На Север! Зимнее путешествие в Карелию семьей

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
Тур подходит для семей с детьми, которые мечтают о ярких зимних каникулах в Карелии, с массой впечатлений и без гаджетов. Не переживайте за досуг ребенка, ведь скучно не будет, т. к. это путешествие создали с учетом интересов семьи.

Дети получат много активностей, танцев и общения с природой и хасками, мужчины — драйв управления снегоходом по тайге, а женщины — отдых в сказочном сосновом бору в тишине и спокойствии.
На Север! Зимнее путешествие в Карелию семьей
На Север! Зимнее путешествие в Карелию семьей
На Север! Зимнее путешествие в Карелию семьей
Ближайшие даты:
23
янв
6
фев
20
фев

Что вас ожидает:

Знакомство с Талвиукко
Знакомство с Талвиукко
Отправимся в гости к карельскому Деду Морозу и его верным друзьям: хаскам и северным оленям
Карельская кухня
Карельская кухня
Нас ждут завтрак в этническом саамском чуме, обед в самом известном в мире ресторане карельской кухни и гала-ужин в самом аутентичном ресторане города
Остров Кижи
Остров Кижи
По льду Онежского озера мы отправимся любоваться шедеврами деревянного зодчества, особенно прекрасными в зимнее время
Заснеженный горный парк
Заснеженный горный парк
Пройдем по экотропе и восхитимся великолепием мраморного каньона Рускеала
Водопад Кивач
Водопад Кивач
Побываем на одном из крупнейших равнинных водопадов Европы
Активности на выбор
Активности на выбор
Фотосессия с хаски, катание на снегоходах или квадроциклах, мастер-класс по калиткам или изготовлению рун

Программа тура по дням

1 день

Снежный лес, северный саамский чум, снегоходы, мастер-классы

08:00 Встреча на ж/д вокзале Петрозаводска.

08:45 Прибытие в лес, завтрак в чуме.

Завтрак пройдет в этническом саамском чуме с живым очагом и приятной музыкой.

Наш шеф-повар порадует гостей вкуснейшими блюдами карельской кухни из локальных продуктов.

Выберите активности, в зависимости от интересов семьи:

  • Катание на снегоходах или квадроциклах (если будет мало снега), по сосновому лесу вдоль живописной таежной реки Шуя. Катание — 3 километра, 20 минут. Перед этим обязательный инструктаж и техника безопасности. Программа подходит даже для неопытных туристов.
  • Мастер-класс по изготовлению рун. Сначала происходит таинство гадания на рунах, гостям рассказывают о происхождении и значении рун, затем, после гадания, каждому гостю выпадает руна, которую он выжигает на деревянной плашке с отверстием, в который вставляется кожаный шнурок.
  • Мастер-класс по калиткам. Калитки — национальное карельское блюдо, их выпекают из ржаного пресного теста с начинками. Во время мастер-класса Вы узнаете об особенностях национальной карельской кухни, самостоятельно научитесь готовить калитки и попробуете их с карельским чаем по завершению мастер-класса.
  • Экскурсия и фотосессия с дружелюбными сибирскими хасками — голубоглазыми и пушистыми. На территории питомника 30 собак, питомник вольерного типа под крышей. После экскурсии: общение с собаками без вольера, фото и видео на память.

Продолжительность каждой программы — 45–50 минут.

Трансфер в загородный комплекс Авиаретро.

14:30 Заселение в отель, свободное время.

Снежный лес, северный саамский чум, снегоходы, мастер-классыСнежный лес, северный саамский чум, снегоходы, мастер-классыСнежный лес, северный саамский чум, снегоходы, мастер-классыСнежный лес, северный саамский чум, снегоходы, мастер-классыСнежный лес, северный саамский чум, снегоходы, мастер-классыСнежный лес, северный саамский чум, снегоходы, мастер-классыСнежный лес, северный саамский чум, снегоходы, мастер-классыСнежный лес, северный саамский чум, снегоходы, мастер-классы
2 день

Северные олени, карельский Дед Мороз - Талвиукко, лучший ресторан карельской кухни в мире

Карельский завтрак, очередная порция свежего лесного воздуха, купание в снегу (по желанию) и пора в путь.

