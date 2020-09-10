7 отзывов оставили туристы

Равнинный великан Кивач
Мы отправимся к берегам порожистой карельской реки Суна, на которой расположился древний палеовулкан Гирвас и один из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы ощутите энергию могучего Кивача, услышите успокаивающий шум его потока и сделаете замечательные фотографии 📸. Я помогу прочувствовать историю 📖 этого места: расскажу о рождении водопада 8 тысяч лет назад, поделюсь легендами рек Суна и Шуя. Кроме того, вы узнаете, какие знаменитые личности отметились в окрестностях Кивача.
Предания карельских лесов
Вокруг Кивача раскинулись заповедные сосновые боры, и в один из них мы отправимся на прогулку 👣. Дорога по дендрарию пройдет по Кондопожскому району: вы не только насладитесь природной гармонией этих мест, но и увидите места древних стоянок первых поселенцев на реке Суна. Кроме того, на лесных тропах вы услышите о набегах шведов на эти земли и трагическом расколе во время царствования Алексея Михайловича, когда тысячи карелов и вепсов приняли добровольную смерть от огня.
Расширенная программа
Если захотите, мы можем немного расширить программу и вместо дендрария отправиться к горе Сампо — карельскому месту силы, окруженному аномальными зонами. А также посетить Марциальные воды, первый курорт Российской империи, основанный Петром I. Я расскажу, когда и кем был обнаружен здесь первый целебный источник, от каких недугов лечился на водах русский царь и почему местную церковь ⛪ апостола Петра прозвали в народе «Иноземкой».
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