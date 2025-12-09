Из Петрозаводска вы отправитесь в заповедный уголок Карелии, где находятся десятки памятников архитектуры, археологии и природы, полсотни исторических деревень и заказники.
Узнаете о первых жителях края — финно-угорских и прибалтийских племенах,
Описание экскурсииОстров сокровищ Прибыв в деревню Оятевщина, зимой вы пересядете на снегоход с санями или судно на воздушной подушке и по льду Кижских шхер переправитесь на остров. Дорога занимает не более 10 минут. Летом путешествие совершим на катере. Уже издалека вам откроются чарующие виды храмов-теремов с резными серебристыми луковичками, идеально вписанных в оттенки Севера. Экскурсию по острову проводят только действующие сотрудники музея-заповедника. С ними вы познакомитесь с грандиозной Преображенской «летней» (в зимний сезон она закрыта) и «зимней» Покровской церквями. Осмотрите колокольню с шатровым куполом, ветряную мельницу, часовню Михаила Архангела, а также дом Ошевнева — музей жизни и быта зажиточных крестьян Заонежья. Вы поразитесь таланту карельских зодчих, сумевших соорудить деревянные стены и башни без единого гвоздя. Услышите легенды о мастере Несторе. Выясните, какие элементы построек — традиционны, а какие — совершенно не типичны для религиозных сооружений того времени. И, рассматривая все это чудо, осознаете, почему даже в годы оккупации у захватчиков не поднялась рука разрушить шедевр. Обратите внимание • Входные билеты и экскурсия в составе сборной группы от музея Кижи оплачиваются отдельно. Гостей присоединяют к сборной группе с экскурсионным обслуживанием. Входной билет — 800 руб. /чел., льготный — 400 руб. /чел. Если вы пожелаете индивидуальную экскурсию по острову только для вашей компании, стоимость составит 7000 руб. за группу.
- Трансфер на автомобиле, снегоходе и судне на воздушной подушке до острова включен в стоимость поездки, дорога в одну сторону займет примерно 4 часа, общая продолжительность поездки — около 13 часов (маршрут вы можете посмотреть на последней фотографии к экскурсии). Важная информация:.
- Не забудьте хорошенько подготовиться к столь длительному путешествию, одеться потеплее и захватить с собой ланч, по трассе будет кафе, в деревне и на острове таких заведений нет.
- В связи с особенностями территории, погодными условиями и непредвиденными обстоятельствами, средства передвижения и маршрут могут меняться.
- Экскурсионные группы формируются на острове. Случается, что экскурсий в день вашего визита нет, или они начинаются раньше вашего приезда. В таком случае вы можете самостоятельно осмотреть экспозицию музея «Кижи» или заказать индивидуальную экскурсию (оплачивается отдельно).
Ежедневно в 7.00
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Шунгитовый карьер в д. Шуньга
- Святой источник «Царицын ключ»
- Храмы о. Кижи
- Деревня Оятевщина
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт по маршруту
Что не входит в цену
- Входные билеты в музей Кижи (800 р. взрослый, 400 льготный)
- Экскурсионное обслуживание на о. Кижи (индивидуальная экскурсия 7000 р)
- Питание на маршруте
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 7.00
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
