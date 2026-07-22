Чёртов стул, гора Сампо, водопад Кивач и Медвежьегорск - за один день
Приготовьтесь к путешествию от самой западной до самой северной точки Онежского озера. Чтобы увидеть панораму Петрозаводска с подножья палеовулкана. Побывать на горе Сампо и у мощного Кивача. Но не только! Мы свернём с туристических маршрутов и отправимся в Медвежьегорск. Там нас будут ждать в доме из фильма «Любовь и голуби».
Мало кто знает, но с противоположного берега Петрозаводской губы Онежского озера на город смотрит древний потухший вулкан. Здесь же вы увидите Чёртов стул: издалека каменный склон напоминает стул титанических размеров. За сотни лет он был овеян преданиями и легендами, которыми я поделюсь.
Гора желаний Сампо
Не такая высокая (40 м), как Большая Ваара, Сампо славится тем, что исполняет желания. Но и виды на озеро здесь отличные! Пока вы любуетесь ими, я расскажу вам, как гора связана с финно-угорским эпосом «Калевала».
Легендарный Кивач
Не пропустим и одну из главнейших карельских достопримечательностей — водопад Кивач. Его стремительные воды образуют четыре порога высотой 11 м — эффектное зрелище.
Маленький, да удаленький Медвежьегорск
Этот городок только набирает популярность. Несмотря на свою короткую историю он видел многое: завершение грандиозной ж/д стройки времён Российской империи, английскую интервенцию, столкновения с белофиннами, финскую оккупацию… Расположенный в самой северной точке Онежского озера, город интересен и своими пейзажами.
Финские военные сооружения. Во время Второй мировой, по приказу Маннергейма, Медвежьегорск превратился в огромный укрепрайон. Множество ДОТов, несколько тоннельных казарм, выдолбленных в скале, и так называемые противотанковые «зубы дракона» — вы увидите всё это.
«Любовь и голуби». Необычное сочетание резких скал, лесов, рек и озёр привлекло в эти края Владимира Меньшова. В 1983 году он выбрал именно Медвежьегорск в качестве площадки для съёмок всенародно любимого фильма «Любовь и голуби» (советую посмотреть или пересмотреть перед экскурсией). Мы побываем в местах из фильма, а также заглянем к местному жителю Евгению Шульге, в коллекции которого есть Лёнькин транзистор и мопед «Рига».
Примерный тайминг экскурсии:
9:00 — выезд из Петрозаводска 9:30 — Чёртов стул 11:00 — гора Сампо 12:30 — водопад Кивач 14:00 — обед в Медвежьегорске 15:00 — финские укрепления 16:00 — места съёмок фильма «Любовь и голуби» 18:00 — возвращение в Петрозаводск
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автомобиле (Renault Kaptur или аналогичном). По запросу предоставлю детские кресла.
Я заберу вас из удобного вам места в Петрозаводске и по окончании отвезу обратно
В стоимость экскурсии не входят питание и входные билеты: на гору Сампо — 400 ₽ за чел., на водопад Кивач — 320 ₽ за чел., на места съёмок фильма «Любовь и голуби» — 300 ₽ за чел., в комплекс финских укреплений — 500 ₽ за чел.
Выберите удобную дату из расписания
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Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провёл экскурсии для 507 туристов
Родился и всю жизнь живу в Петрозаводске. Историк по образованию. Победитель международного проекта «Проводники смыслов» 2026 года.
