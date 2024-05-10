Туры в Кижи из Петрозаводска

Найдено 16 туров в категории «Кижи» в Петрозаводске, цены от 16 750 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
ТОП места Карелии 3: Кижи, Валаам, Шхеры
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
ТОП места Карелии 3: Кижи, Валаам, Шхеры
Начало: Пл. Гагарина, 1
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 16 950 за человека
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
Начало: Пл. Гагарина, 1
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 750 за человека
Выходные по-карельски
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Выходные по-карельски
Начало: г. Петрозаводск
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
23 800 за человека
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Начало: г. Петрозаводск
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 44 500 за человека
Величие Кижи и Валаама. Обзорный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Величие Кижи и Валаама. Обзорный тур
Начало: Г. Петрозаводск
24 июня в 10:00
15 июля в 10:00
от 26 900 за человека
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 32 900 за человека
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Начало: г. Петрозаводск
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
от 25 100 за человека
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 66 400 за человека
Мраморная сказка и старинные Кижи
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Мраморная сказка и старинные Кижи
Начало: г. Сортавала
23 июня в 10:00
7 июля в 10:00
от 32 500 за человека
Мега-тур по Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Мега-тур по Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
23 июня в 10:00
18 авг в 10:00
от 68 000 за человека
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
🚌 На автобусе
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Начало: г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 65 600 за человека
Гранд-тур по Карелии и Соловецким островам
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Гранд-тур по Карелии и Соловецким островам
Начало: г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 60 000 за человека
Кижи, Рускеала и Валаам: лучшие места Карелии за три дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
5 отзывов
Кижи, Рускеала и Валаам: лучшие места Карелии за три дня
Увидеть самые известные достопримечательности Карелии и насладиться красотой Севера
Начало: Петрозаводск, отель Piter INN, площадь Гагарина 1,...
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
33 165 за человека
От каменного века до викингов, от Кижи до Рускеала: индивидуальный тур по Карелии
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
От каменного века до викингов, от Кижи до Рускеала: индивидуальный тур по Карелии
Посетить дом из фильма «Любовь и голуби», пройти по лаве древнего вулкана и увидеть петроглифы
Начало: Петрозаводск, время встречи по договрённости
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
54 690 за человека
Ваше персональное путешествие вглубь веков: петроглифы, Кижи и Соловецкий монастырь
🚗 На машине
🚤 На катере
Авторский тур
6 дней
Ваше персональное путешествие вглубь веков: петроглифы, Кижи и Соловецкий монастырь
Прокатиться по Белому морю на катере, осмотреть наскальные рисунки и увидеть уснувший вулкан
Начало: Петрозаводск, время встречи по договрённости
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
58 300 за человека
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
🚗 На машине
Авторский тур
5 дней
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
Посетить Кижи и Валаам, парк «Рускеала» и водопады и насладиться единением с природой
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
84 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Е
    Екатерина
    10 мая 2024
    Гранд-тур по Карелии и Соловкам
    Грамотно продумано время встречи группы, дорога, порядок посещений объектов. Все это позволяло не уставать на маршруте и чувствовать себя комфортно.
  • О
    Ольга
    5 мая 2024
    Выходные по-карельски
    Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным.
    Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточнымНе понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным
  • М
    Михаил
    30 января 2024
    Выходные по-карельски
    Посетили в январе 2024 гостеприимный Петрозаводск с обзорной экскурсией, были в питомнике ездовых собак, это было классно, на следующий день
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    знакомились с памятником деревянному зодчеству- островом Кижи, потом гуляли в горном парке Рускеала, а в день отъезда видели красавец Кивач. Отличный тур, рекомендую всем кто не видел Карелию, или тем кто был только летом. Исключительно положительные эмоции - благодаря труду гида Анны Струневской, специалист чей профессионализм выделяется! Время в дороге проходило почти незаметно, под интересные и подробные рассказы о Карелии, людях, фактах, флоре и фауне этого чудесного края. Анна настоящий знаток и человек любящий родные просторы, это придало нашему туру теплоты и домашнего уюта! Так же хочется поблагодарить нашего водителя Вадима, автобус всегда вовремя, чист, комфортен даже в сложных дорожных условиях под его управлением. Так же спасибо за настроение Сергею и Людмиле из гордого и несгибаемого Донецка, вы душа компании! Спасибо Виталию и Ирине из Саранска.

  • Г
    Галина
    22 сентября 2023
    Величие Кижи и Валаама. Обзорный тур
    Благодарю "Большую страну" за наше небольшое путешествие. Очень довольны туром по Карелии, рассчитанным на 3 дня, организация хорошая, замечательные гиды
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    и программа отличная, было и немного свободного времени в городе. Отдельно порадовало информационное сопровождение и поддержка от компании(в тг и на почте), всегда на связи и все инструкции максимально четкие и понятные. Будем следить за рассылкой в поисках идей для следующего приключения. Рады, что выбрали тур в вашей компании.

