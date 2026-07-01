1 день

Прибытие в Петрозаводск. Карельские деревни

Рекомендуем брать билеты на поезда прибывающие до 08:00.

08:00 Встреча на ж/д вокзале г. Петрозаводск.

09:00 Отправление на программу. Наш путь лежит туда, где время замедляет свой ход.

Киндасово — столица карельского юмора. Карелы-ливвики встретят вас так, что вы забудете обо всех городских заботах. Смеемся над местными байками, испытываем удачу в саамских лабиринтах-тотемах и учимся играть на пастушьих рожках и кантеле.

Кинерма — ожившая сказка. Деревня-памятник народного деревянного зодчества, где всего 17 домов, и все они расположены по кругу. Мы зайдем в часовню Смоленской Божьей Матери (ей более 300 лет!), а коренная хозяйка в 15-м поколении расскажет о быте крестьян и финской войне.

Рубчойла — Сямозерское гостеприимство.

Главное событие дня: нас приглашают в огромную избу XVIII века на традиционный карельский обед. Горячие калитки, национальные блюда и душевные разговоры.

Обед сопроводит выступление фольклорного ансамбля — карельские песни проникают в самое сердце. После — прогулка по самобытной деревне и посещение часовни Иоанна Предтечи в священной роще.

18:00 Возвращение в Петрозаводск. Заселение в отель.

Свободный вечер. Прогуляйтесь по Онежской набережной — здесь потрясающие закаты!

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