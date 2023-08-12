Сплав по реке Шуя на рафтах оставит в памяти самые яркие впечатления от проведённого отдыха в Карелии летом. Для групп от 12 человек возможно проведение тура в любые даты.
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Начало сплава по реке Шуя
08:01 Встреча группы на ж/д вокзале г. Петрозаводск.
Трансфер к месту начала маршрута (плотина Игнольская ГЭС), 110 км.
Подготовка снаряжения к выходу на реку.
Обед в полевых условиях.
Инструктаж, экипировка.
Тренировочные занятия на воде.
Сплав на рафтах по р. Шуя: Игнольская ГЭС — пор. Кеняйкоски (3–4 к. с.) — пор. Валойне (1–2 к. с.) — пор. Сарикоски (1–2 к. с.) — пор. Кумио (2–3 к. с.), 15 км.
Прохождение или обнос в зависимости от готовности группы пор. Кеняйкоски и пор. Кумио.
Пороги и перекаты чередуются с плесами (спокойными участками реки).
Постановка полевого лагеря.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Продолжение сплава: пор. Кумио - д. Соддер - оз. Шотозеро
Завтрак.
Сплав на рафтах по реке Шуя: пор. Кумио — д. Соддер — оз. Шотозеро (озеро с песчаными берегами), 32 км.
Озеро проходится под мотором.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Дневка на оз. Шотозеро
Дневка на оз. Шотозеро.
Завтрак, отдых, рыбалка, обед, туристская баня.
Компактная, быстро собираемая в полевых условиях туристская баня — это лучший способ снять усталость в условиях похода.
«Банные процедуры» сглаживают эффект воздействия больших доз адреналина, расслабляют мышцы, отлично снимают напряжение.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Продолжение сплава
Завтрак.
Сплав на рафтах по реке Шуя: оз. Шотозеро — пор. Мостовой (1–2 к. с.) — оз. Вагатозеро — д. Киндасово (деревня знаменита массовыми праздниками юмора) — пор. Киндасовский (2 к. с.) — пор. Хабаковский (1–2 к. с.) — р. Святрека, 35 км.
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночлег в полевых условиях.
Порог Большой Толли. Отъезд
Завтрак.
Сплав на рафтах по реке Шуя: Святрека — пор. Кутижменский (1–2 к. с.) — пор. Юманишки (в народе называют — «Кривой», 2–3 к. с.) — пор. Большой Толли (3–4 к. с.), 22 км.
Порог Большой Толли — один из известных и самых посещаемых порогов Карелии. На нем ежегодно проводятся соревнования среди каякеров России и ближнего Зарубежья.
Катание на пороге Большой Толли.
Сдача снаряжения.
Обед в полевых условиях.
Трансфер в г. Петрозаводск, 35 км.
17:00 Прибытие на ж/д вокзал Петрозаводска, отправление вечерними поездами.
Проживание
На протяжении всего маршрута ночевки в туристических палатках.
Стоимость тура на 1 человека, руб:
|Даты
|Стоимость
|03.06–07.06
|17 500
|10.06–14.06
|17 500
|17.06–21.06
|17 500
|24.06–28.06
|17 500
|01.07–05.07
|17 500
|08.07–12.07
|17 500
|15.07–19.07
|17 500
|22.07–26.07
|17 500
|29.07–02.08
|17 500
|05.08–09.09
|17 500
|12.08–16.08
|17 500
|19.08–23.08
|16 500
|26.08–30.08
|16 500
Доплата за одноместное размещение в палатке — 1 000 руб. /тур.
Скидки:
- детям до 12 лет скидка 20%;
- детям до 5 лет участие бесплатно;
- большой группой ехать дешевле — скидка 10%;
- для школьных групп: поездка на сплав бесплатно для преподавателей;
- со своими плав. средствами тур будет дешевле на 30%.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Прокат снаряжения (рафты, спасжилеты, весла, каски, гермомешки, костровое снаряжение)
- Личное снаряжение (палатка, коврик)
- Транспортное обслуживание
- 3-разовое питание
- Работа инструктора
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
- Одноместное размещение в палатке - 1 000 руб. /тур
- Спальный мешок - 500 руб. /тур
- Аренда гидрокостюма (2,5 мм наличие уточняйте у менеджера, бронирование не менее чем 10 дней до начала сплава) - 500 руб. /день
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Комплект одежды для сплава:
- кеды / сандали (закрытые пальцы и фиксированная пятка) или неопреновые боты;
- шорты;
- термобельё;
- водоотталкивающие штаны и куртка (неопреновый гидрокостюм);
- дождевик;
- головной убор (кепка, бандана, панама);
- солнцезащитные очки;
- перчатки.
