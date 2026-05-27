Начав с парадной набережной и застывшей в камне истории, незаметно проскочим под городскими мостами и окажемся в карельской тайге.
А там — ароматы хвойного леса, трасса «Фонтаны» и дорога к Онежскому озеру почти всё время под горку.
Описание экскурсии
Старт: на выбор
- Точка А — для профи: у скульптуры «Рыбаки». Начинаем с самого берега Онего, любуемся панорамой озера и готовимся к активному подъёму
- Точка Б — лайт: на площади Кирова. Встречаемся в историческом центре, пропускаем крутой подъём от озера и сразу погружаемся в парковую атмосферу
Парковое ожерелье
Уезжаем с городских улиц в зелёную воронку города:
- парк «Ямка» — бывший карьер, превращённый в ландшафтный парк. Здесь мы проедем по ровным дорожкам среди вековых деревьев
- Лобановский мост: едем под мостом прямо вдоль уреза воды. Это самый эффектный момент: над нами шумят машины, а мы катим в тишине по секретной тропе
- плотина на Мерецкова: короткая остановка у порогов. Здесь я расскажу, почему река называется Лососинкой, хотя лосося в ней сейчас не встретишь
Тихий город
Выезжаем на улицу Повенецкую. Здесь Петрозаводск предстает одноэтажным, деревянным и очень спокойным. Это перевалочный пункт между цивилизацией и настоящим лесом.
Предлесье
Проезжаем через спорткомплекс «Курган» и сворачиваем к реке на одну из укромных стоянок. Здесь Лососинка уже совсем лесная — с камнями-валунами и ароматом хвои. Идеальное место для первого привала и фото.
Трасса «Фонтаны»
Выходим на финишную прямую — широкую, обкатанную трассу, уходящую вглубь тайги. По возможности доезжаем до развилки на 1,5 км. Вдыхаем лесной воздух и пьём чай.
Обратный путь с ветерком
Это главный бонус прогулки: поскольку мы плавно набирали высоту всю дорогу, возвращаться к площади Кирова или набережной будем всё время под горку. Это те самые 15–20 минут чистого удовольствия и скорости.
По пути вы узнаете:
- как маленькая речка Лососинка определила судьбу огромного края
- почему Петрозаводск так похож на скандинавские города
- как Петрозаводску удалось сохранить дикую природу в пяти минутах от центральных площадей
- откуда в лесу берутся фонтаны и можно ли пить воду из-под земли
Организационные детали
- Аренда велосипедов входит в стоимость. Велосипеда у меня четыре: три взрослых и один подростковый
- С собой желательно иметь велошлем и перчатки. Будем проезжать через лес, так что лучше прикрыть ноги
- Ограничений по физической подготовке нет
- При желании можем сократить или скорректировать маршрут
- Можем организовать перекус — по договорённости