Эта программа отлично подойдет для зимних каникул в кругу семьи или друзей: стильные и теплые шатры в сосновом бору рассчитаны на двух-трёх человек. Днем вас ждут прогулки на свежем воздухе и зимние развлечения.
А по вечерам можно отдыхать у камина в шатре-ресторане с панорамным видом на заснеженную Ладогу, любоваться звездным небом или устраивать карельское spa в бане-фурако прямо на берегу озера.
янв
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Трансфер Санкт-Петербург - Карелия. Музей-крепость и катание на собачьих упряжках
Прибытие в г. Санкт-Петербург строго до 9 утра.
Встреча на Московском вокзале.
После встречи на вокзале г. Санкт-Петербурга вы на микроавтобусе или большом автобусе (зависит от размера группы) отправитесь в город Сортавалу, по пути посещая знаковые природные и исторические места Ленобласти и Приладожья.
*Завтрак не предусмотрен, рекомендуем перекусить в самолете или в поезде.
Первой остановкой на маршруте в Ленобласти (45 км в пути) станет питомник хаски для знакомства с его главными обитателями — сибирскими и аляскинскими хаски и маламутами.
Большинство этих добрых и озорных собак отказники, но сейчас у них есть семья, нужный уход, внимание и забота.
Вам расскажут об особенностях ездовых пород собак, какие они бывают, вы узнаете много нового о мире гонок на упряжках.
Вы пройдете маршрут на собачьей упряжке в качестве каюра или почетного пассажира.
Одновременно на маршрут выходит 4–5 упряжек, остальные участники в это время могут фотографироваться с собаками, общаться с ними и владельцами питомника.
Далее на маршруте вас ждет обед и крепость «Корела» (Кексгольмская крепость) — объект культурного наследия федерального значения.
Древнерусская деревоземляная крепость XIV-XVI веков построена новгородцами в 1310 году на Замковом острове.
Корела известна как место заточения семьи Емельяна Пугачева, а в современной истории это место можно увидеть в начальных кадрах культового фильма Алексея Балабанова «Брат» и в клипе группы «Наутилус Помпилиус».
Трансфер на аэролодках.
К вечеру вы прибудете на пристань г. Сортавалы, откуда на аэролодках отправитесь в глэмпинг, на остров, расположенный в самом центре Ладожских шхер (20 минут в пути).
Прибытие в глэмпинг.
Вы разместитесь в геокуполах и поужинаете блюдами карельской кухни.
Ночь проведете в уютных шатрах-полусферах в окружении соснового леса.
Новый год в карельских традициях
После завтрака вас ждет маршрут в сопровождении гида вглубь острова Хавус (продолжительность около 4 часов).
Вы пройдете природной тропой по карельской тайге пешком или на снегоступах (в зависимости от снежного покрова).
Увидите геологические породы, которые можно назвать «хребтом земли»: проходивший по территории Ладоги ледник обнажил очень древние каменные выходы, возраст которых достигает 2,5 миллиарда лет.
Кульминацией маршрута станет выход на скалу Хауккариутта («соколиный риф»).
С высоты более 40 метров вам откроется прекрасный вид на Ладожские шхеры.
Недалеко от скалы на оборудованной площадке для вас будет организован обед-пикник с копченой форелью и местными ягодами к чаю.
После пикника вы продолжите лесную прогулку и вернетесь в глэмпинг, где вас ждет анимационная программа.
Вы поучаствуете в интерактивном квесте, посвященном традициям встречи Нового года в Карелии и в других северных регионах и странах.
Узнаете, как называют Деда Мороза в Карелии и Финляндии, послушаете народную музыку карел и сможете попробовать поиграть на традиционных инструментах.
Перед началом праздничной программы у вас будет свободное время, чтобы немного отдохнуть, переодеться и приготовиться к встрече Нового года!
Примерно к 22 часам вы соберетесь в большом панорамном куполе за праздничным столом.
Вас ждет живая музыка и банкет с блюдами карельской и русской кухни.
*Для дат 2.01 и 5.01 после квеста будет ужин от шеф-повара и далее свободное время в большом куполе (настольные игры, просмотр фильмов и т. п.).
Зимняя Ладога
После позднего завтрака вас ожидает кульминация программы.
Вы отправитесь на кольцевой маршрут на аэролодках по Ладожскому озеру — самому большому озеру Европы!
Зимой Ладога особенно прекрасна.
