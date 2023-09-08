1 день

Обзорная экскурсия по Петрозаводску. Деревня Киндасово

По прибытии поезда №18 встреча с гидом на ж/д вокзале под шпилем со стороны перрона.

Завтрак в кафе города.

Автобусная обзорная экскурсия по Петрозаводску и пешеходная экскурсия по уникальному музею современного искусства под открытым небом (экспозиция скульптур нанабережной Онежского озера).

Во время экскурсии Вы познакомитесь с историей города, а также с его современным обликом.

Выезд в удивительную карельскую деревню Киндасово, первое упоминание о которой зафиксировано в книгах 1496 года.

Основное местное население — это народность с милым названием «карелы-людики». Деревня стоит на берегу прекрасной реки Шуя.

После экскурсии по деревне Вас ждет мастер-класс по игре на традиционных карельских пастушьих музыкальных инструментах (torvi, pili).

Согреет всех фирменный киндасовский чай, заваренный на чистейшей родниковой воде с карельскими травами, и карельские пирожки.

Трансфер в «Верховье».

Размещение в номерах, отдых.

Приветственный ужин.