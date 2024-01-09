мая
мая
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Сбор группы в Петрозаводске, заброска и начало сплава
07:50 Встреча группы на железнодорожном вокзале г. Петрозаводск.
Трансфер к началу маршрута: мост через реку Укса, 170 км.
Знакомство.
Выдача и подготовка снаряжения к выходу на воду.
Инструктаж по технике безопасности.
Обед в полевых условиях.
Выход на воду.
Сплав по реке Укса: пор. Мостовой (2–3 к. сл.)— пор. Лестница (2 к. сл.) — пор. Колокоски — пор. Блюдце (3 к. сл.), 11 км.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Сплав
Завтрак.
Сплав по реке Укса: пор. Блюдце — пор. Лососевый — пор. Розовый Слон (4 к. сл.) — пор. Мельница (4 к. сл.).
Исходя из условий прохождения — в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Дневка
Дневка на порогах «Розовый слон» и «Мельница».
Отдых, катание на порогах, походная баня.
Утренний сплав и окончание похода
Завтрак.
Сплав по реке Укса: пор. Мельница — пор. Каньон (3–4 к. сл.) — пор. Храмина (4 к. сл.) — пос. Ууксу, 6 км.
Окончание сплава на базе отдыха «Три стихии».
Баня/душ и горячий обед в кафе.
15:00 Трансфер на ж/д вокзал г. Петрозаводска (220 км).
~19:00 Прибытие на ж/д вокзал г. Петрозаводска.
Отъезд группы вечерними поездами (после 20:00).
Проживание
Тур предусматривает проживание в туристических палатках.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Даты тура
|Стоимость
|28.04–01.05
|18 000
|02.05–05.05
|18 000
|09.05–12.05
|18 000
|13.06–16.06
|19 000
Доплата за одноместное размещение в палатке — 1 000 руб. /тур.
Скидки:
- большой группе — 10%;
- школьные группы — бесплатно для преподавателей;
- участникам со своим плавсредством — 30%.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Прокат снаряжения (катамараны, рафты, спасжилеты, весла, каски, гермомешки, костровое снаряжение)
- Личное снаряжение (палатка, коврик)
- Транспортное обслуживание
- 3-разовое питание
- Работа инструктора
- Походная баня и обед по окончанию маршрута (не во всех турах, информацию уточняйте у менеджера)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Одноместное размещение в палатке - 1 000 руб. /тур
- Спальный мешок - 500 руб. /тур
- Аренда гидрокостюма (2,5 мм наличие уточнять уменеджера и бронировать не менее чем 10 дней до начала сплава) - 500 руб. /день/чел
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Комплект одежды для сплава:
- кеды/сандали (закрытые пальцы и фиксированная пятка) или неопреновые боты;
- шорты;
- термобелье;
- водоотталкивающие штаны и куртка (неопреновый гидрокостюм);
- дождевик;
- головной убор (кепка, бандана, панама);
- солнцезащитные очки;
- перчатки.
Сменный комплект одежды после сплава:
- кроссовки/ботинки;
- резиновые сапоги (по желанию);
- носки;
- нижнее белье;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- свитер;
- штаны плотные (джинсы);
- куртка теплая.
Комплект одежды для сна:
- термобелье;
- носки из натуральных материалов;
- шерстяные носки;
- штаны спортивные;
- свитер;
- шапка спортивная (по желанию);
- нижнее белье.
Дополнительно взять:
- туалетные и банные принадлежности;
- купальник, плавки;
- мазь или спрей от насекомых;
- крем от солнца;
- КЛМН: Кружку, ложку, миску, нож;
- предметы личной гигиены;
- иголку, нитку;
- спички и зажигалку в пакете;
- запасные контактные линзы/очки;
- фонарик;
- фотоаппарат и батарейки к нему;
- личное снаряжение (палатка, спальник, коврик). Если у вас своего снаряжения нет, его можно взять на прокат. Спальный мешок советуем брать личный из-за соображений гигиены;
- документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис;
- личная аптечка (препараты, которые вы принимаете постоянно). Аптечка с основными медикаментами будет у инструктора.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Какая погода в туре?
Погода на реке Укса практически не отличается от погоды в Санкт-Петербурге и Москве. В майские праздники погода бывает разная от жары в +15-20 до снега. В среднем это +10-12 днем, +3-5 ночью, вода +5 градусов. В течении лета температура воды и воздуха значительно повышается.
