Описание тура
Если вы мечтаете о ярком путешествии и хотите отдохнуть от городской суеты, летний тур по Карелии станет отличным выбором. Пять дней, наполненных впечатлениями и новыми открытиями, проведут вас по самым живописным уголкам этого северного края, где природа, тишина и чистый воздух создают идеальные условия для перезагрузки.
Вас ждёт знакомство с уникальной природой Карелии — её бескрайними лесами, прозрачными озёрами и извилистыми реками. Вы сможете гулять по живописным тропам и наслаждаться пейзажами. Путешествие дополнит знакомство с национальной кухней: вы попробуете традиционные карельские блюда, которые оставят приятные гастрономические впечатления. Кроме того, вы прикоснётесь к культурному наследию региона — посетите весёлую карельскую деревню и узнаете больше об истории и традициях этого удивительного края.
Наш тур — это продуманная программа, сочетающая активный отдых и спокойные моменты на природе. С вами будут опытные гиды, которые не только проведут по лучшим маршрутам, но и поделятся интересными историями о Карелии. Комфортные условия проживания и доступная стоимость делают это путешествие ещё более привлекательным для каждого, кто хочет провести отпуск с пользой и удовольствием.
- Для тех, кто: хочет отдохнуть от городской суеты и перезагрузиться; мечтает насладиться природой Карелии — озёрами, лесами и реками; любит сочетание активного и спокойного отдыха; интересуется культурой, историей и традициями региона; хочет попробовать национальную кухню; ищет яркие впечатления по доступной цене.
Программа тура по дням
Суббота
Прибытие в Петрозаводск поездом 018 А.
Гид встречает группу на перроне, у здания со шпилем.
Завтрак в ресторане.
Экологическая экскурсия Легенды Салми-пролива. Посещение церкви Сретения Господня, Ботанического сада, который находится среди скал и хвойных лесов на склоне реликтового вулкана. Посещение уникального памятника природы легендарной скалы-трона Чертов стул.
Посещение уникального объекта Karstone, которое занимается изготовлением изделий из самого полезного минерала на земле - шунгита Зажогинского месторождения. Родина шунгита Заонежье одно из самобытнейших мест Карелии и Русского Севера. В последнее время шунгит стал известен далеко за пределами Карелии благодаря своим свойствам. Приезжающие в наш край туристы стремятся купить изделия из этого уникального камня. А в чем его уникальность? Только ли в Заонежье он встречается? Действительны ли его необычайные качества? В чем загадка шунгита, ставшего в наши дни настоящим брендом Карелии?
Отъезд на загородную экскурсию с посещением первого российского курорта Марциальные Воды. Посещение церкви Апостола Петра, построенной в 1721 г. для отдыхающих курорта. В ней хранятся точеные подсвечники, сделанные руками Петра I, оригинальный иконостас, славящий победу русского оружия в Северной войне (живопись первой четверти Xviii в.), резная деревянная скульптура и другие элементы храма, сохранившиеся с петровских времен.
Обед в кафе на маршруте.
Посещение водопада Кивач, одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Осмотр Музея природы и рощицы карельской березы.
Возвращение в Петрозаводск.
Трансфер в гостиницу. Размещение.
Воскресение
Ранний подъем.
Завтрак ланч-бокс.
Переезд в город Сортавала (250 км).
Прибытие в г. Сортавала.
Отправление по Ладожскому озеру на остров Валаам (50 мин. в пути). Обзорная экскурсия по центральной усадьбе монастыря с посещением Спасо-Преображенского собора, Успенской церкви, часовен, келейных корпусов, хозяйственных и гостиничных построек.
Обед в монастырской трапезной.
Переезд в Никоновскую бухту.
Экскурсия Новый Иерусалим. Центром Нового Иерусалима является стоящий на высоком ладожском берегу Воскресенский скит, полностью отреставрированный и освященный к своему 100-летнему юбилею в 2006 г. В нижней церкви этого скита, напоминающей своим убранством раннехристианские храмы, устроено подобие пещеры Гроба Господня в Иерусалиме. От Воскресенского скита лесная дорога уходит в сторону рукотворного Гефсиманского сада, где среди южных широколиственных деревьев и живописных кустов сирени расположен небольшой, уютный Гефсиманский скит с деревянной церковью Успения Пресвятой Богородицы. Заканчивается экскурсия на Елеонской горе, где от часовни Вознесения Господня открывается один из самых поэтичных видов на Ладогу. Экскурсия Новый Иерусалим может быть заменена на экскурсию Никольский скит.
