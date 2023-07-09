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Авторский тур
3 дня
Карельское разнообразие: водопады, потухший вулкан, «Рускеала» и весёлая деревня Киндасово
Послушать карельские песни и погулять по самым живописным местам Петрозаводска и «Рускеалы»
Начало: Санкт-Петербург, м. Площадь Восстания, 7:00
5 июля в 07:00
6 июля в 07:00
20 625₽ за человека
Авторский тур
4 дня
Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
28 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 79 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Сокровища Онежского озера: Бесов нос и Андома-гора
Начало: Санкт-Петербург, площадь Восстания
6 июля в 10:00
13 июля в 10:00
22 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Тур выходного дня в Карелию
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
45 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ККристина9 июля 2023Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!
- ММельничук30 июня 2023Долгожданный отпуск в КарелииОрганизация на отлично.
- ААртем26 июня 2023Долгожданный отпуск в КарелииВсе гиды - большие профессионалы. Было очень интересно, и увлекательно! Отдельно хотелось отметить шикарный выбор отеля для проживания в Пскове и качественное наполнение экскурсий - есть небольшое логическое разделение по дням и удобная компоновка в рамках каждого дня.
- ТТатьяна24 июня 2023Долгожданный отпуск в КарелииТур по Карелии удался на 100%! Поездка организована на "отлично"! Организация чёткая, всё по времени, без задержек и опозданий. Размещение
- ЕЕлена28 февраля 2023Большая страна организатору спасибо. Помогли выбрать ржд билеты. Менеджеры всегда на связи.
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «От Московского вокзала»
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