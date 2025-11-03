Эта экскурсия по Петрозаводску позволит увидеть город с разных сторон.
Путешественники окунутся в атмосферу Петровской слободы и губернского города, прогуляются по Онежской набережной, посетят «Центр шунгита» и узнают о знаменитом минерале.
Завершится экскурсия прогулкой через сосновый бор к Чёртову стулу, где гостей ждёт пикник с карельскими калитками
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная атмосфера Петровской слободы
- 🖼️ Прогулка по Онежской набережной
- 🪨 Знакомство с шунгитом
- 🍽️ Пикник с карельскими калитками
- 🌲 Прогулка через сосновый бор
- 🏞️ Виды с Чёртова стула
Что можно увидеть
- Петровская слобода
- Онежская набережная
- Центр шунгита
- Чёртов стул
Описание экскурсии
Сперва погрузимся в жизнь Петровской слободы и губернского города, а также прогуляемся по Онежской набережной — парку современного искусства.
Затем переместимся в «Центр шунгита». Вы познакомитесь с нашим знаменитым минералом. Сможете купить сувениры и поучаствовать в беспроигрышной лотерее. А релакс в шунгитовой комнате подарит заряд особой энергии.
Завершающий этап — Чёртов стул. Это скальное урочище и подножие древнего вулкана, а ещё прекрасная обзорная площадка. Проезд к нему — через живописнейший пролив. Совершим 800-метровый треккинг по сосновому бору. Полюбуемся панорамой заснеженного озера и Онежской набережной. Устроим небольшой пикник с чаем и карельскими калитками.
Организационные детали
- Можно с детьми старше 3 лет
- Поездка проходит на микроавтобусе
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
ежедневно в 10:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Еремеева
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваша команда гидов в Петрозаводске
Провели экскурсии для 660 туристов
Приветствуем вас, дорогие путешественники! Мы небольшая дружная команда гидов в Карелии, увлечённая своим делом! Организуем мастер-классы и обзорные экскурсии по Петрозаводску. А также поездки на вулканы и водопады, в местные деревни и мистические места. С нетерпением ждём нашей встречи.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
3 ноя 2025
Большое спасибо Светлане за интересную экскурсию!) услышали много интересного о городе, о разных периодах его существования, потрясающие виды на Онежское озеро, локация Чертов стул вообще восторг, чай с калитками - всё как положено😁👌рекомендую
С
Светлана
3 ноя 2025
Светлана, спасибо вам за интересную экскурсию.
М
Мария
31 окт 2025
Ездили со Светланой на обзорную экскурсию. Так получилось, что в группе были только мы, поэтому экскурсия получилась индивидуальной. Светлана рассказала много интересных фактов, всю историю города, показала основные достопримечательности. Всегда
Е
Евгения
3 окт 2025
Интересная и познавательная экскурсия, очень понравилась подача материала. Именно рассказ экскурсовода сделал экскурсию запоминающейся. Красивая природа, легкий маршрут, даже дождик не испортил настроение. Рекомендую 😊
Татьяна
26 сен 2025
Очень понравилось всё и экскурсия и гид. Все проходило легко и непринуждённо. Интересный маршрут. Рекомендую всем кто приедет в Карелию.
Татьяна
17 авг 2025
Огромное спасибо Светлане за познавательную, комфортную и дружественную (наверное из-за малочисленности участников) экскурсию. Чертов стул, Онежское озеро, горячий чай, черника… и конечно же рассказ были потрясными, незабываемыми, вкусными и познавательными!))👍
Анна
29 июл 2025
Все хорошо. Спасибо
Е
Елена
8 июл 2025
Большое спасибо, Светлана!!!
Мария
1 июл 2025
Замечательная экскурсия! Светлана настолько интересно все рассказывала и показывала, что даже плохие погодные условия совершенно не помешали насладиться времяпрепровождением!
Г
Гала
7 июн 2025
Хорошая экскурсия!
Э
Элеонора
20 мая 2025
Уютная, дружелюбная, домашняя атмосфера комбинированной (пешая и на авто) экскурсии с красивыми локациями и интересным экскурсом в прошлое! Благодарим Светлану!
Игорь
10 мая 2025
Маршрут продуман очень хорошо, сочетая пешую прогулку с поездкой на машине. Светлана очень интересно рассказала про Калевалу, про историю Петрозаводска. Получили огромное удовольствие!
Наталья
16 фев 2025
С большим удовольствием сходила на экскурсию со Светланой! 4 часа пролетели как миг. Очень интересные факты об истории города, о знаменитых горожанах. Логично выстроен маршрут, до дальних локаций доезжали на машине, что очень удобно, особенно зимой.
Светлана прекрасный рассказчик и интересный человек, а как она рассказывает калевальские руны!!
Рекомендую однозначно эту экскурсию со Светланой!
Входит в следующие категории Петрозаводска