10:00 Посещение резиденции, экскурсия и катание на оленьих упряжках, дегустация местных настоек.

Путешествие в гости к карельскому Дед Морозу — Талвиукко:

  • погладите и покормите северных оленей, а также прикоснетесь к культуре лесных саамов и выпьете чаю из карельских целебных трав;
  • посетите и пообщаетесь с Талвиукко — карельским Дед Морозом, в личной северной резиденции;
  • загадайте желание — оно непременно сбудется;
  • дети с азартом покатаются с чудо-горки, а взрослые оценят местные настойки в дегустационном зале;
  • дворец Лумикки — карельской Снегурочки, где увидите экспозицию «Карелия в миниатюре» — аналог «Гранд Макет Россия» с Соловками, Кижами и другими карельскими достопримечательностями;
  • катание на оленьей упряжке — народная карельская забава. С ветерком прокатитесь по заснеженному лесу и почувствуете драйв и скорость.

Едем в Петрозаводск — столицу Карелии.

13:30 Обзорная экскурсия по Петрозаводску и обед в самом известном в мире ресторане карельской кухни.

Наш экскурсовод расскажет о карельской кухне и местных обычаях питания, а блюда, которые приготовил шеф-повар Тармо Васениус, не оставят равнодушными.

17:00 Возвращение в загородный отель.

Северные олени, карельский Дед Мороз - Талвиукко, лучший ресторан карельской кухни в миреСеверные олени, карельский Дед Мороз - Талвиукко, лучший ресторан карельской кухни в миреСеверные олени, карельский Дед Мороз - Талвиукко, лучший ресторан карельской кухни в миреСеверные олени, карельский Дед Мороз - Талвиукко, лучший ресторан карельской кухни в миреСеверные олени, карельский Дед Мороз - Талвиукко, лучший ресторан карельской кухни в миреСеверные олени, карельский Дед Мороз - Талвиукко, лучший ресторан карельской кухни в миреСеверные олени, карельский Дед Мороз - Талвиукко, лучший ресторан карельской кухни в мире
3 день

Остров Кижи, лед Онеги, корабль-призрак и пикник с сосисками

09:15 Выезд из Авиаретро в Петрозаводск.

10:00 Отправление на Кижи на судне с воздушной подушкой по льду Онежского озера.

Это незаменимая вещь на севере — судно безопасно и подходит для передвижения по льду, поэтому пользуется популярностью у рыбаков и туристов.

«Хивус» отвезет в Заонежье — пожалуй, самую живописную часть Онежского озера.

Пройдя час на «Хивусе» мимо островов и заливов, по заонежским шхерам-лабиринтам, окажемся рядом с островом Кижи, который украшают деревянные церкви.

11:30 Экскурсия с прогулкой по острову.

В стоимость тура включено посещение основной экспозиции музея «Кижи», а именно осмотр внешнего вида всех памятников на острове, а также посещение интерьеров церкви Покрова Пресвятой Богородицы и дома Ошевнева из д. Ошевнево или дома Елизарова из д. Середка (по решению экскурсовода, в летний период).

Музей-заповедник «Кижи» — центр традиционной крестьянской культуры Русского Севера.

Тщательно и кропотливо ученые и мастера деревянного зодчества собирали здесь памятники архитектуры, иконописи и предметы быта, которые создавались в карельских, вепсских и русских деревнях на протяжении столетий.

Часовни и крестьянские дома перевозили сюда со всей Карелии.

Главное сокровище — Кижский погост, состоящий из Преображенской, Покровской церквей и колокольни — здесь стоит уже более 300 лет.

Зимой на острове мало туристов и он открывается совсем по-другому.

Здесь даже природа другая — свой заонежский микроклимат, более мягкий.

Остров Кижи — место, где древняя культура карелов, история и православие переплетаются в одном клубке.

14:30 Остановка у замершего корабля-призрака с пикником у маяка на Онежском озере.

Сытные сосиски барбекю, карельские калитки, брусничный пирог и карельский бальзам будут приятным дополнением к путешествию.

16:00 Прибытие в Петрозаводск.

16:45 Возвращение в загородный отель.

