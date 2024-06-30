Экскурсии от вашего отеля в Петрозаводске

Найдено 12 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Петрозаводске, цены от 7 200 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Ваш идеальный день в Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
213 отзывов
Ваш идеальный день в Карелии: экскурсия по живописным местам
Погрузитесь в атмосферу Карелии: заповедник Кивач, мистическая гора Сампо и исторический курорт Марциальные воды ждут вас
Начало: У места вашего проживания
21 июля в 08:30
27 июля в 08:30
10 000 за всё до 4 чел.
Урочище «Чертов стул»: в гостях у мистической Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
25 отзывов
Урочище «Чертов стул»: путешествие по мистической Карелии
Погрузитесь в мир карельских легенд и мифов, исследуя уникальное урочище и его загадочные каменные лабиринты
Начало: На набережной Онежского озера или у места вашего п...
26 июля в 10:00
3 авг в 10:00
9 500 за всё до 5 чел.
Карельское ожерелье - природная красота окрестностей Петрозаводска
🚗 На машине
Индивидуальная
6.5 часов
79 отзывов
Карельское ожерелье: природные чудеса Петрозаводска и окрестностей
Откройте дух Карелии: тайны шаманов, водопад Кивач и целебные источники в индивидуальной экскурсии
Начало: В месте вашего размещения
20 июля в 08:00
1 сен в 08:00
15 000 за всё до 6 чел.
«Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
27 отзывов
«Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
Вас ждет уникальное путешествие к водопаду Кивач, где история и природа Карелии раскрываются во всей красе
Начало: У места вашего проживания
3 авг в 10:00
4 авг в 16:00
14 000 за всё до 6 чел.
Из Петрозаводска - к мраморным скалам Рускеалы
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
29 отзывов
Из Петрозаводска в Рускеалу: Путешествие по мраморным скалам
Погрузитесь в величие карельской природы с экскурсией в Рускеалу. Мраморные скалы и водопады ждут вас
Начало: У места вашего проживания в Петрозаводске
3 авг в 08:00
18 авг в 08:00
27 000 за всё до 5 чел.
Палеовулкан Гирвас и водопад Кивач - два чуда Карелии
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
23 отзыва
Палеовулкан Гирвас и водопад Кивач: неповторимые чудеса природы Карелии
Приглашаем вас в путешествие по древним местам Карелии, где вас ждут потухший вулкан и величественный водопад
Начало: От места вашего проживания
3 авг в 09:00
4 авг в 16:00
18 700 за всё до 5 чел.
Нескучное знакомство с Карелией
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
36 отзывов
Удивительная Карелия: Природа, История и Архитектура
Насладитесь красотами Карелии: водопад Кивач, музей Природы, Марциальные воды и гора Сампо. Включен трансфер, возможен тур на вашем автомобиле
Начало: От вашего отеля
Завтра в 14:00
3 июля в 08:30
12 900 за всё до 4 чел.
Моя Карелия
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
1 отзыв
Моя Карелия: гора Сампо, водопад Кивач, вулкан Гирвас и арт-объекты
Увлекательное путешествие по Петрозаводску: арт-объекты, этнопарки, древние вулканы и целебные источники. Узнайте больше о карельской культуре и истории
Начало: От места вашего проживания
6 июля в 08:00
16 июля в 13:00
18 000 за всё до 7 чел.
Александро-Свирский монастырь - побывать в северной лавре
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
4 отзыва
Александро-Свирский монастырь: духовное наследие и чудеса севера
Погрузитесь в мир карельских лесов и сакральной истории с экскурсией в Александро-Свирский монастырь
Начало: На набережной Онежского озера или у места вашего п...
3 авг в 10:00
4 авг в 16:00
20 000 за всё до 3 чел.
Таёжное чаепитие: горные виды, прозрачное озеро и дары леса
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
8 отзывов
Таёжное чаепитие в Петрозаводске: уникальный опыт с горными видами и лесными дарами
Погрузитесь в атмосферу карельской тайги, наслаждаясь чаем с лесными ягодами и травами на фоне великолепных пейзажей
Начало: У вашего отеля
7 июля в 14:00
10 июля в 14:00
7 200 за всё до 3 чел.
Водопад Кивач, вулкан Гирвас и Марциальные воды на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
32 отзыва
Кивач, Гирвас и Марциальные воды: уникальная экскурсия на авто
Откройте все красоты Карелии за один день: водопад Кивач, вулкан Гирвас и лечебные источники
Начало: Место Вашего проживания в Петрозаводске
Расписание: Ежедневно в 9:00
Завтра в 09:00
4 июля в 09:00
от 13 800 за человека
Айда в деревню! Тур по живописной Карелии
🐴 Конные прогулки
Индивидуальная
7 часов
Айда в деревню! Живописный тур по Карелии из Петрозаводска
Исследуйте красоты Карелии: от карельских лесов до гостеприимства деревни Киндасово с традиционными угощениями
Начало: Место Вашего проживания в Петрозаводске
Расписание: Согласно расписанию вколендаре
Завтра в 09:00
3 июля в 18:00
от 10 500 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    30 июня 2024
    Таёжное чаепитие: горные виды, прозрачное озеро и дары леса
    Заказали с семьёй поездку на озеро. В назначенное время Екатерина встретила нас у отеля и прогулка началась. Во время поездки,
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    пока добирались до начала пешего маршрута, Екатерина рассказала про Петрозаводск, про историю основания города, периоды его развития и особенности архитектуры. Рассказала про интересные места в городе, которые стоило бы посетить. Пешая прогулка к озеру получилась очень познавательной. Мы много узнали от Екатерины про растения, которые попадались нам на маршруте. После озера прогулялись на гору, с которой открываются прекрасные виды на лес. Там, на этой горе, состоялось чаепитие. Всё это время Екатерина поддерживала интересную беседу.

