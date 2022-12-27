Весна в Карелии

Акция «Раннее бронирование»: скидка 5% за период от 3 до 6 месяцев до тура

5
3 отзыва
Акция «Раннее бронирование»: скидка 5% за период от 3 до 6 месяцев до тура. Весна – время пробуждения и набора сил после долгой зимы.

Предлагаем вам увидеть эту прекрасную пору в Карелии, насладиться водопадами и каньоном и вдохнуть красоту русского Севера! «Весна в Карелии» – это чудесное преображение Русского Севера, прогревающее после долгой зимы весеннее солнышко, красота распускающейся природы и бурлящие от талой воды водопады – все это вы увидите в весенней Карелии!
Весна в Карелии
Весна в Карелии
Весна в Карелии
Весна в Карелии
Весна в Карелии
Весна в Карелии
Весна в Карелии
Весна в Карелии
Весна в Карелии
Весна в Карелии
Весна в Карелии
Весна в Карелии
Весна в Карелии
Весна в Карелии
Весна в Карелии
Весна в Карелии
Весна в Карелии
Весна в Карелии
Весна в Карелии
Весна в Карелии
Весна в Карелии
Весна в Карелии
Весна в Карелии
Весна в Карелии
Весна в Карелии
Весна в Карелии
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Что вас ожидает 🤩

Поездка в этно-парк
Поездка в этно-парк
Познакомимся с дружелюбными хаски и с северными оленями
Мраморный каньон Рускеала
Мраморный каньон Рускеала
Погуляем по горному парку, а желающие смогут покататься на лодочках
Марциальные воды
Марциальные воды
Продегустируем целебную воду на первом российском курорте

Программа тура по дням

1 день

Петрозаводск и этно-парк: хаски с оленями

Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск. Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера.

8:00 Встреча группы на ЖД вокзале Петрозаводска.

Вы можете выбирать поезда для приезда в Петрозаводск с 6:50 до 8:00.

Самый подходящий поезд под тур: Москва – Петрозаводск 018А с прибытием в 7:50.

Мы будем встречать вас на ЖД вокзале, начиная с 7:30 с большой красной табличкой.

Чемоданы можно отдать нашему менеджеру, оставив с собой только самое необходимое на первый экскурсионный день – вещи менеджер отвезет в гостиницу и они будут ждать вас в камере хранения, до момента заселения.

8:10 Завтрак (комплексный) нашей группы продлится с 8:05 до 8:30.

8:30 Пешая экскурсия по Петрозаводску.

«Путешествие через века» – это программа знакомства с Петрозаводском, раскрывающая путь города и его предприятий, начиная с Петровского завода, основанного Петром Первым. Мы пройдем через несколько эпох: «Край разбуженный Петром», «Эпоха Екатерины Великой» и прикоснемся к православному Петрозаводску.

После этого мы пройдемся по набережной города – визитной карточке Петрозаводска.

В 11:00 мы отправляемся в гости к Талви Укко и его верным друзьям: хаскам и северным оленям!

Наша программа включает в себя 2 экскурсии к настоящим северным оленям и в питомник ездовых собак, а также чаепитие с карельской выпечкой и чаем на местных травах.

В самом начале вотчины живут маленькие северные олени и их оленята.

Помощники Талви Укко проведут экскурсию по ферме, познакомят с этими чудесными созданиями и расскажут об интересной жизни этих чудесных животных.

На территории вотчины расположен самый большой в России питомник спортивных ездовых собак.

Мы пойдем туда в сопровождении инструктора.

Здесь вы подружитесь со знаменитыми аляскинскими хасками, аляскинским маламутом и сибирскими хасками. Ощутите безграничное доверие и любовь этих прекрасных созданий, сделаете добрые фото на память.

Помощники Талви Укко проведут экскурсию и расскажут много удивительных вещей о летних и зимних видах ездового спорта, многообразии и назначении каждой из ездовых пород, особенностях характера и ролях в команде каждого из четвероногих спортсменов.

После 2 экскурсий у вас будет возможность пересесть в упряжки и прокатится с ездовыми собаками небольшой круг по красивому лесу (500 метров) – за дополнительную плату (приобретается по факту на вотчине).

