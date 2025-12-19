Описание Фото Ответы на вопросы Столица Карелии, окутанная лесом и обласканная озером скрывает в себе сочетание деревянного зодчества, европейской архитектуры конца XVIII века и советской архитектуры. Здесь жили выдающиеся личности, создавшие историю и то, каким этот город стал сегодня. Откройте для себя спрятанные карельские сокровища и красивые виды!

Описание экскурсии От крепости к набережной: история Петрозаводска в камне и легендах Эта экскурсия — погружение в историю Петрозаводска, где каждая остановка раскрывает свою эпоху и свою тайну. Вы узнаете, как город зародился от петровской крепости и почему его первая площадь носила имя Кревостной, увидите архитектурное наследие разных времён: от изящных зданий эпохи Екатерины II до монументальных ансамблей Сталина и лаконичных строений Брежнева. Мы расскажем вам, почему Петрозаводск стал промышленным центром и чем велик вклад инженера Гаскойна, прикоснёмся к мрачной тайне Дома пионеров и, конечно, прогуляетесь по знаменитой Онежской набережной — месту, где история, искусство и дух Онежского озера создают неповторимую атмосферу города.

