3 день

Остров Кижи, лед Онеги, корабль-призрак и пикник с сосисками

09:15 Выезд из Авиаретро в Петрозаводск.

10:00 Отправление на Кижи на судне с воздушной подушкой по льду Онежского озера.

Это незаменимая вещь на севере — судно безопасно и подходит для передвижения по льду, поэтому пользуется популярностью у рыбаков и туристов.

«Хивус» отвезет в Заонежье — пожалуй, самую живописную часть Онежского озера.

Пройдя час на «Хивусе» мимо островов и заливов, по заонежским шхерам-лабиринтам, окажемся рядом с островом Кижи, который украшают деревянные церкви.

11:30 Экскурсия с прогулкой по острову.

В стоимость тура включено посещение основной экспозиции музея «Кижи», а именно осмотр внешнего вида всех памятников на острове, а также посещение интерьеров церкви Покрова Пресвятой Богородицы и дома Ошевнева из д. Ошевнево или дома Елизарова из д. Середка (по решению экскурсовода, в летний период).

Музей-заповедник «Кижи» — центр традиционной крестьянской культуры Русского Севера.

Тщательно и кропотливо ученые и мастера деревянного зодчества собирали здесь памятники архитектуры, иконописи и предметы быта, которые создавались в карельских, вепсских и русских деревнях на протяжении столетий.

Часовни и крестьянские дома перевозили сюда со всей Карелии.

Главное сокровище — Кижский погост, состоящий из Преображенской, Покровской церквей и колокольни — здесь стоит уже более 300 лет.

Зимой на острове мало туристов и он открывается совсем по-другому.

Здесь даже природа другая — свой заонежский микроклимат, более мягкий.

Остров Кижи — место, где древняя культура карелов, история и православие переплетаются в одном клубке.

14:30 Остановка у замершего корабля-призрака с пикником у маяка на Онежском озере.

Сытные сосиски барбекю, карельские калитки, брусничный пирог и карельский бальзам будут приятным дополнением к путешествию.

16:00 Прибытие в Петрозаводск.

16:45 Возвращение в загородный отель.