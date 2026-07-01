Вы познакомитесь с колоритными деревнями, попробуете национальные блюда и сможете почувствовать особенную
Программа тура по дням
Прибытие в Петрозаводск. Карельские деревни
Рекомендуем брать билеты на поезда прибывающие до 08:00.
08:00 Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводск.
09:00 Отправление на программу. Наш путь лежит туда, где время замедляет свой ход.
Киндасово — столица карельского юмора. Карелы-ливвики встретят вас так, что вы забудете обо всех городских заботах. Смеемся над местными байками, испытываем удачу в саамских лабиринтах-тотемах и учимся играть на пастушьих рожках и кантеле.
Кинерма — ожившая сказка. Деревня-памятник народного деревянного зодчества, где всего 17 домов, и все они расположены по кругу. Мы зайдем в часовню Смоленской Божьей Матери (ей более 300 лет!), а коренная хозяйка в 15-м поколении расскажет о быте крестьян и финской войне.
Рубчойла — Сямозерское гостеприимство.
Главное событие дня: нас приглашают в огромную избу XVIII века на традиционный карельский обед. Горячие калитки, национальные блюда и душевные разговоры.
Обед сопроводит выступление фольклорного ансамбля — карельские песни проникают в самое сердце. После — прогулка по самобытной деревне и посещение часовни Иоанна Предтечи в священной роще.
18:00 Возвращение в Петрозаводск. Заселение в отель.
Свободный вечер. Прогуляйтесь по Онежской набережной — здесь потрясающие закаты!
Кижи. Завершение программы
Завтрак и выезд. Плотный завтрак в отеле, сбор вещей, освобождение номеров.
Сбор группы на Речном вокзале. Настраиваемся на водное приключение.
Посадка на «Метеор». Время рейса согласовывается накануне поездки, подбираем время под желание гостей, возможные варианты от 09:00 до 11:00.
Нам предстоит пройти 60 км по бескрайнему Онежскому озеру. Полтора часа пролетят незаметно за созерцанием водной глади.
Обзорная экскурсия. Начнем с внешнего осмотра Кижского ансамбля и величественной 22-главой церкви Преображения Господня. Именно она является символом острова. Под рассказы гида дойдем до высоких деревянных стен Кижского погоста и заглянем в церковь Покрова Пресвятой Богородицы.
После мы заглянем внутрь Заонежской крестьянской избы, узнаем, как выживали люди в суровом северном климате, и увидим «ожившую экспозицию» — мастеров в старинных нарядах, которые прямо при вас ткут, шьют лодки или косят траву древними орудиями.
Свободное время на острове. Целых 2 часа свободы! Вы можете взять напрокат велосипед и объехать весь остров или выбрать дополнительные интерактивы (оплачиваются отдельно):
- Зайти внутрь Преображенской церкви и увидеть подлинный иконостас.
- Подняться на колокольню ради панорамных фото с высоты птичьего полета.
- Выковать сувенир на память вместе с кижским кузнецом.
Прощание с островом. Собираемся на пристани.
Возвращаемся в Петрозаводск. Наш тур окончен, но карельский этно-код останется с вами навсегда!
Рекомендуем брать билеты после 19:00.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле г. Петрозаводска. Приоритетные отели по программе: «Космос» и «Фрегат». Если в данных отелях не будет свободных мест, возможно заселение в отели: PiterInn, Petra, Северная, Саквояж впечатлений, отель «Прионежский», Онежский замок.
Стоимость тура на 1 человека:
- взрослый – 32 500 руб.;
- дети до 12 лет – 30 300 руб.
Обратите внимание! Программа проводится ориентировочно до 15.10.2026. На дату окончания программы влияет дата закрытия навигации по Онежскому озеру.
Варианты проживания
Гостиница «Cosmos Petrozavodsk Hotel»
Современный отель «Cosmos Petrozavodsk» расположился в живописной части Петрозаводска, недалеко от знаменитого Онежского озера.
Для размещения предусмотрены комфортабельные номера, выполненные в классическом строгом дизайне. В комнатах есть вся необходимая мебель и техника, например: удобная кровать со свежим бельём, шкаф, рабочий стол, кресло, прикроватные тумбочки, журнальный столик, кондиционер. Ценные вещи можно положить в сейф. В собственной ванной есть сантехника, зеркало, косметические принадлежности.
В номерах есть холодильник. На территории работает ресторан, где представлен широкий ассортимент блюд.
Отель «Фрегат»
Отель «Фрегат» находится в историческом центре Петрозаводска, на набережной Онежского озера. Одной из ее отличительных особенностей являются стены. Они украшены рисунками старинных кораблей русского флота.
К размещению гостей представлено 80 комфортабельных номеров различных категорий. Все они оборудованы удобными спальными местами, качественной мебелью и современной техникой.
Питание гостей организовано в ресторане, где представлен самый большой выбор стейков и блюд из рыбы во всем городе.