Остров Кижи, лед Онеги, корабль-призрак и пикник с сосискамиОстров Кижи, лед Онеги, корабль-призрак и пикник с сосискамиОстров Кижи, лед Онеги, корабль-призрак и пикник с сосискамиОстров Кижи, лед Онеги, корабль-призрак и пикник с сосискамиОстров Кижи, лед Онеги, корабль-призрак и пикник с сосискамиОстров Кижи, лед Онеги, корабль-призрак и пикник с сосискамиОстров Кижи, лед Онеги, корабль-призрак и пикник с сосискамиОстров Кижи, лед Онеги, корабль-призрак и пикник с сосисками
4 день

Ледовая сказка - мраморный каньон Рускеала

08:00 Завтрак в ресторане загородного комплекса.

09:00 Отправление к мраморному каньону Рускеала.

Расстояние от Петрозаводска до Рускеала — 260 км, время в пути 3,5–4 часа.

В дороге гид-экскурсовод расскажет об истории нашей республики, Вы будете проезжать мимо старинных карельских деревень и огромного количества красивых озер.

Перед горным парком Рускеала мы сделаем остановку у рускеальских водопадов: историческое место, где снимался фильм «А зори здесь тихие…».

По желанию, за доп. плату, можно посетить «экотропу»: пройтись по навесным деревянным мостикам прямо над водопадами и почувствовать всю силу и красоту этого места.

Примерно в 14:00 мы прибываем на территорию горного парка Рускеала, где нас ждет пешеходная экскурсия по мраморному каньону (1,5 часа).

Экотропа вокруг Рускеалы протяженностью 1,5 километра имеет множество панорамных площадок, с которых открываются виды на это уникальное место.

Кроме того, Вы сможете немного отойти от основной тропы и пройти в глубину сквозной пещеры (штольни) и увидеть геологию каньона.

Также рядом с основным каньоном есть залежи Итальянского мрамора, которые можно посетить в самостоятельном порядке.

После обзорной экскурсии вокруг каньона, мы предоставляем свободное время (2,5 часа).

Из дополнительных услуг в горном парке зимой:

  • троллей (зиплайн) над каньоном;
  • выставка деревянных скульптур «Обитель Ангелов»;
  • экскурсия «Подземная Рускеала».

Также можно сходить на ж/д станцию (10 минут от касс горного парка) и посетить ретропоезд, зайти в вагон ресторан и пофотографироваться в интерьерах поезда 19 века.

Все дополнительные услуги приобретаются на месте, в кассах горного парка: в порядке очереди и при наличии свободных мест. Возможности предварительного бронирования, администрация парка, к сожалению, не предоставляет.

Кроме того, на территории рускеальского парка есть возможность питания в кафе и покупки сувениров в магазинчиках.

В зимнее время работы горного парка (1 ноября – 10 марта) в 16:30 в горном парке включается подсветка, превращая каньон в красивейший арт-объект.

Обратите внимание, что в ноябре и марте время может корректироваться, подсветка включаться позднее, в зависимости от светового дня.

21:00 Прибытие в загородный комплекс.

Ледовая сказка - мраморный каньон РускеалаЛедовая сказка - мраморный каньон РускеалаЛедовая сказка - мраморный каньон РускеалаЛедовая сказка - мраморный каньон Рускеала
5 день

Водопад Кивач и гала-ужин в самом аутентичном ресторане города

12:00 Отправление на Кивач.

14:00 Экскурсия.

Кивач — самый известный водопад Карелии.

Сила настолько велика, что водопад не замерзает даже зимой.

Суровые северные скалы, покрытые снегом и желтоватая, насыщенная железом вода, создают поистине впечатляющую картину.

Воздух на территории настолько свежий, что у жителей городов с непривычки может закружиться голова.

Посещение ботанического сада, где растет карельская береза.

17:30 Прибытие в Петрозаводск.

Едем на гала-ужин в ресторан «ВКарелииЕсть».

В музее&ресторане оцените высокую кухню Карелии.

Шеф-повар с любовью адаптировал традиционные рецепты и использует только местные продукты.

Даже соль для ресторана добывается на севере Карелии.

Посещение Иммерсивной Пещеры карельских Петроглифов.

Так называют древние наскальные изображения.

