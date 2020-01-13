Зимний железнодорожный круиз в Карелию

Зимой мы подготовили для вас особый маршрут

Зимой мы подготовили для вас особый маршрут, который соединяет времена и способен в полной мере раскрыть духовность и благородство этого удивительного края.

Проедем от карельской столицы, портового Петрозаводска, до старинного города Сортавала и Горного парка Рускеала, а затем — к Выборгу, сохранившему рыцарский дух Средневековья.
Зимний железнодорожный круиз в Карелию
Зимний железнодорожный круиз в Карелию
Зимний железнодорожный круиз в Карелию
Зимний железнодорожный круиз в Карелию
Зимний железнодорожный круиз в Карелию
Зимний железнодорожный круиз в Карелию
Зимний железнодорожный круиз в Карелию
Зимний железнодорожный круиз в Карелию
Зимний железнодорожный круиз в Карелию
Зимний железнодорожный круиз в Карелию
Зимний железнодорожный круиз в Карелию
Зимний железнодорожный круиз в Карелию
Зимний железнодорожный круиз в Карелию
Зимний железнодорожный круиз в Карелию
Зимний железнодорожный круиз в Карелию
Зимний железнодорожный круиз в Карелию
Зимний железнодорожный круиз в Карелию
Зимний железнодорожный круиз в Карелию
Зимний железнодорожный круиз в Карелию
Зимний железнодорожный круиз в Карелию
Зимний железнодорожный круиз в Карелию
Ближайшие даты:
23
фев
8
мар

Что вас ожидает 🤩

Праздничная атмосфера
Праздничная атмосфера
Заглянем в гости к обаятельному карельскому деду Талвиукко, местному Деду Морозу
Путешествием по трем эпохам истории
Путешествием по трем эпохам истории
Вас ждут древние лабиринты, тайны наскальных рисунков, средневековые рыцари и таинственные карельские руны
Загадочная красота мрамора
Загадочная красота мрамора
Посетим невероятно красивый и современный горный парк в одном из самых живописных мест Карелии

Программа тура по дням

1 день

Отправление из Москвы

Самостоятельная посадка в поезд (номер поезда, вагона, места будут указаны в ваучере).

21:05 — отправление поезда с Ленинградского вокзала г. Москвы.

Отправление из МосквыОтправление из МосквыОтправление из МосквыОтправление из Москвы
2 день

Петрозаводск

Завтрак в поезде.

07:50 — прибытие поезда в Петрозаводск.

08:30 — встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса будет указан в ваучере).

Автобусная обзорная экскурсия по городу Петрозаводску — городу, в котором северная суровость идеально сочетается со скандинавской взвешенной харизмой.

Вы познакомитесь с историей и современным обликом столицы Прионежья, прогуляетесь по набережной, которая является визитной карточкой города (продолжительность ~ 1, 5 час.).

Посещение «Дома Кантеле».

Экскурсия по «Дому Кантеле».

Для заездов с 09.12.2022 - 23.12.2022 дополнительно мастер-класс (изучение элементов народных танцев, либо игра на кантеле).

Посетители «Дома Кантеле» познакомятся с его историей, узнают секреты изготовления кантеле и сценической одежды артистов, созданной по «мотивам» национальных костюмов коренных народов Карелии.

Гости прикоснутся к настоящему карельскому кантеле, примерят сценические головные уборы и спустятся по старинной винтовой лестнице (продолжительность программы ~ 1 час. 15 мин.).

Для заездов после 30.12.2022 дополнительно концертная программа. В репертуаре ансамбля «Кантеле» — более двух десятков художественных программ, по-разному раскрывающих культуру и традиции народов Карелии. В репертуар ансамбля включены произведения национальной музыки и танца: эпические баллады и руны, древние йойги и пиирилейки, рентюшки и ланцы, озорные частушки и удалой перепляс.

Наша экскурсия продолжитсяпутешествием по трем эпохам истории в Национальном музее Республики Карелия.

Вас ждут древние лабиринты, тайны наскальных рисунков, средневековые рыцари, таинственные карельские руны, звуки кантеле, возможность узнать о добрых домашних духах, карельской кухне, отгадать старинные загадки (продолжительность программы ~ 1 час. 15 мин.).

Трансфер в Вотчину карельского деда мороза Талвиукко.

Обед в кафе на территории Вотчины.

Экскурсия по Вотчине Талвиукко по программе «Путешествие по Вотчине Зимнего Деда», с посещением питомника ездовых собак, знакомства с подворьем домашним животных, прогулкой по оленьей ферме, посещением саамской деревни, визита в резиденцию Талвиукко, встречей с добродушным хозяином территории, осмотром экспозиции «Времена года».

Свободное время для прогулок по Вотчине.

Для заездов с 09.12.2022 - 23.12.2022 и 02.01.2023 - 08.03.2023: трансфер до станции Чална.

19:40 — отправление поезда в г. Сортавала.

Ночь в поезде.

Для заезда с 30.12.2022: трансфер до ж/д вокзала г. Петрозаводска.

Встреча Нового года в Петрозаводске.

Приглашаем Вас на встречу Нового года в Караоке-Клуб «SOLO» (за дополнительную плату).

Начало банкетной программой в 23.00, окончание в 01.00.

01:20— отправление поезда в Сортавалу.

Ночь в поезде.

ПетрозаводскПетрозаводскПетрозаводскПетрозаводск
3 день

Обзорная пешеходная экскурсия по Сортавала. Рускеала. Выборг

Завтрак в поезде.

08:25 — прибытие поезда на ж/д станцию г. Сортавала Карельская (высадка группы).

