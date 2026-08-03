7 отзывов оставили туристы

Чтобы сполна ощутить магию Карелии, стоит лично познакомиться с её главным хранителем и символом — водопадом Кивач. Вы полюбуетесь порогами реки Суна, услышите песни водопада, укрывшегося среди хвойных лесов и северных скал. А еще прогуляетесь по сосновому бору, погружаясь в историю этих мест.

Описание экскурсии

Равнинный великан Кивач

Мы отправимся к берегам порожистой карельской реки Суна, на которой расположился древний палеовулкан Гирвас и один из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы ощутите энергию могучего Кивача, услышите успокаивающий шум его потока и сделаете замечательные фотографии. Я помогу прочувствовать историю этого места: расскажу о рождении водопада 8 тысяч лет назад, поделюсь легендами рек Суна и Шуя. Кроме того, вы узнаете, какие знаменитые личности отметились в окрестностях Кивача.

Предания карельских лесов

Вокруг Кивача раскинулись заповедные сосновые боры, и в один из них мы отправимся на прогулку. Дорога по дендрарию пройдет по Кондопожскому району: вы не только насладитесь природной гармонией этих мест, но и увидите места древних стоянок первых поселенцев на реке Суна. Кроме того, на лесных тропах вы услышите о набегах шведов на эти земли и трагическом расколе во время царствования Алексея Михайловича, когда тысячи карелов и вепсов приняли добровольную смерть от огня.

Расширенная программа

Если захотите, мы можем немного расширить программу и отправиться к долине 1000 зайцев (современные петроглифы), к горе Сампо — карельскому месту силы, окруженному аномальными зонами. А также посетить Марциальные воды, первый курорт Российской империи, основанный Петром I. Я расскажу, когда и кем был обнаружен здесь первый целебный источник, от каких недугов лечился на водах русский царь и почему местную церковь апостола Петра прозвали в народе «Иноземкой».

Организационные детали