  • И
    Ирина
    18 сентября 2023
    Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
    Это был самый интересный, насыщенный и познавательный отпуск. Получали наслаждение от каждой экскурсии, но больше всего запомнились экскурсии по Петрозаводску
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    и по горному парку Рускеала. Несмотря на насыщенную программу, удавалось найти время, чтобы самостоятельно прогуляться по городу и попробовать национальную кухню, а также насладиться красотами Онежского озера. Конечно, самые невероятные эмоции подарил сплав по реке в последний день тура. Под руководством опытных рафтингистов удалось преодолеть пороги первой и второй степени. Отдельно хотелось бы поблагодарить экскурсовода Анну. Это, пожалуй, была первая экскурсия, когда мы всей семьёй так внимательно слушали абсолютно все истории, не желая упускать ни единого слова. В целом мы очень довольны поездкой, даже несмотря на то, что погода в первый день оставляла желать лучшего. Но даже сильный холод в день приезда не смог испортить нам настроение)

  • И
    Инга
    16 сентября 2023
    Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
    Шикарный тур "Добро пожаловать в Карелию. Путешествие по легендарным местам", отличная организация, интересная и насыщенная программа, знающие и преданные своему делу гиды в самой Карелии!
  • С
    Светлана
    13 сентября 2023
    Величие Кижи и Валаама. Обзорный тур
    Мы с подругой очень довольны путешествием! Вдохновились яркими впечатлениями, природой Карелии и интересным и познавательным рассказом и информацией экскурсовода Анны и гида в Кижах Татьяны! Спасибо за Вашу работу, работу всего коллектива туроператора Большая страна!
  • Е
    Екатерина
    12 сентября 2023
    Топ-10 Карелии в пятидневном туре из Петрозаводска
    Начнем с несостыковок: -на сайте "Предоплата не требуется, платите на месте" - по факту платишь сразу -на сайте "Бесплатная отмена за 48
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    ч" по факту при общении в чате предупреждают "если заходите поменять за 2 нед. то там уже будут удержания до 70%" Ну, а теперь о хорошем: приобретала тут с размещением в отеле "Комфорт" и очень была рада гостинице Сеурахуоне (да питание слабовато, но номер хорош). Экскурсии тоже были интересны и провели их очень хорошо. Автобусы и водители хорошие. Спасибо!

  • О
    Оксана
    12 сентября 2023
    Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
    Тур в целом понравился, очень жаль, что не попали на Ваалам, на замену отвезли в мраморный каньон, не впечатлил совсем,
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    целый день потратить на дорогу туда обратно и 2 часа рассматривать бывший завод по добыче мрамора - день ни о чем. Можно было заменить или на форелевуб ферму или на парк фигур из дерева. Впечатлили Кижи, и Белое море. Организация тура хорошая, все чётко и слажено, гид Анна большая молодец, ей отдельное спасибо. Кто хочет шапочно познакомиться с Карелией тур подойдёт.

    Тур в целом понравился, очень жаль, что не попали на Ваалам, на замену отвезли в мраморныйТур в целом понравился, очень жаль, что не попали на Ваалам, на замену отвезли в мраморныйТур в целом понравился, очень жаль, что не попали на Ваалам, на замену отвезли в мраморныйТур в целом понравился, очень жаль, что не попали на Ваалам, на замену отвезли в мраморныйТур в целом понравился, очень жаль, что не попали на Ваалам, на замену отвезли в мраморныйТур в целом понравился, очень жаль, что не попали на Ваалам, на замену отвезли в мраморныйТур в целом понравился, очень жаль, что не попали на Ваалам, на замену отвезли в мраморныйТур в целом понравился, очень жаль, что не попали на Ваалам, на замену отвезли в мраморныйТур в целом понравился, очень жаль, что не попали на Ваалам, на замену отвезли в мраморный
  • Л
    Людмила
    11 сентября 2023
    Величие Кижи и Валаама. Обзорный тур
    Мы с подругой взяли отличный тур через фирму «Большая Страна» на 3 дня и получили огромное удовольствие! Посетили памятные места
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    в Петрозаводске, затем путешествие по Онежскому озеру на теплоходе в Кижи- музей под открытым небом. Успели посмотреть водопад Кивач на реке Суна, Рускеальское месторождение по добыче белого мрамора на Белой горе. И на всех экскурсиях наш замечательный гид Анна очень интересно рассказывала про историю Карелии, про быт местного населения, про богатство и величие Северного края Вокруг Белой горы люди строят из камней фигурки и загадывают желания) Я вот тоже построила свою фигурку среди них и загадала желание. Надеюсь, сбудется! Большое спасибо нашему гиду Анне и всем сотрудникам тур фирмы-все было на высшем уровне, в том числе проживание и завтраки в гостинице «Питер ИНН», поездки на комфортабельном автобусе. Вам оценка-наивысшая-5 с плюсом!

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Кижи»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 16
  1. ТОП места Карелии 3: Кижи, Валаам, Шхеры
  2. ТОП-7 по Карелии за четыре дня
  3. Выходные по-карельски
  4. Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
  5. Величие Кижи и Валаама. Обзорный тур
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Кижи" можно забронировать 16 авторских туров от 16 750 до 84 000. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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