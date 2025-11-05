В Карелию приезжают за её туристическими брендами — легендарными озёрами и междуречьями среди таёжных скал. Хотите не просто посмотреть их, но и раскрыть уникальный микроклимат, историю и характер каждого? Буду рад показать вам лучшие места нашего северного края: водопад в заповеднике, палеовулкан, курорт Петра I и удивительные наскальные изображения.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

за 1–3 человек или 3000 ₽ за человека, если вас больше

от 10 499 ₽ за 1–3 человек или 3000 ₽ за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Обратите внимание: поездка не предполагает экскурсионного сопровождения.

Водопад Кивач и дендрарий

Один из самых известных природных символов Карелии расположен на территории заповедника. Там вы прогуляетесь по дендрарию и увидите карельскую берёзу — редкое и по-настоящему уникальное дерево.

«Марциальные воды»

Основанный по указу Петра I, этот курорт действует до сих пор. Здесь вы сможете попробовать минеральную воду, богатую железом и другими природными элементами, — совершенно бесплатно.

Гора Сампо

Это место славится панорамными видами, которые открываются с вершины. Здесь особенно остро чувствуется дыхание карельской природы.

«Долина зайцев»

Стараниями местного художника на скале появились десятки выбитых вручную изображений зайцев. Отличная возможность пополнить коллекцию необычных фотографий и улыбнуться!

Организационные детали