Сменный комплект одежды после сплава:
- кроссовки / ботинки;
- резиновые сапоги (по желанию);
- носки;
- нижнее бельё;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- свитер;
- штаны плотные (джинсы);
- куртка тёплая.
Комплект одежды для сна:
- термобелье;
- носки из натуральных материалов;
- шерстяные носки;
- штаны спортивные;
- свитер;
- шапка спортивная (по желанию);
- нижнее белье.
Дополнительно взять на сплав:
- туалетные и банные принадлежности;
- купальник, плавки;
- рыболовные снасти;
- мазь или спрей от насекомых;
- крем от солнца;
- КЛМН - кружку, ложку, миску, нож;
- предметы личной гигиены;
- иголку, нитку;
- спички и зажигалку в пакете;
- запасные контактные линзы / очки;
- фонарик (в августе);
- фотоаппарат и батарейки к нему;
- документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис;
- личная аптечка (препараты, которые вы принимаете постоянно).
Каковые требования к физической подготовке и возрасту участников тура?
В наших турах для длительного нахождения на природе, на сплаве нужна физическая подготовка. Туры рассчитаны на обычных городских людей, готовых к походным условиям.
Какая нас ожидает погода на маршруте?
В мае — самый высокий уровень воды в реке, а это значит: мощные пороги, максимум впечатлений и адреналина, но очень холодно, реки только открылись, по берегам лежит снег, грустные пейзажи. Температура воздуха +4–10°C. Температура воды +3–6°C.
В июне продолжает сохраняться высокий и средний уровень воды, отличное время для тех, кто стремится получить удовольствие от прохождения порогов. Температура воздуха +15–20°C. Температура воды +15–17°C. Белые ночи.
В июле вода уже значительно падает, зато температура воздуха +22–27°C. Температура воды +21–24°C. Белые ночи. Комаров из-за жары мало.
В августе низкий уровень воды в реках, на порогах много камней. В августе много грибов и ягод, комаров практически нет. Температура воздуха днём +10–15°C. Тёмные, холодные ночи 0… +5°C. Температура воды +15°C. Частые осадки.
Какая вода в реке Шуя?
Вода в реке темная, если зачерпнуть чашкой, похожа на слабо заваренный чай.
На самом деле вода чистая, а коричневый цвет придают торфяные болота, окружающие реку.
На этой воде мы будем готовить весь наш поход.
Возможна ли рыбалка на реке Шуя?
Рыбы в реке не слишком много, в основном щука и окунь.
Ловится на поплавочную удочку и спиннинг.
Встретятся ли насекомые и змеи на маршруте?
Клещи и ядовитые змеи на маршруте могут встретиться.
Клещи активны в мае и начале июня, позже — очень редкий случай, поэтому рекомендуем вам сделать прививку от клещевого энцефалита и оформить страховой полис «Антиклещ».
На реке Шуя редко, но встречаются гадюки, которые ядовиты, но яд не смертелен.
Обязательно смотреть под ноги при осмотре порогов и прогулке по лесу.
Как обезопасить себя от укуса клеща?
Правильный выбор одежды: заправьте брюки в носки с резинками, наденьте сапоги или ботинки, застегните манжеты и воротник рубашки.
Хорошую защиту обеспечивают комбинезоны или ветровки из плотной гладкой ткани, желательно с капюшоном, которые не дают клещам возможности заползти под одежду и добраться до кожи.
Используйте репелленты от клещей.
Ежедневно вечером осматривайте себя на присутствие на теле клеща (основные места: голова, шея, подмышечные впадины, паховая область).
Основные пункты подготовки до поездки:
- за пару месяцев пройдите вакцинацию по схеме — 3 прививки до начала сезона;
- оформить страховой полис «Антиклещ» в любой страховой компании.
Будет ли мобильная связь на маршруте?
Устойчивый сигнал есть на протяжении всего маршрута. Лучше сигнал у операторов «Мегафон» и «МТС».
Как обеспечивается безопасность на маршруте?
