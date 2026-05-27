Хотите увидеть Петрозаводск без машин и пыльных тротуаров? Мы отправимся в путь по зелёному коридору города, следуя за изгибами своенравной реки Лососинки. Начав с парадной набережной и застывшей в камне истории, незаметно проскочим под городскими мостами и окажемся в карельской тайге. А там — ароматы хвойного леса, трасса «Фонтаны» и дорога к Онежскому озеру почти всё время под горку.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Старт: на выбор

Точка А — для профи: у скульптуры «Рыбаки». Начинаем с самого берега Онего, любуемся панорамой озера и готовимся к активному подъёму

Точка Б — лайт: на площади Кирова. Встречаемся в историческом центре, пропускаем крутой подъём от озера и сразу погружаемся в парковую атмосферу

Парковое ожерелье

Уезжаем с городских улиц в зелёную воронку города:

парк «Ямка» — бывший карьер, превращённый в ландшафтный парк. Здесь мы проедем по ровным дорожкам среди вековых деревьев

Лобановский мост: едем под мостом прямо вдоль уреза воды. Это самый эффектный момент: над нами шумят машины, а мы катим в тишине по секретной тропе

плотина на Мерецкова: короткая остановка у порогов. Здесь я расскажу, почему река называется Лососинкой, хотя лосося в ней сейчас не встретишь

Тихий город

Выезжаем на улицу Повенецкую. Здесь Петрозаводск предстает одноэтажным, деревянным и очень спокойным. Это перевалочный пункт между цивилизацией и настоящим лесом.

Предлесье

Проезжаем через спорткомплекс «Курган» и сворачиваем к реке на одну из укромных стоянок. Здесь Лососинка уже совсем лесная — с камнями-валунами и ароматом хвои. Идеальное место для первого привала и фото.

Трасса «Фонтаны»

Выходим на финишную прямую — широкую, обкатанную трассу, уходящую вглубь тайги. По возможности доезжаем до развилки на 1,5 км. Вдыхаем лесной воздух и пьём чай.

Обратный путь с ветерком

Это главный бонус прогулки: поскольку мы плавно набирали высоту всю дорогу, возвращаться к площади Кирова или набережной будем всё время под горку. Это те самые 15–20 минут чистого удовольствия и скорости.

По пути вы узнаете:

как маленькая речка Лососинка определила судьбу огромного края

почему Петрозаводск так похож на скандинавские города

как Петрозаводску удалось сохранить дикую природу в пяти минутах от центральных площадей

откуда в лесу берутся фонтаны и можно ли пить воду из-под земли

Организационные детали