Зимнее очарование Карелии

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
Настоящая снежная зима в Карелии! Вы насладитесь всей красотой Карелии, вспомните давно забытые ощущения из детства.

Посетите остров Кижи на судне на воздушной подушке и увидите это уникальное место зимой, покатаетесь в снежном лесу на собачьей упряжке с очаровательными голубоглазыми хаски.
Зимнее очарование Карелии
Зимнее очарование Карелии
Зимнее очарование Карелии
Ближайшие даты:
26
янв
2
фев
9
фев
16
фев
23
фев
1
мар
8
мар
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даты

Что вас ожидает:

Поездка по замерзшему озеру
Поездка по замерзшему озеру
Прокатитесь по льду Онежского озера на судне на воздушной подушке
Удивительный Кивач
Удивительный Кивач
Насладитесь красотой и величием одного из крупнейших равнинных водопадов Европы
Пушистые друзья
Пушистые друзья
Познакомитесь с дружелюбными собаками и проедете по зимнему лесу в нартах

Программа тура по дням

1 день

Заповедник Кивач. Программа активного отдыха «В гостях у хаски»

Прибытие в г. Петрозаводск поездом № 018А.

Встреча группы с табличкой центрального входа в вокзал со стороны перрона (для групп из Санкт-Петербурга поезд №12, прибытие 07:00, туристы ожидают прибытие поезда №18).

Завтрак «шведский стол» в ресторане.

Выезд на автобусную экскурсию в заповедник Кивач, где вы сможете насладиться красотой и величием одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

После осмотра водопада, посетите музей природы Карелии и дендрарий Карельской березы.

Переезд в загородный развлекательный центр на программу активного отдыха «В гостях у хаски».

Вам предстоит познакомиться с породой ездовых собак Сибирский и Аляскинский Хаски и прокатиться с ветерком по зимнему лесу в настоящих нартах.

Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику.

В нашем питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок.

Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой.

Затем Вы прослушаете краткий курс теории управления собачьей упряжкой и пройдете обязательный инструктаж по технике безопасности.

После всех инструкций долгожданное катание на собачьих упряжках (2, 5 км.) под руководством опытного инструктора.

Сдача снаряжения, переодевание.

Чаепитие в саамском чуме.

Трансфер на базу «Шишки».

Размещение.

Обед в ресторане базы отдыха.

Заповедник Кивач. Программа активного отдыха «В гостях у хаски»Заповедник Кивач. Программа активного отдыха «В гостях у хаски»Заповедник Кивач. Программа активного отдыха «В гостях у хаски»Заповедник Кивач. Программа активного отдыха «В гостях у хаски»Заповедник Кивач. Программа активного отдыха «В гостях у хаски»
2 день

Катания на снегоходах «Снегоходный вираж» (по желанию)

Завтрак, обед в ресторане.

Отдых на базе.

Для желающих возможность организации за дополнительную плату поездки в развлекательный центр на программу катания на снегоходах «Снегоходный вираж».

Продолжительность программы: 2 часа. Продолжительность катания: 1 час.

Катание на снегоходе – замечательный выбор для знакомства с настоящим зимним отдыхом в Карелии, с ее заснеженными лесами, искрящимся солнцем и свежим морозным воздухом.

Наслаждение от езды на снегоходе по зимней Карелии гармонично дополнит созерцание прекрасных зимних видов.

Группу по подготовленной трассе ведет опытный инструктор, а управление современным снегоходом доступно даже новичку.

Стоимость катания: уточнять при бронировании тура.

В стоимость катания на снегоходе входит: работа инструкторов, аренда снегохода Yamaha VK-540 III и топливо, аренда экипировки: теплые ветрозащитные комбинезоны, снегоходные шлемы с забралом, подшлемник, снегоходная обувь, снегоходные перчатки.

Катания на снегоходах «Снегоходный вираж» (по желанию)Катания на снегоходах «Снегоходный вираж» (по желанию)Катания на снегоходах «Снегоходный вираж» (по желанию)Катания на снегоходах «Снегоходный вираж» (по желанию)
3 день

Остров Кижи

Завтрак.

Освобождение номеров.

Трансфер в Петрозаводск на ж/д вокзал (вещи сдаются в камеру хранения).

Отправление из Петрозаводска на остров Кижи на СВП «Хивус» (судно на воздушной подушке) по льду замерзшего озера.

Катер имеет просторный салон, в котором даже в сильные морозы поддерживается комфортная температура.

Окна в салоне расположены по всему периметру, что дает прекрасный обзор и позволяет всем пассажирам любоваться природой.

Время в пути в одну сторону 1 час 30 минут.

Общая продолжительность поездки до 6 часов.

Прибытие на остров, встреча с гидом.

В ходе обзорной экскурсии по острову Вы познакомитесь с жемчужиной русского деревянного зодчества – Кижским архитектурным ансамблем, осмотрите уникальные многоглавые храмы и иконописное убранство Покровской церкви Кижского погоста, посетите дом заонежского крестьянина, узнаете, как жили крестьяне на Русском Севере, увидите церковь Воскрешения Лазаря – старейшую в России православную святыню.

Включено в программу:

  • проезд по маршруту: г. Петрозаводск — о. Кижи — г. Петрозаводск;
  • обзорная экскурсия по основной экспозиции музея «Шедевры острова Кижи».

Возвращение в Петрозаводск.

Ужин в кафе.

Трансфер на ж/д вокзал.

Отправление домой.

