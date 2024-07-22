Экскурсии с элементами квеста в Петрозаводске

Найдено 3 экскурсии в категории «Квесты» в Петрозаводске, цены от 1 330 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
Квест без гида по Петровской слободе
Пешая
скидка
30%
3 отзыва
1 час
Квест
до 7 чел.
Квест без гида по Петровской слободе
Превратить своё знакомство с Петрозаводском в интерактивное приключение
Начало: На пл. Кирова
«Квест проходит без живого гида, в Telegram-боте»
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
19001 330 за всё до 7 чел.
Ключ к сердцу Петрозаводска
20 отзывов
1.5 часа
Квест
до 4 чел.
Ключ к сердцу Петрозаводска
Познакомиться с промышленной историей города, выполняя интересные задания в атмосферном квест-руме
Начало: В центре города
«Квест-рум удобно расположен в центре города, в 100 метрах от памятника оружейнику Гаскойну, которому и посвящена программа»
Сегодня в 14:00
Завтра в 11:00
2 900 за всё до 4 чел.
Квест «Эпохи Петрозаводска»
Пешая
2 отзыва
3 часа
Квест
до 5 чел.
Квест «Эпохи Петрозаводска»
Познавательная интерактивная прогулка по городу
«Задача Квеста – пройти маршрут за максимально короткое время, при этом набрав максимальное количество баллов за ответы на промежуточных точках»
3 сен в 08:00
4 сен в 08:00
5 040 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    22 июля 2024
    Квест без гида по Петровской слободе
    Все очень интересно, познавательно Большое спасибо организаторам!
  • Ю
    Юлия
    2 июля 2024
    Квест без гида по Петровской слободе
    Для первого ознакомления с историей города квест очень достойный. Можно прерваться, что мы и сделали остановившись в парке аттракционов на некоторое время, и потом продолжить экскурсию. Однозначно рекомендую тем кто первый раз в городе.
  • А
    Анастасия
    23 июня 2024
    Квест без гида по Петровской слободе
    От души рекомендуем этот квест. У нас программа заняла минут 45 - с удовольствием прогулялись по не самым очевидным районом
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    города в поисках ответов на вопросы. Подробно рассмотрели барельефы и символы на памятниках. В общем, туристам рекомендую пройти квест, а организаторам - немного его удлинить, так как мы только вошли во вкус, как он закончился. Ещё пару мест и вообще будет топ!

  • М
    Мария
    3 февраля 2020
    Квест «Эпохи Петрозаводска»
    Благодарим за познавательное и увлекательное время, организованное для нас гидом! Узнали много новых интересных фактов из истории родного города. Имели
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    насыщенную прогулку в компании родных людей, закончившуюся приятным презентом в виде угощения в кафе. Гид лишь направлял, поддерживал, ободрял, не обременяя своим присутствием:)

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Квесты»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Квест без гида по Петровской слободе
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  3. Квест «Эпохи Петрозаводска»
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Набережная
  2. Онежская набережная
  3. Марциальные воды
  4. Водопад Кивач
  5. Самое главное
  6. Рускеала
  7. Резиденция Талви Укко
  8. Остров Валаам
  9. Площадь Кирова
  10. Кивач
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июле 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Квесты" можно забронировать 3 экскурсии от 1 330 до 5 040 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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