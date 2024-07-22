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30%
1 час
Квест
до 7 чел.
Квест без гида по Петровской слободе
Превратить своё знакомство с Петрозаводском в интерактивное приключение
Начало: На пл. Кирова
«Квест проходит без живого гида, в Telegram-боте»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
19001 330₽ за всё до 7 чел.
1.5 часа
Квест
до 4 чел.
Ключ к сердцу Петрозаводска
Познакомиться с промышленной историей города, выполняя интересные задания в атмосферном квест-руме
Начало: В центре города
«Квест-рум удобно расположен в центре города, в 100 метрах от памятника оружейнику Гаскойну, которому и посвящена программа»
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
2 900₽ за всё до 4 чел.
3 часа
Квест
до 5 чел.
Квест «Эпохи Петрозаводска»
Познавательная интерактивная прогулка по городу
«Задача Квеста – пройти маршрут за максимально короткое время, при этом набрав максимальное количество баллов за ответы на промежуточных точках»
3 сен в 08:00
4 сен в 08:00
5 040₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна22 июля 2024Все очень интересно, познавательно Большое спасибо организаторам!
- ЮЮлия2 июля 2024Для первого ознакомления с историей города квест очень достойный. Можно прерваться, что мы и сделали остановившись в парке аттракционов на некоторое время, и потом продолжить экскурсию. Однозначно рекомендую тем кто первый раз в городе.
- ААнастасия23 июня 2024От души рекомендуем этот квест. У нас программа заняла минут 45 - с удовольствием прогулялись по не самым очевидным районом
- ММария3 февраля 2020Благодарим за познавательное и увлекательное время, организованное для нас гидом! Узнали много новых интересных фактов из истории родного города. Имели
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Квесты»
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