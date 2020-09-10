7 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Равнинный великан Кивач

Мы отправимся к берегам порожистой карельской реки Суна, на которой расположился древний палеовулкан Гирвас и один из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы ощутите энергию могучего Кивача, услышите успокаивающий шум его потока и сделаете замечательные фотографии 📸. Я помогу прочувствовать историю 📖 этого места: расскажу о рождении водопада 8 тысяч лет назад, поделюсь легендами рек Суна и Шуя. Кроме того, вы узнаете, какие знаменитые личности отметились в окрестностях Кивача.

Предания карельских лесов

Вокруг Кивача раскинулись заповедные сосновые боры, и в один из них мы отправимся на прогулку 👣. Дорога по дендрарию пройдет по Кондопожскому району: вы не только насладитесь природной гармонией этих мест, но и увидите места древних стоянок первых поселенцев на реке Суна. Кроме того, на лесных тропах вы услышите о набегах шведов на эти земли и трагическом расколе во время царствования Алексея Михайловича, когда тысячи карелов и вепсов приняли добровольную смерть от огня.

Расширенная программа

Если захотите, мы можем немного расширить программу и вместо дендрария отправиться к горе Сампо — карельскому месту силы, окруженному аномальными зонами. А также посетить Марциальные воды, первый курорт Российской империи, основанный Петром I. Я расскажу, когда и кем был обнаружен здесь первый целебный источник, от каких недугов лечился на водах русский царь и почему местную церковь ⛪ апостола Петра прозвали в народе «Иноземкой».

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

В стоимость входит: билет 🎫 в заповедник, билет в дендрарий, билет в музей 🖼 природы заповедника

Входные билеты на водопад Кивач (200 руб. /чел., 100 руб. /детский), а также транспорт оплачиваются отдельно: от 3500 до 5500 руб. в зависимости от количества человек в вашей группе

Экскурсию также можно провести для группы 7-11 человек: стоимость в этом случае — 1500 руб. с человека

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