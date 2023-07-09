1 день

Трансфер Санкт-Петербург - Карелия. Музей-крепость и катание на собачьих упряжках

Прибытие в г. Санкт-Петербург строго до 9 утра.

Встреча на Московском вокзале.

После встречи на вокзале г. Санкт-Петербурга вы на микроавтобусе или большом автобусе (зависит от размера группы) отправитесь в город Сортавалу, по пути посещая знаковые природные и исторические места Ленобласти и Приладожья.

*Завтрак не предусмотрен, рекомендуем перекусить в самолете или в поезде.

Первой остановкой на маршруте в Ленобласти (45 км в пути) станет питомник хаски для знакомства с его главными обитателями — сибирскими и аляскинскими хаски и маламутами.

Большинство этих добрых и озорных собак отказники, но сейчас у них есть семья, нужный уход, внимание и забота.

Вам расскажут об особенностях ездовых пород собак, какие они бывают, вы узнаете много нового о мире гонок на упряжках.

Вы пройдете маршрут на собачьей упряжке в качестве каюра или почетного пассажира.

Одновременно на маршрут выходит 4–5 упряжек, остальные участники в это время могут фотографироваться с собаками, общаться с ними и владельцами питомника.

Далее на маршруте вас ждет обед и крепость «Корела» (Кексгольмская крепость) — объект культурного наследия федерального значения.

Древнерусская деревоземляная крепость XIV-XVI веков построена новгородцами в 1310 году на Замковом острове.

Корела известна как место заточения семьи Емельяна Пугачева, а в современной истории это место можно увидеть в начальных кадрах культового фильма Алексея Балабанова «Брат» и в клипе группы «Наутилус Помпилиус».

Трансфер на аэролодках.

К вечеру вы прибудете на пристань г. Сортавалы, откуда на аэролодках отправитесь в глэмпинг, на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер (20 минут в пути).

Прибытие в глэмпинг.

Вы разместитесь в геокуполах и поужинаете блюдами карельской кухни.

Ночь проведете в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.