14:30 Заселение в гостиницу, свободное время.

Приятного отдыха!

Петрозаводск и этно-парк: хаски с оленямиПетрозаводск и этно-парк: хаски с оленямиПетрозаводск и этно-парк: хаски с оленямиПетрозаводск и этно-парк: хаски с оленямиПетрозаводск и этно-парк: хаски с оленямиПетрозаводск и этно-парк: хаски с оленями
2 день

Мраморный каньон Рускеала

С добрым утром! Как спалось? Надеемся, хорошо. Самое время позавтракать и набраться новых сил. Нас ждет путешествие в сказку. Впереди – Северное Приладожье.

7:00 Завтрак в ресторанах гостиниц.

Завтрак в гостинице.

9:00 Отправление на Рускеала (в пути технические остановки, Крест Скорби, Тохминские водопады).

Расстояние от Петрозаводска до Рускеала – 260 км, время в пути 3,5-4 часа.

В дороге гид-экскурсовод расскажет об истории нашей республики, вы будете проезжать мимо старинных карельских деревень и огромного количества красивых озер.

Перед горным парком Рускеала мы сделаем остановку у рускеальских водопадов: историческое место, где снимался фильм «А зори здесь тихие…».

По желанию, за дополнительную плату, можно посетить «эко-тропу»: пройтись по навесным деревянным мостикам прямо над водопадами и почувствовать всю силу и красоту этого места.

14:00 – 17:30 Экскурсия и свободное время на Рускеала.

Нас ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону (1 час).

Эко-тропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место.

Кроме того, вы сможете немного отойти от основной тропы и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни) и увидеть геологию каньона.

Также рядом с основным каньоном есть залежи Итальянского мрамора, которые можно посетить в самостоятельном порядке.

После обзорной экскурсии вокруг каньона, мы предоставляем свободное время.

Вы можете за дополнительную плату покататься на лодочках (доступно с 15 мая по 15 октября), перелететь через каньон канатной дороге, а также прыгнуть с «тарзанки» (доступна в летний период).

В 2018 году на территории каньона запущен «Подземный маршрут».

Все дополнительные услуги приобретаются на месте, в кассах горного парка: в порядке очереди и при наличии свободных мест. Возможности предварительного бронирования, администрация парка, к сожалению, не предоставляет.

Кроме того, на территории рускеальского парка есть возможность питания в кафе и покупки сувениров в магазинчиках.

21:00 Прибытие в Петрозаводск.

Гости отправляются на прогулку по городу – есть время купить сувениры или посидеть в ресторане карельской национальной кухни, либо отдохнуть в номерах отелей.

Мраморный каньон РускеалаМраморный каньон РускеалаМраморный каньон РускеалаМраморный каньон Рускеала
3 день

Гора Сампо, «Марциальные воды», вулкан Гирвас и водопад Кивач

Чемоданы можно оставить в камере хранения гостиницы с утра или взять с собой в автобус – есть багажный отсек.

Доброе утро, дорогие путешественники.

А сегодня нас ждет экскурсия «Золотое кольцо Карелии».

Мы посетим четыре крупнейших достопримечательности вблизи Петрозаводска: живописную гору Сампо; первый российский курорт «Марциальные воды», основанный Петром I; древний вулкан Гирвас; и знаменитый водопад Кивач.

Сампо, согласно карело-финской мифологии, – предмет, дающий счастье.

Всемирно известная «Калевала» рассказывает нам о таком предмете, который обладает волшебной силой и считается источником изобилия, счастья и благополучия.

Есть в карельских краях и гора Сампо, названная в честь чудо-мельницы.

Гора Сампо представляет собой скалистую возвышенность, высотой около 40 метров. На её склонах проложены пешеходные тропы и установлены лестницы с перилами.

Таким образом, подъем на вершину вполне комфортен. На высоте открываются великолепные пейзажи. Внизу шумит вековой лес и расстилается красивейшее Кончезеро.

Впереди нас ждет первый российский курорт, названный Марциальные воды.

