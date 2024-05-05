соловецкие острова – туры в Петрозаводске

Найдено 3 тура в категории «соловецкие острова» в Петрозаводске, цены от 50 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 66 400 за человека
Мега-тур по Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Мега-тур по Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
23 июня в 10:00
18 авг в 10:00
от 68 000 за человека
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
23 июня в 10:00
21 июля в 10:00
от 50 500 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
    Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным.
    Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточнымНе понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным
  • А
    Абдуллина
    6 августа 2023
    Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
    Отличный тур. Очень насыщенная программа. Много положительных эмоций. Увидели в туре и Петрозаводск, и Рускеала, побывали в Кижах, Валаам и
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    Соловках. 8 км сплавлялись по реке Шуя, было очень весело. Рускеала- Отличный парк для прогулки (подземный маршрут, наземный, прогулка на плоту или лодках), можно ходить там целый день и не заскучаешь. Я была там всего один час, т. к. выбрала опцию - поездка на Валаам. А побывать в Кижах, Валааме и на Соловках в одном путешествие- это фантастика!

  • А
    Александр
    23 июля 2023
    Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
    Всё очень понравилось! Карелия прекрасна! Погода сопутствовала!
    Всё очень понравилось! Карелия прекрасна! Погода сопутствовала!Всё очень понравилось! Карелия прекрасна! Погода сопутствовала!Всё очень понравилось! Карелия прекрасна! Погода сопутствовала!Всё очень понравилось! Карелия прекрасна! Погода сопутствовала!Всё очень понравилось! Карелия прекрасна! Погода сопутствовала!Всё очень понравилось! Карелия прекрасна! Погода сопутствовала!Всё очень понравилось! Карелия прекрасна! Погода сопутствовала!Всё очень понравилось! Карелия прекрасна! Погода сопутствовала!Всё очень понравилось! Карелия прекрасна! Погода сопутствовала!Всё очень понравилось! Карелия прекрасна! Погода сопутствовала!
  • К
    Казак
    9 июля 2023
    Мега-тур по Карелии
    Интересный, яркий, познавательный тур. Очень красивые места. Огромное спасибо нашему гиду, Татьяне Викторовне! Она профессионал с большой буквы. Благодаря ей, наше путешествие стало незабываемым. . Мои ожидания оправдались.
    Интересный, яркий, познавательный тур. Очень красивые места. Огромное спасибо нашему гиду, Татьяне Викторовне! Она профессионал сИнтересный, яркий, познавательный тур. Очень красивые места. Огромное спасибо нашему гиду, Татьяне Викторовне! Она профессионал сИнтересный, яркий, познавательный тур. Очень красивые места. Огромное спасибо нашему гиду, Татьяне Викторовне! Она профессионал сИнтересный, яркий, познавательный тур. Очень красивые места. Огромное спасибо нашему гиду, Татьяне Викторовне! Она профессионал сИнтересный, яркий, познавательный тур. Очень красивые места. Огромное спасибо нашему гиду, Татьяне Викторовне! Она профессионал сИнтересный, яркий, познавательный тур. Очень красивые места. Огромное спасибо нашему гиду, Татьяне Викторовне! Она профессионал сИнтересный, яркий, познавательный тур. Очень красивые места. Огромное спасибо нашему гиду, Татьяне Викторовне! Она профессионал сИнтересный, яркий, познавательный тур. Очень красивые места. Огромное спасибо нашему гиду, Татьяне Викторовне! Она профессионал сИнтересный, яркий, познавательный тур. Очень красивые места. Огромное спасибо нашему гиду, Татьяне Викторовне! Она профессионал сИнтересный, яркий, познавательный тур. Очень красивые места. Огромное спасибо нашему гиду, Татьяне Викторовне! Она профессионал с
  • О
    Ольга
    27 июня 2023
    Мега-тур по Карелии
    Огромное спасибо! Потрясающе! Особое спасибо за неотразимого, великолепного. талантливого гида Татьяну Викторовну! Сколько захватывающих рассказов, стихов. даже песни пела! От неё много впечатлений зависело, она справилась на 5 +! А как вам удалось и погоду прекрасную организовать?:)) Спасибо!
  • Ф
    Филиппова
    18 июня 2023
    Добро пожаловать в Карелию. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
    Сам тур мне понравился. Сплав по реке Шуя, Кижи, Кивач, Валаам, Соловки. Каждое место по своему интересно. Жалко, что в
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    связи с изменением маршрута не смогли побывать в парке Рускеала. Произошел форс-мажор. Сначала поменяли маршрут, а метеор взял и сломался. И группа разделилась (голосовали даже)так как возможно было в этот день посетить только что то одно, или Валаам или Рускеала. Мы Выбрали Валаам. Огромная благодарность Галине Валентиновне. Все дни она была с нами. Огромная благодарность экскурсовод Юлии(Валаам),Нине(Кижи)забыла как зовут девушку,которая проводила экскурсию на Соловках. Фанаты своего дела. Отель Питер инн хороший очень. Автобусы комфортные. Спасибо нашим водителям Дмитрию и Владимиру. Туром и выбором оператора довольна. Спасибо "Большая Страна", спасибо Марии Будариной, которую я доставала своими бесконечными вопросами перед поездкой. Кстати, деньги за несостоявшуюся экскурсию вернули быстро и без проблем.

