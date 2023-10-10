Зимние праздники в стиле Карьяла в Карелии

5
3 отзыва
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Ответы на вопросы
Вам хочется очутиться в зимней сказке? Тогда добро пожаловать в новогоднюю Карелию! Приезжайте в Карелию за незабываемыми эмоциями и волшебством! Тур подходит для семейного отдыха с детьми от 3-х лет! Мы посетим тематический парк «Бастион», по желанию сможем прокатиться на собачьей упряжке сибирских хаски. В горном парке «Рускеала» увидим Рускеальские водопады. Попробуем настоящую карельскую кухню в деревне Киндасово. Проведем экскурсию по историческому городу Петрозаводску.
Зимние праздники в стиле Карьяла в Карелии
Зимние праздники в стиле Карьяла в Карелии
Зимние праздники в стиле Карьяла в Карелии
Зимние праздники в стиле Карьяла в Карелии
Зимние праздники в стиле Карьяла в Карелии
Зимние праздники в стиле Карьяла в Карелии
Зимние праздники в стиле Карьяла в Карелии
Зимние праздники в стиле Карьяла в Карелии
Зимние праздники в стиле Карьяла в Карелии
Зимние праздники в стиле Карьяла в Карелии
Зимние праздники в стиле Карьяла в Карелии
Зимние праздники в стиле Карьяла в Карелии
Зимние праздники в стиле Карьяла в Карелии
Зимние праздники в стиле Карьяла в Карелии
Ближайшие даты:
3
янв

Что вас ожидает:

Тематический парк Бастион
Тематический парк Бастион
Посетим музей живой истории эпохи викингов «Крепость черного медведя» и выставку деревянных скульптур
Горный парк Рускеала
Горный парк Рускеала
Увидите волшебство горного парка Рускеала и Рускеальских водопадов. Познакомитесь с историей горного дела
Карельская деревня Киндасово
Карельская деревня Киндасово
Вас угостят карельскими пирогами и ароматным чаем с травами, под чарующие звуки национальных инструментов кантеле и йоухикко

Программа тура по дням

1 день

Сортавала. Тематический парк Бастион

Встречаем дорогих гостей на ж/д вокзале г. Сортавале по прибытии поезда из Москвы № 160В в 08:19, или из Санкт-Петербурга поезд «Ласточка» № 821Ч в 10:20. Гид встречает на ж/д вокзале.

Завтрак.

Обзорная экскурсия по Сортавале. Уютный старинный город в Карелии, расположенный на берегу Ладоги, неподалеку от финской границы. Красивая архитектура, живописные окрестности, благоприятный климат.

Необычный архитектурный облик города был сформирован под влиянием трех государств: Швеции, Финляндии и России, к которым в разное время относилась его территория.

Тематический парк «Бастион» (г. Сортавала). В стоимость включено посещение всех музеев на территории парка, тематические экскурсии, костюмерные зоны и дегустация медовухи!

На территории парка для вас работают следующие локации:

  • музей живой истории эпохи викингов «Svartbjarnarborg» — «Mustankarhunlinna» — «Крепость черного медведя»;
  • музей живой истории «Четыре фронта», который посвящен советско-финляндским вооруженным конфликтам XX века;
  • выставка деревянных скульптур «Тайная жизнь насекомых» (посещение за доп. плату).

Обед.

Размещение в гостинице после окончания экскурсионной программы.

Также на территории парка можно приобрести услуги за дополнительную плату: мастер-классы в кузнице, гончарной и ткацкой мастерских, стрельба в тиреиз разных видов оружия (лук, арбалет, метательные копья и топоры).

Сортавала. Тематический парк БастионСортавала. Тематический парк БастионСортавала. Тематический парк Бастион
2 день

Питомник хаски, горный парк Рускеала

Завтрак.

Выезд с гидом на экскурсионную программу.

Экскурсия по питомнику сибирских хаски (недалеко от горного парка «Рускеала»). Вас познакомят с историей возникновения породы сибирский хаски, ездовым спортом и бытом народов севера. Сейчас в питомнике живет 40 собак. Это сибирские хаски и ездовые метисы, все они работают в упряжке.

Вы сможете пообщаться и сфотографироваться с собачками! Кроме собак в питомнике живет северный олень, лисы, еноты, свинки, ворон, сова, белочки и кролики!

В дни праздников для гостей будет новогодняя программа: сказочное представление, игры и конкурсы с настоящим Дедом Морозом, Бабой Ягой и другими персонажами!