Наша основная задача — это безопасный отдых. Профессиональные инструкторы великолепно знают маршрут, все препятствия на сплаве, уровень сложности порогов в разную воду, а также все возможные экстренные выходы с маршрута.
Перед выходом на активную часть маршрута, проводиться инструктаж по технике безопасности. Турист обязан соблюдать осторожность и личную безопасность на сплаве в Карелии. Выполнять правила, изложенные в инструкции по ТБ, выполнять указания и команды инструктора.
В случае грубых нарушений правил поведения и правил безопасности турист может быть снят с любой точки маршрута, без возмещения компенсации.
В зависимости от уровня воды сложность порогов меняется. Инструктор имеет право принимать решение об обносе опасных участков, не пускать в порог неподготовленных или нетрезвых участников.
На воде участники всегда находятся в спасжилетах, при прохождении опасных порогов — в касках.
На каждый сплав мы проводим регистрацию туристической группы в МЧС, что даёт дополнительную гарантию помощи в экстренных ситуациях. Ещё, перед туром, вы можете самостоятельно оформить туристическую страховку.
Если на маршруте с вами что-то случиться, первую медицинскую помощь вам окажет инструктор, при необходимости снятия с маршрута, мы позаботимся о скорейшей вашей эвакуации в медицинское учреждение. На каждом маршруте есть возможность сойти из-за чрезвычайной ситуации.
Как организовано питание на маршруте?
Пища готовиться на костре. Вода берется из озёр, ручьев, рек и родников. Туристы участвуют в приготовлении пищи под чутким руководством инструктора.
В меню включены различные супы, каши, макаронные изделия, картофель, сезонные овощи, колбаса с/к, сыр, мясо (тушенка), майонез, кетчуп, чай, кофе, сгущенное молоко, сливочное масло, сахар, сухофрукты, пряники, печенье, сушки, конфеты, хлеб, минеральная вода.
Спиртные напитки и закуски к ним не предусмотрены. Любители обычно беспокоятся об этом заранее.
Иногда, исходя из условий прохождения маршрута, обед может быть заменен перекусом (чай, бутерброды, сладости). В перекус входят: хлеб, батон, колбаса, сыр, паштет, конфеты, арахис.
Если вы вегетарианец или у вас аллергия на какие-либо продукты, сообщить нам заранее об этом для внесения поправок и дополнений в рацион, исходя из ваших пожеланий.
Каковы рекомендации по выбору спецодежды для сплава?
Неопреновый гидрокостюм (3 мм толщиной) — необходим для майского сплава или сплава при холодной воде +10-15 градусов.
Неопреновый полукомбинезон (2,5 мм толщиной) — идеальный вариант для сплава весной, летом и осенью.
Куртка для водного туризма — способна защитить от ветра и дождя в самую суровую погоду.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
На чем лучше сплавляться — на катамаране или рафте? И в чем их разница?
Рафт куда менее маневренный, чем катамаран, поэтому в сложные узкие пороги со множеством поворотов рафт может просто не вписаться.
Катамаран благодаря своей «юркости» может проскочить все труднопроходимые участки.
На катамаране обычно проходят мелководные реки, на реки со сложными порогами (3–4 к. с.), туда, где нет длительных плесов (участков спокойной воды). В Карелии это реки: Умба, Писта, Тумча, Кереть, Тохма, Китен, Укса, Лоймала.
В рафте участники сидят полубоком на баллоне (ноги остаются внутри рафта). На катамаране посадка коленная — туристы сидят на баллонах «верхом», на специальных надувных «сидушках», ноги при этом зафиксированы в специальных стременах.
Катамаран рассчитан только на четное количество гребцов 2–4–6 (на данном сплав средстве не посредственную роль играет командная работа), в рафт можно посадить 8 участников, при этом основная ответственность за
точное прохождение порога лежит на инструкторе.
Где оставить лишние вещи?
После перепаковывания вещей в гермомешок, могут остаться некоторые вещи, в том числе и рюкзак/сумка.
Все лишнее можно оставить водителю, вещи будут доставлены на склад, после сплава вещи доставят к месту финиша.
Как добраться на автомобиле?
Если вы приезжаете к маршруту на автомобиле в г. Петрозаводск, то можете оставить машину на бесплатной парковке на ул. Коммунальная, 15А.
Там же нас будет ожидать микроавтобус, который повезет вас на место начала маршрута.
Внимание! Количество мест на бесплатной парковке ограничено, просьба приезжать заранее!