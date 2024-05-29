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Авторский тур
4 дня
Летний Карельский вояж. Железнодорожный круиз
Начало: Россия, Москва
«Трансфер на теплоходе «Комета» по Онежскому озеру на остров Кижи (время в пути по Онежскому озеру ~1 час 20 минут, время нахождения на острове 4 часа, в сентябре — 3 часа)»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 43 520₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Карельский вояж. Весенний железнодорожный круиз
Начало: Россия, Москва
26 апр в 10:00
7 мая в 10:00
от 42 100₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Железнодорожный круиз в Карелию осенью
Начало: Россия, Москва
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 42 100₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Зимний железнодорожный круиз в Карелию
Начало: Россия, Москва
28 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 46 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ТТатьяна29 мая 2024Организаторы делали всё возможное для нашего комфортного отдыха. Любые проблемы решались мгновенно на месте, но проблем как таковых не было. Очень все внимательные и вежливые. Это очень положительно сказалось на нашем отдыхе. Всем огромное спасибо. Мы были довольны всем.
- ММайя21 мая 2024Организация тура без нареканий, все четко, в соответствии с заявленной программой. Большое спасибо за яркие впечатления и отличное настроение!:)
- ТТатьяна15 мая 2024Круиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждого пассажира поистине материнской любовью.
- ССергей14 января 2024Поездка в Карелию оставила незабываемые впечатления. Программа насыщенная и разнообразная. И даже сильный мороз, сопровождавший нас на протяжении всего путешествия, не смог омрачить нашего зимнего отдыха. Карелия зимой сказочно прекрасна!!!
- ААся26 августа 2023Интересные экскурсии, понравился сопровождающий гид.
- ЕЕлена26 июля 2023Тур очень понравился. Всё продумано, интересно, не затянуто! Спасибо организаторам! Также огромное спасибо сопровождающим Наталье и Полине и всей команде РЖД! На каждом этапе чувствовались их забота и внимание!
- ААлександр20 июля 2023Тур организован замечательно, сервис и хронометраж экскурсий хорошо подобран, осталось много впечатлений от посещаемых мест. Все организовано слажено, без заминок и запинок.
- ЕЕлена5 мая 2023Всё очень понравилось
- ИИрина12 января 2023Поездка понравилась. Хорошая программа, получили массу впечатлений. Из минусов - очень мало свободного времени, для самостоятельного осмотра городов. Хотелось бы какой-то анимации для детей, т. к. В поезде их было очень много.
- ССветлана11 января 2023Очень интересная поездка. Много положительных впечатлений и эмоций. Спасибо за такую возможность. Очень удобно путешествовать на поезде, да и ещё
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Круизы»
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Сейчас в Петрозаводске в категории "Круизы" можно забронировать 4 тура от 42 100 до 46 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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