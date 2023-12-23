Чёртов стул, гора Сампо, Марциальные воды, водопад Кивач и Медвежьегорск - за один день
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Описание
Что вас ожидает
Чёртов стул на месте вулкана
Мало кто знает, но с противоположного берега Петрозаводской губы Онежского озера на город смотрит древний потухший вулкан. Гора Большая Ваара 2 млрд лет назад была огромным вулканом, извергавшим лаву на расстояние более 50 км. Сегодня её высота — 122 м, отсюда открывается шикарный вид на озеро и Петрозаводск. Здесь же вы увидите Чёртов стул: издалека каменный склон напоминает стул титанических размеров. За сотни лет он был овеян преданиями и легендами, которыми я поделюсь.
Гора желаний Сампо
Не такая высокая (40 м), как Большая Ваара, Сампо славится тем, что исполняет желания. Но и виды на озеро здесь отличные! Пока вы любуетесь ими, я расскажу вам, как гора связана с финно-угорским эпосом «Калевала».
Курорт, где бывал Пётр I
Отправимся к самому первому российскому курорту — «Марциальным водам». Целебный источник был открыт здесь в далёком 1719 году. Его вода перенасыщена железом (аж, 133 миллиграмма на 1 литр воды!). Возможностью быстро и эффективно пополнить дефицит этого минерала в организме пользовался сам Пётр I.
Легендарный Кивач
Не пропустим и одну из главнейших карельских достопримечательностей — водопад Кивач. Его стремительные воды образуют четыре порога высотой 11 м — эффектное зрелище.
Маленький, да удаленький Медвежьегорск
Этот небольшой городок только набирает популярность. Несмотря на свою короткую историю он видел многое: завершение грандиозной железнодорожной стройки времён Российской империи, английскую интервенцию, вооруженные столкновения с белофиннами, строительство беломоро-балтийского канала, финскую оккупацию… Расположенный в самой северной точке Онежского озера, город интересен также и своими пейзажами.
- Финские военные сооружения. Во время Второй мировой, по приказу Маннергейма, Медвежьегорск превратился в огромный укрепрайон. Множество ДОТов, несколько тоннельных казарм, выдолбленных в скале, и так называемые противотанковые «зубы дракона» — вы увидите всё это.
- «Любовь и голуби». Необычное сочетание резких скал, лесов, рек и озёр привлекло в эти края Владимира Меньшова. В 1983 году он выбрал именно Медвежьегорск в качестве площадки для съёмок всенародно любимого фильма «Любовь и голуби» (советую посмотреть или пересмотреть перед экскурсией). Мы побываем в местах из фильма, а также заглянем к местному жителю Евгению Шульге, в коллекции которого есть Лёнькин транзистор и мопед «Рига».
Организационные детали
- Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле (Renault Kaptur или аналогичном). По запросу предоставлю детские кресла.
- Я заберу вас из удобного вам места в Петрозаводске и по окончании отвезу обратно
- В стоимость экскурсии не входят питание и входные билеты на гору Сампо — 250 рублей с человека, на водопад Кивач — 250 рублей с человека
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 9 часовБронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.