После выступления гости смогут сфотографироваться со сказочными героями в новогодней фотозоне!

Далее сделаем остановкув живописном местечке у Рускеальских водопадов. Здесь проходили съемки культового советского фильма «А зори здесь тихие». Сейчас это прекрасное место для прогулок и фотосессии на природе.

Экскурсия в горном парке «Рускеала» (30 км от г. Сортавала). Это самый посещаемый туристический объект в Карелии в настоящее время. С XVII века на протяжении 300 лет здесь добывали мрамор для украшения дворцов и храмов Северной столицы.

Желающие могут отправиться из горного парка на ретропоезде «Рускеальский экспресс» в 17.00 (билеты не включены в стоимость тура).

Возвращение в Сортавалу.

Ужин.

По желанию, за доп. плату: прогулка по эко тропе с навесными мостиками над водопадами (400 руб. /взр., 300 руб. /льготный). Катание на собачьей упряжке.

В свободное время можно посетить экспозицию деревянных скульптур «Обитель ангелов», прокатиться над Мраморным озером на троллее (zip-line), покушать в кафе горного парка, приобрести сувениры.

* Дополнительные услуги на территории горного парка приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка. Заранее не бронируются.

Питомник хаски, горный парк РускеалаПитомник хаски, горный парк РускеалаПитомник хаски, горный парк Рускеала
3 день

Деревня Киндасово. Знакомство с г. Петрозаводском

Завтрак в гостинице.

Освобождение номеров. Выезд с гидом в Петрозаводск (переезд около 250 км).

По пути заедем в карельскую деревню Киндасово, где вас ждет программа «Деревенские забавы или Новый год по-киндасовски!». Здесь уникальным образом сочетаются культура карелов и своеобразный Киндасовский юмор. Ещё с XIX века о жителях деревни ходили байки и анекдоты. Приехав сюда, вы сможете стать настоящим киндасовцем и даже заговорите по-карельски.

Вас угостят традиционными карельскими пирогами и ароматным чаем с травами! Вы услышите чарующие звуки национальных инструментов: кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный. В этом месте даже взрослые веселятся как дети!

Поздний обед.

Знакомство с городом Петрозаводском — столицей Республики Карелия. Вы увидите исторический центр, кафедральный собор во имя Александра Невского, Губернаторский парк и, конечно, памятник Петру I — основателю Петрозаводска.

Программа тура заканчивается вечером на ж/д вокзале г. Петрозаводска. До отправления поезда у вас еще будет возможность купить сувениры на память и прогуляться по праздничным улицам города. До новых встреч в Карелии!

Деревня Киндасово. Знакомство с г. ПетрозаводскомДеревня Киндасово. Знакомство с г. ПетрозаводскомДеревня Киндасово. Знакомство с г. Петрозаводском

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ГостиницаСтоимость
Гостиница «Сортавала»

25 900 руб. /чел – 2-местный номер / 3-местный номер

32 700 руб. /чел – 1-местный номер

Гостиница «Родина» 4*

32 500 руб. /чел – 2-местный номер Стандарт Твин

35 300 руб. /чел – 2-местный номер Стандарт Дабл

43 900 руб. /чел – 1-местный номер Стандарт Сингл

Скидки:

  • 2 000 руб. /ребенок до 6 лет вкл.;
  • 700 руб. /ребенок от 7 до 16 лет;
  • 500 руб. /пенсионер.

Варианты проживания

Гостиница «Родина» 4

2 ночи

Отличное расположение в городе Сортавала, первоклассный сервис, современные и уютные номера. Для наших гостей мы предлагаем 25 комфортных уютных номеров.

В каждом номере есть кондиционер, кабельное телевидение, чайный набор и телефон. В собственной ванной комнате для гостей приготовлены фен, халаты, тапочки и бесплатные туалетно-косметические принадлежности. Во всех зонах работает бесплатный Wi-Fi .

Гостиница «Родина» 4Гостиница «Родина» 4Гостиница «Родина» 4Гостиница «Родина» 4Гостиница «Родина» 4

Гостиница «Сортавала»

2 ночи

Гостиница «Сортавала». В номерах: кабельное телевидение, холодильник, фен, бесплатный Wi-Fi. Для удобства гостей работает лифт.

Персонал гостиницы владеет английским и финским языками. При гостинице бесплатная охраняемая парковка.

