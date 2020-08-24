Прибытие в Петрозаводск поездом № 018А.
Гид встречает на перроне, у здания со шпилем, под часами.
Завтрак в ресторане.
Экологическая экскурсия "Легенды Салми-пролива".
Посещение церкви Сретения Господня, Ботанического сада, который находится среди скал и хвойных лесов на склоне реликтового вулкана.
Посещение уникального памятника природы легендарной скалы-трона "Чертов стул".
Отъезд на загородную экскурсию с посещением первого российского курорта Марциальные Воды.
Посещение церкви Апостола Петра, построенной в 1721 г. для отдыхающих курорта.
В ней хранятся точеные подсвечники, сделанные руками Петра I, оригинальный иконостас, славящий победу русского оружия в Северной войне (живопись первой четверти XVIII в.), резная деревянная скульптура и другие элементы храма, сохранившиеся с петровских времен.
Обед в кафе на маршруте.
Посещение водопада Кивач, одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
Осмотр Музея природы и рощицы карельской березы.
Переезд на экскурсию в загородный развлекательный центр собак хаски.
Вам предстоит познакомиться с породой ездовых собак Сибирский и Аляскинский Хаски.
Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику.
В питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок.
Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой.
Возвращение в Петрозаводск.
Посещение уникального объекта "KARSTONE", которое занимается изготовлением изделий из самого полезного минерала на земле – шунгита Зажогинского месторождения.
Вы сможете составить свое мнение, посетив «шунгитовую пещеру», где сможете пройти сеанс релаксации.
Вас ожидает дегустация вкусного и душистого Иван- чая из карельских трав.
Стены комнаты выложены из шунгитовой плитки.
Вашему вниманию будут предложены изделия из «черного камня», которые Вы сможете приобрести в качестве сувениров.
Трансфер в гостиницу. Размещение.
Ранний подъем. Завтрак – сухой паёк.
Переезд в город Сортавала (250 км).
Прибытие в г. Сортавала.
Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам (50 мин. в пути).
Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, Успенской церкви, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.
Обед в монастырской трапезной.
Переезд в Никоновскую бухту.
Осмотр Гефсиманского и Воскресенского скитов.
Возвращение в г. Сортавала.
Трансфер в Горный парк «Рускеала» (30 км.).
Экскурсия по мраморному каньону.
В ходе этой экскурсии вы познакомитесь с неповторимыми природными ландшафтами.
Более 70 лет (до середины ХIХ века) в здешних карьерах выламывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Санкт-Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины.
Волшебные озера с прозрачной водой в красивейшей чаше из рускеальского мрамора произведут неизгладимое впечатление.
По дороге в Петрозаводск остановка у водопада Тохмайоки.
Это очень живописное место, водопад впадает в небольшое закрытое со всех сторон высокими берегами озеро, с разных берегов которого открываются различные виды на водопад.
Позднее возвращение в Петрозаводск.
Завтрак в гостинице.
Маленькое увлекательное экологическое путешествие в карельский лес, где Вас ожидает безопасный, полный эмоций и впечатлений сплав на рафтах по реке Шуя.
Пикник в лесу у костра.
Возвращение в Петрозаводск.
Завтрак в гостинице.
Экскурсия к самому высокому водопаду Северо-Запада «Юканкоски» (Белые мосты»).
Высота Юканокоски достигает 19 метров, что на 8 метров выше особенно популярной и широко известной карельской достопримечательности – водопада Кивач.
Заезд в местечко Кителя, где Вы сможете принять участие в добыче граната альмандина, красного – точно ежевичный сок с легким фиалковым оттенком – камня.
Камень этот, названный "кидельская вениса" красуется в короне шведских королей".
Каждый участник тура сможет оставить полудрагоценный камень себе на память.
Переезд в историческую деревню Кинерма.
Кинерма — это не простая заброшенная деревня, а самый настоящий уникальный комплексный памятник народного деревянного зодчества карел — ливвиков.
Основана она около четырёхсот лет назад.
Особенность Кинермы в том, что из стоящих там 17 домов, 10 считаются памятниками архитектуры.
В 2016 г. Кинерме присвоено звание «Самая красивая деревня России».
Мы предлагаем Вам почувствовать себя жителем этой старой деревни и прикоснуться к деревенскому быту!
В программе:
Завтрак, освобождение номеров.
Пешеходная экскурсия по историческому центру "Из истории Петрозаводска".
