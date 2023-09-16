Рождественские выходные в Карелии

5
3 отзыва
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Планируете семейный отдых на зимние праздники? Обязательно присмотритесь к нашему Рождественскому туру в Карелию — таким путешествием останутся довольны как взрослые, так и ребятишки!
Рождественские выходные в Карелии
Рождественские выходные в Карелии
Рождественские выходные в Карелии
Рождественские выходные в Карелии
Рождественские выходные в Карелии
Рождественские выходные в Карелии
Рождественские выходные в Карелии
Рождественские выходные в Карелии
Рождественские выходные в Карелии
Рождественские выходные в Карелии
Рождественские выходные в Карелии
Рождественские выходные в Карелии
Рождественские выходные в Карелии
Рождественские выходные в Карелии
Рождественские выходные в Карелии
Рождественские выходные в Карелии
Рождественские выходные в Карелии
Рождественские выходные в Карелии
Рождественские выходные в Карелии
Ближайшие даты:
5
янв

Что вас ожидает:

Знакомство с благородными оленями
Знакомство с благородными оленями
Отправитесь на ферму северных оленей и познакомитесь с ее обитателями
Главный Дед Мороз Карелии
Главный Дед Мороз Карелии
Посетите резиденцию Талвиукко и зайдете в Сказочную приемную и лабораторию чудес
Рождественский Петрозаводск
Рождественский Петрозаводск
На обзорной экскурсии окунетесь в праздничную атмосферу столицы Карелии
Катание на собачьих упряжках
Катание на собачьих упряжках
Прокатитесь с Дедом Морозом на собачьих упряжках по снежному карельскому лесу
Гастрономическое удовольствие
Гастрономическое удовольствие
Насладитесь национальным обедом с лохикейто, калиткой и карельскими напитками
Рускеальский горный парк
Рускеальский горный парк
Полюбуетесь пейзажами заснеженного мраморного каньона

Программа тура по дням

1 день

Добро пожаловать в Карелию

Встретимся с Вами на ж/д вокзале города Петрозаводска у вагона №9 поезда №018.

Завтрак в кафе города.

А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города — столицу Карелии — город Петрозаводск.

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Сегодня нас ждет знакомство с загадочным шунгитом, который добывается только в Карелии.

Мы будем узнавать о свойствах шунгита и его применении, посетим шунгитовую релакс-комнату, отдых в которой подарит невероятный заряд живой энергии.

Посещение водопада Кивач — одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Вы также посетите дендрарий, украшением и гордостью которого являются знаменитые карельские берёзки.

Карельская берёза — дерево, которому природа подарила изумительную красоту древесины, напоминающей своим рисунком мрамор. Даже в XXI в. среди ученых ведутся споры по вопросу происхождения этого удивительного дерева!

Обед в пути в кафе.

Переезд в город Кондопога.

Размещение в гостинице «Теремок» 3*.

Время для отдыха.

Добро пожаловать в КарелиюДобро пожаловать в КарелиюДобро пожаловать в КарелиюДобро пожаловать в Карелию
2 день

В гости к Хаски

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Выезд на экскурсионную программу в загородный собачий питомник — единственный в России питомник чукотских ездовых собак, а также имеются другие породы ездовых собак, такие как: сибирский хаски, аляскинский маламут, таймырские ездовые, Самоедская собака.

Знакомство с каюрами и ездовыми собаками.

Участие в подготовке упряжки к поездке, инструктаж.

Задорно прокатитесь с Дедом Морозом на собачьих упряжках по живописному снежному карельскому лесу 2 км.

Со Снегурочкой в рамках конкурсной программы «Арктическая кругосветка» вы соберете волшебную карту.

А также узнаете, как добывать пресную воду на Северном полюсе и почему у полярников самый необычный циферблат часов.

А в Доме полярника у камина с живым огнем вы напишите самое настоящее письмо на Северный полюс, которое донесет и отправит Вам известный путешественник-полярник в самой настоящей арктической экспедиции.

Уникальная возможность прикоснуться к малоизученной, и почти забытой жизни северных народностей. Почувствуете дух крайнего Севера!

Горячий обед с лохикейто, тарелкой по-деревенски (соленья и копчености), калиткой с чесночной помадкой, морсом из северных ягод, травяными чаями и дегустация напитков с северными травами и ягодами.

