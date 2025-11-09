База отдыха «Шишки» находится в удалении от крупных населенных пунктов, среди соснового леса, который был бережно сохранен нами при строительстве, на берегу озера Сундозеро, входящего в систему реки Суна.

Столица Карелии — Петрозаводск находится на расстоянии 70 километров. Гостиница на базе отдыха введена в эксплуатацию в 2011 году и состоит из 10-ти комфортабельных номеров со всеми удобствами. Каждый номер имеет отдельный вход с улицы, своё крыльцо, тамбур с тёплыми полами для верхней одежды и уличной обуви, прихожую, оборудованный душевой кабиной санузел, просторную гостиную, миникухню и спальню-лофт. Гостиная оборудована ЖК телевизором, DVD проигрывателем, журнальным столиком и раскладывающимся диваном, который с комфортом можно использовать, как дополнительные места ещё для двух человек. Из окна гостиной открывается панорамный вид на озеро Сундозеро.

Мини-кухня в номере оборудована полноценным холодильником с морозильной камерой, микроволновой печью, электрочайником и обеденным столом с четырьмя посадочными местами.

В спальне имеется либо двуспальная кровать (5 номеров), либо две односпальных кровати (5 номеров), прикроватные тумбочки, шкаф для одежды. Учитывая, что половина номеров оборудована двуспальными кроватями, а половина двумя односпальными, убедительно просим Вас при бронировании обращать на это внимание и бронировать те номера, в которых Вам будет наиболее комфортно.

Коттедж «Сампо» с сауной.

Коттедж включает в себя:

2 этажа, санузел и душевая на первом этаже;

2 спальни;

гостиную;

сауну и душевую;

большую открытую террасу.

На базе имеется ресторан, банный комплекс, беседки, прокат спортивного инвентаря.