Рядом расположена городская набережная, Национальный и Музыкальный театры, музей Изобразительных Искусств. Расстояние до автобусного и железнодорожного вокзала Петрозаводска составляет примерно 10 минут езды.
Гостиница «Piter Inn»
Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.
Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.
При отеле, на 1 этаже, открыто заведение «Paulaner», где готовят блюда баварской кухни. Также работает кафе «Coffee Shop», где есть большое разнообразие домашнего чая, ароматнейшего кофе, вкусных десертов, а также там подают европейскую кухню.
Международный Аэропорт Бесовец удален от гостиницы на 14,4 км, а до железнодорожного вокзала — 0,2 км.
Отель «Petra»
Отель «Petra» находится в центре Петрозаводска, в историческом здании.
Небольшое количество номеров позволит насладиться отдыхом в домашней и уютной обстановке. Среди удобств предусмотрен кондиционер, телевизор, холодильник и индивидуальная ванная комната. Установлена рабочая зона, предлагается бутилированная вода, фен, а также на территории работает Wi-Fi.
На первом этаже располагается гастробар «BOTTEGA», где подаются блюда кухни Европы, Италии, Азии и Ближнего Востока.
Рядом различные парки и скверы, аптеки и магазины.
Гостиница «Северная»
Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры.
Гости могут воспользоваться качественным сервисом: бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал.
В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно: эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.
Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов.
Рядом с отелем есть автобусная остановка, а также Краеведческий музей и живописные парки для продолжительных пеших прогулок.
Отель «Саквояж впечатлений»
Отель «Саквояж впечатлений» расположен в историческом, деловом и культурном центре Петрозаводска, в непосредственной близости ко всем госучреждениям города, музеям, театрам и торговым центрам, что порадует гостей, ведь так важно сохранить пунктуальность в большом и суетливом городе.
Самый центр Петрозаводска, но тихий и спокойный — отель расположен на улице с односторонним движением, вдали от городских магистралей и транспортных артерий.
В пешей доступности — знаменитая набережная города с парками, скверами, зонами отдыха, тренажерами Маркелова и непревзойденными видами на Онежское озеро.
Преимущество отеля — спокойная камерная атмосфера, которая позволит отдохнуть после трудового дня, а также провести деловую встречу. Персонал отеля внимательно относится к каждому гостю и гарантирует внимание и безупречное качество сервиса в области гостеприимства.
Отель «Прионежский»
Отель «Прионежский» находится в Петрозаводске, в его историческом районе, на берегу озера.
Отель располагает комфортными номерами, уют и оснащение которых позволяют отдохнуть после насыщенного событиями дня. Питание организовано в ресторане со светлым и уютным залом, а также безупречным обслуживанием. Бармен приготовит любой классический или эксклюзивный коктейль.
Гостиница находится в живописной местности, которая располагает к прогулкам, уединенному отдыху, а также для занятий активными видами спорта.
Отель «Онежский замок»
Уютный отель «Онежский замок» находится в самом сердце Петрозаводска. Из окон некоторых номеров открывается панорамный вид на окрестности города.
К проживанию гостей подготовлены различные категории, отличающиеся комфортностью и меблировкой. Каждый номер выполнен в классическом стиле и оснащен всем необходимым, в том числе: собственной ванной комнатой, телевизором и набором функциональной мебели.
При отеле имеется ресторан, в котором подают свежие и вкусные завтраки в формате «Шведский стол».
Свободное время можно провести, наслаждаясь видами Онежского озера. В шаговой доступности есть: Иссерсоновский сквер, Дом Захаровых, Кузница музея «Кижи», Источник цесаревича Николая Александровича.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание на автобусе
- Проживание в городском отеле 3-4
- Питание: завтрак во второй день, карельский обед
- Работа гида
- Проезд на метеоре Петрозаводск-Кижи-Петрозаводск
- Входной билет на остров Кижи
- Обзорная экскурсионная программа на острове Кижи
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная обувь;
- дождевик (лучше выбирать ниже колен);
- небольшой рюкзачок, в который можно положить воду и небольшой перекус в поездку;
- внешний аккумулятор (power bank).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена. Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Возможны ли изменения в программе?
Программа первого и второго дней могут быть поменяны местами, с сохранением полного объёма мероприятий, заявленных в туре.
На что стоит обратить внимание?
Программа ориентировочно проводится до 15 октября 2026 года. Окончательная дата завершения сезона зависит от сроков закрытия навигации по Онежскому озеру.
Заезды, запланированные на 3, 4, 10 и 11 октября 2026 года, состоятся при благоприятных погодных условиях. В октябре возможны отмены программы, связанные с погодной обстановкой и неспокойной акваторией Онежского озера.
В прошлом году первая неделя октября выдалась достаточно тёплой и спокойной, однако заранее спрогнозировать погодные условия на октябрь 2026 года невозможно.
В связи с погодными условиями в октябре возможна отмена посещения острова Кижи. Окончательная информация по проведению программы будет доступна ближе к датам заездов.