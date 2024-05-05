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Авторский тур
8 дней
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 66 400₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Мега-тур по Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
23 июня в 10:00
18 авг в 10:00
от 68 000₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
23 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 50 500₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга5 мая 2024Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным.
- ААбдуллина6 августа 2023Отличный тур. Очень насыщенная программа. Много положительных эмоций. Увидели в туре и Петрозаводск, и Рускеала, побывали в Кижах, Валаам и
- ААлександр23 июля 2023Всё очень понравилось! Карелия прекрасна! Погода сопутствовала!
- ККазак9 июля 2023Интересный, яркий, познавательный тур. Очень красивые места. Огромное спасибо нашему гиду, Татьяне Викторовне! Она профессионал с большой буквы. Благодаря ей, наше путешествие стало незабываемым. . Мои ожидания оправдались.
- ООльга27 июня 2023Огромное спасибо! Потрясающе! Особое спасибо за неотразимого, великолепного. талантливого гида Татьяну Викторовну! Сколько захватывающих рассказов, стихов. даже песни пела! От неё много впечатлений зависело, она справилась на 5 +! А как вам удалось и погоду прекрасную организовать?:)) Спасибо!
- ФФилиппова18 июня 2023Сам тур мне понравился. Сплав по реке Шуя, Кижи, Кивач, Валаам, Соловки. Каждое место по своему интересно. Жалко, что в
- ООльга13 июня 2023Очень насыщенное путешествие, позволило узнать много нового. По нашему мнению, очень грамотная логистика. Сначала знакомимся в Карелией, в день одна большая экскурсия.
- ЮЮлия14 июля 2022Ездили в тур "Белые ночи Карелии+сплав по реке Шуя" 03.07-09.07.2022. Программа очень понравилась по наполнению (очень насыщенно), потрясающий экскурсовод Татьяна
- ККузнецова20 июля 2021Очень хороший тур. Для того, чтобы познакомиться с Карелией лучше, наверное, не найти. К сожалению, программа в первые дни перенасыщена
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «соловецкие острова»
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