Люблю наш край, его уникальную природу, историю и людей. На экскурсиях стараюсь привить эту любовь гостям Карелии.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 20 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ольга
Мы с мужем путешествовали на теплоходе по Карелии. В программе тура был намечен свободный день в Петрозаводске, и мы решили в этот день посетить Медвежьегорск, а по пути заехать на читать дальшеуменьшить
водопад Кивач. Дмитрий забрал нас в назначенном месте встречи. По маршруту мы получали объемную и содержательную информацию, дополняемую фотографиями и аудиозаписями. Дмитрий не просто много знает о Карелии, но и искренне влюблен в природу, историю и культуру этих мест. Это всегда важно для меня, чтобы экскурсовод не просто формально сообщал сведения о месте, а "жил" им. Особенность экскурсии Дмитрия ещё и в том, что он превратил ее в душевный диалог с клиентами (т. е. с нами). От экскурсии получили много положительных впечатлений, увидели местную жизнь и сделали огромное количество фотографий в интереснейших локациях. Все наши ожидания оправдались в полной мере! Спасибо! Рекомендую!
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Ольга
Великолепная экскурсия! Мы побывали на основных локациях в окрестности Петрозаводска и Медвежьегорска, смогли оценить красоту Карельской природы, узнали много интересных исторических фактов (Дмитрий - историк по образованию), услышали, как звучит кантеле читать дальшеуменьшить
и народные карельские и финские песни в исполнении носителей языка(начиная с 19 века и до современных). Ну и, конечно, - эпос Калевала! Дмитрий настоящий профессионал: - время экскурсии чётко распланировано, но при этом он нас не торопил, давая возможность всё как следует рассмотреть или побыть наедине с природой; - он заранее уточнил перед началом экскурсии наши пожелания и предпочтения(мы попросили её немного расширить и это было учтено - см. фото); - глубокие знания истории, поданные живо, без формализма; - интересные дополнения к повествованию - альбом с фотографиями, коллекция карельских камней, музыкальное сопровождение. Это был замечательный день, наполненный яркими впечатлениями! Спасибо! Рекомендуем! Ольга, Александр, Виктория, Дамир.
+2
Дмитрий
Ответ организатора:
Ольга, спасибо, что нашли время оставить отзыв. Я очень рад, что экскурсия Вам понравилась!
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Елена
Потрясающая экскурсия и великолепный гид! Маршрут продуман так, что не было ни капли усталости после сверхнасыщенного дня. Дмитрий очень интересный рассказчик, с массой знаний о традициях, культуре, истории карельской земли, позитивный, доброжелательный, внимательный. Большая благодарность от нашей семьи за отлично проведенный день!
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Я
Яна
Это была просто великолепная экскурсия! Дмитрий – настоящий профессионал, настоящий мастер своего дела. Он провел ее настолько информативно, интересно и увлекательно, что время пролетело незаметно. Мы узнали много нового, и читать дальшеуменьшить
всё это в легкой и непринужденной атмосфере. А как здорово было организовано всё с самого начала! Дмитрий встретил нас прямо у поезда, помог с багажом, а в машине нас уже ждали приятные сюрпризы – бутылочки с водой. Весь маршрут был продуман до мелочей, тайминг соблюден идеально. Огромное спасибо за незабываемые впечатления!
Дмитрий
Ответ организатора:
Спасибо Вам за отзыв, Яна! Надеюсь, что и дальнейшее путешествие по Карелии доставит Вам только положительные эмоции!
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Г
Галина
В Карелии были впервые. Долго выбирали что посмотреть из Петрозаводска. Хотелось увидеть места,не совсем доступные для многочисленных туристов. Выбрали эту экскурсию и ни разу не пожалели. Особенно впечатлил Поор-порг. Это чудесное читать дальшеуменьшить
место,оно просто завораживает,хотелось остаться там надолго и созерцать эту красоту! Дмитрий очень тактичный, доброжелательный и интересный рассказчик. Поездка длилась больше 9 часов, но благодаря увлекательным рассказам мы не скучали. Также Дмитрий аккуратный водитель, в его машине было комфортно. Если соберёмся ещё раз в этот чудесный край, то обратимся только к нему. Однозначно рекомендую Дмитрия!
Дмитрий
Ответ организатора:
Спасибо за отзыв!
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В
Вадим
Отлично! Все предыдущие отзывы-правда. Бронируйте туры с Дмитрием, не пожалеете. Всем добра!
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