Остров КижиОстров КижиОстров КижиОстров Кижи

Проживание

Тур предусматривает проживание на базе отдыха.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

НомераДвухместное размещениеОдноместное
размещение		Доп. местоДети до 12 лет на основном местеДети до 12 лет на доп. месте
Стандартный двухместный номер34 80040 40032 30032 00028 100

Варианты проживания

База отдыха «Шишки»

2 ночи

База отдыха «Шишки» находится в удалении от крупных населенных пунктов, среди соснового леса, который был бережно сохранен нами при строительстве, на берегу озера Сундозеро, входящего в систему реки Суна.

Столица Карелии — Петрозаводск находится на расстоянии 70 километров. Гостиница на базе отдыха введена в эксплуатацию в 2011 году и состоит из 10-ти комфортабельных номеров со всеми удобствами. Каждый номер имеет отдельный вход с улицы, своё крыльцо, тамбур с тёплыми полами для верхней одежды и уличной обуви, прихожую, оборудованный душевой кабиной санузел, просторную гостиную, миникухню и спальню-лофт. Гостиная оборудована ЖК телевизором, DVD проигрывателем, журнальным столиком и раскладывающимся диваном, который с комфортом можно использовать, как дополнительные места ещё для двух человек. Из окна гостиной открывается панорамный вид на озеро Сундозеро.

Мини-кухня в номере оборудована полноценным холодильником с морозильной камерой, микроволновой печью, электрочайником и обеденным столом с четырьмя посадочными местами.

В спальне имеется либо двуспальная кровать (5 номеров), либо две односпальных кровати (5 номеров), прикроватные тумбочки, шкаф для одежды. Учитывая, что половина номеров оборудована двуспальными кроватями, а половина двумя односпальными, убедительно просим Вас при бронировании обращать на это внимание и бронировать те номера, в которых Вам будет наиболее комфортно.

Коттедж «Сампо» с сауной.

Коттедж включает в себя:

  • 2 этажа, санузел и душевая на первом этаже;
  • 2 спальни;
  • гостиную;
  • сауну и душевую;
  • большую открытую террасу.

На базе имеется ресторан, банный комплекс, беседки, прокат спортивного инвентаря.

База отдыха «Шишки»База отдыха «Шишки»База отдыха «Шишки»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание на базе
  • Транспортные и экскурсионные услуги по программе
  • Входные билеты в музей
  • Питание, указанное в программе
  • Программа катания на собачьих упряжках
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Дополнительные экскурсии
  • Трансферы вне программы
  • Питание, которое не входит в программу
  • Снегоходное сафари
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Во все туры включены зимние пикники, поездка в заповедник «Кивач», во многих предлагается поездка на знаменитый остров Кижи, где возможен сильный ветер, поэтому во время тура необходимо иметь:

  • удобную тёплую походную одежду: брюки, теплый свитер, шерстяные носки (2 пары), простые носки (2–3 пары), футболки, теплую куртку, шерстяную шапочку, перчатки;
  • теплую свободную обувь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.

Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Каковы особенности тура в зимнее время?

Световой день в Карелии зимой короткий, поэтому все программы построены таким образом, что активная экскурсионная часть приходится на первую половину дня, а во второй половине дня Вам предлагается отдых и развлечения.

На зимних программах одежда имеет особое значение. Она должна долго оставаться сухой и тёплой. Погода в Карелии в зимнее время не всегда стабильна. Средняя температура 15 градусов ниже нуля, но морозы могут достигать и минус 30 градусов. Снегопады наиболее часты в феврале и марте, самые крепкие морозы в конце января.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой. В двухместных номерах подселения нет.

Может ли меняться программа тура?

Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема. Также в отдельных случаях заменять одну экскурсию на равноценную другую.

При штормовой погоде (скорости ветра более 14 м/с), низкой температуре (ниже 25 градусов Цельсия) могут быть отменены поездки на остров Кижи.

Турист обязан соблюдать основные положения инструктажа по технике безопасности на снегоходных маршрутах и на катаниях на собачьих упряжках: выполнять распоряжение инструктора — руководителя группы на всем маршруте.

Инструктор имеет право снять туриста с маршрута в любой момент в случае грубого или неоднократного нарушения правил техники безопасности.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Ю
24 мар 2024
Всё было замечательно.
В
19 мар 2024
Организация прошла без каких-либо заминок, отлично.
Организация прошла без каких-либо заминок, отлично.Организация прошла без каких-либо заминок, отлично.Организация прошла без каких-либо заминок, отлично.Организация прошла без каких-либо заминок, отлично.Организация прошла без каких-либо заминок, отлично.
Э
17 янв 2024
Отдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающему Вере, которая нас погрузила в историю Карелии, традиции карел. Везде по времени мы успевали. Очень понравилась поездка на снегоходах, поездка в Рускеало, катание на собачьих упряжках.
Отель неплохой, находится в центре города. Персонал доброжелательный.
В последний день был обед в прекрасном загородном ресторанчике. Было очень вкусно.
Из минусов - нам хотела турфирма катание на снегоходах, которое было запланировано на утро, поменять на послеобеденное время. С учётом короткого зимнего светового дня, мы бы не увидели прекрасного зимнего леса. В итоге договорились на 11 часов, но пришлось отказаться от музея. Не запланировано время на сборы, т к вернувшись в предпоследний день вечером, утром последнего дня выезжали на экскурсию в 8 утра. Значит надо было освободить номера. А вернулись с экскурсии за 5 часов до поезда. Можно было бы выезжать на экскурсию на 2 часа позже.
Из пожеланий, можно было бы в 1 или 2 день добавить либо поход в театр, либо на концерт.
Отдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающемуОтдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающемуОтдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающемуОтдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающемуОтдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающемуОтдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающемуОтдыхали в Карелии с 04.01.2024г по 08.01.2024. Отдых удался благодаря достаточно насыщенной программе и прекрасному сопровождающему

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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