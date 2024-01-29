Дети получат много активностей, танцев и общения с природой и хасками, мужчины — драйв управления снегоходом по тайге, а женщины — отдых в сказочном сосновом бору в тишине и спокойствии.
янв
фев
фев
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Снежный лес, северный саамский чум, снегоходы, мастер-классы
08:00 Встреча на ж/д вокзале Петрозаводска.
08:45 Прибытие в лес, завтрак в чуме.
Завтрак пройдет в этническом саамском чуме с живым очагом и приятной музыкой.
Наш шеф-повар порадует гостей вкуснейшими блюдами карельской кухни из локальных продуктов.
Выберите активности, в зависимости от интересов семьи:
- Катание на снегоходах или квадроциклах (если будет мало снега), по сосновому лесу вдоль живописной таежной реки Шуя. Катание — 3 километра, 20 минут. Перед этим обязательный инструктаж и техника безопасности. Программа подходит даже для неопытных туристов.
- Мастер-класс по изготовлению рун. Сначала происходит таинство гадания на рунах, гостям рассказывают о происхождении и значении рун, затем, после гадания, каждому гостю выпадает руна, которую он выжигает на деревянной плашке с отверстием, в который вставляется кожаный шнурок.
- Мастер-класс по калиткам. Калитки — национальное карельское блюдо, их выпекают из ржаного пресного теста с начинками. Во время мастер-класса Вы узнаете об особенностях национальной карельской кухни, самостоятельно научитесь готовить калитки и попробуете их с карельским чаем по завершению мастер-класса.
- Экскурсия и фотосессия с дружелюбными сибирскими хасками — голубоглазыми и пушистыми. На территории питомника 30 собак, питомник вольерного типа под крышей. После экскурсии: общение с собаками без вольера, фото и видео на память.
Продолжительность каждой программы — 45–50 минут.
Трансфер в загородный комплекс Авиаретро.
14:30 Заселение в отель, свободное время.
Северные олени, карельский Дед Мороз - Талвиукко, лучший ресторан карельской кухни в мире
Карельский завтрак, очередная порция свежего лесного воздуха, купание в снегу (по желанию) и пора в путь.
10:00 Посещение резиденции, экскурсия и катание на оленьих упряжках, дегустация местных настоек.
Путешествие в гости к карельскому Дед Морозу — Талвиукко:
- погладите и покормите северных оленей, а также прикоснетесь к культуре лесных саамов и выпьете чаю из карельских целебных трав;
- посетите и пообщаетесь с Талвиукко — карельским Дед Морозом, в личной северной резиденции;
- загадайте желание — оно непременно сбудется;
- дети с азартом покатаются с чудо-горки, а взрослые оценят местные настойки в дегустационном зале;
- дворец Лумикки — карельской Снегурочки, где увидите экспозицию «Карелия в миниатюре» — аналог «Гранд Макет Россия» с Соловками, Кижами и другими карельскими достопримечательностями;
- катание на оленьей упряжке — народная карельская забава. С ветерком прокатитесь по заснеженному лесу и почувствуете драйв и скорость.
Едем в Петрозаводск — столицу Карелии.
13:30 Обзорная экскурсия по Петрозаводску и обед в самом известном в мире ресторане карельской кухни.
Наш экскурсовод расскажет о карельской кухне и местных обычаях питания, а блюда, которые приготовил шеф-повар Тармо Васениус, не оставят равнодушными.
17:00 Возвращение в загородный отель.
Остров Кижи, лед Онеги, корабль-призрак и пикник с сосисками
09:15 Выезд из Авиаретро в Петрозаводск.
10:00 Отправление на Кижи на судне с воздушной подушкой по льду Онежского озера.
Это незаменимая вещь на севере — судно безопасно и подходит для передвижения по льду, поэтому пользуется популярностью у рыбаков и туристов.
«Хивус» отвезет в Заонежье — пожалуй, самую живописную часть Онежского озера.
Пройдя час на «Хивусе» мимо островов и заливов, по заонежским шхерам-лабиринтам, окажемся рядом с островом Кижи, который украшают деревянные церкви.
11:30 Экскурсия с прогулкой по острову.
В стоимость тура включено посещение основной экспозиции музея «Кижи», а именно осмотр внешнего вида всех памятников на острове, а также посещение интерьеров церкви Покрова Пресвятой Богородицы и дома Ошевнева из д. Ошевнево или дома Елизарова из д. Середка (по решению экскурсовода, в летний период).
Музей-заповедник «Кижи» — центр традиционной крестьянской культуры Русского Севера.
Тщательно и кропотливо ученые и мастера деревянного зодчества собирали здесь памятники архитектуры, иконописи и предметы быта, которые создавались в карельских, вепсских и русских деревнях на протяжении столетий.
Часовни и крестьянские дома перевозили сюда со всей Карелии.
Главное сокровище — Кижский погост, состоящий из Преображенской, Покровской церквей и колокольни — здесь стоит уже более 300 лет.
Зимой на острове мало туристов и он открывается совсем по-другому.
Здесь даже природа другая — свой заонежский микроклимат, более мягкий.
Остров Кижи — место, где древняя культура карелов, история и православие переплетаются в одном клубке.
14:30 Остановка у замершего корабля-призрака с пикником у маяка на Онежском озере.
Сытные сосиски барбекю, карельские калитки, брусничный пирог и карельский бальзам будут приятным дополнением к путешествию.
16:00 Прибытие в Петрозаводск.
16:45 Возвращение в загородный отель.
Ледовая сказка - мраморный каньон Рускеала
08:00 Завтрак в ресторане загородного комплекса.
09:00 Отправление к мраморному каньону Рускеала.
Расстояние от Петрозаводска до Рускеала — 260 км, время в пути 3,5–4 часа.