Возвращение в гостиницу.

Ужин в кафе.

В гости к ХаскиВ гости к ХаскиВ гости к ХаскиВ гости к Хаски
3 день

Рускеальский горный парк

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

09:00 Отправление на комфортабельном автобусе в западную Карелию (280 км).

Посещение Рускеальского горного парка.

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Самое популярное по посещению место у гостей и жителей Карелии!

Сочетание природы Карелии и деятельности человека придали этим карьерам удивительно живописный вид, который привлекает любителей путешествий не только из Карелии.

В дороге остановка у рускеальского водопада Ахвенкоски.

В переводе с финского языка «Окунёвый порог».

Местные жители иногда называют его «водопад у трех мостов».

На этом водопаде снималась сцена купания одной из героинь фильма «А зори здесь тихие».

Удивительно живописная природа неизменно привлекает и создателей современных фильмов своей загадочной красотой и какой-то таинственной силой.

В 2010 году здесь снимался фильм в жанре фэнтези «Темный мир» (входная плата оплачивается на месте дополнительно — 300 руб. /чел.).

21:00 Возвращение в гостиницу.

Ужин в кафе.

Время для отдыха.

Рускеальский горный паркРускеальский горный паркРускеальский горный паркРускеальский горный парк
4 день

Резиденция Талвиукко

Завтрак «шведский стол» в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров. Выезд из гостиницы с вещами.

Выезд на экскурсионную программу за город в резиденцию к Талвиукко — главному Деду Морозу Карелии!

Посетим рабочий кабинет, где заключаются погодные договоры, Сказочную приемную, в которой побывали самые замечательные люди и волшебные существа и лабораторию чудес. Если загадать в ней желание — оно непременно сбудется!

Вас радушно встретят вездесущие лесные человечки Пуники — друзья и помощники карельского Деда Мороза, которые вовлекут Вас в весёлые игры и забавы.

С ними обязательно нужно поиграть, тогда шаловливые Пуники легко согласятся показать Вам удивительные вещи: ферму северных оленей, саамскую деревеньку и питомник ездовых собак, самый большой в России.

Главный Дед Мороз Карелии Талвиукко и карельская снегурочка Лумики будут рады поздравить вас лично.

Познакомимся с легендой о Талвиукко.

И свободное время, которое можно провести по своему усмотрению за доп. плату:

  • катание на оленьей упряжке;
  • катание на собачьей упряжке 500 м;
  • катание на собачьей упряжке 1500 м.

Переезд в Петрозаводск.

Обед в кафе города.

Далее нас ждет «Новогоднее путешествие по Губернаторскому дому», в ходе которого Вы совершите увлекательное путешествие во времени.

Отправитесь в средневековую Карелию и узнаете, как отмечали праздник Йоля.

Побываете в карельской избе конца XIX века и познакомитесь со старинными рождественскими обрядами.

Вам предложат отгадать загадки и погадать на рунах на год грядущий.

Все желающие смогут сделать несложное рождественское украшение и загадать желание.

Закончится путешествие в Зале Благородного собрания любимым всеми обычаем — ощипыванием ели.

Переезд на ж/д вокзал города Петрозаводска ориентировочно к 17:00.

Прощание с гидом. До новых встреч!

Резиденция ТалвиуккоРезиденция ТалвиуккоРезиденция ТалвиуккоРезиденция Талвиукко

Проживание

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Вариант размещенияСтоимость
Двухместное размещение (взрослый)33 500
Двухместное размещение Джуниор сюит dabl34 700
Одноместный номер37 500
Доп. место (взрослый)31 500
Двухместное размещение (ребенок до 12 лет)31 000
Доп. место (ребенок до 12 лет)29 000

Варианты проживания

Гостиница «Теремок» 3

3 ночи

Уютная комфортабельная гостиница «Теремок» 3* размещается в современном трехэтажном здании в уютном городке Кондопога. Одновременно здесь могут разместиться 36 человек. Одна из лучших гостиниц в г. Кондопога, расположена в центре города.

Номерной фонд гостиницы составляет 18 номеров, среди которых есть одноместные, двухместные и номер-люкс. Каждый номер оборудован полным санузлом с современной сантехникой, телевизором и мини-баром.