Вы увидите знаменитые скальные острова, покрытые ледовыми наплесками, причудливо сформированными ветром и водой, и рифовые горы.
Рифовыми называют возвышенности, обрывающиеся в озеро отвесными скалами, высота которых может достигать 80 метров.
Во время путешествия вы подниметесь на обзорную точку с панорамным видом.
Это место неспроста называют «крышей Ладоги»: отсюда открывается великолепный вид на бескрайние просторы шхерного района и Валаамский архипелаг (при хорошей погоде).
На маршруте у вас будет горячий обед на природе.
До наступления темноты вы вернетесь в глэмпинг.
У вас будет еще время для активностей на выбор: снегоступы, финские санки, лыжи (по желанию).
Далее вас будет ждать ужин от шеф-повара.
Вечер вы сможете провести за общей игрой в квиз, проверить свои знания по Карелии, или за настольными играми.
При желании и за доп. плату вы можете заказать баню-фурако.
Горный парк «Рускеала». Завершение программы
Утром, сразу после завтрака для всех желающих будет организован мастер-класс по приготовлению традиционной карельской выпечки — калиток.
Профессиональный повар поделится секретами приготовления теста и правильной лепки, а также расскажет про главный ингредиент удачной калитки: различные варианты начинок.
Вы попробуете самостоятельно приготовить калитки и тут же сможете попробовать их!
Обед в глэмпинге.
После мастер-класса у вас будет время, чтобы собраться и далее вы отправитесь на аэролодке на причал в Сортавалу, где вас будет ждать трансфер до горного парка «Рускеала» (1 час в пути).
«Рускеала» и «Рускеальский экспресс».
Здесь вас ждет наземная экскурсия с гидом.
Рускеальский мраморный карьер является памятником культурного наследия России. Разработка здесь началась в 1765 году.
Рускеальским мрамором отделаны стены знаменитого Исаакиевского собора, станций метро Ладожская и Приморская в Санкт-Петербурге.
Карьер представляет собой огромную систему подземных штолен и штреков, соединенных вертикальными шахтами.
Большая их часть после Великой Отечественной войны оказалась затоплена, и карьер превратился в удивительно красивое озеро с бирюзовым оттенком воды, прозрачность которой достигает 15–18 метров.
После экскурсии по горному парку вы отправитесь обратно в Сортавалу на уникальном «Рускеальском экспрессе».
Это туристический ретро поезд на паровозной тяге, курсирующий по маршруту сухопутной дороги, по которой доставляли рускеальский мрамор до Ладожского озера.
Внутреннее убранство поезда оформлено в стиле интерьера кареты, на которой в Рускеала приезжал Огюст Монферран — главный архитектор Исаакиевского собора в Санкт-Петербурге.
После прибытия на вокзал у вас будет еще около часа свободного времени до вечернего поезда в Москву.
Проживание
Тур предусматривает проживание в купольном глэмпинге Lago Ladoga.
Стоимость тура на 1 чел. /руб. при двухместном размещении:
- Новый год: 79 500 руб. /чел. + банкет 3 500 руб. /чел. (обязательный платеж до старта тура).
- Даты после Нового года (без банкета и вечернего шоу) — 79 500 руб. /чел.
Доплата за одноместное размещение — 20 000 руб. /чел.
Предоставляем скидку 10% детям до 12 лет, а также третьему человеку в шатре. Скидки не суммируются.
Варианты проживания
Глэмпинг «Lago Ladoga»
Вы будете жить в купольном глэмпинге Lago Ladoga. Он находится в самом живописном месте Ладожских шхер — на острове Хавус в окружении соснового леса.
На территории глэмпинга:
- панорамная лаунж-зона, где для вас будут сервировать завтрак и ужин, внутри шатра организована обеденная и чайная (всегда доступная для гостей) зоны, а также зона отдыха с камином и настольными играми;
- 13 купольных шатров, каждый рассчитан на 2–3 человек. Внутри две удобные нижние кровати или одна большая для пар и дополнительное спальное место наверху, прикроватный столик, два кресла и журнальный стол у панорамного окна с видом на лес и озеро. Также шкаф для одежды, розетки, биотуалет и раковина для умывания. Каждому гостю предоставляется два полотенца. Вам будет тепло, в каждом куполе есть электропростыни и камин с автоматической подачей топлива, вам не придётся вставать ночью и подбрасывать дрова;
- стильные и комфортные душевые и туалеты (на территории);
- 2 бани-фурако — подогреваемые открытые купели прямо на берегу озера, здесь вы можете расслабиться с прекрасным видом;
- костровая зона с местами для сидения, где можно устроить атмосферные вечерние посиделки.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Двухместное размещение на острове в глэмпинге (3 ночи)
- Трехразовое питание с блюдами традиционной карельской кухни (кроме завтрака в первый день и ужина в последний день)
- Праздничная игра-квест, карельский квиз
- Мастер-класс по изготовлению карельских калиток
- Прокат снаряжения и работа инструкторов (лыжи, санки, снегоступы и т. п.)