  • П
    Полина
    16 мая 2024
    Нескучное знакомство с Карелией
    Большая благодарность Эйно от Полины и Савы! Отлично провели время, узнали много интересного, получили незабываемые впечатления и эмоции! Вспоминаем наше путешествие с радостью и теплом) Были весной, обязательно приедем еще)
    Большая благодарность Эйно от Полины и Савы!Большая благодарность Эйно от Полины и Савы!
  • В
    Вячеслав
    17 марта 2024
    Нескучное знакомство с Карелией
    Очень понравилось, познавательно, не скучно.
  • П
    Павел
    20 февраля 2024
    Нескучное знакомство с Карелией
    Буквально сегодня познакомились с Карелией на пару с женой. Все было очень понятно, красиво и интересно. Огромная благодарность гиду за его работу.
  • Е
    Екатерина
    14 января 2024
    Таёжное чаепитие: горные виды, прозрачное озеро и дары леса
    Это было путешествие в сказку! Снега чуть меньше, чем по пояс, зимний лес, простор озера. Тишина, красота и гармония с миром) Катя все организовала безупречно, высокопрофессионально и исключительно интересно. Огромное спасибо, надеюсь, встретимся еще не раз.
    Это было путешествие в сказку! Снега чуть меньше, чем по пояс, зимний лес, простор озера. Тишина, красота и гармония с миром)
  • А
    Анна
    8 января 2024
    Таёжное чаепитие: горные виды, прозрачное озеро и дары леса
    Путешествие на Урозеро удалось! Все началось ранним утром! Катюша, большая умница! Организовала удобную большую машину, чтобы всем можно было разместиться
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    удобно. Маршрут наш пролегал по озеру, где и было мое сердце запечатлено… и совсем не знала я, что в нашей пятерке… которым предстояло восхождение на гору… буду самой неподготовленной))) Но… всё, что нас не убивает, делает только СИЛЬНЕЕ! И вот восхождение осилено, приятное чаепитие на горе с прекрасными видами, вкусный чай, блинчики, калитки, варенье из таежных ягод!!! Впечатлений МОРЕ (снега)! И даже… яблоки на снегу… Спасибо большое, Екатерине!!!

    Путешествие на Урозеро удалось! Все началось ранним утром! Катюша, большая умница! Организовала удобную большую машину, чтобыПутешествие на Урозеро удалось! Все началось ранним утром! Катюша, большая умница! Организовала удобную большую машину, чтобыПутешествие на Урозеро удалось! Все началось ранним утром! Катюша, большая умница! Организовала удобную большую машину, чтобыПутешествие на Урозеро удалось! Все началось ранним утром! Катюша, большая умница! Организовала удобную большую машину, чтобыПутешествие на Урозеро удалось! Все началось ранним утром! Катюша, большая умница! Организовала удобную большую машину, чтобыПутешествие на Урозеро удалось! Все началось ранним утром! Катюша, большая умница! Организовала удобную большую машину, чтобыПутешествие на Урозеро удалось! Все началось ранним утром! Катюша, большая умница! Организовала удобную большую машину, чтобыПутешествие на Урозеро удалось! Все началось ранним утром! Катюша, большая умница! Организовала удобную большую машину, чтобыПутешествие на Урозеро удалось! Все началось ранним утром! Катюша, большая умница! Организовала удобную большую машину, чтобы

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Петрозаводске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 12
  1. Ваш идеальный день в Карелии
  2. Урочище «Чертов стул»: в гостях у мистической Карелии
  3. Карельское ожерелье - природная красота окрестностей Петрозаводска
  4. «Поет Кивач в бору сосновом»: путешествие к главному водопаду Карелии
  5. Из Петрозаводска - к мраморным скалам Рускеалы
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Набережная
  2. Марциальные воды
  3. Водопад Кивач
  4. Онежская набережная
  5. Самое главное
  6. Рускеала
  7. Резиденция Талви Укко
  8. Ладожское озеро
  9. Остров Валаам
  10. Кивач
Сколько стоит экскурсия по Петрозаводску в июле 2024
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