Эта экскурсия по Петрозаводску позволит увидеть город с разных сторон. Путешественники окунутся в атмосферу Петровской слободы и губернского города, прогуляются по Онежской набережной, посетят «Центр шунгита» и узнают о знаменитом минерале. Завершится экскурсия прогулкой через сосновый бор к Чёртову стулу, где гостей ждёт пикник с карельскими калитками

Описание экскурсии

Сперва погрузимся в жизнь Петровской слободы и губернского города, а также прогуляемся по Онежской набережной — парку современного искусства.

Затем переместимся в «Центр шунгита». Вы познакомитесь с нашим знаменитым минералом. Сможете купить сувениры и поучаствовать в беспроигрышной лотерее. А релакс в шунгитовой комнате подарит заряд особой энергии.

Завершающий этап — Чёртов стул. Это скальное урочище и подножие древнего вулкана, а ещё прекрасная обзорная площадка. Проезд к нему — через живописнейший пролив. Совершим 800-метровый треккинг по сосновому бору. Полюбуемся панорамой заснеженного озера и Онежской набережной. Устроим небольшой пикник с чаем и карельскими калитками.

Организационные детали