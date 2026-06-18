Это будет уютный мастер-класс с северным настроением.
Вы нарисуете свою птичку — символ карельского леса — и заберёте её с собой на небольшом деревянном спиле как тёплое воспоминание о поездке.
Вы нарисуете свою птичку — символ карельского леса — и заберёте её с собой на небольшом деревянном спиле как тёплое воспоминание о поездке.
Описание мастер-класса
- Вы устроитесь в тёплой и уютной мастерской, возьмёте в руки кисть и акриловые краски.
- Под моим руководством нарисуете свою северную птичку. Я предложу вам несколько образцов, на которые вы сможете опереться.
- Рисование не займет много времени — спилы небольшого диаметра до 10 см.
- После мастер-класса вы сразу заберёте работу с собой.
Организационные детали
- Возраст участников — от 7 лет.
- В стоимость включены все необходимые материалы.
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Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе проспекта Ленина
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 172 туристов
Живу в Карелии, плету из бумажной лозы и с удовольствием обучаю этому ремеслу всех желающих в своей мастерской в самом сердце столицы республики — Петрозаводске. На занятиях не только делюсь опытом, но и рассказываю о традиционных карельских ремёслах.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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