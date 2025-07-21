Прогулка с чат-ботом Во время прогулки по Онежской набережной- музею арт-объектов под открытым небом, вам на телефон будут поступать: задания с подсказками, аудиофайлы и карта маршрута. Вы услышите главный карельский инструмент — кантеле. За каждое выполненное задание будут начисляться баллы Вы узнаете:

Как зарождался город • О дружественных связях с городами-побратимами • О значении каждого арт-объекта • Как правильно загадывать желания • О петрозаводском судне, которое снималось в Пиратах Карибского моря Служба заботы Я всегда буду на связи. Если у вас возникнут вопросы — обязательно напишите мне. Кроме того, после экскурсии вы получите рекомендации о том, как провести время в городе, куда сходить и где пообедать.