Необычное название местечко получило с легкой руки помощника Петра I. Он исследовал состав местных минеральных вод, обнаружил в них высокое содержание железа, и дал название в честь бога войны Марса.

Курорт знаменит не только водами, но и особым микроклиматом. Попить лечебной водички из источников лучше сразу, ведь местная минеральная вода не хранится долго. Через достаточно короткое время в ней появляется осадок, и она теряет лечебные свойства.

Дегустацию марциальной воды мы обязательно совместим с осмотром местных достопримечательностей – мы увидим с вами Дом смотрителя, церковь апостола Петра и павильоны над бывшим источником лечебной воды. Храм является единственной постройкой, сохранившейся с петровских времен. Более того, он построен по проекту и собственноручным чертежам царя Петра.

Наш путь лежит к остаткам древнего вулкана, а точнее к местечку Гирвас.

Это пересохший водопад. Таким он стал после того, как воды Суны были отведены для нужд Пальеозерской ГЭС. Места вокруг Гирваса очень живописны: красноватые скалы из гранита обрамлены тихими заводями, небольшие водопадики, заброшенные лотки для сплава леса.

Карелия, край тысячи озер и рек, славен своими водопадами. Их здесь множество, но, пожалуй, самый известный – Кивач.

Он считается украшением и гордостью края, ведь этот водопад является вторым по величине на равнинах Европы. Кивач уступил первенство только Рейнскому водопаду в Германии.

Сегодня Кивач – часть одноименного заповедника, который был создан в 1931 году. Вначале предполагалось, что охраняемая территория создаётся ради сохранения красивейшего в Карелии водопада. Позже оказалось, что местная природа очень разнообразна и интересна, поэтому территория заповедника расширилась до 10 тысяч гектаров.

Кивач – обязательное для посещения место для всех туристов, приезжающих в Карелию.

Мы посетим с вами сам водопад, пройдемся по пешеходным тропам с тенистыми беседками, для всех желающих — сувенирные лавки, а также дендрарий с рощей карельской березы и музей Природы.

Водопад Кивач – визитная карточка Карелии.

Во время экскурсии мы остановимся в кафе, где можно будет покушать и набраться сил. А потом – возвращение в Петрозаводск.

Прибытие в Петрозаводск к 17:00.

Далее гости отправляются на поезд или на прогулку по городу – есть время купить сувениры или покушать в ресторане карельской национальной кухни.

Наше приключение подошло к концу. Не сомневаемся, что полученных впечатлений хватит на всю жизнь.

Гора Сампо, «Марциальные воды», вулкан Гирвас и водопад КивачГора Сампо, «Марциальные воды», вулкан Гирвас и водопад КивачГора Сампо, «Марциальные воды», вулкан Гирвас и водопад КивачГора Сампо, «Марциальные воды», вулкан Гирвас и водопад КивачГора Сампо, «Марциальные воды», вулкан Гирвас и водопад Кивач

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеСтоимость
Двухместное размещение16 800
Одноместное размещение21 800
Доп. место14 800

Скидки:

  • для детей до 14 лет (включительно) – 1 250 руб.;
  • для пенсионеров – 250 руб.
  • акция «Раннее бронирование»:
ЗаездыСкидка 5%
(за период от 3 до 6 месяцев до тура)
20.03.2023до 20.12.2022
22.03.2023до 22.12.2022
24.03.2023до 24.12.2022
27.03.2023до 27.12.2022
29.03.2023до 29.12.2022
03.04.2023до 03.01.2023
05.04.2023до 05.01.2023
07.04.2023до 07.01.2023
10.04.2023до 10.01.2023
12.04.2023до 12.01.2023
14.04.2023до 14.01.2023
17.04.2023до 17.01.2023
19.04.2023до 19.01.2023
21.04.2023до 21.01.2023
24.04.2023до 24.01.2023
26.04.2023до 26.01.2023
01.05.2023до 01.02.2023
03.05.2023до 03.02.2023
10.05.2023до 10.02.2023
12.05.2023до 12.02.2023
15.05.2023до 15.02.2023
17.05.2023до 17.02.2023
19.05.2023до 19.02.2023
22.05.2023до 22.02.2023
24.05.2023до 24.02.2023
26.05.2023до 26.02.2023
29.05.2023до 29.02.2023

Варианты проживания

Гостиница «Северная» 4*

2 ночи

Отель «Северная» расположен в центре Петрозаводска, всего в 1 км от Онежского озера и в 15 минутах ходьбы от железнодорожного вокзала и остановок общественного транспорта.

