Наша основная задача — это безопасный отдых. Профессиональные инструкторы великолепно знают маршрут, все препятствия на сплаве, уровень сложности порогов в разную воду, а также все возможные экстренные выходы с маршрута.

Перед выходом на активную часть маршрута, проводиться инструктаж по технике безопасности. Турист обязан соблюдать осторожность и личную безопасность на сплаве в Карелии. Выполнять правила, изложенные в инструкции по ТБ, выполнять указания и команды инструктора.

В случае грубых нарушений правил поведения и правил безопасности турист может быть снят с любой точки маршрута, без возмещения компенсации.

В зависимости от уровня воды сложность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков, не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.

На воде участники всегда находятся в спасжилетах, при прохождении опасных порогов — в касках.

На каждый сплав мы проводим регистрацию туристической группы в МЧС, что даёт дополнительную гарантию помощи в экстренных ситуациях. Ещё, перед туром, вы можете самостоятельно оформить туристическую страховку.

Если на маршруте с вами что-то случиться, первую медицинскую помощь вам окажет инструктор, при необходимости снятия с маршрута, мы позаботимся о скорейшей вашей эвакуации в медицинское учреждение. На каждом маршруте есть возможность сойти из-за чрезвычайной ситуации.