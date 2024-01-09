2 день

Сплав

Завтрак.

Сплав по реке Укса: пор. Блюдце — пор. Лососевый — пор. Розовый Слон (4 к. сл.) — пор. Мельница (4 к. сл.).

Исходя из условий прохождения — в пути горячий обед или перекус.

Ужин и ночлег в полевых условиях.