В Карелии таким способом изображали людей, животных, небесные светила и другие объекты уже 5–6 тысяч лет назад.

Экспозиция ВКарелииЕсть создает полный эффект присутствия.

Коллекция наскальных картин погружает в мир культуры древних людей.

20:00 Прибытие на ж/д вокзал Петрозаводска.

Водопад Кивач и гала-ужин в самом аутентичном ресторане городаВодопад Кивач и гала-ужин в самом аутентичном ресторане городаВодопад Кивач и гала-ужин в самом аутентичном ресторане городаВодопад Кивач и гала-ужин в самом аутентичном ресторане городаВодопад Кивач и гала-ужин в самом аутентичном ресторане городаВодопад Кивач и гала-ужин в самом аутентичном ресторане городаВодопад Кивач и гала-ужин в самом аутентичном ресторане городаВодопад Кивач и гала-ужин в самом аутентичном ресторане городаВодопад Кивач и гала-ужин в самом аутентичном ресторане городаВодопад Кивач и гала-ужин в самом аутентичном ресторане городаВодопад Кивач и гала-ужин в самом аутентичном ресторане города

Проживание

Тур предполагает размещение в загородном клубе «Авиаретро».

Стоимость тура:

  • Взрослый на основном месте — 71 700 руб. /чел.;
  • Ребенок до 14 лет на основном месте — 66 900 руб. /чел.;
  • Льготный (пенсионеры, инвалиды и ветераны БД) — 70 300 руб. /чел.

Для групп от 5 человек действует скидка 7%.

Скидка за размещение на доп. месте — 4 000 руб.

Доплата за одноместное размещение — 8 000 руб.

Варианты проживания

Загородный клуб «Авиаретро»

4 ночи

Загородный клуб «Авиаретро» расположен в поселке Шуйская Чупа. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi, ресторан, бар и сад.

В числе удобств некоторых апартаментов и домов — телевизор с плоским экраном и спутниковыми каналами, полностью оборудованная мини-кухня с микроволновой печью, а также собственная ванная комната с душем и тапочками.

Гости могут отдыхать на террасе.

Поблизости можно заняться лыжным спортом и совершить пешие прогулки. На территории работает пункт проката лыжного снаряжения и есть частная пляжная зона.

Загородный клуб «Авиаретро» находится в 25 км от Петрозаводска и в 18 км от деревни Вилга. Расстояние до международного аэропорта Петрозаводск составляет 20 км.

Загородный клуб «Авиаретро»Загородный клуб «Авиаретро»Загородный клуб «Авиаретро»Загородный клуб «Авиаретро»Загородный клуб «Авиаретро»Загородный клуб «Авиаретро»Загородный клуб «Авиаретро»Загородный клуб «Авиаретро»Загородный клуб «Авиаретро»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание (5 завтраков, 2 обеда, пикник с костром на озере, 1 гала-ужин, 2 чаепития)
  • Работа гида
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в загородном комплексе Авиаретро (стандартные двухместные номера)
  • Все входные билеты по программе
  • Посещение карельского Дед Мороза
  • Мастер-классы по программе
  • Хивус (СВП) на Кижи
  • Катание на оленях и снегоходах
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Вход на экотропу у рускеальских водопадов
  • Дополнительных услуг в горном парке Рускеала (приобретаются на месте)
  • Личные расходы, сувениры
Место начала и завершения?
Россия, Республика Карелия, Петрозаводск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие есть особенности тура?

Из-за особенностей логистики в такой большой по площади республике, как Карелия, в разные дни экскурсий с группой могут работать разные гиды. Состав группы также может изменяться из-за объединения туристических групп, путешествующих по разным маршрутам.