Гостиница «Сортавала»Гостиница «Сортавала»Гостиница «Сортавала»Гостиница «Сортавала»Гостиница «Сортавала»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проживание в номерах выбранной категории (2 ночи в г. Сортавале)
  • Питание по программе (3 завтрака, 2 обеда, 1 ужин, 1 чаепитие)
  • Обзорная экскурсия по Сортавале
  • Посещение тематического парка «Бастион»
  • Экскурсия в питомник сибирских хаски
  • Экскурсия в горный парк Рускеала
  • Программа в деревне Киндасово
  • Экскурсия по г. Петрозаводску
  • Транспортное обслуживание по программе
  • Работа гида и сопровождающего
Что не входит
  • Проезд до г. Сортавалы (начало тура), проезд из г. Петрозаводска (окончание тура)
  • Билет на ретропоезд «Рускеальский экспресс» на 04.01.2023 (по желанию, приобретать заранее)
  • Питание, не включенное в стоимость тура
  • Дополнительные экскурсии и услуги, по желанию (подробнее в «Важно знать»)
Место начала и завершения?
Республика Карелия, Сортавала
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • личные вещи. Одежда для путешествия должна быть, в первую очередь, удобной. Возьмите с собой то, что обычно надеваете для пеших прогулок и отдыха. Погода в Карелии капризная и переменчивая;
  • фотоаппарат или видеокамера, зарядное устройство (powerbank);
  • наличные деньги или карточки (на сувениры, прочие личные расходы);
  • индивидуальная аптечка.
В стоимость входит трансфер к месту начала тура и обратно?

Трансфер не входит в общую стоимость, рассчитывается индивидуально.

Есть ли скидка на проживание для детей? На каких условиях предоставляется скидка?

Детям предоставляется скидка при наличии копии свидетельства о рождении:

  • 2 000 руб. /ребенок до 6 лет вкл.;
  • 700 руб. /ребенок от 7 до 16 лет.
Какие дополнительные экскурсии или услуги доступны во время тура?

Во время тура вы можете приобрести дополнительные экскурсии или услуги, по желанию, за доп. плату.

В тематическом парке «Бастион»:

  • посещение выставки деревянных скульптур «Тайная жизнь насекомых»;
  • мастер-классы в кузнице, гончарной и ткацкой мастерских;
  • стрельба в тиреиз разных видов оружия (лук, арбалет, метательные копья и топоры).

В питомнике сибирских хаски — катание на собачьей упряжке.

В горном парке «Рускеала»:

  • прогулка по эко тропе с навесными мостиками над водопадами — 400 руб. /взр., 300 руб. /льготный;
  • посещение экспозиции деревянных скульптур «Обитель ангелов»;
  • прогулка над Мраморным озером на троллее (zip-line);
  • посещение кафе горного парка;
  • покупка сувениров.

Важно: дополнительные услуги на территории горного парка приобретаются непосредственно на месте, в кассах горного парка. Заранее не бронируются.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ф
10 окт 2023
Я очень доволен этим туром и буду рекомендовать его. Я - француз и это было моё первое путешествие одному в России и всё было прекрасно. Я смог шагать по карельскому лесу, о чём я в течение долгого времени мечтал. Спасибо pour tout!
Ю
7 окт 2023
Все написала выше.
Напишу тут о местности: мы видели водопад Кивач, Марциальные воды (первый Санаторий в стране от Петра 1), Церковь которую спроектировал он же, бывший водопад Гирвас и все это в окрестностях Онежского озера и очень красивой карельской природе.
А потом мы переехали на Лажодское озеро, где тоже и совсем небывалая красота, Озеро другое. Не видели Шхеры на Ладоги (хотели бы поехать туда зимой), но были на Рускеальских водопадах (сродни Плетвицким озерам в Хорватии, поверьте очень интересное место), сам горный парк Рускеала, Ретро-поезд с ретро-рестораном, и самое главное ВАЛААМ (остров очень большой, не побывала бы не узнала).
Потрясающая поездка.
Мы должны были уложиться именно в три дня по туру, а так наша группа уже до нашего приезда ездила в Кижи (на ракете по Онежского озеру), у них был тур на 4 дня, у нас на 3. И для ребенка 6 лет, это плотная, но вполне комфортная программа.
Из крупных городов - был Петрозаводск, Сортавала.
А далее уже можно сводобно перемещаться на Ласточке до Питера, по которой по пути целый Выборг! Наслаждайтесь нашей страной!
Все написала выше.
Н
4 окт 2023
Всё чётко, вовремя. Гид Ольга профессионал, много информации, доносит чётко, понятно.

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