Большая программа путешествия по Карелии – все самое красивое, насыщенное уникальными экскурсионными программами и архитектурными, историческими и природными объектами показа!

Программа тура по дням

1 день Экскурсия «Легенды Салми-пролива». Курорт Марциальные Воды, водопад Кивач. Встреча с хаски и центр шунгита

Прибытие в Петрозаводск поездом № 018А. Гид встречает на перроне, у здания со шпилем, под часами. Завтрак в ресторане. Экологическая экскурсия "Легенды Салми-пролива". Посещение церкви Сретения Господня, Ботанического сада, который находится среди скал и хвойных лесов на склоне реликтового вулкана. Посещение уникального памятника природы легендарной скалы-трона "Чертов стул". Отъезд на загородную экскурсию с посещением первого российского курорта Марциальные Воды. Посещение церкви Апостола Петра, построенной в 1721 г. для отдыхающих курорта. В ней хранятся точеные подсвечники, сделанные руками Петра I, оригинальный иконостас, славящий победу русского оружия в Северной войне (живопись первой четверти XVIII в.), резная деревянная скульптура и другие элементы храма, сохранившиеся с петровских времен. Обед в кафе на маршруте. Посещение водопада Кивач, одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Осмотр Музея природы и рощицы карельской березы. Переезд на экскурсию в загородный развлекательный центр собак хаски. Вам предстоит познакомиться с породой ездовых собак Сибирский и Аляскинский Хаски. Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику. В питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок. Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой. Возвращение в Петрозаводск. Посещение уникального объекта "KARSTONE", которое занимается изготовлением изделий из самого полезного минерала на земле – шунгита Зажогинского месторождения. Вы сможете составить свое мнение, посетив «шунгитовую пещеру», где сможете пройти сеанс релаксации. Вас ожидает дегустация вкусного и душистого Иван- чая из карельских трав. Стены комнаты выложены из шунгитовой плитки. Вашему вниманию будут предложены изделия из «черного камня», которые Вы сможете приобрести в качестве сувениров. Трансфер в гостиницу. Размещение.

2 день Остров Валаам и горный парк «Рускеала»

Ранний подъем. Завтрак – сухой паёк. Переезд в город Сортавала (250 км). Прибытие в г. Сортавала. Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам (50 мин. в пути). Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, Успенской церкви, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек. Обед в монастырской трапезной. Переезд в Никоновскую бухту. Осмотр Гефсиманского и Воскресенского скитов. Возвращение в г. Сортавала. Трансфер в Горный парк «Рускеала» (30 км.). Экскурсия по мраморному каньону. В ходе этой экскурсии вы познакомитесь с неповторимыми природными ландшафтами. Более 70 лет (до середины ХIХ века) в здешних карьерах выламывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Санкт-Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины. Волшебные озера с прозрачной водой в красивейшей чаше из рускеальского мрамора произведут неизгладимое впечатление. По дороге в Петрозаводск остановка у водопада Тохмайоки. Это очень живописное место, водопад впадает в небольшое закрытое со всех сторон высокими берегами озеро, с разных берегов которого открываются различные виды на водопад. Позднее возвращение в Петрозаводск.

3 день Карельский лес и сплав по реке Шуя

Завтрак в гостинице. Маленькое увлекательное экологическое путешествие в карельский лес, где Вас ожидает безопасный, полный эмоций и впечатлений сплав на рафтах по реке Шуя. Пикник в лесу у костра. Возвращение в Петрозаводск.

4 день Водопад «Юканкоски» и деревня Кинерма

Завтрак в гостинице. Экскурсия к самому высокому водопаду Северо-Запада «Юканкоски» (Белые мосты»). Высота Юканокоски достигает 19 метров, что на 8 метров выше особенно популярной и широко известной карельской достопримечательности – водопада Кивач. Заезд в местечко Кителя, где Вы сможете принять участие в добыче граната альмандина, красного – точно ежевичный сок с легким фиалковым оттенком – камня. Камень этот, названный "кидельская вениса" красуется в короне шведских королей". Каждый участник тура сможет оставить полудрагоценный камень себе на память. Переезд в историческую деревню Кинерма. Кинерма — это не простая заброшенная деревня, а самый настоящий уникальный комплексный памятник народного деревянного зодчества карел — ливвиков. Основана она около четырёхсот лет назад. Особенность Кинермы в том, что из стоящих там 17 домов, 10 считаются памятниками архитектуры. В 2016 г. Кинерме присвоено звание «Самая красивая деревня России». Мы предлагаем Вам почувствовать себя жителем этой старой деревни и прикоснуться к деревенскому быту! В программе: Встреча и знакомство с хранительницей «деревенского очага» Надеждой Колмыковой.

Экскурсия по деревне с осмотром часовни Смоленской Божьей Матери (XVIII век), посещение этнокультурного центра, экскурсия по выставке «Жизнь в Кинерме».

посещение этнокультурного центра, экскурсия по выставке «Жизнь в Кинерме». Обед из традиционных карельских блюд, приготовленных в русской печи.

5 день Экскурсия по историческому центру Петрозаводска, остров Кижи (по желанию)