Какая природа на маршруте?
Река Укса по своему прекрасна, главный её аргумент — мощные пороги, на которые можно любоваться часами. Деревья на реке зеленеют в конце мая/начале июня. В майские праздники очень часто еще лежит снег по берегам.
Какое качество и уровень воды в реке Уксунйоки (Укса)?
Вода в реке темная, если зачерпнуть чашкой, похожа на слабо-заваренный чай. На самом деле вода чистая, а коричневый цвет придают торфяные болота, окружающие реку. На этой воде мы будем готовить весь наш поход.
Максимальный уровень воды в реке Укса — первые числа мая, когда река только открывается от льда. Это и привлекает туристов-экстремалов к маршруту — пороги наиболее интересны в спортивном плане и вызывают максимум адреналина и удовольствия. При сухой погоде уровень воды сильно падает с каждым днем и достигает критической отметки для сплава к середине июля или ранее.
Возможна ли рыбалка во время сплава?
Рыбы в реке мало (или просто мы её там не ловим). Все туристы едут на Уксу не за рыбой, а всё свободное время уходит на катание в порогах.
Есть ли грибы и ягоды на маршруте?
Мы ходим на реку Укса максимум до середины июля, а грибы и ягоды начинают появляться к концу июля.
Присутствуют ли насекомые и змеи?
В майские праздники и почти весь май насекомых нет. В июне и июле комары и мошки на Уксе присутствуют в обычном для Карелии колличестве. На воде насекомые не беспокоят.
Внимание! Клещи и ядовитые змеи на маршруте есть. Клещи активны в мае и июне, желательно заранее привиться от энцифалита, оформить страховой полис «Антиклещ» и брать специальные средства от насекомых. Змеи на реке Укса — это гадюки, которые ядовиты, но яд не смертелен. Чаще гадюк можно встретить на порогах «Мельница» и «Храмина». Обязательно смотреть под ноги при осмотре поргов и прогулке по лесу!
Есть ли сотовая связь на маршруте?
Лучше всего берет Мегафон и МТС, есть перебои, но каждый день можно поймать связь.
Как организована безопасность?
Наша основная задача — это безопасный отдых. Профессиональные инструкторы великолепно знают маршрут, все препятствия на сплаве, уровень сложности порогов при разном уровне воды, а также все возможные экстренные выходы с маршрута. На каждый сплав мы проводим регистрацию туристической группы в МЧС, что дает дополнительную гарантию помощи в экстренных ситуациях. Перед туром вы можете самостоятельно оформить туристическую страховку.
Как добраться на автомобиле?
Если вы планируете приехать на личном автомобиле на сплав по реке Укса, вам необходимо добраться до г. Петрозаводска (из Москвы 1050 км, из Санкт-Петербурга 450 км) или до пос. Ууксу — конечная точка маршрута (от Москвы 990 км, из Санкт-Петербурга 400 км). Если вы приезжаете к маршруту на автомобиле в г. Петрозаводск, то можете оставить машину на бесплатной парковке на ул. Коммунальная, 15А.
Внимание! Количество мест на бесплатной парковке ограничено, просьба приезжать заранее!
Если вы решили ехать до пос. Ууксу, машину можно будет оставить на территории турбазы «Три стихии» (платная парковка). Далее необходимо добраться до места начала сплава по реке Укса — это мост через Уксу (45 км), ориентировочная стоимость такси 1500–2000 руб., прибыть необходимо к 12:00–12:30 (стоимость парковки и такси можно уточнить у администратора турбазы).
Как добраться на поезде?
Чтобы добраться на поезде на сплав по реке Укса, вам необходимо купить билеты до г. Петрозаводска с прибытием утром в 07:50 (поезд 018А Карелия). Обратные билеты следует брать из г. Петрозаводска на вечер 20:00–23:00 или ночь (поезда 091А отправление: 21:00, 017А отправление: 22:00).
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Инструкторы Анатолий и Софья очень ответственные, отзывчивые. Я забыла в комбинезоне кошелëк, позвонила и мне его привезли прямо в гостиницу в Петрозаводск, хотя сама поездка проходила в 70 км от города!!
Огромная благодарность ❤❤❤
Сама организация на высоте👍👍👍