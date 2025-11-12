Мои заказы

Активные выходные в Карелии: квадроциклы, каяки и сплав

Активные выходные в Карелии
Хотите отправиться в незабываемое путешествие в один из самых живописных уголков России? Карелия — это место, где можно сполна насладиться красотой природы и попробовать разнообразные виды активного отдыха.

Мы предлагаем вам
читать дальше

двухдневную программу, которая позволит вам познакомиться с уникальными природными достопримечательностями этого региона. Вас ждут сафари на квадроциклах, прогулка на каяках по Онежскому озеру и сплав по реке Шуя. Начало программы возможно в любой день по предварительному запросу.

Активные выходные в Карелии: квадроциклы, каяки и сплавФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Активные выходные в Карелии: квадроциклы, каяки и сплавФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Активные выходные в Карелии: квадроциклы, каяки и сплавФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Петрозаводск. Поездка на квадроциклах. На каяках по Онежскому озеру

Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск.

Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера.

Встреча на ж/д вокзале.

Отправление на старт маршрута.

Приезжаем в пос. Чална (20 км от г. Петрозаводска).

Подбор экипировки. Инструктаж по управлению квадроциклом и технике безопасности.

Обучение навыкам управления квадроциклом (30 минут).

Выезд на маршрут.

Движение по полям, лесным и грунтовым дорогам.

Остановки на природе в живописных местах.

Квадроцикл позволит вам наиболее тесно войти в контакт с природой и местным колоритом карельского мира и даст возможность добраться до затерянных и, возможно, ранее недосягаемых уголков!

Маршруты проложены как с элементами экстремальных участков бездорожья, лесных затерянных троп, заболоченных участков, так и по равнинным и холмистым скоростным участкам грунтовых дорог.

Возвращение на базу.

Сдача экипировки и квадроцикла (15 минут).

Возвращение в Петрозаводск.

Заселение в городской отель после 15:00.

Прогулка на каяках по Онежскому озеру 2 часа.

Отправляемся на прогулку вдоль набережной Онежского озера.

Прогулка на каяках – уникальная возможность ощутить мощь и таинственность озера.

Запах свежего воздуха и звук волн создаст неповторимую атмосферу.

Но стоит только заметить, как солнце начинает клониться к горизонту и его лучи играют переливами на Онежском озере, весь пейзаж превратится в картину с выставки и наполнит нас незабываемыми эмоциями.

Завершение программы.

Свободное время.

Прибытие в Петрозаводск. Поездка на квадроциклах. На каяках по Онежскому озеруПрибытие в Петрозаводск. Поездка на квадроциклах. На каяках по Онежскому озеруПрибытие в Петрозаводск. Поездка на квадроциклах. На каяках по Онежскому озеруПрибытие в Петрозаводск. Поездка на квадроциклах. На каяках по Онежскому озеру
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Сплав по реке Шуя

Завтрак.

9:45 Встреча на ж/д вокзале.

10:00 Отправление на программу.

Прибытие на начало сплава – порог Юманишки (40 км от г. Петрозаводск).

Деление на экипажи, экипировка, инструктаж по технике безопасности.

Отправляемся в плавание.

Шуя ждет наших приключений: м. Юманишки – пор. Кривой – пор. Большой Толли (2-3 к. с.), 3 км.

Покатушки на пороге Большой Толли.

Продолжение сплава: пор. Малый Толли – пор. Сойваш – уютная гавань кемпинговый лагерь «Елки-Палки» (6 км).

Обед.

Отправление в г. Петрозаводск.

15:00-16:00 Завершение программы.

Сплав по реке ШуяСплав по реке ШуяСплав по реке ШуяСплав по реке Шуя
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле г. Петрозаводска.

Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении:

  • размещение 2 человека в номере, 2 человека на квадроцикле — 28 200 руб. /чел.;
  • размещение 2 человека в номере, 1 человек на квадроцикле — 32 800 руб. /чел.;
  • размещение 1 человека в номере, 1 человек на квадроцикле — 47 000 руб. /чел.;
  • дети до 12 лет – 26 500 руб. /чел.

Ниже представлены возможные варианты размещения. Размещение будет зависеть от наличия свободных мест в указанных отелях.

Варианты проживания

Отель Cosmos Petrozavodsk 4

1 ночь

Современный отель «Cosmos Petrozavodsk» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера.

Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, например: удобная кровать со свежим бельём, шкаф, рабочий стол, кресло, прикроватные тумбочки, журнальный столик, кондиционер. Ценные вещи можно положить в сейф. В собственной ванной есть сантехника, зеркало, косметические принадлежности.

В номерах есть холодильник. На территории работает ресторан, где представлен широкий ассортимент блюд.

Провести семинар или бизнес встречу можно в оборудованном конференц-зале с техникой.

К посещению предлагаются следующие интересные места: Музыкальный театр Республики Карелия, Музей изобразительных искусств, Крестовоздвиженский собор, Краеведческий музей, Парк XXII съезда КПСС, Парк Голиковский. Расстояние до аэропорта Бесовец — 14,6 км, до железнодорожного вокзала Петрозаводск — 1,9 км.

Отель Cosmos Petrozavodsk 4Отель Cosmos Petrozavodsk 4Отель Cosmos Petrozavodsk 4Отель Cosmos Petrozavodsk 4Отель Cosmos Petrozavodsk 4Отель Cosmos Petrozavodsk 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель PITER INN 4

1 ночь

Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.

Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.

