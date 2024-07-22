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города в поисках ответов на вопросы. Подробно рассмотрели барельефы и символы на памятниках. В общем, туристам рекомендую пройти квест, а организаторам - немного его удлинить, так как мы только вошли во вкус, как он закончился. Ещё пару мест и вообще будет топ!