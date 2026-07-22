Приготовьтесь к путешествию от самой западной до самой северной точки Онежского озера. Чтобы увидеть панораму Петрозаводска с подножья палеовулкана. Побывать на горе Сампо и у мощного Кивача. Но не только! Мы свернём с туристических маршрутов и отправимся в Медвежьегорск. Там нас будут ждать в доме из фильма «Любовь и голуби».

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Описание экскурсии

Чёртов стул на месте вулкана

Мало кто знает, но с противоположного берега Петрозаводской губы Онежского озера на город смотрит древний потухший вулкан. Здесь же вы увидите Чёртов стул: издалека каменный склон напоминает стул титанических размеров. За сотни лет он был овеян преданиями и легендами, которыми я поделюсь.

Гора желаний Сампо

Не такая высокая (40 м), как Большая Ваара, Сампо славится тем, что исполняет желания. Но и виды на озеро здесь отличные! Пока вы любуетесь ими, я расскажу вам, как гора связана с финно-угорским эпосом «Калевала».

Легендарный Кивач

Не пропустим и одну из главнейших карельских достопримечательностей — водопад Кивач. Его стремительные воды образуют четыре порога высотой 11 м — эффектное зрелище.

Маленький, да удаленький Медвежьегорск

Этот городок только набирает популярность. Несмотря на свою короткую историю он видел многое: завершение грандиозной ж/д стройки времён Российской империи, английскую интервенцию, столкновения с белофиннами, финскую оккупацию… Расположенный в самой северной точке Онежского озера, город интересен и своими пейзажами.

Финские военные сооружения. Во время Второй мировой, по приказу Маннергейма, Медвежьегорск превратился в огромный укрепрайон. Множество ДОТов, несколько тоннельных казарм, выдолбленных в скале, и так называемые противотанковые «зубы дракона» — вы увидите всё это.

Во время Второй мировой, по приказу Маннергейма, Медвежьегорск превратился в огромный укрепрайон. Множество ДОТов, несколько тоннельных казарм, выдолбленных в скале, и так называемые противотанковые «зубы дракона» — вы увидите всё это. «Любовь и голуби». Необычное сочетание резких скал, лесов, рек и озёр привлекло в эти края Владимира Меньшова. В 1983 году он выбрал именно Медвежьегорск в качестве площадки для съёмок всенародно любимого фильма «Любовь и голуби» (советую посмотреть или пересмотреть перед экскурсией). Мы побываем в местах из фильма, а также заглянем к местному жителю Евгению Шульге, в коллекции которого есть Лёнькин транзистор и мопед «Рига».

Примерный тайминг экскурсии:

9:00 — выезд из Петрозаводска

9:30 — Чёртов стул

11:00 — гора Сампо

12:30 — водопад Кивач

14:00 — обед в Медвежьегорске

15:00 — финские укрепления

16:00 — места съёмок фильма «Любовь и голуби»

18:00 — возвращение в Петрозаводск

Организационные детали