивает с одной темы на другую. Мне, как человеку с историческим образованием, было все понятно. Детям было немного сложно, но не критично. Ребята задавали уточняющие вопросы и сразу получали ответы! Стоимость экскурсии немного дороговата для такого формата
19 августа 2020
Отличная экскурсия, душевный экскурсовод, рекомендую!
14 августа 2020
Отличная экскурсия, интересный рассказ и живописный пейзажи. Советую брать расширенный маршрут, чтобы посетить сразу несколько мест, подольше послушать захватывающие истории о городе, о коренных жителях Карелии и аномалиях этого региона. Елена хороший гид, который умеет находить контакт с людьми, с радостью отвечает на все вопросы и не только о местах экскурсии.
8 августа 2020
Потрясающий гид Елена! Ее истории захватывают и поглощают. Человек, который знает ответ на все, что касается ее области. Очень внимательная и тактичная. Сами места очень понравились, надеемся ещё вернуться в Карелию и поехать вглубь, на север полуострова. Рекомендую!
29 июля 2020
Спасибо Елене за прекрасную экскурсию. Время пролетело незаметно. Елена любит свой край, делится большим количеством историй жителей Карелии.
12 июля 2020
Спасибо Елене за экскурсию. Время до водопада пролетело незаметно за интересной беседой. Видно, что человек любит свой край и знает много интересных историй.

Елена проводит ещё 5 экскурсий

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