Возвращение в г. Сортавала.
Трансфер в Горный парк Рускеала (30 км.).
Экскурсия по мраморному каньону Рускеала. В ходе этой экскурсии вы познакомитесь с неповторимыми природными ландшафтами. Более 70 лет (до середины Хiх века) в здешних карьерах выламывали декоративный светло-серый мрамор для украшения храмов и дворцов Санкт-Петербурга, фонтанов Петродворца, колонн Царского Села и Гатчины. Волшебные озера с прозрачной водой в красивейшей чаше из рускеальского мрамора произведут неизгладимое впечатление.
Позднее возвращение в Петрозаводск.
Понедельник
Завтрак в гостинице.
Маленькое увлекательное экологическое путешествие в карельский лес, где Вас ожидает безопасный, полный эмоций и впечатлений сплав на рафтах по реке Шуя. В течение сплава вы преодолеете под руководством инструкторов, три порога начальной категории. Сплав не требует физической подготовки. Впечатления и эмоции останутся с участниками надолго!
После сплава всех участников ждёт обед-пикник в лесу у костра на берегу реки Шуя.
Программа:
- Посадка в автобус у гостиницы Питер Инн (ж/д вокзал). Трансфер на начало сплава.
-Прибытие на начало сплава (местечко Юманишки), выдача снаряжения: спасательные жилеты, весла, каски. Инструктаж по технике безопасности.
-Начало сплава по реке Шуя проходит на плесовом участке.
-Туристы вместе с инструктором отрабатывают навыки управлением рафта под руководством инструктора.
-Увлекательный сплав по красивой равнинной реке с прохождением 3 порогов 12 категории сложности: Юманишки, Большой Толли, Малый Толли!
-Протяженность маршрута 8 км, время в пути 1,52 часа (в зависимости от уровня воды в реке)
-Окончание сплава в местечке Поляна. Сдача снаряжение, переодевание.
-Пикник у костра, отдых
-Отъезд в г. Петрозаводск
Возвращение к гостинице Питер Инн (ж/д вокзал)
Вторник
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Отправка на загородную интерактивную экскурсию в национальную карельскую деревню Киндасово. В деревне Киндасово уникальным образом сочетаются культура карелов люддиков и своеобразный Киндасовский юмор. Приехав туда, вы попадете в сказку! Сможете насладиться тишиной карельского леса, надышаться опьяняющим сосновым воздухом! Только здесь вы угоститесь настоящими карельскими пирогами и ароматным чаем с травами! Вы услышите чарующие звуки кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный.
Переезд в загородный туристический комплекс на берегу реки Шуя
Обед в этническом чуме у очага, в сосновом бору.
Мастер-класс по приготовлению традиционных карельских пирожков калиток. Умелая мастерица расскажет вам, как испечь это любимое всеми кушанье. Покажет, как приготовить ржаное тесто, начинку из картофеля, приемы раскатывания и защипывания теста Вы сможете сами поучаствовать в приготовлении и, конечно, отведать замечательные карельские калитки.
Чаепитие с собственноручно приготовленными калитками.
Возвращение в Петрозаводск.
Трансфер в гостиницу.
Среда
Завтрак.
Освобождение номеров.
Пешеходная экскурсия по историческому центру Из истории Петрозаводска. Архитектурный ансамбль Круглой площади, Губернаторский сад, Театральная площадь, набережная Онежского озера с единственным в мире музеем под открытым небом современной авангардной скульптуры.
Окончание программы тура.
Экскурсия на о. Кижи за дополнительную плату.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
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Что включено
- Экскурсионное и транспортное обслуживание на маршруте входные билеты на объекты показа размещение в гостинице в номерах выбранной категории питание по программе работа гида-экскурсовода
Что не входит в цену
- Железнодорожные билеты сувенирная продукция экскурсия на о. Кижи