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Авторский тур
4 дня
Летний Карельский вояж. Железнодорожный круиз
Начало: Россия, Москва
«Встреча с гидом на перроне ж/д ст»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 43 520₽ за человека
Авторский тур
6 дней
На поезде Деда Мороза из Санкт-Петербурга в Мурманск и Карелию
Начало: Санкт-Петербург
«20:00 Прибытие на ж/д вокзал г»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 31 500₽ за человека
Авторский тур
6 дней
На поезде Деда Мороза из Москвы в Мурманск и Карелию
Начало: Москва
«20:00 Прибытие на ж/д вокзал г»
12 июня в 10:00
19 июня в 10:00
от 37 500₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Карельский вояж. Весенний железнодорожный круиз
Начало: Россия, Москва
«Встреча с гидом на перроне ж/д ст»
26 апр в 10:00
7 мая в 10:00
от 42 100₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Железнодорожный круиз в Карелию осенью
Начало: Россия, Москва
«Встреча с гидом на перроне ж/д ст»
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 42 100₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Зимний железнодорожный круиз в Карелию
Начало: Россия, Москва
«08:25 — прибытие поезда на ж/д станцию г»
28 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 46 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна29 мая 2024Организаторы делали всё возможное для нашего комфортного отдыха. Любые проблемы решались мгновенно на месте, но проблем как таковых не было. Очень все внимательные и вежливые. Это очень положительно сказалось на нашем отдыхе. Всем огромное спасибо. Мы были довольны всем.
- ММайя21 мая 2024Организация тура без нареканий, все четко, в соответствии с заявленной программой. Большое спасибо за яркие впечатления и отличное настроение!:)
- ТТатьяна15 мая 2024Круиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждого пассажира поистине материнской любовью.
- ВВиолетта20 марта 2024Организация тура на наш взгляд великолепная, ни добавить, ни убавить!
- ААндрей,17 марта 2024Огромное спасибо всем причастным, кто организовал тур "В Сибирь в марте"! На всём протяжении ощущаешь на себе со стороны персонала
- ММарина14 марта 2024Организован тур таким образом, что даже за короткий период осмотрели, узнали, побывали в различных памятных, исторических и современных местах Казани, получили незабываемые впечатления. И очень важно, что сопровождали нас приятные люди и водители, и экскурсоводы.
- ССергей14 января 2024Поездка в Карелию оставила незабываемые впечатления. Программа насыщенная и разнообразная. И даже сильный мороз, сопровождавший нас на протяжении всего путешествия, не смог омрачить нашего зимнего отдыха. Карелия зимой сказочно прекрасна!!!
- ААся26 августа 2023Интересные экскурсии, понравился сопровождающий гид.
- ЕЕлена26 июля 2023Тур очень понравился. Всё продумано, интересно, не затянуто! Спасибо организаторам! Также огромное спасибо сопровождающим Наталье и Полине и всей команде РЖД! На каждом этапе чувствовались их забота и внимание!
- ААлександр20 июля 2023Тур организован замечательно, сервис и хронометраж экскурсий хорошо подобран, осталось много впечатлений от посещаемых мест. Все организовано слажено, без заминок и запинок.
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «На поезде»
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Сейчас в Петрозаводске в категории "На поезде" можно забронировать 6 авторских туров от 31 500 до 46 000. Туристы уже оставили гидам 18 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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