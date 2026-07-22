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Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)

Чёртов стул, гора Сампо, водопад Кивач и Медвежьегорск - за один день
Приготовьтесь к путешествию от самой западной до самой северной точки Онежского озера. Чтобы увидеть панораму Петрозаводска с подножья палеовулкана. Побывать на горе Сампо и у мощного Кивача. Но не только! Мы свернём с туристических маршрутов и отправимся в Медвежьегорск. Там нас будут ждать в доме из фильма «Любовь и голуби».
5
20 отзывов
Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)
Два берега Онежского озера (из Петрозаводска)

Описание экскурсии

Чёртов стул на месте вулкана

Мало кто знает, но с противоположного берега Петрозаводской губы Онежского озера на город смотрит древний потухший вулкан. Здесь же вы увидите Чёртов стул: издалека каменный склон напоминает стул титанических размеров. За сотни лет он был овеян преданиями и легендами, которыми я поделюсь.

Гора желаний Сампо

Не такая высокая (40 м), как Большая Ваара, Сампо славится тем, что исполняет желания. Но и виды на озеро здесь отличные! Пока вы любуетесь ими, я расскажу вам, как гора связана с финно-угорским эпосом «Калевала».

Легендарный Кивач

Не пропустим и одну из главнейших карельских достопримечательностей — водопад Кивач. Его стремительные воды образуют четыре порога высотой 11 м — эффектное зрелище.

Маленький, да удаленький Медвежьегорск

Этот городок только набирает популярность. Несмотря на свою короткую историю он видел многое: завершение грандиозной ж/д стройки времён Российской империи, английскую интервенцию, столкновения с белофиннами, финскую оккупацию… Расположенный в самой северной точке Онежского озера, город интересен и своими пейзажами.

  • Финские военные сооружения. Во время Второй мировой, по приказу Маннергейма, Медвежьегорск превратился в огромный укрепрайон. Множество ДОТов, несколько тоннельных казарм, выдолбленных в скале, и так называемые противотанковые «зубы дракона» — вы увидите всё это.
  • «Любовь и голуби». Необычное сочетание резких скал, лесов, рек и озёр привлекло в эти края Владимира Меньшова. В 1983 году он выбрал именно Медвежьегорск в качестве площадки для съёмок всенародно любимого фильма «Любовь и голуби» (советую посмотреть или пересмотреть перед экскурсией). Мы побываем в местах из фильма, а также заглянем к местному жителю Евгению Шульге, в коллекции которого есть Лёнькин транзистор и мопед «Рига».

Примерный тайминг экскурсии:

9:00 — выезд из Петрозаводска
9:30 — Чёртов стул
11:00 — гора Сампо
12:30 — водопад Кивач
14:00 — обед в Медвежьегорске
15:00 — финские укрепления
16:00 — места съёмок фильма «Любовь и голуби»
18:00 — возвращение в Петрозаводск

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле (Renault Kaptur или аналогичном). По запросу предоставлю детские кресла.
  • Я заберу вас из удобного вам места в Петрозаводске и по окончании отвезу обратно
  • В стоимость экскурсии не входят питание и входные билеты: на гору Сампо — 400 ₽ за чел., на водопад Кивач — 320 ₽ за чел., на места съёмок фильма «Любовь и голуби» — 300 ₽ за чел., в комплекс финских укреплений — 500 ₽ за чел.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий
Дмитрий — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 507 туристов
Родился и всю жизнь живу в Петрозаводске. Историк по образованию. Победитель международного проекта «Проводники смыслов» 2026 года. Люблю наш край, его уникальную природу, историю и людей. На экскурсиях стараюсь привить эту любовь гостям Карелии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
20
4
3
2
1
Ольга
Мы с мужем путешествовали на теплоходе по Карелии. В программе тура был намечен свободный день в Петрозаводске, и мы решили в этот день посетить Медвежьегорск, а по пути заехать на
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водопад Кивач. Дмитрий забрал нас в назначенном месте встречи. По маршруту мы получали объемную и содержательную информацию, дополняемую фотографиями и аудиозаписями. Дмитрий не просто много знает о Карелии, но и искренне влюблен в природу, историю и культуру этих мест. Это всегда важно для меня, чтобы экскурсовод не просто формально сообщал сведения о месте, а "жил" им. Особенность экскурсии Дмитрия ещё и в том, что он превратил ее в душевный диалог с клиентами (т. е. с нами). От экскурсии получили много положительных впечатлений, увидели местную жизнь и сделали огромное количество фотографий в интереснейших локациях. Все наши ожидания оправдались в полной мере! Спасибо! Рекомендую!

