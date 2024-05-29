Круизы и туры по воде в Петрозаводске

Найдено 4 тура в категории «Круизы» в Петрозаводске, цены от 42 100 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Летний Карельский вояж. Железнодорожный круиз
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Летний Карельский вояж. Железнодорожный круиз
Начало: Россия, Москва
«Трансфер на теплоходе «Комета» по Онежскому озеру на остров Кижи (время в пути по Онежскому озеру ~1 час 20 минут, время нахождения на острове 4 часа, в сентябре — 3 часа)»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 43 520 за человека
Карельский вояж. Весенний железнодорожный круиз
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
🎶 Музыкальные теплоходы
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Карельский вояж. Весенний железнодорожный круиз
Начало: Россия, Москва
26 апр в 10:00
7 мая в 10:00
от 42 100 за человека
Железнодорожный круиз в Карелию осенью
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
🎶 Музыкальные теплоходы
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Железнодорожный круиз в Карелию осенью
Начало: Россия, Москва
4 окт в 10:00
11 окт в 10:00
от 42 100 за человека
Зимний железнодорожный круиз в Карелию
🚌 На автобусе
🚉 На поезде
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Зимний железнодорожный круиз в Карелию
Начало: Россия, Москва
28 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 46 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • Т
    Татьяна
    29 мая 2024
    Карельский вояж. Весенний железнодорожный круиз
    Организаторы делали всё возможное для нашего комфортного отдыха. Любые проблемы решались мгновенно на месте, но проблем как таковых не было. Очень все внимательные и вежливые. Это очень положительно сказалось на нашем отдыхе. Всем огромное спасибо. Мы были довольны всем.
  • М
    Майя
    21 мая 2024
    Карельский вояж. Весенний железнодорожный круиз
    Организация тура без нареканий, все четко, в соответствии с заявленной программой. Большое спасибо за яркие впечатления и отличное настроение!:)
  • Т
    Татьяна
    15 мая 2024
    Железнодорожный круиз в Карелию осенью
    Круиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждого пассажира поистине материнской любовью.
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    Очень было приятно возвращаться в поезд, как домой после насыщенной экскурсионной программы. Прекрасно организованы все экскурсии. Наша сопровождающая Анна очень доброжелательно, доходчиво, спокойно объясняла все наши действия, отвечала на любые вопросы, всегда была рядом. Огромная благодарность нашим гидам: Марине в Петрозаводске за глубокое знание истории Карелии, местных обычаев, современных тенденций, за профессионализм, прекрасную интересную подачу информации, Наталье в Сортавале за любовь к своему городу, прекрасную подачу информации, артистизм, доброжелательность, Денису в Выборге за потрясающий артистизм, чувство юмора, глубочайшие знания истории города и страны. Несмотря на холодную погоду, мы увезли из Карелии самые теплые воспоминания. Большое спасибо за представленное удовольствие. Отдельный восторг вызвал национальный театр " Кантеле". Потрясающие голоса вокалистов, непревзойденное мастерство танцоров, талантливые музыканты. Круиз прошел на высшем уровне. Всем спасибо.

    Круиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждогоКруиз организован просто великолепно, начиная с приветливой, улыбчивой, профессиональной проводницы вагона 32, Елены, которая окружила каждого
  • С
    Сергей
    14 января 2024
    Зимний железнодорожный круиз в Карелию
    Поездка в Карелию оставила незабываемые впечатления. Программа насыщенная и разнообразная. И даже сильный мороз, сопровождавший нас на протяжении всего путешествия, не смог омрачить нашего зимнего отдыха. Карелия зимой сказочно прекрасна!!!
  • А
    Ася
    26 августа 2023
    Летний Карельский вояж. Железнодорожный круиз
    Интересные экскурсии, понравился сопровождающий гид.
  • Е
    Елена
    26 июля 2023
    Летний Карельский вояж. Железнодорожный круиз
    Тур очень понравился. Всё продумано, интересно, не затянуто! Спасибо организаторам! Также огромное спасибо сопровождающим Наталье и Полине и всей команде РЖД! На каждом этапе чувствовались их забота и внимание!
  • А
    Александр
    20 июля 2023
    Летний Карельский вояж. Железнодорожный круиз
    Тур организован замечательно, сервис и хронометраж экскурсий хорошо подобран, осталось много впечатлений от посещаемых мест. Все организовано слажено, без заминок и запинок.
    Тур организован замечательно, сервис и хронометраж экскурсий хорошо подобран, осталось много впечатлений от посещаемых мест. ВсеТур организован замечательно, сервис и хронометраж экскурсий хорошо подобран, осталось много впечатлений от посещаемых мест. ВсеТур организован замечательно, сервис и хронометраж экскурсий хорошо подобран, осталось много впечатлений от посещаемых мест. ВсеТур организован замечательно, сервис и хронометраж экскурсий хорошо подобран, осталось много впечатлений от посещаемых мест. ВсеТур организован замечательно, сервис и хронометраж экскурсий хорошо подобран, осталось много впечатлений от посещаемых мест. ВсеТур организован замечательно, сервис и хронометраж экскурсий хорошо подобран, осталось много впечатлений от посещаемых мест. ВсеТур организован замечательно, сервис и хронометраж экскурсий хорошо подобран, осталось много впечатлений от посещаемых мест. ВсеТур организован замечательно, сервис и хронометраж экскурсий хорошо подобран, осталось много впечатлений от посещаемых мест. ВсеТур организован замечательно, сервис и хронометраж экскурсий хорошо подобран, осталось много впечатлений от посещаемых мест. Все
  • Е
    Елена
    5 мая 2023
    Карельский вояж. Весенний железнодорожный круиз
    Всё очень понравилось
  • И
    Ирина
    12 января 2023
    Зимний железнодорожный круиз в Карелию
    Поездка понравилась. Хорошая программа, получили массу впечатлений. Из минусов - очень мало свободного времени, для самостоятельного осмотра городов. Хотелось бы какой-то анимации для детей, т. к. В поезде их было очень много.
  • С
    Светлана
    11 января 2023
    Зимний железнодорожный круиз в Карелию
    Очень интересная поездка. Много положительных впечатлений и эмоций. Спасибо за такую возможность. Очень удобно путешествовать на поезде, да и ещё
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    с сопровождением представителя круиза. Ездили всей семьёй с детьми разного возраста. Понравилось всем. Одну звезду сняла за натянутую экскурсию по городу Сартавала. Особо нечего было смотреть. А вот для парка Рускеала нужно было времени побольше уделить. Очень хотелось задержаться. Спасибо большое за удивительный тур.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Круизы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Летний Карельский вояж. Железнодорожный круиз
  2. Карельский вояж. Весенний железнодорожный круиз
  3. Железнодорожный круиз в Карелию осенью
  4. Зимний железнодорожный круиз в Карелию
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Круизы" можно забронировать 4 тура от 42 100 до 46 000. Туристы уже оставили гидам 12 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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