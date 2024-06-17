Побывать в Соловецком монастыре, попробовать суп из мидий и прокатиться на вёсельной лодке
А ещё исследуем водные просторы, надышимся береговым бризом, поднимемся на Секирную гору и полюбуемся аллеями Ботанического сада — одного из самых высокоширотных!
июн
сен
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|79 000 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 10 лет. Главное условие: дети могут пройти пешком до 10 км в день.
Программа тура может меняться из-за погодных условий.
Проживание. Будем жить в гостевом доме — уютном кирпичном коттедже в стиле кантри. Разместимся в 2-3-местных номерах с удобствами. На территории есть общая столовая-гостиная, веранда для отдыха, беседка и Wi-Fi.
Питание. В программу включены домашние завтраки и обеды, которые будет готовить для нас хозяйка дома. Ужины — самостоятельно в ресторане за доплату.
Программа тура по дням
Каменные лабиринты и Переговорный камень
Встречаемся на ж. -д. станции Кемь, оттуда вас будет ждать трансфер на причал. В 12:30 пересядем на катер и отправимся на Соловки. После заселения в гостевой дом и вкусного домашнего обеда прогуляемся по окрестностям посёлка.
Побываем на мысе лабиринтов — древнем святилище, созданном во 2 тыс. до н. э. Вы увидите каменные выкладки, о предназначении которых учёные до сих пор гадают. Может, они применялись для религиозных обрядов, спортивных состязаний или астрономических исчислений. А может служили ловушками для рыбы.
Доберёмся до Переговорного камня, где в 1855 году состоялись переговоры между настоятелем Соловецкого монастыря и английским офицером.
Поужинать вы сможете самостоятельно в одном из местных ресторанов. Мы посоветуем лучшие заведения.
Соловецкий монастырь и прогулка по Ботаническому саду
Сегодня вас ждёт экскурсия по Соловецкому монастырю 15 века. Вы узнаете историю уникального духовного и общественного центра, который успел побывать тюрьмой и лагерем особого назначения.
Прогуляемся по Ботаническому саду соловецкого музея-заповедника, основанному в 19 веке. Первоначальные грядки, оранжереи и растения не уцелели, но на аллеях можно увидеть 100-летние кедры и плодоносящий яблоневый сад, вишни и сирень. Своим появлением они обязаны одному из соловецких узников — ботаником В. Н. Дегтярёвым.
Ужин — самостоятельно в городе.
На катере по Белому морю
Утром разместимся на катере и через Долгую губу поплывём к острову Муксалма. Здесь, между островами, расположенна валунная дамба через пролив.
По пути вы услышите рассказ про удивительный мир беломорской флоры и фауны и увидите всё своими глазами.
На обед насладимся супом из мидий, который наш капитан приготовит на костре. По возвращении — самостоятельный ужин, а затем соберёмся все вместе в общей гостиной и посмотрим кино про Соловки.
Секирная гора, Савватиевский скит и прогулка на лодке
Побываем на высшей точке Соловецкого архипелага — на Секирной горе, где когда-то жили отшельниками первые монахи, а затем пребывали в изоляторе заключённые Соловецкого лагеря.
Затем посетим Савватиевский скит 15 века. По преданию, он был основан иноками Савватием и Германом, прибывшими сюда за уединением.
Пообедаем на живописной поляне у озера Утинка и на вёсельных лодках прогуляемся по озерно-канальной системе Соловецкого архипелага, создававшейся в течение многих веков. Искусственные водоёмы позволили обеспечить местных жителей пресной водой.
От лодочной станции до посёлка пройдёмся пешком. Ужин — самостоятельно в ресторане.
Большой и Малый Заяйцкие острова и Соловецкий морской музей
Продолжаем влюбляться в соловецкие водные пейзажи. Сегодня прогуляемся по Белому морю на катере и доберёмся до Большого Заяцкого острова. Здесь вы увидите каменные лабиринты эпохи неолита и услышите версии историков о том, как необычные сооружения здесь появились и для чего служили.
Ещё рассмотрим древнейшее морское инженерное сооружение — валунную гавань, и Андреевскую церковь, возведённую по приказу Петра I.
На катере доплывём до Малого Заяцкого острова и пообедаем. Следующая локация — Соловецкий морской музей. После экскурсии вернёмся назад и поужинаем самостоятельно в ресторане.
Отъезд
Утро в вашем распоряжении. Вы сможете прогуляться по окрестностям, побыть наедине с Белым морем на берегу и пополнить запас с сувениров.
После обеда в монастырской трапезной по воде отправимся в Кемь, а оттуда — на вокзал.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы от ж. - д. станции до причала и обратно
- Морской трансфер причал-Соловки и обратно
- Трансферы по маршруту
- Проживание
- Домашние завтраки и обеды от хозяйки гостевого дома
- Экскурсии
- Моторный катер и гребные лодки
Что не входит в цену
- Билеты до ж. - д. станции Кемь (если вы добираетесь поездом)
- Авиабилеты Архангельск-Соловки (если добираетесь на самолёте)
- Ужины
- Страховка (по желанию)