К услугам гостей отеля «Северная» широкий выбор номеров, люксов и апартаментов, укомплектованных всем необходимым.

В отеле работает бизнес-центр с помещениями для совещаний.

Внимательные сотрудники отеля «Северная» окажут помощь в оформлении визы и могут организовать экскурсии по запросу.

Рядом с отелем «Северная» можно посетить торговые и деловые районы города, также поблизости открыты рестораны и музеи. Гости могут познакомиться с неоклассическим архитектурным наследием Петрозаводска или прогуляться вдоль Онежского озера.

Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*Гостиница «Северная» 4*

Гостиница «Прионежская»

2 ночи

Отель «Прионежский» расположен на берегу Онежского озера. К услугам гостей сауна и бесплатный Wi-Fi во всех зонах.

Во всех номерах есть кондиционер и собственная ванная комната с феном. Предоставляются гладильные принадлежности.

В непринужденной атмосфере ресторана в клубном отеле «Прионежский» подают блюда русской и европейской кухни. В баре отеля предлагают коктейли и безалкогольные напитки.

Гостиница «Прионежская»Гостиница «Прионежская»Гостиница «Прионежская»Гостиница «Прионежская»

Гостиница «Онежский замок»

2 ночи

Отель «Онежский замок» находится в Петрозаводске на берегу Онежского озера, которое видно из окон отеля. Стойка регистрации работает круглосуточно. Имеются сауна и купель. До проспекта Ленина — несколько минут ходьбы.

Интерьеры отеля «Онежский замок» вдохновлены древними рисунками народов Карелии. В номерах постелен деревянный пол, а интерьер выполнен в теплом красном и белом тонах. Удобства включают холодильник и телевизоры с плоским экраном.

В гостинице «Онежский замок» открыт ресторан в загородном стиле, обставленный деревянной мебелью. Блюда европейской, русской и карельской кухни подают со свежим разливным бочковым пивом и горячими напитками. По утрам для гостей сервируют завтрак «шведский стол».

Гостиница «Онежский замок»Гостиница «Онежский замок»Гостиница «Онежский замок»Гостиница «Онежский замок»

Гостиница «Саквояж»

2 ночи

Отель «Саквояж» расположен в Петрозаводске, в 7 минутах ходьбы от Онежского озера. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi.

Номера располагают местом для работы и собственной ванной комнатой. Все номера оснащены телевизором с кабельными каналами.

Каждое утро в отеле сервируется завтрак. Кроме того, гости могут посетить близлежащие кафе и рестораны.

Гостиница «Саквояж»Гостиница «Саквояж»Гостиница «Саквояж»Гостиница «Саквояж»

Гостиница «Cosmos»

2 ночи

Этот современный отель расположен прямо на набережной Петрозаводска, на берегу Онежского озера. Здание отеля построено в форме корабля, а из окон открывается панорамный вид. К услугам гостей лобби-бар. На всей территории отеля действует бесплатный Wi-Fi. В числе прочих удобств — бесплатная частная парковка.

Гости отеля «Космос Петрозаводск» могут отдохнуть в большом фойе со стеклянной крышей, удобными кожаными диванами и фортепиано. Просторные номера оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном и рабочим столом.

Гостиница «Cosmos»Гостиница «Cosmos»Гостиница «Cosmos»Гостиница «Cosmos»

Бутик-отель «13 стульев»

2 ночи

Бутик-отель «13 стульев» расположен в центре Петрозаводска. К услугам гостей уникально оформленные номера и крытый бассейн с сауной. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка.

Все номера оформлены в классическом стиле и оснащены кондиционером, телевизором с плоским экраном, сейфом и холодильником. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности, тапочки и фен.

Каждое утро в кафе отеля сервируется континентальный завтрак.