- Все трансферы по программе и экскурсии на аэролодках
- Услуги гидов, экскурсоводов, шеф-повара, аниматоров и другого персонала глэмпинге
Что не входит в цену
- Авиа - или ж/д билеты в Санкт-Петербург (при необходимости) и ж/д билеты из Сортавалы
- Новогодний банкет с развлекательной программой (обязательный платеж до старта тура для заезда с 30.12) - 3 500 руб. /чел
- Одноместное размещение в шатре (по желанию) - 20 000 руб. /чел
- Аренда бани-фурако (вне зависимости от количества участников) - 6 000 руб
- Сувениры и доп. услуги в глэмпинге (по желанию)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Личные вещи и снаряжение:
- документы в герметичной упаковке:
- паспорт;
- медицинский полис;
- рюкзак или дорожную сумку;
- индивидуальную аптечку;
- средства личной гигиены;
- купальные принадлежности и сланцы (для посещения фурако).
Одежда и обувь:
- теплую зимнюю куртку и брюки;
- пуховую куртку или жилетку;
- 2 пары удобной, непромокаемой и теплой обуви;
- теплую шапку, бафф или шарф;
- перчатки или рукавицы;
- шерстяные носки;
- термобелье;
- удобную одежду для глэмпинга;
- праздничную одежду.
Кто будет сопровождать меня в путешествии?
Во время этого тура с вами будет работать целая команда специалистов:
- профессиональные местные гиды, которые встретят вас в Санкт-Петербурге и будут с группой на протяжении всей поездки;
- опытные водители и капитаны будут управлять микроавтобусами и аэролодками на Ладоге;
- повар в глэмпинге будет готовить для вас вкусные и питательные завтраки и ужины с блюдами карельской кухни;
- аниматоры организуют для вас развлекательную программу с квестами, викторинами и музыкальным сопровождением.
Какое питание организовано на время тура?
В стоимость программы входит трехразовое питание, кроме завтрака в первый день программы и ужина в день отъезда.
Для заезда 30 декабря — 2 января обязательно до старта тура дополнительно оплачивается праздничный новогодний банкет — 3 500 руб. /чел.
Завтракать и ужинать вы будете в глэмпинге.
Обед в первый день будет организован в кафе на территории музея-крепости «Корела». Во второй и третий дни тура вас ждет горячий обед-пикник с копченой форелью на природе, а в заключительный день тура — обед в глэмпинге.
В меню будут разнообразные блюда карельской кухни: красная рыба разных способов приготовления, лохикейтто — уха на сливках, калитки — открытые пирожки с начинкой из пшена, рыбы и ягод, клюква в сахаре, настойки и варенье из северных ягод.
Какой транспорт используется на маршруте?
Автотрансферы по маршруту будут организованы на туристических микроавтобусах.
Путешествие по Зимней Ладоге будет проходить на аэролодках (посадка по 5–6 чел).
Будет ли мобильная связь?
Устойчивой сотовой связи в глэмпинге нет. Мобильный сигнал можно «ловить» только местами. Пожалуйста, предупредите об этом родных и близких накануне поездки.
Какая будет погода?
В начале января на Ладоге дневная температура в среднем -4°С, а ночью может опуститься до -10°С. Также могут быть холодные ветра и метели.
Какие есть скидки на тур?
Детям до 12 лет, а также третьему человеку в шатре, мы предоставляем скидку 10%. Скидки не суммируются.
Входят ли билеты на самолет/поезд в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли возрастные ограничения?
В целях безопасности и тишины мы принимаем гостей с детьми с 7 лет.
Доставка на остров происходит по Ладожскому озеру, всем пассажирам необходимы спасательные жилеты.
Минимальный размер наших жилетов XS, что примерно соответствует начальному школьному возрасту.
Кроме того, наш глэмпинг находится на скальном берегу с непростым рельефом, камни бывают скользкими и опасными для маленьких детей.