Белые ночи на Белом море: путешествие на Соловки
Авторский тур в Петрозаводске

Побывать в Соловецком монастыре, попробовать суп из мидий и прокатиться на вёсельной лодке

Отправляемся на Соловки, чтобы познакомиться с историей старинного монастыря и попытаться разгадать тайны древних каменных лабиринтов, увидеть удивительный мир флоры и фауны Белого моря и прогуляться по окрестным островам на катере. Будем много ходить пешком — до 10 км в день, бродить по каменистым пляжам и лесам.

А ещё исследуем водные просторы, надышимся береговым бризом, поднимемся на Секирную гору и полюбуемся аллеями Ботанического сада — одного из самых высокоширотных!
Белые ночи на Белом море: путешествие на Соловки
Белые ночи на Белом море: путешествие на Соловки
Белые ночи на Белом море: путешествие на Соловки
Ближайшие даты:
17
июн
2
сен

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет79 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 10 лет. Главное условие: дети могут пройти пешком до 10 км в день.

Программа тура может меняться из-за погодных условий.

Проживание. Будем жить в гостевом доме — уютном кирпичном коттедже в стиле кантри. Разместимся в 2-3-местных номерах с удобствами. На территории есть общая столовая-гостиная, веранда для отдыха, беседка и Wi-Fi.

Питание. В программу включены домашние завтраки и обеды, которые будет готовить для нас хозяйка дома. Ужины — самостоятельно в ресторане за доплату.

Программа тура по дням

1 день

Каменные лабиринты и Переговорный камень

Встречаемся на ж. -д. станции Кемь, оттуда вас будет ждать трансфер на причал. В 12:30 пересядем на катер и отправимся на Соловки. После заселения в гостевой дом и вкусного домашнего обеда прогуляемся по окрестностям посёлка.

Побываем на мысе лабиринтов — древнем святилище, созданном во 2 тыс. до н. э. Вы увидите каменные выкладки, о предназначении которых учёные до сих пор гадают. Может, они применялись для религиозных обрядов, спортивных состязаний или астрономических исчислений. А может служили ловушками для рыбы.

Доберёмся до Переговорного камня, где в 1855 году состоялись переговоры между настоятелем Соловецкого монастыря и английским офицером.

Поужинать вы сможете самостоятельно в одном из местных ресторанов. Мы посоветуем лучшие заведения.

Каменные лабиринты и Переговорный каменьКаменные лабиринты и Переговорный каменьКаменные лабиринты и Переговорный каменьКаменные лабиринты и Переговорный камень
2 день

Соловецкий монастырь и прогулка по Ботаническому саду

Сегодня вас ждёт экскурсия по Соловецкому монастырю 15 века. Вы узнаете историю уникального духовного и общественного центра, который успел побывать тюрьмой и лагерем особого назначения.

Прогуляемся по Ботаническому саду соловецкого музея-заповедника, основанному в 19 веке. Первоначальные грядки, оранжереи и растения не уцелели, но на аллеях можно увидеть 100-летние кедры и плодоносящий яблоневый сад, вишни и сирень. Своим появлением они обязаны одному из соловецких узников — ботаником В. Н. Дегтярёвым.

Ужин — самостоятельно в городе.

Соловецкий монастырь и прогулка по Ботаническому садуСоловецкий монастырь и прогулка по Ботаническому садуСоловецкий монастырь и прогулка по Ботаническому садуСоловецкий монастырь и прогулка по Ботаническому саду
3 день

На катере по Белому морю

Утром разместимся на катере и через Долгую губу поплывём к острову Муксалма. Здесь, между островами, расположенна валунная дамба через пролив.

По пути вы услышите рассказ про удивительный мир беломорской флоры и фауны и увидите всё своими глазами.

На обед насладимся супом из мидий, который наш капитан приготовит на костре. По возвращении — самостоятельный ужин, а затем соберёмся все вместе в общей гостиной и посмотрим кино про Соловки.

На катере по Белому морюНа катере по Белому морюНа катере по Белому морюНа катере по Белому морю
4 день

Секирная гора, Савватиевский скит и прогулка на лодке

Побываем на высшей точке Соловецкого архипелага — на Секирной горе, где когда-то жили отшельниками первые монахи, а затем пребывали в изоляторе заключённые Соловецкого лагеря.

Затем посетим Савватиевский скит 15 века. По преданию, он был основан иноками Савватием и Германом, прибывшими сюда за уединением.

Пообедаем на живописной поляне у озера Утинка и на вёсельных лодках прогуляемся по озерно-канальной системе Соловецкого архипелага, создававшейся в течение многих веков. Искусственные водоёмы позволили обеспечить местных жителей пресной водой.

От лодочной станции до посёлка пройдёмся пешком. Ужин — самостоятельно в ресторане.

Секирная гора, Савватиевский скит и прогулка на лодкеСекирная гора, Савватиевский скит и прогулка на лодкеСекирная гора, Савватиевский скит и прогулка на лодкеСекирная гора, Савватиевский скит и прогулка на лодкеСекирная гора, Савватиевский скит и прогулка на лодке
5 день

Большой и Малый Заяйцкие острова и Соловецкий морской музей

Продолжаем влюбляться в соловецкие водные пейзажи. Сегодня прогуляемся по Белому морю на катере и доберёмся до Большого Заяцкого острова. Здесь вы увидите каменные лабиринты эпохи неолита и услышите версии историков о том, как необычные сооружения здесь появились и для чего служили.

Ещё рассмотрим древнейшее морское инженерное сооружение — валунную гавань, и Андреевскую церковь, возведённую по приказу Петра I.

На катере доплывём до Малого Заяцкого острова и пообедаем. Следующая локация — Соловецкий морской музей. После экскурсии вернёмся назад и поужинаем самостоятельно в ресторане.

Большой и Малый Заяйцкие острова и Соловецкий морской музейБольшой и Малый Заяйцкие острова и Соловецкий морской музейБольшой и Малый Заяйцкие острова и Соловецкий морской музейБольшой и Малый Заяйцкие острова и Соловецкий морской музейБольшой и Малый Заяйцкие острова и Соловецкий морской музей
6 день

Отъезд

Утро в вашем распоряжении. Вы сможете прогуляться по окрестностям, побыть наедине с Белым морем на берегу и пополнить запас с сувениров.

После обеда в монастырской трапезной по воде отправимся в Кемь, а оттуда — на вокзал.

ОтъездОтъездОтъездОтъезд

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансферы от ж. - д. станции до причала и обратно
  • Морской трансфер причал-Соловки и обратно
  • Трансферы по маршруту
  • Проживание
  • Домашние завтраки и обеды от хозяйки гостевого дома
  • Экскурсии
  • Моторный катер и гребные лодки
Что не входит в цену
  • Билеты до ж. - д. станции Кемь (если вы добираетесь поездом)
  • Авиабилеты Архангельск-Соловки (если добираетесь на самолёте)
  • Ужины
  • Страховка (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ж. - д. станция Кемь, 12:30
Завершение: Ж. - д. станция Кемь
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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