Вы увидите: архитектурный ансамбль Круглой площади, Губернаторский сад, Театральная площадь, набережная Онежского озера с единственным в мире музеем под открытым небом современной авангардной скульптуры.
За доп.плату мы предлагаем вам экскурсию на о.Кижи (бронируется при покупке тура, оплачивается на месте).
В программе:
Возвращение в Петрозаводск.
Отъезд в Москву на поезде № 017/С. Петербург на поезде № 011А.
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения, руб.:
|Взрослые
|Дети до 12 лет
|Дети до 5 лет без места
|2мест.
номер
|1мест.
номер
|Доп. место
|осн. место
|доп. место
|«Фрегат»
|40 200
|49 700
|34 100
|36 300
|30 200
|19 500
|«Ладога»
|34 100
|37 400
|31 600
|30 250
|27 700
|19 500
|«Piter-Inn»
|37 600
|44 200
|33 600
|33 800
|29 700
|19 500
|«Karelia&SPA»
|38 100
|46 000
|-
|34 300
|28 500
|19 500
1. Медицинские препараты для индивидуальных нужд.
2. Документы: паспорт, страховой полис (медицинский).
3. Удобную спортивную обувь:
4. Спортивную одежду для жаркой и прохладной погоды:
5. Головной убор: кепка, панама (с козырьком).
6. Купальный костюм.
7. Средства личной гигиены.
8. Полезное снаряжение:
9. Для фото и видеоаппаратуры позаботьтесь о герметичной упаковке на случай дождя.
Климат в Карелии умеренно-континентальный.
Лето прохладное, но возможна продолжительная жара. Погода часто меняется, бывают грозы и затяжные дожди (в летний период, особенно в начале июня, возможны перепады температур от +30 до +10С).
Возьмите с собой теплые вещи, защиту от дождя (зонты, дождевик, ветровки и пр.), непромокаемую обувь, теплые носки, спортивный костюм, головной убор для защиты от солнца, рубашку с длинным рукавом, кроссовки.
Вода в реках и озерах прогревается в конце июня – июле до 18-20С.
До середины лета держатся белые ночи.
Важно помнить, что период с начала мая до середины июня является особо опасным в связи с активностью энцефалитных клещей. Заранее подготовьтесь к поездке в Карелию в данный период – сделайте профилактическую прививку от клещевого энцефалита, возьмите с собой специальную мазь, а также одежду и головные уборы, максимально закрывающие все части тела.
Комары встречаются повсеместно с конца мая по начало сентября, но особенно активны с начала июня до середины июля. Меньшим размером (1-2 мм) отличаются мокрецы, наиболее активные утром и вечером. Мошки (2-5 мм), внешне напоминающие мух, нападают днем. Слепни наиболее активны в жаркие, солнечные дни. Не забудьте средство от комаров и мошки.
Если Ваше путешествие связано с посещением духовных центров (церковь св. апостола Петра, Валаамский, Соловецкий монастыри и т. д.), необходимо во время экскурсий соблюдать правила поведения, принятые в действующих монастырях, а также иметь соответствующую форму одежды (для женщин: закрытые плечи и декольте, юбка, головной убор; для мужчин: брюки или шорты, закрывающие колени).
Фото- и видеосъемка интерьеров действующих часовен, церквей и монастырей запрещены. В Валаамском монастыре фото- и видеосъемка церковных служителей и братии разрешена только с их благословления.
Остров Кижи является достаточно каменистым, что создает благоприятные условия для обитания змей. Поэтому следует быть особо внимательным во время экскурсии по острову и не выходить за пределы экскурсионных дорожек и троп, не ходить по траве.
Единственная ядовитая змея Карелии – гадюка обыкновенная. Распространена повсеместно, но чаще встречается на юге. Предпочитает лиственные и смешанные леса, участки богатого травостоя, окраины болот. Прячется в старых гнилых пнях, между камнями, в кучах хвороста, кустах, валежниках.
Характерные признаки гадюки – четко отграниченная от шеи копьевидная голова, короткий заостренный хвост, толстое, слегка сплющенное туловище. Окраска сильно варьируется – от совершенно черной до светло-серых и бурых тонов. Рисунок на спине разный – зигзаг, ромбы, полосы. Брюхо окрашено светлее.
При укусе:
• отсосать или отжать яд из ранки,
• зафиксировать укушенную конечность,
• уложить пострадавшего в тепло,
• дать пострадавшему горячее питье и препараты, поддерживающие сердечную деятельность.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.