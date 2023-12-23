Два берега Онежского озера

Индивидуальная экскурсия в Петрозаводске

Чёртов стул, гора Сампо, Марциальные воды, водопад Кивач и Медвежьегорск - за один день

Приготовьтесь к путешествию от самой западной до самой северной точки Онежского озера. Чтобы увидеть панораму Петрозаводска с подножья палеовулкана. Побывать на горе Сампо и у мощного Кивача. Попробовать целебную воду. Но не только! Мы свернём с туристических маршрутов и отправимся в Медвежьегорск. Там нас будут ждать в доме из фильма «Любовь и голуби».
Два берега Онежского озера
Два берега Онежского озера
Два берега Онежского озера
Два берега Онежского озера
Два берега Онежского озера
Два берега Онежского озера
Два берега Онежского озера
Два берега Онежского озера
Два берега Онежского озера
Два берега Онежского озера
Два берега Онежского озера
Два берега Онежского озера
Два берега Онежского озера
Два берега Онежского озера
Два берега Онежского озера
Два берега Онежского озера
Два берега Онежского озера
Два берега Онежского озера
Два берега Онежского озера
Два берега Онежского озера
Два берега Онежского озера
Два берега Онежского озера
Ближайшие даты:
23
дек
24
дек
2
янв
8
янв
14
янв
20
янв
21
янв
Ещё
даты

Описание

Что вас ожидает

Чёртов стул на месте вулкана

Мало кто знает, но с противоположного берега Петрозаводской губы Онежского озера на город смотрит древний потухший вулкан. Гора Большая Ваара 2 млрд лет назад была огромным вулканом, извергавшим лаву на расстояние более 50 км. Сегодня её высота — 122 м, отсюда открывается шикарный вид на озеро и Петрозаводск. Здесь же вы увидите Чёртов стул: издалека каменный склон напоминает стул титанических размеров. За сотни лет он был овеян преданиями и легендами, которыми я поделюсь.

Гора желаний Сампо

Не такая высокая (40 м), как Большая Ваара, Сампо славится тем, что исполняет желания. Но и виды на озеро здесь отличные! Пока вы любуетесь ими, я расскажу вам, как гора связана с финно-угорским эпосом «Калевала».

Курорт, где бывал Пётр I

Отправимся к самому первому российскому курорту — «Марциальным водам». Целебный источник был открыт здесь в далёком 1719 году. Его вода перенасыщена железом (аж, 133 миллиграмма на 1 литр воды!). Возможностью быстро и эффективно пополнить дефицит этого минерала в организме пользовался сам Пётр I.

Легендарный Кивач

Не пропустим и одну из главнейших карельских достопримечательностей — водопад Кивач. Его стремительные воды образуют четыре порога высотой 11 м — эффектное зрелище.

Маленький, да удаленький Медвежьегорск

Этот небольшой городок только набирает популярность. Несмотря на свою короткую историю он видел многое: завершение грандиозной железнодорожной стройки времён Российской империи, английскую интервенцию, вооруженные столкновения с белофиннами, строительство беломоро-балтийского канала, финскую оккупацию… Расположенный в самой северной точке Онежского озера, город интересен также и своими пейзажами.

  • Финские военные сооружения. Во время Второй мировой, по приказу Маннергейма, Медвежьегорск превратился в огромный укрепрайон. Множество ДОТов, несколько тоннельных казарм, выдолбленных в скале, и так называемые противотанковые «зубы дракона» — вы увидите всё это.
  • «Любовь и голуби». Необычное сочетание резких скал, лесов, рек и озёр привлекло в эти края Владимира Меньшова. В 1983 году он выбрал именно Медвежьегорск в качестве площадки для съёмок всенародно любимого фильма «Любовь и голуби» (советую посмотреть или пересмотреть перед экскурсией). Мы побываем в местах из фильма, а также заглянем к местному жителю Евгению Шульге, в коллекции которого есть Лёнькин транзистор и мопед «Рига».

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле (Renault Kaptur или аналогичном). По запросу предоставлю детские кресла.
  • Я заберу вас из удобного вам места в Петрозаводске и по окончании отвезу обратно
  • В стоимость экскурсии не входят питание и входные билеты на гору Сампо — 250 рублей с человека, на водопад Кивач — 250 рублей с человека

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Петрозаводска

ИндивидуальныеНа машинеМожно с детьмиДля школьниковЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеНа весь деньВодопад КивачПопулярные местаМарциальные водыПо Онежскому озеруГорыНабережнаяВодопады

Похожие туры из Петрозаводска

Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Карелии»
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
138 отзывов
Автобусная экскурсия «Золотое кольцо Карелии»
Водопад Кивач, древний вулкан Гирвас, гора Сампо и курорт Марциальные Воды за 1 день
на улице Еремеева 1
Сегодня
15 дек
17 дек
18 дек
2 400 за человека
Водопад Кивач, вулкан Гирвас и Марциальные воды на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
29 отзывов
Водопад Кивач, вулкан Гирвас и Марциальные воды на автомобиле
Место Вашего проживания в Петрозаводске
Завтра
15 дек
16 дек
17 дек
от 7 800 за человека
Марциальные воды и водопад Кивач: автомобильный аудиотур по Карелии
🚶 Пешая
🚗 На машине
Аудиогид
5 часов
1 отзыв
Марциальные воды и водопад Кивач: автомобильный аудиотур по Карелии
Р-21 Кола, 437-й километр, Респ. Карелия
Сегодня
Завтра
15 дек
16 дек
890 за человека
У нас ещё много экскурсий в Петрозаводске. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
ХОРОШО
🧭
ТАМ