Водная прогулка
Два дня в Заонежье: Кижи, шунгит и банька
Откройте для себя душу Карелии: деревянные шедевры Кижи, шунгитовые пляжи и традиционная банька
Начало: Город Петрозаводск
21 янв в 08:30
22 янв в 08:30
от 40 000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая
Олени и хаски: в гостях у Талви Укко
Откройте для себя волшебство Карелии в резиденции Талви Укко! Олени и хаски ждут вас для незабываемого приключения в группе до 50 человек
Начало: На улице Еремеева
Расписание: в среду, четверг, пятницу и воскресенье в 11:00
22 янв в 11:00
23 янв в 11:00
3500 ₽ за человека
Групповая
Почувствуй Петрозаводск - экскурсия, музей и мастер-класс по калиткам
Познакомиться с историей, культурой и вкусами столицы Карелии
Начало: На ж/д вокзале Петрозаводска
Расписание: в пятницу в 08:30
23 янв в 08:30
30 янв в 08:30
4850 ₽ за человека
Индивидуальная
Прокатиться на собачьей упряжке в Карелии
Из Петрозаводска - в гости к хаски и оленям в вотчину Талвиукко
Начало: В Петрозаводске
Завтра в 10:00
20 янв в 10:00
от 12 950 ₽ за человека