Мы с мужем путешествовали на теплоходе по Карелии. В программе тура был намечен свободный день в
Мы с мужем путешествовали на теплоходе по Карелии. В программе тура был намечен свободный день в
Мы с мужем путешествовали на теплоходе по Карелии. В программе тура был намечен свободный день в
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Ольга
Великолепная экскурсия!
Мы побывали на основных локациях в окрестности Петрозаводска и Медвежьегорска, смогли оценить красоту Карельской природы, узнали много интересных исторических фактов (Дмитрий - историк по образованию), услышали, как звучит кантеле
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и народные карельские и финские песни в исполнении носителей языка(начиная с 19 века и до современных). Ну и, конечно, - эпос Калевала!
Дмитрий настоящий профессионал:
- время экскурсии чётко распланировано, но при этом он нас не торопил, давая возможность всё как следует рассмотреть или побыть наедине с природой;
- он заранее уточнил перед началом экскурсии наши пожелания и предпочтения(мы попросили её немного расширить и это было учтено - см. фото);
- глубокие знания истории, поданные живо, без формализма;
- интересные дополнения к повествованию - альбом с фотографиями, коллекция карельских камней, музыкальное сопровождение.
Это был замечательный день, наполненный яркими впечатлениями! Спасибо!
Рекомендуем!
Ольга, Александр, Виктория, Дамир.

Великолепная экскурсия!
Великолепная экскурсия!
Великолепная экскурсия!
Великолепная экскурсия!
Великолепная экскурсия!
Великолепная экскурсия!
Великолепная экскурсия!
Великолепная экскурсия!+2
Великолепная экскурсия!
Великолепная экскурсия!
Дмитрий
Дмитрий
Ответ организатора:
Ольга, спасибо, что нашли время оставить отзыв. Я очень рад, что экскурсия Вам понравилась!
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Елена
Потрясающая экскурсия и великолепный гид! Маршрут продуман так, что не было ни капли усталости после сверхнасыщенного дня. Дмитрий очень интересный рассказчик, с массой знаний о традициях, культуре, истории карельской земли, позитивный, доброжелательный, внимательный. Большая благодарность от нашей семьи за отлично проведенный день!
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Я
Это была просто великолепная экскурсия! Дмитрий – настоящий профессионал, настоящий мастер своего дела. Он провел ее настолько информативно, интересно и увлекательно, что время пролетело незаметно. Мы узнали много нового, и
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всё это в легкой и непринужденной атмосфере.
А как здорово было организовано всё с самого начала! Дмитрий встретил нас прямо у поезда, помог с багажом, а в машине нас уже ждали приятные сюрпризы – бутылочки с водой. Весь маршрут был продуман до мелочей, тайминг соблюден идеально. Огромное спасибо за незабываемые впечатления!

Дмитрий
Дмитрий
Ответ организатора:
Спасибо Вам за отзыв, Яна! Надеюсь, что и дальнейшее путешествие по Карелии доставит Вам только положительные эмоции!
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Г
В Карелии были впервые. Долго выбирали что посмотреть из Петрозаводска. Хотелось увидеть места,не совсем доступные для многочисленных туристов. Выбрали эту экскурсию и ни разу не пожалели.
Особенно впечатлил Поор-порг. Это чудесное
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место,оно просто завораживает,хотелось остаться там надолго и созерцать эту красоту!
Дмитрий очень тактичный, доброжелательный и интересный рассказчик. Поездка длилась больше 9 часов, но благодаря увлекательным рассказам мы не скучали.
Также Дмитрий аккуратный водитель, в его машине было комфортно.
Если соберёмся ещё раз в этот чудесный край, то обратимся только к нему.
Однозначно рекомендую Дмитрия!

Дмитрий
Дмитрий
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв!
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В
Отлично! Все предыдущие отзывы-правда. Бронируйте туры с Дмитрием, не пожалеете. Всем добра!
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