2-местный стандартный номер (15 номеров). В номере две кровати, душевая кабинка, холодильник, телевизор, телефон, фен.

1-местный номер (2 номера). В номере большая кровать, душевая кабинка, телевизор, телефон, холодильник, фен.

2-местный номер люкс (1 номер). В номере: телевизор, телефон, холодильник, минибар, санузел полный, кондиционер, фен.

Во всех номерах, независимо от их категории, есть душ, туалет, умывальник, цветной телевизор со спутниковыми каналами, мини-холодильник, фен и телефон. Микроволновая печь у администратора.

Инфраструктура:

  • ресторан, бар;
  • стоянка для автотранспорта рядом с гостиницей (общественная);
  • сауна.

Расчётный час: заезд с 14:00, выезд до 12:00.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в гостинице «Теремок» 3* г. Кондопога
  • Питание: 4 завтрака, 3 обеда, 2 ужина
  • Трансфер по маршруту
  • Работа гида и аниматоров
  • Входные билеты на экскурсии
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • Экскурсия на водопад Кивач
  • Рускеальский горный парк
  • Экскурсия к Хаскам и катание на собачьих упряжках
  • Посещение Вотчины Талвиукко
  • «Новогоднее путешествие по Губернаторскому дому»
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Катание на оленьей упряжке:взрослые — 2 500 руб. /челдети до 12 лет — 2 000 руб. /чел.
  • Взрослые — 2 500 руб. /чел
  • Дети до 12 лет — 2 000 руб. /чел.
  • Катание на собачьей упряжке 500 м:взрослые — 2 500 руб. /чел. дети до 12 лет — 2 000 руб. /чел.
  • Взрослые — 2 500 руб. /чел.
  • Катание на собачьей упряжке 1 500 м:взрослые — 3 000 руб. /чел. дети до 12 лет — 2 500 руб. /чел.
  • Взрослые — 3 000 руб. /чел.
  • Дети до 12 лет — 2 500 руб. /чел.
  • Многие объекты посещения взимают плату за фото- и видеосъемку (от 10 до 150 рублей)
Место начала и завершения?
Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • документ, удостоверяющий личность;
  • для туристов, путешествующих с детьми, обязательно Свидетельство о рождении детей;
  • полис обязательного медицинского страхования;
  • теплая непродуваемая и непромокаемая одежда.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
И
16 сен 2023
Спасибо, Большой Стране за тур и отдельно Виктории Евстигнеевой, которая работала с нами по этому туру! Очень внимательный, компетентный и грамотный менеджер!
Л
11 сен 2023
Уважаемые сотрудники турфирмы «Большая Страна»!?Спасибо Вам большое за организацию замечательного отдыха по Карелии. Я ее полюбила!!
Т
11 сен 2023
Очень понравился отдых в Карелии и на Соловках. Много новых открытий и впечатлений. Красивая природа, отличная погода, замечательная принимающая сторона. Огромное спасибо нашему прекрасному гиду Анне. Замечательный теплый человек.
Очень понравился отдых в Карелии и на Соловках. Много новых открытий и впечатлений. Красивая природа, отличнаяОчень понравился отдых в Карелии и на Соловках. Много новых открытий и впечатлений. Красивая природа, отличнаяОчень понравился отдых в Карелии и на Соловках. Много новых открытий и впечатлений. Красивая природа, отличнаяОчень понравился отдых в Карелии и на Соловках. Много новых открытий и впечатлений. Красивая природа, отличнаяОчень понравился отдых в Карелии и на Соловках. Много новых открытий и впечатлений. Красивая природа, отличнаяОчень понравился отдых в Карелии и на Соловках. Много новых открытий и впечатлений. Красивая природа, отличнаяОчень понравился отдых в Карелии и на Соловках. Много новых открытий и впечатлений. Красивая природа, отличнаяОчень понравился отдых в Карелии и на Соловках. Много новых открытий и впечатлений. Красивая природа, отличнаяОчень понравился отдых в Карелии и на Соловках. Много новых открытий и впечатлений. Красивая природа, отличнаяОчень понравился отдых в Карелии и на Соловках. Много новых открытий и впечатлений. Красивая природа, отличная

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