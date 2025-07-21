В комфортном для себя темпе и времени вы пройдёте Онежскую набережную — культурный центр г. Петрозаводска. Ознакомитесь с музеем скульптур под открытым небом, решите увлекательные задачи, наслаждаясь видами. Квест проходит с помощью чат-бота. Всё, что потребуется это зарядить телефон и отправиться к первой локации, указанной в сообщении.
Время начала: 06:30, 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30, 16:30, 17:30, 18:30, 19:30, 20:30, 21:30, 22:30, 23:30
Описание квеста
Прогулка с чат-ботом Во время прогулки по Онежской набережной- музею арт-объектов под открытым небом, вам на телефон будут поступать: задания с подсказками, аудиофайлы и карта маршрута. Вы услышите главный карельский инструмент — кантеле. За каждое выполненное задание будут начисляться баллы Вы узнаете:
Как зарождался город • О дружественных связях с городами-побратимами • О значении каждого арт-объекта • Как правильно загадывать желания • О петрозаводском судне, которое снималось в Пиратах Карибского моря Служба заботы Я всегда буду на связи. Если у вас возникнут вопросы — обязательно напишите мне. Кроме того, после экскурсии вы получите рекомендации о том, как провести время в городе, куда сходить и где пообедать.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Онежскую набережную
- Арт-объекты городов побратимов г. Петрозаводска под открытым небом
- Самый большой в России и Европе бесплатный тренажёрный зал под открытым небом от компании MB Barbell
- Памятник отца-основателя Петра I
Где начинаем и завершаем?
Начало: Пр-кт Карла Маркса, 1А, памятник Петру I
Завершение: Ротонда
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Светлана
21 июл 2025
Входит в следующие категории Петрозаводска
