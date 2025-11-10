Дарья — ваш гид в Петрозаводске

Провела экскурсии для 597 туристов

читать дальше конечно, повеселю местными байками. А для тех, кто привык путешествовать самостоятельно, я подготовила «Квест без гида», чтобы вы могли изучить город через интерактивные задания, загадки и аудио, в форме игры. Буду рада видеть вас на своём маршруте:)

Приветствую вас! Меня зовут Дарья, я сертифицированный гид по Карелии. Люблю и влюбляю в наш край с первой экскурсии! Проведу вас от вулкана до водопада, организую водные прогулки, мастер-классы и,