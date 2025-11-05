В Карелию приезжают за её туристическими брендами — легендарными озёрами и междуречьями среди таёжных скал.
Хотите не просто посмотреть их, но и раскрыть уникальный микроклимат, историю и характер каждого? Буду рад показать вам лучшие места нашего северного края: водопад в заповеднике, палеовулкан, курорт Петра I и удивительные наскальные изображения.
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30
Описание экскурсии
Обратите внимание: поездка не предполагает экскурсионного сопровождения.
Водопад Кивач и дендрарий
Один из самых известных природных символов Карелии расположен на территории заповедника. Там вы прогуляетесь по дендрарию и увидите карельскую берёзу — редкое и по-настоящему уникальное дерево.
«Марциальные воды»
Основанный по указу Петра I, этот курорт действует до сих пор. Здесь вы сможете попробовать минеральную воду, богатую железом и другими природными элементами, — совершенно бесплатно.
Гора Сампо
Это место славится панорамными видами, которые открываются с вершины. Здесь особенно остро чувствуется дыхание карельской природы.
«Долина зайцев»
Стараниями местного художника на скале появились десятки выбитых вручную изображений зайцев. Отличная возможность пополнить коллекцию необычных фотографий и улыбнуться!
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Skoda Yeti
- Маршрут несложный, особой физической подготовки не требует
- По возрасту ограничений нет, но если с вами поедут дети до 12 лет, вам необходимо взять детское кресло
- Дополнительно оплачиваются входные билеты (есть льготы): водопад Кивач — 320 ₽, гора Сампо — 400 ₽
- Поездку можно дополнить посещением вулкана Гирвас — 3000 ₽ + 250 ₽/чел. за входной билет
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Игорь — ваш гид в Петрозаводске
Провёл экскурсии для 146 туристов
Живу в Петрозаводске с рождения. Влюблён в свой регион и рад поделиться эмоциями с путешественниками.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.9
Основано на 29 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
О
Олеся
5 ноя 2025
Спасибо Игорю за организацию нашей семейной поездки по природным достопримечательностям Карелии.
Лидия
3 ноя 2025
Великолепно организованная экскурсия. Душевный водитель и гид Игорь. Информации вполне достаточно. Обязательно порекомендую эту экскурсию с Игорем своим друзья. Все прошло супер.
О
Ольга
2 ноя 2025
Очень было круто! И то что поехали во второй половине дня и было на горе темно, никак не испортило впечатление! Было просто волшебно! Спасибо Игорю за экскурсию и приятное общение и за рассказ о любимом городе!
Е
Елизавета
30 окт 2025
Посетили экскурсию по Карелии с Игорем. Хорошо продуманный маршрут, уверенный водитель. Общие знания о месности, в данном случае, Карелии, по сравнению с другими гидами из Трипстера, с которыми посещали другие
В
Виталий
16 окт 2025
Игорь молодой человек с неплохими знаниями темы экскурсии. Маршрут экскурсии интересный. Мы посетили все места золотого кольца Карелии. Движение по маршруту, который составляет 230 км, было комфортабельным, Игорь отлично водит машину. Единственное чего нам не хватило, это более углублённой информации по Карелии в целом. Тем не менее, спасибо большое Игорю, мы остались довольны.
Н
Наталья
7 окт 2025
Хорошая экскурсия! Комфортно и удобно! В спокойном темпе. Красивые места!
А
Анна
5 окт 2025
Хотели сказать огромное спасибо Игорю за осеннюю сказку в Карелии.
Все прошло отлично от начала и конца!
Приехал вовремя, всю дорогу рассказывал о разных местах и фактах, очень интересно, как водитель очень комфортно с ним. Посетили все значимые места и сделали шикарные фото. Однозначно рекомендуем!
Е
Екатерина
16 сен 2025
Большое спасибо Игорю за отлично проведенное время! Все наши ожидания сбылись, Игорь корректировал маршрут, исходя из наших пожеланий, комфортно вел машину, очень интересно обо всем рассказывал. Приятный в общении человек и компетентный гид👍🏻 И конечно же, отдельное спасибо за исполнение моей давней мечты - увидеть боровики в сказочном карельском лесу!
Г
Григорий
16 сен 2025
Всё прошло отлично! Организатор не только хороший путеводитель, но и очень приятный собеседник. Спасибо ему большое!
М
Михаил
15 сен 2025
Увидеть красоты замечательной Карелии замечательно. Увидеть их с помощью сопровождающего, который любит свои родные места так как Игорь, бесценно. Для нас было важно избежать банальных и стандартных туристических историй (в
Е
Елена
14 сен 2025
Замечательная экскурсиия! Договорились в последний момент, т. к. планировали просто погулять по городу. Подкупает то, что Игорь искренне любит свой город, и своими эмоциями, знаниями и впечатлениями делился с нами. Хороший водитель) Рекомендую.
Грига
13 сен 2025
Спасибо Игорю за замечательную поездку по красивым местам Карелии. Получили с подругой огромное удовольствие. Отдельное спасибо за прогулку по лесу, которая не планировалась. Это особый бальзам на душу нам жителям больших многолюдных городов. Игорь интересный собеседник и замечательный человек.
Г
Глеб
22 авг 2025
Поездка прошла замечательно, все понравилось.
Наталья
16 авг 2025
Экскурсия понравилась, всё компактно, остановка за остановкой, изучаешь и любуешься природой Карелии, даже дождик сквозь солнышко не помеха, а вносил разнообразие в наше путешествие 🤗!
Н
Наталья
14 авг 2025
Рекомендую. 1. Нас забрали из отеля в назначенное время. 2. Машина чистая; Игорь очень аккуратно и легко водит - комфортно. 3. Игорь увлекательно рассказывал о карельской земле, современной Карелии, отвечал на все интересующие нас вопросы. Получили огромное удовольствие от экскурсии и море впечатлений - в эту природу невозможно не влюбиться.
