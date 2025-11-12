1 день

Прибытие в Петрозаводск. Поездка на квадроциклах. На каяках по Онежскому озеру

Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск.

Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера.

Встреча на ж/д вокзале.

Отправление на старт маршрута.

Приезжаем в пос. Чална (20 км от г. Петрозаводска).

Подбор экипировки. Инструктаж по управлению квадроциклом и технике безопасности.

Обучение навыкам управления квадроциклом (30 минут).

Выезд на маршрут.

Движение по полям, лесным и грунтовым дорогам.

Остановки на природе в живописных местах.

Квадроцикл позволит вам наиболее тесно войти в контакт с природой и местным колоритом карельского мира и даст возможность добраться до затерянных и, возможно, ранее недосягаемых уголков!

Маршруты проложены как с элементами экстремальных участков бездорожья, лесных затерянных троп, заболоченных участков, так и по равнинным и холмистым скоростным участкам грунтовых дорог.

Возвращение на базу.

Сдача экипировки и квадроцикла (15 минут).

Возвращение в Петрозаводск.

Заселение в городской отель после 15:00.

Прогулка на каяках по Онежскому озеру 2 часа.

Отправляемся на прогулку вдоль набережной Онежского озера.

Прогулка на каяках – уникальная возможность ощутить мощь и таинственность озера.

Запах свежего воздуха и звук волн создаст неповторимую атмосферу.

Но стоит только заметить, как солнце начинает клониться к горизонту и его лучи играют переливами на Онежском озере, весь пейзаж превратится в картину с выставки и наполнит нас незабываемыми эмоциями.

Завершение программы.

Свободное время.