При отеле, на 1 этаже, открыто заведение «Paulaner», где готовят блюда баварской кухни. Также работает кафе «Coffee Shop», где есть большое разнообразие домашнего чая, ароматнейшего кофе, вкусных десертов, а также там подают европейскую кухню. Для гостей организовываются кулинарные мастер-классы, возможно как банкетное, так и фуршетное обслуживание.

Деловые встречи, конференции и тренинги проходят в оборудованном конференц-зале. Сотрудники организуют бизнес-встречу любого формата и учтут все детали и нюансы.

Международный Аэропорт Бесовец удален от гостиницы на 14,4 км, а до железнодорожного вокзала — 0,2 км.

Отель PITER INN 4Отель PITER INN 4Отель PITER INN 4Отель PITER INN 4Отель PITER INN 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель Саквояж впечатлений 4

1 ночь

Отель «Саквояж впечатлений» располагается в северо-восточной части Петрозаводска, вблизи от набережной города.

В отеле есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi. В некоторых номерах есть сауна и мини-кухня. Можно бронировать номера с видом на двор или город.

Каждое утро предоставляется завтрак, в котором представлены различные блюда из экологически чистых продуктов по системе «Шведский стол».

Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 километра, а до Петрозаводского аэропорта 18 километров. Рядом находится Петровский сквер и Парк Онежского тракторного завода.

Отель Саквояж впечатлений 4Отель Саквояж впечатлений 4Отель Саквояж впечатлений 4Отель Саквояж впечатлений 4Отель Саквояж впечатлений 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель Фрегат 4

1 ночь

Отель «Фрегат» находится в историческом центре Петрозаводска, на набережной Онежского озера (которое является вторым по величине озера Европы). Одной из ее отличительных особенностей являются стены. Они украшены рисунками старинных кораблей русского флота.

К размещению гостей представлено 80 комфортабельных номеров различных категорий. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой.

Питание гостей организовано в ресторане, где представлен самый большой выбор стейков и блюд из рыбы во всем городе.

Специально для деловых людей здесь оборудовано несколько конференц-залов, которые отлично подойдут для организации как небольших, так и масштабных мероприятий.

Рядом расположена городская набережная, Национальный и Музыкальный театры, музей Изобразительных Искусств. Расстояние до автобусного и железнодорожного вокзала Петрозаводска составляет примерно 10 минут езды.

Отель Фрегат 4Отель Фрегат 4Отель Фрегат 4Отель Фрегат 4Отель Фрегат 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель Карелия 4

1 ночь

Спа-отель «Карелия» 4* — это один из лучших представителей гостиничного сервиса в Петрозаводске. Он располагается в центре города по адресу набережная Гюллинга, д. 2. Помимо проживания гостиница организовывает экскурсии и СПА-туры с расслабляющими программами. Для постояльцев отеля доступны бассейн, ресторан, сауна, парковка и другие услуги.

Отель располагает уютными и светлыми номерами, в которых есть все необходимое для комфортного проживания: удобная мебель, телевизор, рабочий стол. В ванной комнате есть душ и туалетно-косметические принадлежности.

К услугам гостей шикарный ресторан, спа-салон, бассейн и сауна. На территории имеется бесплатная парковка и Wi-Fi. В ресторане подают завтрак и разнообразные блюда местной кухни.

В отеле можно провести деловое мероприятие любого формата, для этого в конференц-зале отеля имеется разнообразное современное оборудование. Сотрудники отеля помогут гостям организовать экскурсии по достопримечательностям.

Расстояние от отеля «Карелия» до железнодорожного вокзала составляет 2,1 км, а до аэропорта Петрозаводска 21 км.

Отель Карелия 4Отель Карелия 4Отель Карелия 4Отель Карелия 4Отель Карелия 4Отель Карелия 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель Северная 4

1 ночь

Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры. Гости могут воспользоваться качественным сервисом - бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал. На нашем официальном сайте вы можете забронировать номер в отеле «Северная» в городе Петрозаводск по выгодным ценам.

В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно - эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.

Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов. Все готовится исключительно из свежих продуктов.

Рядом с отелем есть автобусная остановка, а также Краеведческий музей и живописные парки для продолжительных пеших прогулок.

Отель Северная 4Отель Северная 4Отель Северная 4Отель Северная 4Отель Северная 4
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание
  • Проживание в городском отеле
  • Завтрак во 2 день, обед во 2 день
  • Сафари на квадроциклах 2 часа
  • Прогулка на каяках
  • Сплав
  • Аренда экипировки
  • Работа инструктора
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Страховка
Место начала и завершения?
Г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли возрастные ограничения?

Возрастное ограничение для детей на квадроциклы — от 8 лет. На детях обязательно должны быть резиновые сапожки.
При заказе тура не забудьте сообщить ростовку детей и размер верхней одежды у взрослых для подбора экипировки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Похожие туры из Петрозаводска

Февральские выходные в Карелии
На автобусе
2 дня
2 отзыва
Февральские выходные в Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
21 фев в 10:00
от 15 800 ₽ за человека
Майские выходные в Карелии
На автобусе
3 дня
3 отзыва
Майские выходные в Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
30 апр в 10:00
1 мая в 10:00
от 20 500 ₽ за человека
Краски Севера. Выходные в Карелии
На автобусе
3 дня
1 отзыв
Краски Севера. Выходные в Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
29 мая в 10:00
5 июн в 10:00
от 35 200 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Петрозаводске
Все туры из Петрозаводска