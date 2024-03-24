Посетите остров Кижи на судне на воздушной подушке и увидите это уникальное место зимой, покатаетесь в снежном лесу на собачьей упряжке с очаровательными голубоглазыми хаски.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Заповедник Кивач. Программа активного отдыха «В гостях у хаски»
Прибытие в г. Петрозаводск поездом № 018А.
Встреча группы с табличкой центрального входа в вокзал со стороны перрона (для групп из Санкт-Петербурга поезд №12, прибытие 07:00, туристы ожидают прибытие поезда №18).
Завтрак «шведский стол» в ресторане.
Выезд на автобусную экскурсию в заповедник Кивач, где вы сможете насладиться красотой и величием одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.
После осмотра водопада, посетите музей природы Карелии и дендрарий Карельской березы.
Переезд в загородный развлекательный центр на программу активного отдыха «В гостях у хаски».
Вам предстоит познакомиться с породой ездовых собак Сибирский и Аляскинский Хаски и прокатиться с ветерком по зимнему лесу в настоящих нартах.
Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику.
В нашем питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок.
Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой.
Затем Вы прослушаете краткий курс теории управления собачьей упряжкой и пройдете обязательный инструктаж по технике безопасности.
После всех инструкций долгожданное катание на собачьих упряжках (2, 5 км.) под руководством опытного инструктора.
Сдача снаряжения, переодевание.
Чаепитие в саамском чуме.
Трансфер на базу «Шишки».
Размещение.
Обед в ресторане базы отдыха.
Катания на снегоходах «Снегоходный вираж» (по желанию)
Завтрак, обед в ресторане.
Отдых на базе.
Для желающих возможность организации за дополнительную плату поездки в развлекательный центр на программу катания на снегоходах «Снегоходный вираж».
Продолжительность программы: 2 часа. Продолжительность катания: 1 час.
Катание на снегоходе – замечательный выбор для знакомства с настоящим зимним отдыхом в Карелии, с ее заснеженными лесами, искрящимся солнцем и свежим морозным воздухом.
Наслаждение от езды на снегоходе по зимней Карелии гармонично дополнит созерцание прекрасных зимних видов.
Группу по подготовленной трассе ведет опытный инструктор, а управление современным снегоходом доступно даже новичку.
Стоимость катания: уточнять при бронировании тура.
В стоимость катания на снегоходе входит: работа инструкторов, аренда снегохода Yamaha VK-540 III и топливо, аренда экипировки: теплые ветрозащитные комбинезоны, снегоходные шлемы с забралом, подшлемник, снегоходная обувь, снегоходные перчатки.
Остров Кижи
Завтрак.
Освобождение номеров.
Трансфер в Петрозаводск на ж/д вокзал (вещи сдаются в камеру хранения).
Отправление из Петрозаводска на остров Кижи на СВП «Хивус» (судно на воздушной подушке) по льду замерзшего озера.
Катер имеет просторный салон, в котором даже в сильные морозы поддерживается комфортная температура.
Окна в салоне расположены по всему периметру, что дает прекрасный обзор и позволяет всем пассажирам любоваться природой.
Время в пути в одну сторону 1 час 30 минут.
Общая продолжительность поездки до 6 часов.
Прибытие на остров, встреча с гидом.
В ходе обзорной экскурсии по острову Вы познакомитесь с жемчужиной русского деревянного зодчества – Кижским архитектурным ансамблем, осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, посетите дом заонежского крестьянина, узнаете, как жили крестьяне на Русском Севере, увидите церковь Воскрешения Лазаря – старейшую в России православную святыню.
Включено в программу:
- проезд по маршруту: г. Петрозаводск — о. Кижи — г. Петрозаводск;
- обзорная экскурсия по основной экспозиции музея «Шедевры острова Кижи».
Возвращение в Петрозаводск.
Ужин в кафе.
Трансфер на ж/д вокзал.
Отправление домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Номера
|Двухместное размещение
|Одноместное
размещение
|Доп. место
|Дети до 12 лет на основном месте
|Дети до 12 лет на доп. месте
|Стандартный двухместный номер
|34 800
|40 400
|32 300
|32 000
|28 100
Варианты проживания
База отдыха «Шишки»
База отдыха «Шишки» находится в удалении от крупных населенных пунктов, среди соснового леса, который был бережно сохранен нами при строительстве, на берегу озера Сундозеро, входящего в систему реки Суна.