Бутик-отель «13 стульев»Бутик-отель «13 стульев»Бутик-отель «13 стульев»Бутик-отель «13 стульев»Бутик-отель «13 стульев»

Гостиница «Карелия-СПА»

2 ночи

Современный отель расположен в самом центре Петрозаводска. К услугам гостей хорошо оборудованный спа-центр и номера с панорамным видом на Онежское озеро и окружающий парк.

В светлых номерах отеля SPA Hotel Petrozavodsk постелен деревянный пол и установлена деревянная мебель. Номера оснащены телевизором. В распоряжении гостей рабочий стол и собственная ванная комната. На всей территории отеля предоставляется Wi-Fi.

Из больших окон элегантного ресторана Kareliya открывается вид на Онежское озеро. Ежедневно гостям предлагают завтрак «шведский стол» и разнообразные традиционные блюда местной кухни.

Гостиница «Карелия-СПА»Гостиница «Карелия-СПА»Гостиница «Карелия-СПА»Гостиница «Карелия-СПА»Гостиница «Карелия-СПА»

Гостиница «Питер ИНН»

2 ночи

Отель Piter Inn расположен в центре Петрозаводска, всего в 2 минутах ходьбы от центрального железнодорожного вокзала. К услугам гостей круглосуточный тренажерный зал, бесплатный Wi-Fi и круглосуточная стойка регистрации.

В каждом номере имеются телефон, кондиционер, телевизор с цифровыми каналами и сейф. Собственная ванная комната укомплектована феном.

В ресторане Paulaner с собственной пивоварней подают блюда баварской, местной и интернациональной кухни. В кафе можно заказать блюда европейской кухни, десерты и кофе.

Гостиница «Питер ИНН»Гостиница «Питер ИНН»Гостиница «Питер ИНН»Гостиница «Питер ИНН»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака)
  • Проживание в гостинице
  • Работа экскурсовода
  • Все входные билеты по программе
  • Транспортное обслуживание на автобусе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе (обеды, ужины)
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Можно ли заранее забронировать услуги в горном парке Рускеала?

К сожалению, предварительное бронирование дополнительных услуг в горном парке невозможно! Билеты на подземный маршрут, прокат лодок, питание - все в порядке очереди и по доступности мест. Изучить все дополнительные услуги и их стоимость можно на официальном сайте горного парка Рускеала.

Официальное сообщение горного парка: “По объективным причинам существенно вырос спрос на услуги внутреннего туризма. Отрадно, что многие жители нашей необъятной страны этим летом выбирают для путешествий Карелию! Объекты туристического показа Республики, в том числе и Горный парк, работают на пределе возможностей. Забота о технике безопасности определяет различную пропускную способность наших маршрутов. Предоставить некоторые услуги всем гостям парка в моменты пиковой нагрузки невозможно. При этом, мы не ограничиваем количество входных билетов и рады всем! К сожалению, количество билетов на подземную экскурсию и водные прогулки ограничено. Просим Вас учитывать это, планируя Ваш визит. ”

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
27 дек 2022
Все отлично, очень понравился тур по Карелии! Спасибо большое)
М
26 дек 2022
Организация великолепная. Всё чётко. Рекомендую. Минусов нет, одни плюсы.
О
28 ноя 2022
Большая благодарность организаторам тура, сотрудникам принимающей стороны.

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Завтра
5 янв
6 янв
3 600 за 1 человека
Самобытная Карелия
1.5 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Организатор экскурсии Елена
Елена
5
1 отзыв
Самобытная Карелия
Выставка петроглифов, знакомство с художником-исследователем и чайный мастер-класс
в Петрозаводске
Завтра
5 янв
6 янв
7 янв
от 3 900 за всё до 3 чел.
Карелия в миниатюре: водопад Кивач и Марциальные воды
8 часов
🚌 На автобусе
Групповая
до 25 чел.
Организатор экскурсии Спутник
Спутник
4.8
10 отзывов
Карелия в миниатюре: водопад Кивач и Марциальные воды
Программа нашей экскурсии очень насыщенна, ведь вы побываете на самом большом водопаде Карелии
Сегодня
Завтра
5 янв
6 янв
1 990 за 1 человека
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