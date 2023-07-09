От Московского вокзала – туры в Петрозаводске

Найдено 4 тура в категории «От Московского вокзала» в Петрозаводске, цены от 20 625 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Карельское разнообразие: водопады, потухший вулкан, «Рускеала» и весёлая деревня Киндасово
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Карельское разнообразие: водопады, потухший вулкан, «Рускеала» и весёлая деревня Киндасово
Послушать карельские песни и погулять по самым живописным местам Петрозаводска и «Рускеалы»
Начало: Санкт-Петербург, м. Площадь Восстания, 7:00
5 июля в 07:00
6 июля в 07:00
20 625 за человека
Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
2 отзыва
Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
28 дек в 10:00
31 дек в 10:00
от 79 500 за человека
Сокровища Онежского озера: Бесов нос и Андома-гора
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Авторский тур
3 дня
Сокровища Онежского озера: Бесов нос и Андома-гора
Начало: Санкт-Петербург, площадь Восстания
6 июля в 10:00
13 июля в 10:00
22 900 за человека
Тур выходного дня в Карелию
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
Тур выходного дня в Карелию
Начало: Санкт-Петербург, Московский вокзал
45 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • К
    Кристина
    9 июля 2023
    Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
    Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего дела, было очень интересно слушать!
    Менеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своегоМенеджеры всегда на связи. Впечатления только положительные,начиная от встречи до экскурсионного обслуживания. Экскурсовод Ирина профессионал своего
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    Мельничук
    30 июня 2023
    Долгожданный отпуск в Карелии
    Организация на отлично.
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    Артем
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    Долгожданный отпуск в Карелии
    Все гиды - большие профессионалы. Было очень интересно, и увлекательно! Отдельно хотелось отметить шикарный выбор отеля для проживания в Пскове и качественное наполнение экскурсий - есть небольшое логическое разделение по дням и удобная компоновка в рамках каждого дня.
  • Т
    Татьяна
    24 июня 2023
    Долгожданный отпуск в Карелии
    Тур по Карелии удался на 100%! Поездка организована на "отлично"! Организация чёткая, всё по времени, без задержек и опозданий. Размещение
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    в отелях моментальное и без вопросов. На все вопросы мы получали исчерпывающие ответы. Мы действительно наслаждались поездкой, все организационные моменты были решены без нашего участия на высшем уровне. Вы - большие молодцы! Спасибо Вам большое! Успехов и процветания!

  • Е
    Елена
    28 февраля 2023
    Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
    Большая страна организатору спасибо. Помогли выбрать ржд билеты. Менеджеры всегда на связи.

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «От Московского вокзала»

Самые популярные туры этой рубрики в Петрозаводске
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных тура 😍 из 4
  1. Карельское разнообразие: водопады, потухший вулкан, «Рускеала» и весёлая деревня Киндасово
  2. Чудесный остров. Праздничный тур на Ладогу
  3. Сокровища Онежского озера: Бесов нос и Андома-гора
  4. Тур выходного дня в Карелию
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Мраморный каньон
  8. Кивач
  9. Ладожское озеро
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июле 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "От Московского вокзала" можно забронировать 4 тура от 20 625 до 79 500. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
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