Столица Карелии — Петрозаводск находится на расстоянии 70 километров. Гостиница на базе отдыха введена в эксплуатацию в 2011 году и состоит из 10-ти комфортабельных номеров со всеми удобствами. Каждый номер имеет отдельный вход с улицы, своё крыльцо, тамбур с тёплыми полами для верхней одежды и уличной обуви, прихожую, оборудованный душевой кабиной санузел, просторную гостиную, миникухню и спальню-лофт. Гостиная оборудована ЖК телевизором, DVD проигрывателем, журнальным столиком и раскладывающимся диваном, который с комфортом можно использовать, как дополнительные места ещё для двух человек. Из окна гостиной открывается панорамный вид на озеро Сундозеро.
Мини-кухня в номере оборудована полноценным холодильником с морозильной камерой, микроволновой печью, электрочайником и обеденным столом с четырьмя посадочными местами.
В спальне имеется либо двуспальная кровать (5 номеров), либо две односпальных кровати (5 номеров), прикроватные тумбочки, шкаф для одежды. Учитывая, что половина номеров оборудована двуспальными кроватями, а половина двумя односпальными, убедительно просим Вас при бронировании обращать на это внимание и бронировать те номера, в которых Вам будет наиболее комфортно.
Коттедж «Сампо» с сауной.
Коттедж включает в себя:
- 2 этажа, санузел и душевая на первом этаже;
- 2 спальни;
- гостиную;
- сауну и душевую;
- большую открытую террасу.
На базе имеется ресторан, банный комплекс, беседки, прокат спортивного инвентаря.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на базе
- Транспортные и экскурсионные услуги по программе
- Входные билеты в музей
- Питание, указанное в программе
- Программа катания на собачьих упряжках
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Дополнительные экскурсии
- Трансферы вне программы
- Питание, которое не входит в программу
- Снегоходное сафари
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Во все туры включены зимние пикники, поездка в заповедник «Кивач», во многих предлагается поездка на знаменитый остров Кижи, где возможен сильный ветер, поэтому во время тура необходимо иметь:
- удобную тёплую походную одежду: брюки, теплый свитер, шерстяные носки (2 пары), простые носки (2–3 пары), футболки, теплую куртку, шерстяную шапочку, перчатки;
- теплую свободную обувь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Каковы особенности тура в зимнее время?
Световой день в Карелии зимой короткий, поэтому все программы построены таким образом, что активная экскурсионная часть приходится на первую половину дня, а во второй половине дня Вам предлагается отдых и развлечения.
На зимних программах одежда имеет особое значение. Она должна долго оставаться сухой и тёплой. Погода в Карелии в зимнее время не всегда стабильна. Средняя температура 15 градусов ниже нуля, но морозы могут достигать и минус 30 градусов. Снегопады наиболее часты в феврале и марте, самые крепкие морозы в конце января.
Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?
Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой. В двухместных номерах подселения нет.
Может ли меняться программа тура?
Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема. Также в отдельных случаях заменять одну экскурсию на равноценную другую.
При штормовой погоде (скорости ветра более 14 м/с), низкой температуре (ниже 25 градусов Цельсия) могут быть отменены поездки на остров Кижи.
Турист обязан соблюдать основные положения инструктажа по технике безопасности на снегоходных маршрутах и на катаниях на собачьих упряжках: выполнять распоряжение инструктора — руководителя группы на всем маршруте.
Инструктор имеет право снять туриста с маршрута в любой момент в случае грубого или неоднократного нарушения правил техники безопасности.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Отель неплохой, находится в центре города. Персонал доброжелательный.
В последний день был обед в прекрасном загородном ресторанчике. Было очень вкусно.
Из минусов - нам хотела турфирма катание на снегоходах, которое было запланировано на утро, поменять на послеобеденное время. С учётом короткого зимнего светового дня, мы бы не увидели прекрасного зимнего леса. В итоге договорились на 11 часов, но пришлось отказаться от музея. Не запланировано время на сборы, т к вернувшись в предпоследний день вечером, утром последнего дня выезжали на экскурсию в 8 утра. Значит надо было освободить номера. А вернулись с экскурсии за 5 часов до поезда. Можно было бы выезжать на экскурсию на 2 часа позже.
Из пожеланий, можно было бы в 1 или 2 день добавить либо поход в театр, либо на концерт.