Мы предлагаем вам
Программа тура по дням
Прибытие в Петрозаводск. Поездка на квадроциклах. На каяках по Онежскому озеру
Добро пожаловать в столицу Карелии – город Петрозаводск.
Порт пяти морей, расположенный на берегу второго по величине в Европе пресного водоема – Онежского озера.
Встреча на ж/д вокзале.
Отправление на старт маршрута.
Приезжаем в пос. Чална (20 км от г. Петрозаводска).
Подбор экипировки. Инструктаж по управлению квадроциклом и технике безопасности.
Обучение навыкам управления квадроциклом (30 минут).
Выезд на маршрут.
Движение по полям, лесным и грунтовым дорогам.
Остановки на природе в живописных местах.
Квадроцикл позволит вам наиболее тесно войти в контакт с природой и местным колоритом карельского мира и даст возможность добраться до затерянных и, возможно, ранее недосягаемых уголков!
Маршруты проложены как с элементами экстремальных участков бездорожья, лесных затерянных троп, заболоченных участков, так и по равнинным и холмистым скоростным участкам грунтовых дорог.
Возвращение на базу.
Сдача экипировки и квадроцикла (15 минут).
Возвращение в Петрозаводск.
Заселение в городской отель после 15:00.
Прогулка на каяках по Онежскому озеру 2 часа.
Отправляемся на прогулку вдоль набережной Онежского озера.
Прогулка на каяках – уникальная возможность ощутить мощь и таинственность озера.
Запах свежего воздуха и звук волн создаст неповторимую атмосферу.
Но стоит только заметить, как солнце начинает клониться к горизонту и его лучи играют переливами на Онежском озере, весь пейзаж превратится в картину с выставки и наполнит нас незабываемыми эмоциями.
Завершение программы.
Свободное время.
Сплав по реке Шуя
Завтрак.
9:45 Встреча на ж/д вокзале.
10:00 Отправление на программу.
Прибытие на начало сплава – порог Юманишки (40 км от г. Петрозаводск).
Деление на экипажи, экипировка, инструктаж по технике безопасности.
Отправляемся в плавание.
Шуя ждет наших приключений: м. Юманишки – пор. Кривой – пор. Большой Толли (2-3 к. с.), 3 км.
Покатушки на пороге Большой Толли.
Продолжение сплава: пор. Малый Толли – пор. Сойваш – уютная гавань кемпинговый лагерь «Елки-Палки» (6 км).
Обед.
Отправление в г. Петрозаводск.
15:00-16:00 Завершение программы.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле г. Петрозаводска.
Стоимость тура на 1 человека при двухместном размещении:
- размещение 2 человека в номере, 2 человека на квадроцикле — 28 200 руб. /чел.;
- размещение 2 человека в номере, 1 человек на квадроцикле — 32 800 руб. /чел.;
- размещение 1 человека в номере, 1 человек на квадроцикле — 47 000 руб. /чел.;
- дети до 12 лет – 26 500 руб. /чел.
Ниже представлены возможные варианты размещения. Размещение будет зависеть от наличия свободных мест в указанных отелях.
Варианты проживания
Отель Cosmos Petrozavodsk 4
Современный отель «Cosmos Petrozavodsk» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера.
Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, например: удобная кровать со свежим бельём, шкаф, рабочий стол, кресло, прикроватные тумбочки, журнальный столик, кондиционер. Ценные вещи можно положить в сейф. В собственной ванной есть сантехника, зеркало, косметические принадлежности.
В номерах есть холодильник. На территории работает ресторан, где представлен широкий ассортимент блюд.
Провести семинар или бизнес встречу можно в оборудованном конференц-зале с техникой.
К посещению предлагаются следующие интересные места: Музыкальный театр Республики Карелия, Музей изобразительных искусств, Крестовоздвиженский собор, Краеведческий музей, Парк XXII съезда КПСС, Парк Голиковский. Расстояние до аэропорта Бесовец — 14,6 км, до железнодорожного вокзала Петрозаводск — 1,9 км.
Отель PITER INN 4
Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.
Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.
