7 отзывов оставили туристы

Мы отправимся к берегам порожистой карельской реки Суна, на которой расположился древний палеовулкан Гирвас и один из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы ощутите энергию могучего Кивача, услышите успокаивающий шум его потока и сделаете замечательные фотографии. Я помогу прочувствовать историю этого места: расскажу о рождении водопада 8 тысяч лет назад, поделюсь легендами рек Суна и Шуя. Кроме того, вы узнаете, какие знаменитые личности отметились в окрестностях Кивача.
Предания карельских лесов
Вокруг Кивача раскинулись заповедные сосновые боры, и в один из них мы отправимся на прогулку. Дорога по дендрарию пройдет по Кондопожскому району: вы не только насладитесь природной гармонией этих мест, но и увидите места древних стоянок первых поселенцев на реке Суна. Кроме того, на лесных тропах вы услышите о набегах шведов на эти земли и трагическом расколе во время царствования Алексея Михайловича, когда тысячи карелов и вепсов приняли добровольную смерть от огня.
Расширенная программа
Если захотите, мы можем немного расширить программу и отправиться к долине 1000 зайцев (современные петроглифы), к горе Сампо — карельскому месту силы, окруженному аномальными зонами. А также посетить Марциальные воды, первый курорт Российской империи, основанный Петром I. Я расскажу, когда и кем был обнаружен здесь первый целебный источник, от каких недугов лечился на водах русский царь и почему местную церковь апостола Петра прозвали в народе «Иноземкой».
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты на водопад Кивач (320 руб. /чел., есть льготы)
Возможно провести экскурсию для группы до 18 чел. Подробности в переписке с гидом
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 36 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2020 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 2806 туристов
Здравствуйте, друзья! Меня зовут Елена, я коренная жительница Петрозаводска. Очень хочется поделиться своими знаниями со всеми гостями и друзьями Карелии. Показать свой прекрасный, мистический и неизведанный край, который вы обязательно полюбите!
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на последних 30 из 39 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Людмила
Экскурсия с Еленой оставила самые тёплые впечатления! Мы вернулись с утренней поездки на Кижи уставшими — всё‑таки не стоит в один день планировать столько переездов. Но Елена сумела нас увлечь: читать дальшеуменьшить
её рассказ был очень интересным, а уместные шутки добавляли особого шарма. Особенно запомнились истории о Петрозаводске и о том, как жили и чем занимались карелы на протяжении веков. Поездка на Кивач ещё долго будет вспоминаться с улыбкой, а в памяти остались тепло и радость от этого дня.
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м
мария
Встретила нас (7 взрослых и 3 ребенка) на вокзале экскурсовод Елена, как выяснилось позже, человек с бесконечным объемом памяти, с чувством юмора и открытой душой. После вокзала проследовали сразу на читать дальшеуменьшить
водопад Кивач и марциальные воды. Вернувшись в Петрозаводск, осуществили пешую экскурсию, где ожили легенды Онежского озера, предания о старообрядцах, как будто это ее старые знакомые, карельские сказания и история Петровской эпохи. Два часа пролетели совершенно незаметно. И вместе с тем, объем новых знаний, который Елена щедро и в очень увлекательной форме преподносит, вернувшись в гостиницу, мы удивились, оказывается много можно узнать за такую короткую прогулку. Елена очень сильно любит свой город, народ. Впечатлившись, взяли с Еленой еще одну экскурсию в горный парк Рускеала, по дороге заехали на водопады Ахвенкоски. Слушать Елену очень интересно, не нудно, с юмором и удивительными фактами. За счет микрофона все хорошо слышно. Если вам важно, чтобы гид НЕ монотонно рассказывал только исторические факты, то вам точно к Елене. Наша компания рекомендует!
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Юлия
Елена-поразительный экскурсовод! С детства впитала в себя энергетику Карелии,очень любит свой край,щедро делится рассказами о нем с туристами,слушали ее раскрыв рот))Ездили на Кивач и скалу Зайцев. Рекомендуем
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О
Оксана
Прекрасная экскурсия! Елена великолепный организатор и экскурсовод, учла все наши пожелания и составила максимально удобный маршрут. Спасибо ей огромное! Индивидуальная экскурсия проходила на комфортабельном микроавтобусе, нам было очень удобно. Кивач великолепен! Вообще, очень понравилась зимняя Карелия. Надеемся вернуться летом.
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О
Ольга
Елена безусловно любит свой край и старается передать богатую культурную историю. Комфортное передвижение на микроавтобусе, остановки с учетом желаний туристов. Спасибо за чудесный день👍
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Владлена
Если вы хотите за пару дней погрузиться в атмосферу Карелии, узнать огромное количество интересных фактов про жизнь и быть карелов, общаться с гидом с юмором и добром- вам к Елене Русецкой. Мы в восторге!
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