Некоторые туристы могут иметь дополнительные услуги, включенные в стоимость, например, питание. Если в вашем туре какие-то услуги не включены, их заказ и оплата происходят на месте. Например, групповые обеды по комплексному меню необходимо заказывать задолго до заезда, и, если у вас не включено питание, вы можете заказать и оплатить его только по факту, в кафе, где предполагается обед.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
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1
П
29 янв 2024
Пару дней назад вернулись из тура с хорошими впечатлениями. 5 дней пролетели на одном дыхании. Насыщенная программа, интересные экскурсоводы. Отдельное спасибо Роману, который обеспечивал нам отдых на протяжении всех этих дней. Отличный гид, знающий все об этих местах, с которым точно не будет скучно в пути.
В это время туристов немного и поэтому передвижение, посещение туристических мест было максимально комфортным. Плюсом, нам повезло с погодой. Было не так холодно (от - 3 до -13).
Пару дней назад вернулись из тура с хорошими впечатлениями. 5 дней пролетели на одном дыхании. НасыщеннаяПару дней назад вернулись из тура с хорошими впечатлениями. 5 дней пролетели на одном дыхании. НасыщеннаяПару дней назад вернулись из тура с хорошими впечатлениями. 5 дней пролетели на одном дыхании. НасыщеннаяПару дней назад вернулись из тура с хорошими впечатлениями. 5 дней пролетели на одном дыхании. НасыщеннаяПару дней назад вернулись из тура с хорошими впечатлениями. 5 дней пролетели на одном дыхании. НасыщеннаяПару дней назад вернулись из тура с хорошими впечатлениями. 5 дней пролетели на одном дыхании. НасыщеннаяПару дней назад вернулись из тура с хорошими впечатлениями. 5 дней пролетели на одном дыхании. НасыщеннаяПару дней назад вернулись из тура с хорошими впечатлениями. 5 дней пролетели на одном дыхании. НасыщеннаяПару дней назад вернулись из тура с хорошими впечатлениями. 5 дней пролетели на одном дыхании. НасыщеннаяПару дней назад вернулись из тура с хорошими впечатлениями. 5 дней пролетели на одном дыхании. Насыщенная
С
1 апр 2023
Вот и наступил долгожданный отпуск, сезон зимы и надо бы как нибудь скрасить серые будни, среди многих вариантов отдыха я решила выбрать все же Карелию, тур наш был «На север! Зимнее путешествие в Карелию семьей». Семья у нас небольшая я-мама, и мой восьмилетний сынок) Дальняя дорога с Урала в Карелию, добирались мы на такси, потом поездом позже самолетом и снова поездом и такси, НО…. Это того стоило, эмоции переполняют и по сей день! Свежий воздух, самый лучший гид и самые солнечные и доброжелательные люди!!! Всего за 5 дней нам удалось узнать всю историю Петрозаводска, посетить волшебные места и стать частью этого чудного края! Организация на высоте, скучать не пришлось, чудесная Карелия и чудные люди!!! Благодарю за наши эмоции и за представленный тур, эта сказка, зимнее путешествие удалось на славу)))
Вот и наступил долгожданный отпуск, сезон зимы и надо бы как нибудь скрасить серые будни, средиВот и наступил долгожданный отпуск, сезон зимы и надо бы как нибудь скрасить серые будни, средиВот и наступил долгожданный отпуск, сезон зимы и надо бы как нибудь скрасить серые будни, средиВот и наступил долгожданный отпуск, сезон зимы и надо бы как нибудь скрасить серые будни, средиВот и наступил долгожданный отпуск, сезон зимы и надо бы как нибудь скрасить серые будни, средиВот и наступил долгожданный отпуск, сезон зимы и надо бы как нибудь скрасить серые будни, средиВот и наступил долгожданный отпуск, сезон зимы и надо бы как нибудь скрасить серые будни, средиВот и наступил долгожданный отпуск, сезон зимы и надо бы как нибудь скрасить серые будни, средиВот и наступил долгожданный отпуск, сезон зимы и надо бы как нибудь скрасить серые будни, средиВот и наступил долгожданный отпуск, сезон зимы и надо бы как нибудь скрасить серые будни, среди
К
16 апр 2024
Все организовано на высшем уровне от проживания до экскурсионного досуга. Каждый день был новый гид и все очень интересно рассказывают.
Все организовано на высшем уровне от проживания до экскурсионного досуга. Каждый день был новый гид и все очень интересно рассказывают.Все организовано на высшем уровне от проживания до экскурсионного досуга. Каждый день был новый гид и все очень интересно рассказывают.Все организовано на высшем уровне от проживания до экскурсионного досуга. Каждый день был новый гид и все очень интересно рассказывают.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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