При отеле, на 1 этаже, открыто заведение «Paulaner», где готовят блюда баварской кухни. Также работает кафе «Coffee Shop», где есть большое разнообразие домашнего чая, ароматнейшего кофе, вкусных десертов, а также там подают европейскую кухню. Для гостей организовываются кулинарные мастер-классы, возможно как банкетное, так и фуршетное обслуживание.
Деловые встречи, конференции и тренинги проходят в оборудованном конференц-зале. Сотрудники организуют бизнес-встречу любого формата и учтут все детали и нюансы.
Международный Аэропорт Бесовец удален от гостиницы на 14,4 км, а до железнодорожного вокзала — 0,2 км.
Отель Саквояж впечатлений 4
Отель «Саквояж впечатлений» располагается в северо-восточной части Петрозаводска, вблизи от набережной города.
В отеле есть разные типы номеров, как обычный стандарт, так и повышенный комфорт. Среди удобств имеются удобные спальные места, необходимая мебель, собственная ванная комната с гигиеническими средствами, телевизор, Wi-Fi. В некоторых номерах есть сауна и мини-кухня. Можно бронировать номера с видом на двор или город.
Каждое утро предоставляется завтрак, в котором представлены различные блюда из экологически чистых продуктов по системе «Шведский стол».
Расстояние до железнодорожного вокзала составляет 2 километра, а до Петрозаводского аэропорта 18 километров. Рядом находится Петровский сквер и Парк Онежского тракторного завода.
Отель Фрегат 4
Отель «Фрегат» находится в историческом центре Петрозаводска, на набережной Онежского озера (которое является вторым по величине озера Европы). Одной из ее отличительных особенностей являются стены. Они украшены рисунками старинных кораблей русского флота.
К размещению гостей представлено 80 комфортабельных номеров различных категорий. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой.
Питание гостей организовано в ресторане, где представлен самый большой выбор стейков и блюд из рыбы во всем городе.
Специально для деловых людей здесь оборудовано несколько конференц-залов, которые отлично подойдут для организации как небольших, так и масштабных мероприятий.
Рядом расположена городская набережная, Национальный и Музыкальный театры, музей Изобразительных Искусств. Расстояние до автобусного и железнодорожного вокзала Петрозаводска составляет примерно 10 минут езды.
Отель Карелия 4
Спа-отель «Карелия» 4* — это один из лучших представителей гостиничного сервиса в Петрозаводске. Он располагается в центре города по адресу набережная Гюллинга, д. 2. Помимо проживания гостиница организовывает экскурсии и СПА-туры с расслабляющими программами. Для постояльцев отеля доступны бассейн, ресторан, сауна, парковка и другие услуги.
Отель располагает уютными и светлыми номерами, в которых есть все необходимое для комфортного проживания: удобная мебель, телевизор, рабочий стол. В ванной комнате есть душ и туалетно-косметические принадлежности.
К услугам гостей шикарный ресторан, спа-салон, бассейн и сауна. На территории имеется бесплатная парковка и Wi-Fi. В ресторане подают завтрак и разнообразные блюда местной кухни.
В отеле можно провести деловое мероприятие любого формата, для этого в конференц-зале отеля имеется разнообразное современное оборудование. Сотрудники отеля помогут гостям организовать экскурсии по достопримечательностям.
Расстояние от отеля «Карелия» до железнодорожного вокзала составляет 2,1 км, а до аэропорта Петрозаводска 21 км.
Отель Северная 4
Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры. Гости могут воспользоваться качественным сервисом - бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал. На нашем официальном сайте вы можете забронировать номер в отеле «Северная» в городе Петрозаводск по выгодным ценам.
В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно - эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.
Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов. Все готовится исключительно из свежих продуктов.
Рядом с отелем есть автобусная остановка, а также Краеведческий музей и живописные парки для продолжительных пеших прогулок.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Проживание в городском отеле
- Завтрак во 2 день, обед во 2 день
- Сафари на квадроциклах 2 часа
- Прогулка на каяках
- Сплав
- Аренда экипировки
- Работа инструктора
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Страховка
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли возрастные ограничения?
Возрастное ограничение для детей на квадроциклы — от 8 лет. На детях обязательно должны быть резиновые сапожки.
При заказе тура не забудьте сообщить ростовку детей и размер верхней одежды у взрослых для подбора экипировки.