Большое путешествие по Карелии

Большая программа путешествия по Карелии - все самое красивое, насыщенное уникальными экскурсионными программами

5
3 отзыва
Большая программа путешествия по Карелии – все самое красивое, насыщенное уникальными экскурсионными программами и архитектурными, историческими и природными объектами показа!
Большое путешествие по Карелии
Большое путешествие по Карелии
Большое путешествие по Карелии
Большое путешествие по Карелии
Большое путешествие по Карелии
Большое путешествие по Карелии
Большое путешествие по Карелии
Большое путешествие по Карелии
Большое путешествие по Карелии
Большое путешествие по Карелии
Большое путешествие по Карелии
Большое путешествие по Карелии
Большое путешествие по Карелии
Большое путешествие по Карелии
Большое путешествие по Карелии
Ближайшие даты:
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Программа тура по дням

1 день
Экскурсия «Легенды Салми-пролива». Курорт Марциальные Воды, водопад Кивач. Встреча с хаски и центр шунгита

Прибытие в Петрозаводск поездом № 018А.

Гид встречает на перроне, у здания со шпилем, под часами. 

Завтрак в ресторане.

Экологическая экскурсия "Легенды Салми-пролива".

Посещение церкви Сретения Господня, Ботанического сада, который находится среди скал и хвойных лесов на склоне реликтового вулкана.

Посещение уникального памятника природы легендарной скалы-трона "Чертов стул".

Отъезд на загородную экскурсию с посещением первого российского курорта Марциальные Воды.  

Посещение церкви Апостола Петра, построенной в 1721 г. для отдыхающих курорта.

В ней хранятся точеные подсвечники, сделанные руками Петра I, оригинальный иконостас, славящий победу русского оружия в Северной войне (живопись первой четверти XVIII в.), резная деревянная скульптура и другие элементы храма, сохранившиеся с петровских времен.

Обед в кафе на маршруте.

Посещение водопада Кивач, одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

Осмотр Музея природы и рощицы карельской березы. 

Переезд на экскурсию в загородный развлекательный центр собак хаски.

Вам предстоит познакомиться с породой ездовых собак Сибирский и Аляскинский Хаски.

Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику.

В питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок.

Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой.

Возвращение в Петрозаводск.

Посещение уникального объекта "KARSTONE", которое  занимается изготовлением изделий из самого полезного минерала на земле – шунгита Зажогинского месторождения. 

Вы сможете составить свое мнение, посетив «шунгитовую пещеру», где сможете пройти сеанс релаксации.

Вас ожидает дегустация вкусного и душистого Иван- чая из карельских трав.

Стены комнаты выложены из шунгитовой плитки.

Вашему вниманию будут предложены изделия из «черного камня», которые  Вы сможете приобрести в качестве сувениров.  

Трансфер в гостиницу. Размещение.  

2 день
Остров Валаам и горный парк «Рускеала»

Ранний подъем. Завтрак – сухой паёк.

Переезд в город Сортавала (250 км).

Прибытие в г. Сортавала. 

Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам (50 мин. в пути).

Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, Успенской церкви, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.

Обед в монастырской трапезной. 

Переезд в Никоновскую бухту.

Осмотр Гефсиманского и Воскресенского скитов.

Возвращение в г. Сортавала. 

Трансфер в Горный парк «Рускеала» (30 км.).

Экскурсия по мраморному каньону.

В ходе этой экскурсии вы познакомитесь с неповторимыми природными ландшафтами.

Более 70 лет (до середины ХIХ века) в здешних карьерах выламывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Санкт-Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины.

Волшебные озера с прозрачной водой в красивейшей чаше из рускеальского мрамора произведут неизгладимое впечатление. 

По дороге в Петрозаводск остановка у водопада Тохмайоки.

Это очень живописное место, водопад впадает в небольшое закрытое со всех сторон высокими берегами озеро, с разных берегов которого открываются различные виды на водопад. 

Позднее возвращение в Петрозаводск.

3 день
Карельский лес и сплав по реке Шуя

Завтрак в гостинице.

Маленькое увлекательное экологическое путешествие в карельский лес, где Вас ожидает безопасный, полный эмоций и впечатлений сплав на рафтах по реке Шуя.

Пикник в лесу у костра.

Возвращение в Петрозаводск.

4 день
Водопад «Юканкоски» и деревня Кинерма

Завтрак в гостинице.

Экскурсия к самому высокому водопаду Северо-Запада «Юканкоски» (Белые мосты»). 

Высота Юканокоски достигает 19 метров, что на 8 метров выше особенно популярной и широко известной карельской достопримечательности – водопада Кивач.

Заезд в местечко Кителя, где Вы сможете принять участие в  добыче граната альмандина, красного – точно ежевичный сок с легким фиалковым оттенком – камня.

Камень этот, названный "кидельская вениса" красуется в короне шведских королей".

Каждый участник тура сможет оставить полудрагоценный камень себе на память. 

Переезд в историческую деревню Кинерма. 

Кинерма — это не простая заброшенная деревня, а самый настоящий уникальный  комплексный памятник народного деревянного зодчества карел — ливвиков. 

Основана она около четырёхсот лет назад.

Особенность Кинермы в том, что из стоящих там 17 домов, 10 считаются памятниками архитектуры.

В 2016 г. Кинерме присвоено звание «Самая красивая деревня России».

Мы предлагаем Вам  почувствовать себя жителем этой старой деревни и прикоснуться к деревенскому быту!

В программе:

  • Встреча и знакомство с хранительницей «деревенского очага» Надеждой Колмыковой. 
  • Экскурсия по деревне с осмотром часовни Смоленской Божьей Матери (XVIII век), посещение этнокультурного центра, экскурсия по  выставке «Жизнь в Кинерме».
  • Обед из традиционных карельских блюд, приготовленных в русской печи.
5 день
Экскурсия по историческому центру Петрозаводска, остров Кижи (по желанию)

Завтрак, освобождение номеров.