    Сам тур мне понравился. Сплав по реке Шуя, Кижи, Кивач, Валаам, Соловки. Каждое место по своему
  • О
    Ольга
    13 июня 2023
    Мега-тур по Карелии
    Очень насыщенное путешествие, позволило узнать много нового. По нашему мнению, очень грамотная логистика. Сначала знакомимся в Карелией, в день одна большая экскурсия.
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    Потом - либо переезд, либо свободное время, можно еще что-то посмотреть самим. Вторая часть - Соловки, просто погружение в атмосферу этого необыкновенного места. Мы брали дополнительные экскурсии, предложенные фирмой Карелочка и еще на месте от частных гидов. Все было замечательно! Наверное, самые яркие - морская экскурсия на Заяцкий остров и прогулка по озерам и каналам на лодке. Отличный тур, рекомендуем!

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  • Ю
    Юлия
    14 июля 2022
    Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
    Ездили в тур "Белые ночи Карелии+сплав по реке Шуя" 03.07-09.07.2022. Программа очень понравилась по наполнению (очень насыщенно), потрясающий экскурсовод Татьяна
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    Викторовна. Единственное, возможно, не каждому подойдёт, что сразу по приезде нужно бегом сдать вещи в камеру хранения в отеле, взять сменную одежду и отправиться на сплав. Мы приехали за два дня до начала тура, поэтому нам было комфортно. Завтраки и номерной фонд в отеле Питер Инн в Петрозаводске отличные, расположение в двух шагах от вокзала. В Рабочеостровске организация завтрака оставляет желать лучшего: необходима чёткая рассадка по номерам со стороны администрации отеля, чтобы не было неразберихи, потому что разом обслуживается большая группа (40-50 человек), либо развести по времени. На завтрак каша+оладьи+булочки - это перебор, необходима какая-то белковая еда (например, каша и отварное яйцо/таорог/сырники). Номера в отеле далеки от совершенства, ванная комната давно подлежит замене. Пожелание: в дни, когда группа уезжает на весь день, необходимо предусмотреть не только обед, но и ужин. Это касается дня Рускеала+Валаам, группа вернулась в отель после 23 часов, пришлось перебиваться выпечкой/шоколадками. На Рускеалу отводится очень мало времени.

  • К
    Кузнецова
    20 июля 2021
    Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
    Очень хороший тур. Для того, чтобы познакомиться с Карелией лучше, наверное, не найти. К сожалению, программа в первые дни перенасыщена
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    из-за чего невозможно было посетить всё, что хотелось. Свободного времени катострофически не хватало в Петрозаводске, Валааме и Кижи. Хоть экскурсии и были интересными до конца насладиться пребывание в этих потрясающих местах не удалось. Часто приходилось выбирать поесть или посмотреть что-нибудь ещё. Соловки — идеальная часть программы. Единственное место, куда я вернусь потому что искренне мне понравилось, а не потому что я чего-то не поняла/не прочувствовала/не увидела. Отдельное спасибо нашему гиду Ольге Николаевне. Женщина невероятно профессиональная и ответственная. Всегда поможет и ответит на любой вопрос. Благодаря ей получила от путешествия большое удовольствие. Спасибо! Тур всё же рекомендую.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «соловецкие острова»

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  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "соловецкие острова" можно забронировать 3 тура от 50 500 до 68 000. Туристы уже оставили гидам 9 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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