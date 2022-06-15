Ливвики – южные карелы, живут по большей части в национальном Олонецком районе и Приладожье, говорят на ливвиковском наречии карельского языка. Вы побываете в карельском доме и проникнитесь бытом карельских семей. И, конечно, Вас ждут интересные снегоходные маршруты и море впечатлений.
Для групп от десяти человек возможно проведение тура в любые даты.
08:00 Встреча на ж/д вокзале Петрозаводска (по времени прибытия поезда Москва –Петрозаводск), завтрак в кафе города.
Трансфер в эко-отель, 80 км.
12:00 Размещение в 2-х местных домах.
13:30 Подбор экипировки (костюмов, шлемов, снегоходной обуви).
Инструктаж по управлению снегоходом и технике безопасности.
14:00 Выход на маршрут: база отдыха – д. Рубчойла – база отдыха.
Экскурсия с выступлением фольклорного ансамбля и обедом с блюдами национальной кухни.
19:00 Ужин.
Баня.
Свободное время.
09:00 Завтрак.
10:00 Выход на маршрут: база отдыха – д. Сергилахта (место съемок фильма "А зори здесь тихие") – деревня Павшойла (заброшенные карельские дома и часовня Вознесения Господня) – нежилая деревня Мянгусельга – Инжунаволок (востановленная часовня Николая Чудотворца) – проедем по лесным дорожкам, выйдем на Сямозеро и с ветерком помчим до нашего эко-отеля по прямой (80 км).
19:00 Ужин, свободное время, которое можно потратить на баню или уличную купель с подогревом.
09:00 Завтрак.
10:00 Выход на маршрут: база отдыха – зоокомплекс "Три медведя", 50 км.
15:00 Обед.
16:00 Освобождение номеров.
Выезд в Петрозаводск.
Отправление вечерними или ночными поездами.
Тур предусматривает проживание в комфортных домах на базе отдыха.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от посадки на снегоход:
Рекомендуем вам с собой на маршрут взять следующие вещи:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Данный снегоходный тур не подразумевает перевозку личных вещей на снегоходе, ваши вещи будут находиться на базе отдыха во время путешествия. Поэтому можете упаковывать вещи в любую сумку или чемодан.
Возьмите паспорт и страховой медицинский полис (можно ксерокопию).
Наши снегоходы: (4-х тактный BRP SKI-DOO Grand Touring Sport- 600 ace / 4 тактный BRP LYNX ADVENTURE - 600 ace / 2 тактный BRP Ski-Doo Skandic SWT 550F / 2 тактный BRP Ski-DooTundra WT 550F).
К управлению снегоходом допускаются лица старше 18 лет.
Каждый турист подписывает договор материальной ответственности.
Турист обязан соблюдать:
- основные положения инструктажа по технике безопасности,
- выполнять распоряжение инструктора – руководителя группы на всем маршруте,
- к управлению снегоходом не допускаются люди в нетрезвом состоянии.
Инструктор имеет право снять туриста с маршрута в любой момент в случае грубого или неоднократного нарушения правил техники безопасности.
Мы предоставляем вам специальную экипировку для путешествий на снегоходах. В нее входят: подшлемник; шлем; перчатки/краги; комбинезон производства Финляндия (цельный верх/низ)
Дети старше 8 лет могут участвовать в туре в качестве пассажиров (при этом рост ребенка должен быть от 120 см), с 18 лет можно управлять снегоходом самостоятельно.
Практически на всем протяжении маршрута связь есть, в основном МТС и Мегафон.