Пешеходная экскурсия по историческому центру "Из истории Петрозаводска".

Вы увидите: архитектурный ансамбль Круглой площади, Губернаторский сад, Театральная площадь, набережная Онежского озера с единственным в мире музеем под открытым небом современной авангардной скульптуры.

За доп.плату мы предлагаем вам экскурсию на о.Кижи (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте).

В программе:

  • переход на быстроходном судне "Комета" на остров Кижи (время в пути 1 час 15 мин.),
  • обзорная экскурсия по музею – заповеднику Кижи,
  • осмотр шедевров деревянного зодчества, которые внесены в список памятников всемирного культурного наследия ЮНЕСКО.

Возвращение в Петрозаводск.

Отъезд в Москву на поезде № 017/С. Петербург на поезде № 011А.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб.:

 ВзрослыеДети до 12 летДети до 5 лет без места
2мест.
номер		1мест.
номер		Доп. местоосн. местодоп. место
«Фрегат»40 20049 70034 10036 30030 20019 500
«Ладога»34 10037 40031 60030 25027 70019 500
«Piter-Inn»37 60044 20033 60033 80029 70019 500
«Karelia&SPA»38 10046 000-34 30028 50019 500

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание на маршруте
  • Входные билеты в музеи
  • Размещение в гостинице в номерах с удобствами
  • Питание, указанное в программе тура
  • Работа гида
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Петрозаводск и обратно
  • Экскурсия на о. Кижи, включает проезд на метеоре по маршруту «г. Петрозаводск – о. Кижи – г. Петрозаводск» и обзорную экскурсию по острову — 4 600 руб. /чел. – взрослый билет 2 800 руб. /чел – дети до 16 лет включительно (доп. экскурсии бронируются и оплачиваются заранее)
  • Питание, не указанное в программе тура
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.

2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).

3. Удобную спортивную обувь:

  • кроссовки или мокасины, но не новые, а привычные и удобные;
  • сменную обувь (легкие кроссовки или кеды).

4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:

  • куртка ветрозащитная, водонепроницаемая;
  • дождевик;
  • теплый спортивный костюм (толстовка, штаны);
  • футболки с длинным (от обгорания на солнце) и коротким рукавом;
  • брюки спортивные;
  • шорты;
  • носки.

5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).

6. Купальный костюм.

7. Средства личной гигиены.

8. Полезное снаряжение:

  • небольшой рюкзак (20-30 л);
  • фонарик с запасными батарейками;
  • средство солнцезащитное (обязательно);
  • очки солнцезащитные.

9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.

Какая нас ожидает погода в туре?

Климат в Карелии умеренно-континентальный.

Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди (в летний период, особенно в начале июня, возможны перепады температур от +30 до +10С).

Возьмите с собой теплые вещи, защиту от дождя (зонты, дождевик, ветровки и пр.), непромокаемую обувь, теплые носки, спортивный костюм, головной убор для защиты от солнца, рубашку с длинным рукавом, кроссовки.

Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18-20С.

До середины лета держатся белые ночи.

Будут ли маршруте клещи, комары, мошка?

Важно помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.

Комары встречаются повсеместно с конца мая по начало сентября, но особенно активны с начала июня до середины июля. Меньшим размером (1-2 мм) отличаются мокрецы, наиболее активные утром и вечером. Мошки (2-5 мм), внешне напоминающие мух, нападают днем. Слепни наиболее активны в жаркие, солнечные дни. Не забудьте средство от комаров и мошки.

Каковы правила поведения в духовных центрах?

Если Ваше путешествие связано с посещением духовных центров (церковь св. апостола Петра, Валаамский, Соловецкий монастыри и т. д.), необходимо во время экскурсий соблюдать правила поведения, принятые в действующих монастырях, а также иметь соответствующую форму одежды (для женщин: закрытые плечи и декольте, юбка, головной убор; для мужчин: брюки или шорты, закрывающие колени).

Фото- и видеосъемка интерьеров действующих часовен, церквей и монастырей запрещены. В Валаамском монастыре фото- и видеосъемка церковных служителей и братии разрешена только с их благословления.

Можно ли встретить змей на маршруте?

Остров Кижи является достаточно каменистым, что создает благоприятные условия для обитания змей. Поэтому следует быть особо внимательным во время экскурсии по острову и не выходить за пределы экскурсионных дорожек и троп, не ходить по траве.

Единственная ядовитая змея Карелии – гадюка обыкновенная. Распространена повсеместно, но чаще встречается на юге. Предпочитает лиственные и смешанные леса, участки богатого травостоя, окраины болот. Прячется в старых гнилых пнях, между камнями, в кучах хвороста, кустах, валежниках.

Характерные признаки гадюки – четко отграниченная от шеи копьевидная голова, короткий заостренный хвост, толстое, слегка сплющенное туловище. Окраска сильно варьируется – от совершенно черной до светло-серых и бурых тонов. Рисунок на спине разный – зигзаг, ромбы, полосы. Брюхо окрашено светлее.

При укусе:
• отсосать или отжать яд из ранки,
• зафиксировать укушенную конечность,
• уложить пострадавшего в тепло,
• дать пострадавшему горячее питье и препараты, поддерживающие сердечную деятельность.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
24 авг 2020
Все понравилось. Как предложение: включить поездку в Кижи в стоимость тура, а не делать ее дополнительной по желанию (так как желание посетить этот чудесный остров было у всех туристов нашей группы)..
Л
22 июня 2022
Все было организовано хорошо.
Е
21 июня 2022
Отлично все организовано

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