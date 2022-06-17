Выходные по-карельски

Экскурсионный тур «Выходные по-карельски» на 3 дня

5
3 отзыва
Выходные по-карельски
Выходные по-карельски
Выходные по-карельски
Выходные по-карельски
Выходные по-карельски
Выходные по-карельски
Выходные по-карельски
Выходные по-карельски
Выходные по-карельски
Выходные по-карельски
Выходные по-карельски
Выходные по-карельски
Выходные по-карельски
Выходные по-карельски
Выходные по-карельски
Выходные по-карельски
Выходные по-карельски
Выходные по-карельски
Выходные по-карельски
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Описание

Карелия – идеальное место, чтобы отдохнуть от офисных будней. Прогулки в горном парке Рускеала, экскурсии на водопад Кивач, музей деревянного зодчества под открытым небом Кижи и на легендарный Валаам принесут неподдельное умиротворение, а сплав по реке Шуя поможет испытать настоящий адреналин.

Программа тура по дням

1 день
Петрозаводск. Остров Кижи

Встреча в Петрозаводске на ж/д вокзале у 9 вагона поезда №18 Москва – Петрозаводск. 

Поезда меняют расписание, туристов встретят в то время, когда приедет поезд.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по столице Карелии и прогулка по Онежской набережной. 

А теперь мы предлагаем Вам окунуться в дружескую атмосферу северного города – столицу Карелии – город Петрозаводск.

На обзорной экскурсии Вы увидите красивую набережную Онежского озера, где вас ждет «Дерево желаний» и другие авангардные скульптуры, подаренные городу городами-побратимами.

Обязательно загляните в Губернаторский парк!

Экскурсия на о.Кижи. 

Поездка на «комете» (1 час 20 мин. по Онежскому озеру).

Остров Кижи является «визитной карточкой» не только Карелии, но и России.

Уникальный ансамбль Погоста известен во всем мире, и с каждым годом поток туристов, желающих побывать на острове, только растет!

Экскурсионная программа по музею-заповеднику с посещением Покровской церкви и этнографических экспозиций.

Возвращение в г. Петрозаводск.

Размещение в гостинице.

Свободное время.

2 день
Свободный день. Валаам и Рускеаль

Завтрак "шведский стол" в ресторане гостиницы.

Свободный день для отдыха.

По желанию можно самостоятельно провести день или записаться на экскурсии за доп. плату.

Экскурсия на остров Валаам и Рускеальский горный парк (бронируется и оплачивается при покупке тура).

Ранний подъем. 

Завтрак с собой ланч-бокс.

06:00 Отъезд на автобусе в г. Сортавала (280 км).

Прибытие в г. Сортавала.

Отправление на «метеоре» на о.Валаам (45 минут по Ладожскому озеру).

Прибытие в монастырскую бухту.

Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек. 

Обед в монастырской трапезной.

Переезд в Никоновскую бухту.

Посещение Воскресенского и Гефсиманского скитов.

Возвращение в г. Сортавала.

Экскурсия в горный парк Рускеала – "Мраморный каньон", продолжительность 1 ч. 15 мин.

Парк создан в 2005 г. на базе уникального памятника индустриального наследия России Рускеальского мраморного карьера.

Добыча мрамора была начата здесь в 1769 г. по указу Екатерины II для украшения известных сооружений Петербурга: Мраморного дворца, Исаакиевского собора, Мариинского дворца и др.

Возвращение в гостиницу.

Внимание: водная экскурсия на о.Валаам состоится при благоприятных погодных условиях!

3 день
Сплав по реке Шуя

Завтрак "шведский стол" в ресторане гостиницы.

Освобождение номеров.

Вещи в камеру хранения.

10:00 Встреча с инструктором у гостиницы.

Отправление на сплав.

При себе необходимо иметь запасную одежду, обувь (обувь должна быть спортивного типа – кроссовки, кеды, допускается легкая летняя обувь типа "шлепанцы", но с фиксированным задником).

На случай дождя – накидку от дождя.

Выезд к началу сплава м.Юманишки.

Инструктаж по технике безопасности.

Выдача снаряжения (спас. жилеты, весла).

Сплав на рафтах по реке Шуя, 8 км.

Прибытие в местечко Поляна, сдача снаряжения, переодевание. 

Пикник у костра.

Возвращение в г. Петрозаводск на ж/д вокзал ориентировочно к 16:00.

Прощание с гидом.

До новых встреч!

Отъезд в Москву, поезд №17А Петрозаводск – Москва в 21:50, Санкт-Петербург поезд №805Ч («Ласточка») Петрозаводск – Санкт-Петербург в 18:00. 

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в отеле "Питер Инн "4*, 2 ночи
  • Питание по программе (3 завтрака, 1 пикник)
  • Транспортные услуги по маршруту
  • Работа гида
  • Входные билеты на экскурсии
  • Обзорная экскурсия по городу Петрозаводск
  • Экскурсия на остров Кижи
  • Сплав по реке Шуя
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратнопитание
  • Не указанное в программе тураэкскурсия на остров Валаам и в Рускеальский горный парк + обед (бронируется и оплачивается при покупке тура):взрослые – 8 500 руб. /чел. дети до 12 лет – 6 500 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

При себе необходимо иметь: запасную одежду, обувь.

Обувь должна быть спортивного типа – кроссовки, кеды, допускается легкая летняя обувь типа "шлепанцы", но с фиксированным задником.

На случай дождя – накидку от дождя.

Особенности маршрута
  • экскурсии, включающие в себя переезд по воде, осуществляются при благоприятных метеоусловиях и отсутствии штормового предупреждения. При штормовом предупреждении экскурсии заменяются на равноценные;
  • при посещении действующих монастырей и храмов женщинам не рекомендуется входить на территорию в брюках или шортах и без головного убора. Мужчинам рекомендуется надевать броки (не шорты).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
17 июня 2022
Спасибо Вашей компании! Всё вовремя! Без опозданий! Замечательные гиды и водители!
Т
16 июня 2022
После тура остались только положительные впечатления. Благодарю гида Анну и нашего водителя за комфортное сопровождение
Понравились экскурсии, проживание в отеле, пикник на природе.
Единственное, сплав по реке был до заселения в номер и пришлось из чемодана с вещами брать второй комплект сухой одежды. Прошу организаторам продумать этот момент.
С
10 июня 2022
Поездка по Карелии прошла на одном дыхании. Грурпа подобралась дружная. Организация хорошая, все четко по программе, задержек нигде не было. Особо хочется отметить нашего гида Татьяну. Лучшая путевая информация, которую мне доводилось слышать - это дорога от Сартавала до Петрозаводска. 3 часа пути прошли незаметно и оставили хорошие воспоминания. Спасибо Стране!

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