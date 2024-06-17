Встречаемся на ж. -д. станции Кемь, оттуда вас будет ждать трансфер на причал. В 12:30 пересядем на катер и отправимся на Соловки. После заселения в гостевой дом и вкусного домашнего обеда прогуляемся по окрестностям посёлка.

Побываем на мысе лабиринтов — древнем святилище, созданном во 2 тыс. до н. э. Вы увидите каменные выкладки, о предназначении которых учёные до сих пор гадают. Может, они применялись для религиозных обрядов, спортивных состязаний или астрономических исчислений. А может служили ловушками для рыбы.

Доберёмся до Переговорного камня, где в 1855 году состоялись переговоры между настоятелем Соловецкого монастыря и английским офицером.

Поужинать вы сможете самостоятельно в одном из местных ресторанов. Мы посоветуем лучшие заведения.