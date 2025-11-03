Мои заказы

Петрозаводск - с разных сторон и с пикником

Погрузитесь в атмосферу Петрозаводска, прогуляйтесь по набережной и насладитесь пикником с калитками. Откройте для себя город с новой стороны
Эта экскурсия по Петрозаводску позволит увидеть город с разных сторон.

Путешественники окунутся в атмосферу Петровской слободы и губернского города, прогуляются по Онежской набережной, посетят «Центр шунгита» и узнают о знаменитом минерале.

Завершится экскурсия прогулкой через сосновый бор к Чёртову стулу, где гостей ждёт пикник с карельскими калитками
5
13 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Уникальная атмосфера Петровской слободы
  • 🖼️ Прогулка по Онежской набережной
  • 🪨 Знакомство с шунгитом
  • 🍽️ Пикник с карельскими калитками
  • 🌲 Прогулка через сосновый бор
  • 🏞️ Виды с Чёртова стула
Петрозаводск - с разных сторон и с пикником© Светлана
Петрозаводск - с разных сторон и с пикником© Светлана
Петрозаводск - с разных сторон и с пикником© Светлана
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 10:30

Что можно увидеть

  • Петровская слобода
  • Онежская набережная
  • Центр шунгита
  • Чёртов стул

Описание экскурсии

Сперва погрузимся в жизнь Петровской слободы и губернского города, а также прогуляемся по Онежской набережной — парку современного искусства.

Затем переместимся в «Центр шунгита». Вы познакомитесь с нашим знаменитым минералом. Сможете купить сувениры и поучаствовать в беспроигрышной лотерее. А релакс в шунгитовой комнате подарит заряд особой энергии.

Завершающий этап — Чёртов стул. Это скальное урочище и подножие древнего вулкана, а ещё прекрасная обзорная площадка. Проезд к нему — через живописнейший пролив. Совершим 800-метровый треккинг по сосновому бору. Полюбуемся панорамой заснеженного озера и Онежской набережной. Устроим небольшой пикник с чаем и карельскими калитками.

Организационные детали

  • Можно с детьми старше 3 лет
  • Поездка проходит на микроавтобусе
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

ежедневно в 10:30

Выбрать дату
🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 15 раз на ближайшие дни
Забронировать эту экскурсию

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Еремеева
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваша команда гидов в Петрозаводске
Провели экскурсии для 660 туристов
Приветствуем вас, дорогие путешественники! Мы небольшая дружная команда гидов в Карелии, увлечённая своим делом! Организуем мастер-классы и обзорные экскурсии по Петрозаводску. А также поездки на вулканы и водопады, в местные деревни и мистические места. С нетерпением ждём нашей встречи.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 13 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
13
4
3
2
1
Е
Елена
3 ноя 2025
Большое спасибо Светлане за интересную экскурсию!) услышали много интересного о городе, о разных периодах его существования, потрясающие виды на Онежское озеро, локация Чертов стул вообще восторг, чай с калитками - всё как положено😁👌рекомендую
С
Светлана
3 ноя 2025
Светлана, спасибо вам за интересную экскурсию.
М
Мария
31 окт 2025
Ездили со Светланой на обзорную экскурсию. Так получилось, что в группе были только мы, поэтому экскурсия получилась индивидуальной. Светлана рассказала много интересных фактов, всю историю города, показала основные достопримечательности. Всегда
читать дальше

готова адаптировать маршрут, на все вопросы отвечает. Когда ходили на чертов стул, предложила два разных маршрута на выбор. Наверху скалы устроили пикник с прекрасным видом. Приятно, когда так относятся к организации тура. Ещё очень впечатлило знание Калевалы, Светлана очень здорово все рассказывала, безумно интересно! Огромное спасибо! Всем очень рекомендую!

Е
Евгения
3 окт 2025
Интересная и познавательная экскурсия, очень понравилась подача материала. Именно рассказ экскурсовода сделал экскурсию запоминающейся. Красивая природа, легкий маршрут, даже дождик не испортил настроение. Рекомендую 😊
Татьяна
Татьяна
26 сен 2025
Очень понравилось всё и экскурсия и гид. Все проходило легко и непринуждённо. Интересный маршрут. Рекомендую всем кто приедет в Карелию.
Татьяна
Татьяна
17 авг 2025
Огромное спасибо Светлане за познавательную, комфортную и дружественную (наверное из-за малочисленности участников) экскурсию. Чертов стул, Онежское озеро, горячий чай, черника… и конечно же рассказ были потрясными, незабываемыми, вкусными и познавательными!))👍
Анна
Анна
29 июл 2025
Все хорошо. Спасибо
Е
Елена
8 июл 2025
Большое спасибо, Светлана!!!
Мария
Мария
1 июл 2025
Замечательная экскурсия! Светлана настолько интересно все рассказывала и показывала, что даже плохие погодные условия совершенно не помешали насладиться времяпрепровождением!
Г
Гала
7 июн 2025
Хорошая экскурсия!
Э
Элеонора
20 мая 2025
Уютная, дружелюбная, домашняя атмосфера комбинированной (пешая и на авто) экскурсии с красивыми локациями и интересным экскурсом в прошлое! Благодарим Светлану!
Игорь
Игорь
10 мая 2025
Маршрут продуман очень хорошо, сочетая пешую прогулку с поездкой на машине. Светлана очень интересно рассказала про Калевалу, про историю Петрозаводска. Получили огромное удовольствие!
Наталья
Наталья
16 фев 2025
С большим удовольствием сходила на экскурсию со Светланой! 4 часа пролетели как миг. Очень интересные факты об истории города, о знаменитых горожанах. Логично выстроен маршрут, до дальних локаций доезжали на машине, что очень удобно, особенно зимой.
Светлана прекрасный рассказчик и интересный человек, а как она рассказывает калевальские руны!!
Рекомендую однозначно эту экскурсию со Светланой!
Входит в следующие категории Петрозаводска

