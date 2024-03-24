1 день

Заповедник Кивач. Программа активного отдыха «В гостях у хаски»

Прибытие в г. Петрозаводск поездом № 018А.

Встреча группы с табличкой центрального входа в вокзал со стороны перрона (для групп из Санкт-Петербурга поезд №12, прибытие 07:00, туристы ожидают прибытие поезда №18).

Завтрак «шведский стол» в ресторане.

Выезд на автобусную экскурсию в заповедник Кивач, где вы сможете насладиться красотой и величием одного из крупнейших равнинных водопадов Европы.

После осмотра водопада, посетите музей природы Карелии и дендрарий Карельской березы.

Переезд в загородный развлекательный центр на программу активного отдыха «В гостях у хаски».

Вам предстоит познакомиться с породой ездовых собак Сибирский и Аляскинский Хаски и прокатиться с ветерком по зимнему лесу в настоящих нартах.

Ваше знакомство с хаски начнется с истории породы и экскурсии по питомнику.

В нашем питомнике вас встретят 40 лучших ездовых собак России – чемпионы и участники знаменитых гонок.

Под их лапы ложились тысячи километров труднейших снежных трасс, и сейчас они готовы поделиться с вами своим опытом и силой.

Затем Вы прослушаете краткий курс теории управления собачьей упряжкой и пройдете обязательный инструктаж по технике безопасности.

После всех инструкций долгожданное катание на собачьих упряжках (2, 5 км.) под руководством опытного инструктора.

Сдача снаряжения, переодевание.

Чаепитие в саамском чуме.

Трансфер на базу «Шишки».

Размещение.

Обед в ресторане базы отдыха.