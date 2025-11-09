Программа тура по дням
Приезд. Автобусная экскурсия «Из истории г. Петрозаводска»
Прибытие в г. Петрозаводск поездом № 018 А.
Встреча группы с табличкой у центрального входа в вокзал со стороны перрона (для групп из Спб поезд №12, прибытие 07:00, туристы ожидают прибытие поезда № 018).
Завтрак в ресторане.
Автобусная экскурсия «Из истории г. Петрозаводска» с посещением частной художественной галереи «Дом куклы», знакомство с экспозицией «Кижские домовые».
Трансфер на базу отдыха «Шишки».
Размещение, отдых.
Обед в ресторане туристической базы.
Свободное время или дополнительная экскурсия
Завтрак в ресторане, свободное время, отдых.
Внимание: в зависимости от времени года, за дополнительную плату, классическую программу тура можно дополнить:
- В период с мая по октябрь экскурсия «Святыни Древнего Валаама» с поездкой на остров на «Метеоре» или на комфортабельном каютном катере.
- Весь год экскурсия в горный парк «Рускеала» с посещением Тохминских водопадов.
- Весь год экскурсия в Свято-Троицкий мужской монастырь Александра Свирского, расположенный на берегу живописнейшего Рощинского озера. Возможность увидеть нетленные мощи преподобного Александра Свирского и испить воды из святого источника.
- Весь год поездка в загородный развлекательный центр на программу «В гостях у хаски». В центре знакомство с ездовыми собаками разных пород: Сибирской Хаски, Чукотской и Таймырской Ездовой, Аляскинский Маламут. Возможность покататься на собачьих упряжках.
- Весь год экскурсия в историческую деревню Кинерма.
- В летний сезон однодневный сплав по реке Шуя.
- Катание на снегоходах / квадроциклах, 2-часовая программа.
Стоимость экскурсий необходимо уточнять при бронировании тура. Оплата за экскурсии производится на месте. Заказ экскурсий производится при заказе тура.
Отправка на экскурсии производится из Петрозаводска. Трансфер до места отправки на экскурсию оплачивается отдельно.
Курорт Марциальные Воды. Водопад Кивач. Завершение тура
Завтрак в ресторане, свободное время.
Освобождение номеров.
10:00-12:00 Отъезд на загородную экскурсию с посещением первого российского курорта Марциальные Воды, основанного Петром I, с дегустацией воды из четырех источников.
13:00-14:00 Посещение водопада Кивач, одного из крупнейших равнинных водопадов Европы. Осмотр рощи карельской березы.
15:00 Возвращение в г. Петрозаводск.
Ужин в ресторане.
16:00 Трансфер на ж/д вокзал, отправление домой.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха «Шишки».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и количества человек в группе:
Стоимость тура при группе 2 человека:
- для взрослого при двухместном размещение в номере стандарт: 36 300 руб. /чел.;
- для ребёнка: 35 900 руб. /чел.
Стоимость тура при группе 3 человека:
- для взрослого при двухместном размещение в номере «стандарт»: 30 700 руб. /чел.
- для взрослого при одноместном размещение в номере «стандарт»: 45 100 руб. /чел.
- для взрослого при размещении в номере стандарт на доп. месте: 28 000 руб. /чел.
- для ребенка до 17 лет с размещением в двухместном номере «стандарт»: 30 200 руб. /чел.
- для ребенка до 17 лет с размещением в двухместном номере «стандарт» на доп. месте: 24 600 руб. /чел.
Варианты проживания
База отдыха «Шишки»
База отдыха «Шишки» находится в удалении от крупных населенных пунктов, среди соснового леса, который был бережно сохранен нами при строительстве, на берегу озера Сундозеро, входящего в систему реки Суна.
Столица Карелии — Петрозаводск находится на расстоянии 70 километров. Гостиница на базе отдыха введена в эксплуатацию в 2011 году и состоит из 10-ти комфортабельных номеров со всеми удобствами. Каждый номер имеет отдельный вход с улицы, своё крыльцо, тамбур с тёплыми полами для верхней одежды и уличной обуви, прихожую, оборудованный душевой кабиной санузел, просторную гостиную, миникухню и спальню-лофт. Гостиная оборудована ЖК телевизором, DVD проигрывателем, журнальным столиком и раскладывающимся диваном, который с комфортом можно использовать, как дополнительные места ещё для двух человек. Из окна гостиной открывается панорамный вид на озеро Сундозеро.
Мини-кухня в номере оборудована полноценным холодильником с морозильной камерой, микроволновой печью, электрочайником и обеденным столом с четырьмя посадочными местами.
В спальне имеется либо двуспальная кровать (5 номеров), либо две односпальных кровати (5 номеров), прикроватные тумбочки, шкаф для одежды. Учитывая, что половина номеров оборудована двуспальными кроватями, а половина двумя односпальными, убедительно просим Вас при бронировании обращать на это внимание и бронировать те номера, в которых Вам будет наиболее комфортно.
Коттедж «Сампо» с сауной.
Коттедж включает в себя:
- 2 этажа, санузел и душевая на первом этаже;
- 2 спальни;
- гостиную;
- сауну и душевую;
- большую открытую террасу.
На базе имеется ресторан, банный комплекс, беседки, прокат спортивного инвентаря.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание на базе
- Питание: 5 завтраков, 1 обед, 1 ужин
- Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
- Входная плата в музеи
- Сопровождение гида-экскурсовода в 1 и 5 день тура
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Дополнительные экскурсии
- Питание, не указанное в программе
- Трансферы вне программы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная походная одежда, в зависимости от времени года.
- документы;
- предметы личной гигиены;
- фотоаппарат.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Оформляете ли вы страховку от несчастного случая?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
Дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Может ли измениться программа тура?
Компания оставляет за собой право менять порядок предоставления услуг, не уменьшая их объема.