1 чел.
По популярности
Индивидуальная
6 часов
Ваш идеальный день в Карелии: экскурсия по живописным местам
Погрузитесь в атмосферу Карелии: заповедник Кивач, мистическая гора Сампо и исторический курорт Марциальные воды ждут вас
Начало: У места вашего проживания
21 июля в 08:30
27 июля в 08:30
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Урочище «Чертов стул»: путешествие по мистической Карелии
Погрузитесь в мир карельских легенд и мифов, исследуя уникальное урочище и его загадочные каменные лабиринты
Начало: На набережной Онежского озера или у места вашего п...
26 июля в 10:00
3 авг в 10:00
9 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6.5 часов
Карельское ожерелье: природные чудеса Петрозаводска и окрестностей
Откройте дух Карелии: тайны шаманов, водопад Кивач и целебные источники в индивидуальной экскурсии
Начало: В месте вашего размещения
20 июля в 08:00
1 сен в 08:00
15 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
«Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
Вас ждет уникальное путешествие к водопаду Кивач, где история и природа Карелии раскрываются во всей красе
Начало: У места вашего проживания
3 авг в 10:00
4 авг в 16:00
14 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
11 часов
Из Петрозаводска в Рускеалу: Путешествие по мраморным скалам
Погрузитесь в величие карельской природы с экскурсией в Рускеалу. Мраморные скалы и водопады ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Петрозаводске
3 авг в 08:00
18 авг в 08:00
27 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Палеовулкан Гирвас и водопад Кивач: неповторимые чудеса природы Карелии
Приглашаем вас в путешествие по древним местам Карелии, где вас ждут потухший вулкан и величественный водопад
Начало: От места вашего проживания
3 авг в 09:00
4 авг в 16:00
18 700₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Удивительная Карелия: Природа, История и Архитектура
Насладитесь красотами Карелии: водопад Кивач, музей Природы, Марциальные воды и гора Сампо. Включен трансфер, возможен тур на вашем автомобиле
Начало: От вашего отеля
Завтра в 14:00
3 июля в 08:30
12 900₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Моя Карелия: гора Сампо, водопад Кивач, вулкан Гирвас и арт-объекты
Увлекательное путешествие по Петрозаводску: арт-объекты, этнопарки, древние вулканы и целебные источники. Узнайте больше о карельской культуре и истории
Начало: От места вашего проживания
6 июля в 08:00
16 июля в 13:00
18 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
7 часов
Александро-Свирский монастырь: духовное наследие и чудеса севера
Погрузитесь в мир карельских лесов и сакральной истории с экскурсией в Александро-Свирский монастырь
Начало: На набережной Онежского озера или у места вашего п...
3 авг в 10:00
4 авг в 16:00
20 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Таёжное чаепитие в Петрозаводске: уникальный опыт с горными видами и лесными дарами
Погрузитесь в атмосферу карельской тайги, наслаждаясь чаем с лесными ягодами и травами на фоне великолепных пейзажей
Начало: У вашего отеля
7 июля в 14:00
10 июля в 14:00
7 200₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Кивач, Гирвас и Марциальные воды: уникальная экскурсия на авто
Откройте все красоты Карелии за один день: водопад Кивач, вулкан Гирвас и лечебные источники
Начало: Место Вашего проживания в Петрозаводске
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
4 июля в 09:00
от 13 800₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Айда в деревню! Живописный тур по Карелии из Петрозаводска
Исследуйте красоты Карелии: от карельских лесов до гостеприимства деревни Киндасово с традиционными угощениями
Начало: Место Вашего проживания в Петрозаводске
Расписание: Согласно расписанию вколендаре
Завтра в 09:00
3 июля в 18:00
от 10 500₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга30 июня 2024Заказали с семьёй поездку на озеро. В назначенное время Екатерина встретила нас у отеля и прогулка началась. Во время поездки,
- ППолина16 мая 2024Большая благодарность Эйно от Полины и Савы! Отлично провели время, узнали много интересного, получили незабываемые впечатления и эмоции! Вспоминаем наше путешествие с радостью и теплом) Были весной, обязательно приедем еще)
- ВВячеслав17 марта 2024Очень понравилось, познавательно, не скучно.
- ППавел20 февраля 2024Буквально сегодня познакомились с Карелией на пару с женой. Все было очень понятно, красиво и интересно. Огромная благодарность гиду за его работу.
- ЕЕкатерина14 января 2024Это было путешествие в сказку! Снега чуть меньше, чем по пояс, зимний лес, простор озера. Тишина, красота и гармония с миром) Катя все организовала безупречно, высокопрофессионально и исключительно интересно. Огромное спасибо, надеюсь, встретимся еще не раз.
- ААнна8 января 2024Путешествие на Урозеро удалось! Все началось ранним утром! Катюша, большая умница! Организовала удобную большую машину, чтобы всем можно было разместиться
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «От вашего отеля»
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