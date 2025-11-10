Путешествие начинается с обзорной прогулки по Петрозаводску, где вы увидите арт-объекты на Онежской набережной и исторические площади.
Затем экскурсия продолжится в загородной резиденции Талви Укко, где вас ждёт знакомство с дружелюбными
6 причин купить эту экскурсию
- 🌿 Прогулка по Онежской набережной
- 🏛 Исторические площади Петрозаводска
- 🐕 Встреча с хаски и оленями
- ❄️ Знакомство с Талви Укко
- 📸 Фотосессия с животными
- 🎨 Арт-объекты городов-побратимов
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Онежская набережная
- Соборная площадь
- Круглая площадь
Описание экскурсии
Городская часть
- Прогуляемся по Онежской набережной — музею под открытым небом с арт-объектами от городов-побратимов.
- Посетим две исторические площади разных эпох — Соборную и Круглую.
- Обсудим, как Екатерина II переплатила британскому инженеру за завод и при чём тут Урал.
Загородная часть
- Побываем в вотчине Талви Укко — карельского Дедушки Мороза — в еловом лесу.
- Зайдём в питомник ездовых собак и на ферму северных оленей: обнимемся с дружелюбными хаски и покормим ягелем рогатых красавцев.
- Поговорим о саамских обрядах, северных традициях и фауне Карелии.
- Сфотографируемся с пушистыми жителями резиденции — хаски, маламутами и оленями.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле Hyundai Solaris.
- Отдельно оплачиваются входные билеты в вотчину — 600 ₽.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Ротонды
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья — ваш гид в Петрозаводске
Провела экскурсии для 597 туристов
Приветствую вас! Меня зовут Дарья, я сертифицированный гид по Карелии. Люблю и влюбляю в наш край с первой экскурсии! Проведу вас от вулкана до водопада, организую водные прогулки, мастер-классы и,
