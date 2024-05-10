1 чел.
По популярности
Авторский тур
3 дня
ТОП места Карелии 3: Кижи, Валаам, Шхеры
Начало: Пл. Гагарина, 1
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 16 950₽ за человека
Авторский тур
4 дня
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
Начало: Пл. Гагарина, 1
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 750₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Выходные по-карельски
Начало: г. Петрозаводск
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
23 800₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Добро пожаловать в Карелию! Путешествие по легендарным местам
Начало: г. Петрозаводск
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 44 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Величие Кижи и Валаама. Обзорный тур
Начало: Г. Петрозаводск
24 июня в 10:00
15 июля в 10:00
от 26 900₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Кижи, Рускеала и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
24 июня в 10:00
1 июля в 10:00
от 32 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Белые ночи в Карелии. Сокращенная программа
Начало: г. Петрозаводск
5 июля в 10:00
12 июля в 10:00
от 25 100₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Белые ночи в Карелии. Экскурсионная программа и сплав по реке Шуя
Начало: г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 66 400₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Мраморная сказка и старинные Кижи
Начало: г. Сортавала
23 июня в 10:00
7 июля в 10:00
от 32 500₽ за человека
Авторский тур
8 дней
Мега-тур по Карелии
Начало: Россия, Республика Карелия, Сортавала
23 июня в 10:00
18 авг в 10:00
от 68 000₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Гранд-тур по Карелии и Соловкам
Начало: г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 65 600₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Гранд-тур по Карелии и Соловецким островам
Начало: г. Петрозаводск
Завтра в 10:00
16 июня в 10:00
от 60 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Кижи, Рускеала и Валаам: лучшие места Карелии за три дня
Увидеть самые известные достопримечательности Карелии и насладиться красотой Севера
Начало: Петрозаводск, отель Piter INN, площадь Гагарина 1,...
11 июня в 09:00
14 июня в 09:00
33 165₽ за человека
Авторский тур
5 дней
От каменного века до викингов, от Кижи до Рускеала: индивидуальный тур по Карелии
Посетить дом из фильма «Любовь и голуби», пройти по лаве древнего вулкана и увидеть петроглифы
Начало: Петрозаводск, время встречи по договрённости
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
54 690₽ за человека
Авторский тур
6 дней
Ваше персональное путешествие вглубь веков: петроглифы, Кижи и Соловецкий монастырь
Прокатиться по Белому морю на катере, осмотреть наскальные рисунки и увидеть уснувший вулкан
Начало: Петрозаводск, время встречи по договрённости
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
58 300₽ за человека
Авторский тур
5 дней
Популярная Карелия: топовые места и отдых в глэмпинге на берегу Ладоги
Посетить Кижи и Валаам, парк «Рускеала» и водопады и насладиться единением с природой
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
84 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЕЕкатерина10 мая 2024Грамотно продумано время встречи группы, дорога, порядок посещений объектов. Все это позволяло не уставать на маршруте и чувствовать себя комфортно.
- ООльга5 мая 2024Не понятно, почему заселение в отель с 15.00. Пришлось ждать. Если отель 4 звезды, то заселение должно быть круглосуточным.
- ММихаил30 января 2024Посетили в январе 2024 гостеприимный Петрозаводск с обзорной экскурсией, были в питомнике ездовых собак, это было классно, на следующий день
- ГГалина22 сентября 2023Благодарю "Большую страну" за наше небольшое путешествие. Очень довольны туром по Карелии, рассчитанным на 3 дня, организация хорошая, замечательные гиды
- ИИрина18 сентября 2023Это был самый интересный, насыщенный и познавательный отпуск. Получали наслаждение от каждой экскурсии, но больше всего запомнились экскурсии по Петрозаводску
- ИИнга16 сентября 2023Шикарный тур "Добро пожаловать в Карелию. Путешествие по легендарным местам", отличная организация, интересная и насыщенная программа, знающие и преданные своему делу гиды в самой Карелии!
- ССветлана13 сентября 2023Мы с подругой очень довольны путешествием! Вдохновились яркими впечатлениями, природой Карелии и интересным и познавательным рассказом и информацией экскурсовода Анны и гида в Кижах Татьяны! Спасибо за Вашу работу, работу всего коллектива туроператора Большая страна!
- ЕЕкатерина12 сентября 2023Топ-10 Карелии в пятидневном туре из ПетрозаводскаНачнем с несостыковок: -на сайте "Предоплата не требуется, платите на месте" - по факту платишь сразу -на сайте "Бесплатная отмена за 48
- ООксана12 сентября 2023Тур в целом понравился, очень жаль, что не попали на Ваалам, на замену отвезли в мраморный каньон, не впечатлил совсем,
- ЛЛюдмила11 сентября 2023Мы с подругой взяли отличный тур через фирму «Большая Страна» на 3 дня и получили огромное удовольствие! Посетили памятные места
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Кижи»
Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 16
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Кижи" можно забронировать 16 авторских туров от 16 750 до 84 000. Туристы уже оставили гидам 38 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
Купите самый интересный из 16 туров в Петрозаводске на 2024 год по теме «Кижи», 38 ⭐ отзывов, цены от 16750₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август