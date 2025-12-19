Столица Карелии, окутанная лесом и обласканная озером скрывает в себе сочетание деревянного зодчества, европейской архитектуры конца XVIII века и советской архитектуры. Здесь жили выдающиеся личности, создавшие историю и то, каким этот город стал сегодня. Откройте для себя спрятанные карельские сокровища и красивые виды!
Описание экскурсииОт крепости к набережной: история Петрозаводска в камне и легендах Эта экскурсия — погружение в историю Петрозаводска, где каждая остановка раскрывает свою эпоху и свою тайну. Вы узнаете, как город зародился от петровской крепости и почему его первая площадь носила имя Кревостной, увидите архитектурное наследие разных времён: от изящных зданий эпохи Екатерины II до монументальных ансамблей Сталина и лаконичных строений Брежнева. Мы расскажем вам, почему Петрозаводск стал промышленным центром и чем велик вклад инженера Гаскойна, прикоснёмся к мрачной тайне Дома пионеров и, конечно, прогуляетесь по знаменитой Онежской набережной — месту, где история, искусство и дух Онежского озера создают неповторимую атмосферу города.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Собор Александра Невского
- Набережная
- Площади Кирова и Ленина
- Памятник Гаскойну
- Памятник Петру I
- Ж/д вокзал
- Улицы Варкауса и Мелентьевой
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель или место, где вам удобно
Завершение: По вашему пожеланию
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 16 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