Встреча с гидами на перроне.

Обзорная пешеходная экскурсия по историческому карельскому городу Сортавала, знакомство с достопримечательностями и архитектурой города Северного Приладожья.

Возвращение с гидом на ж/д. ст. Сортавала Центр.

Отправление ретропоезда со ст. Сортавала Центр до ст. Горный парк Рускеала.

Прибытие в горный парк «Рускеала», организованный проход в парк, встреча с гидами.

Экскурсия «Мраморный каньон» замечательно подходит для знакомства с парком.

Мраморный каньон Рускеала — одна из самых популярных достопримечательностей всей Карелии, которая представляет собой отвесные мраморные скалы, которые уходят вертикально вниз и обрываются в изумрудно-зеленую воду.

14:10 — трансфер на «рельсовом автобусе» из Горного парка Рускеала до ст. Сортавала (альтернатива – трансфер на автобусе).

14:50 — прибытие на ж/д ст. Сортавала.

15:09 — отправление со ст. Сортавала в Выборг.

17:30 — прибытие поезда в Выборг.

Встреча с гидом на перроне, посадка в автобус (номер автобуса будет указан в ваучере).

Вас ждет увлекательная обзорная экскурсия по единственному городу в России, где можно ощутить атмосферу средневековой Европы.

Вы увидите ожерельную нить площадей — Рыночная, Соборная, Петровская, и конечно Торгильская площадь, где стоит памятник основателю города Торгильсу Кнутссону.

Ваше путешествие продолжается к Ратушной площади, дому купеческой гильдии, Святого Духа, Дому горожанина, Часовой башне, Усадьбе Бюргера, Дому на скале.

Внешний осмотр Выборгского замка на Замковом острове.

По окончании программы для вас будет организован ужин в кафе / ресторане города.

Трансфер на вокзал.

20:30 — отправление поезда в Москву (заезды с 09.12.2022 - 23.12.2022).

23:42 — отправление поезда в Москву (заезд 30.12.2022 и с 02.01.2023 - 08.03.2023).

Обзорная пешеходная экскурсия по Сортавала. Рускеала. ВыборгОбзорная пешеходная экскурсия по Сортавала. Рускеала. ВыборгОбзорная пешеходная экскурсия по Сортавала. Рускеала. ВыборгОбзорная пешеходная экскурсия по Сортавала. Рускеала. Выборг
4 день

Возвращение в Москву

06:35 — прибытие поезда на Ленинградский вокзал г. Москвы (заезды с 09.12.2022 - 23.12.2022).

09:47 — прибытие поезда на Ленинградский вокзал г. Москвы (заезд 30.12.2022 и с 02.01.2023 - 08.03.2023).

Проживание

Тур предусматривает проезд в вагонах выбранной категории по маршруту.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения на заезды с 09.12.2022 по 23.12.2022, руб:

КатегорияЧетырехместное купеДвухместное купеЛюкс - под запрос
Взрослые37 90043 90074 900
Дети до 9 лет включительно28 20031 90024 500**(до 5-ти лет)

**стоимость на 1 ребенка до 5 лет включительно при размещении с 2 взрослыми.

  • выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе – 15 000 руб.;
  • выкуп одного дополнительного места в двухместном купе – 23 500 руб.;
  • выкуп одного дополнительного места в ЛЮКС – 37 650 руб.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения на заезд с 30.12.2022, руб:

КатегорияЧетырехместное купеДвухместное купеЛюкс - под запрос
Взрослые42 30049 80074 900
Дети до 9 лет включительно36 30039 80024 500**(до 5-ти лет)

**стоимость на 1 ребенка до 5 лет включительно при размещении с 2 взрослыми.

  • выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе – 21 890 руб.;
  • выкуп одного дополнительного места в двухместном купе – 34 100 руб.;
  • выкуп одного дополнительного места в ЛЮКС – 39 650 руб.

Стоимость на 1 человека в зависимости от размещения на заезды февраль — март 2023 г:

КатегорияЧетырехместное купеДвухместное купеЛюкс - под запрос
Взрослые46 90059 50075 900
Дети до 9 лет включительно36 20040 20024 500** (до пяти лет)
  • выкуп одного дополнительного места в четырехместном купе — 15 000 руб.;
  • выкуп одного дополнительного места в двухместном купе — 23 500 руб.;
  • выкуп одного дополнительного места в ЛЮКС — 37 650 руб.

Варианты проживания

Туристический поезд

3 ночи

В состав туристического поезда включены комфортабельные вагоны люкс, СВ, купейные и плацкартные вагоны. Подвижной состав оснащен системами кондиционирования, очистки и обеззараживания воздуха, розетками и USB-разъемами для зарядки мобильных устройств, а также биотуалетами и душем. В поезде будет работать вагон-ресторан, где пассажиры смогут заказать горячее питание, прохладительные напитки и десерты.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд в вагонах выбранной категории по маршруту
  • Питание по программе:
  • 1 день - не включено
  • 2 день - завтрак в поезде, обед в кафе
  • 3 день - завтрак в поезде, ужин в кафе
  • 4 день - не включено
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание, включая входные билеты на экскурсионные объекты по программе
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Москва и обратно
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Как организовано питание?

В стоимость тура включено 2 завтрака в поезде, 1 обед в кафе, 1 ужин в кафе.

Завтраки в поезде разносят проводники по вагону. В завтрак входит: чай/кофе, горячая часть (например блинчики или сырники и тому подобное), снеки (например маленькая шоколадка или порция печенья и тому подобное).

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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