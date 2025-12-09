читать дальше а также о славянском заселении территории в Средние века.



Я расскажу о традиционных промыслах, особенностях земледелия и духовной истории Заонежья, ставшего одним из старообрядческих центров России. Кроме того, поговорим о том, как имперский и советский периоды повлияли на развитие региона.

Из Петрозаводска вы отправитесь в заповедный уголок Карелии, где находятся десятки памятников архитектуры, археологии и природы, полсотни исторических деревень и заказники.Узнаете о первых жителях края — финно-угорских и прибалтийских племенах,