В дороге гид-экскурсовод расскажет об истории нашей республики, Вы будете проезжать мимо старинных карельских деревень и огромного количества красивых озер.
Перед горным парком Рускеала мы сделаем остановку у рускеальских водопадов: историческое место, где снимался фильм «А зори здесь тихие…».
По желанию, за доп. плату, можно посетить «экотропу»: пройтись по навесным деревянным мостикам прямо над водопадами и почувствовать всю силу и красоту этого места.
Примерно в 14:00 мы прибываем на территорию горного парка Рускеала, где нас ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону (1,5 часа).
Экотропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место.
Кроме того, Вы сможете немного отойти от основной тропы и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни) и увидеть геологию каньона.
Также рядом с основным каньоном есть залежи Итальянского мрамора, которые можно посетить в самостоятельном порядке.
После обзорной экскурсии вокруг каньона, мы предоставляем свободное время (2,5 часа).
Из дополнительных услуг в горном парке зимой:
- троллей (зиплайн) над каньоном;
- выставка деревянных скульптур «Обитель Ангелов»;
- экскурсия «Подземная Рускеала».
Также можно сходить на ж/д станцию (10 минут от касс горного парка) и посетить ретропоезд, зайти в вагон ресторан и пофотографироваться в интерьерах поезда 19 века.
Все дополнительные услуги приобретаются на месте, в кассах горного парка: в порядке очереди и при наличии свободных мест. Возможности предварительного бронирования, администрация парка, к сожалению, не предоставляет.
Кроме того, на территории рускеальского парка есть возможность питания в кафе и покупки сувениров в магазинчиках.
В зимнее время работы горного парка (1 ноября – 10 марта) в 16:30 в горном парке включается подсветка, превращая каньон в красивейший арт-объект.
Обратите внимание, что в ноябре и марте время может корректироваться, подсветка включаться позднее, в зависимости от светового дня.
21:00 Прибытие в загородный комплекс.
Водопад Кивач и гала-ужин в самом аутентичном ресторане города
12:00 Отправление на Кивач.
14:00 Экскурсия.
Кивач — самый известный водопад Карелии.
Сила настолько велика, что водопад не замерзает даже зимой.
Суровые северные скалы, покрытые снегом и желтоватая, насыщенная железом вода, создают поистине впечатляющую картину.
Воздух на территории настолько свежий, что у жителей городов с непривычки может закружиться голова.
Посещение ботанического сада, где растет карельская береза.
17:30 Прибытие в Петрозаводск.
Едем на гала-ужин в ресторан «ВКарелииЕсть».
В музее&ресторане оцените высокую кухню Карелии.
Шеф-повар с любовью адаптировал традиционные рецепты и использует только местные продукты.
Даже соль для ресторана добывается на севере Карелии.
Посещение Иммерсивной Пещеры карельских Петроглифов.
Так называют древние наскальные изображения.
В Карелии таким способом изображали людей, животных, небесные светила и другие объекты уже 5–6 тысяч лет назад.
Экспозиция ВКарелииЕсть создает полный эффект присутствия.
Коллекция наскальных картин погружает в мир культуры древних людей.
20:00 Прибытие на ж/д вокзал Петрозаводска.
Проживание
Тур предполагает размещение в загородном клубе «Авиаретро».
Стоимость тура:
- Взрослый на основном месте — 71 700 руб. /чел.;
- Ребенок до 14 лет на основном месте — 66 900 руб. /чел.;
- Льготный (пенсионеры, инвалиды и ветераны БД) — 70 300 руб. /чел.
Для групп от 5 человек действует скидка 7%.
Скидка за размещение на доп. месте — 4 000 руб.
Доплата за одноместное размещение — 8 000 руб.
Варианты проживания
Загородный клуб «Авиаретро»
Загородный клуб «Авиаретро» расположен в поселке Шуйская Чупа. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, бар и сад.
В числе удобств некоторых апартаментов и домов — телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, полностью оборудованная мини-кухня с микроволновой печью, а также собственная ванная комната с душем и тапочками.
Гости могут отдыхать на террасе.
Поблизости можно заняться лыжным спортом и совершить пешие прогулки. На территории работает пункт проката лыжного снаряжения и есть частная пляжная зона.
Загородный клуб «Авиаретро» находится в 25 км от Петрозаводска и в 18 км от деревни Вилга. Расстояние до международного аэропорта Петрозаводск составляет 20 км.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание (5 завтраков, 2 обеда, пикник с костром на озере, 1 гала-ужин, 2 чаепития)
- Работа гида
- Транспортное обслуживание
- Проживание в загородном комплексе Авиаретро (стандартные двухместные номера)
- Все входные билеты по программе
- Посещение карельского Дед Мороза
- Мастер-классы по программе
- Хивус (СВП) на Кижи
- Катание на оленях и снегоходах
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Вход на экотропу у рускеальских водопадов
- Дополнительных услуг в горном парке Рускеала (приобретаются на месте)
- Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие есть особенности тура?
Из-за особенностей логистики в такой большой по площади республике, как Карелия, в разные дни экскурсий с группой могут работать разные гиды. Состав группы также может изменяться из-за объединения туристических групп, путешествующих по разным маршрутам.
Некоторые туристы могут иметь дополнительные услуги, включенные в стоимость, например, питание. Если в вашем туре какие-то услуги не включены, их заказ и оплата происходят на месте. Например, групповые обеды по комплексному меню необходимо заказывать задолго до заезда, и, если у вас не включено питание, вы можете заказать и оплатить его только по факту, в кафе, где предполагается обед.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
В это время туристов немного и поэтому передвижение, посещение туристических мест было максимально комфортным. Плюсом, нам повезло с погодой. Было не так холодно (от - 3 до -13).