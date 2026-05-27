Велопрогулка вдоль Лососинки в карельскую тайгу

Прокатиться по самым зелёным местам Петрозаводска
Хотите увидеть Петрозаводск без машин и пыльных тротуаров? Мы отправимся в путь по зелёному коридору города, следуя за изгибами своенравной реки Лососинки.

Начав с парадной набережной и застывшей в камне истории, незаметно проскочим под городскими мостами и окажемся в карельской тайге.

А там — ароматы хвойного леса, трасса «Фонтаны» и дорога к Онежскому озеру почти всё время под горку.
Описание экскурсии

Старт: на выбор

  • Точка А — для профи: у скульптуры «Рыбаки». Начинаем с самого берега Онего, любуемся панорамой озера и готовимся к активному подъёму
  • Точка Б — лайт: на площади Кирова. Встречаемся в историческом центре, пропускаем крутой подъём от озера и сразу погружаемся в парковую атмосферу

Парковое ожерелье

Уезжаем с городских улиц в зелёную воронку города:

  • парк «Ямка» — бывший карьер, превращённый в ландшафтный парк. Здесь мы проедем по ровным дорожкам среди вековых деревьев
  • Лобановский мост: едем под мостом прямо вдоль уреза воды. Это самый эффектный момент: над нами шумят машины, а мы катим в тишине по секретной тропе
  • плотина на Мерецкова: короткая остановка у порогов. Здесь я расскажу, почему река называется Лососинкой, хотя лосося в ней сейчас не встретишь

Тихий город

Выезжаем на улицу Повенецкую. Здесь Петрозаводск предстает одноэтажным, деревянным и очень спокойным. Это перевалочный пункт между цивилизацией и настоящим лесом.

Предлесье

Проезжаем через спорткомплекс «Курган» и сворачиваем к реке на одну из укромных стоянок. Здесь Лососинка уже совсем лесная — с камнями-валунами и ароматом хвои. Идеальное место для первого привала и фото.

Трасса «Фонтаны»

Выходим на финишную прямую — широкую, обкатанную трассу, уходящую вглубь тайги. По возможности доезжаем до развилки на 1,5 км. Вдыхаем лесной воздух и пьём чай.

Обратный путь с ветерком

Это главный бонус прогулки: поскольку мы плавно набирали высоту всю дорогу, возвращаться к площади Кирова или набережной будем всё время под горку. Это те самые 15–20 минут чистого удовольствия и скорости.

По пути вы узнаете:

  • как маленькая речка Лососинка определила судьбу огромного края
  • почему Петрозаводск так похож на скандинавские города
  • как Петрозаводску удалось сохранить дикую природу в пяти минутах от центральных площадей
  • откуда в лесу берутся фонтаны и можно ли пить воду из-под земли

Организационные детали

  • Аренда велосипедов входит в стоимость. Велосипеда у меня четыре: три взрослых и один подростковый
  • С собой желательно иметь велошлем и перчатки. Будем проезжать через лес, так что лучше прикрыть ноги
  • Ограничений по физической подготовке нет
  • При желании можем сократить или скорректировать маршрут
  • Можем организовать перекус — по договорённости

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Кирова
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — ваш гид в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провёл экскурсии для 63 туристов
Родился и живу в Петрозаводске. По образованию — учитель английского и французского. Работаю в туризме с 2010 года, начинал в карельской фирме на снегоходных турах для французских туристов. Аттестацию и курсы
читать дальшеуменьшить

гидов-экскурсоводов по Карелии прошёл в 2024 году. На острове Кижи работаю с перерывами с 2017 года, также был экскурсоводом на Шпицбергене, учился на гида-переводчика на английском языке в Санкт-Петербурге. В Карелии вожу экскурсии по Петрозаводску и Золотому кольцу Карелии, знаю Сортавальское направление, работал в глэмпинге в Ладожских шхерах. Вообще, путевую информацию могу давать в любом направлении по республике.

