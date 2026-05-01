Карельские выходные в своей компании: "Марциальные Воды", "Кивач" и дополнительные активности

Подняться на гору Сампо, пройти по застывшей лаве и погрузиться в культуру карел-ливвиков
Приглашаем вас в Карелию: любоваться природными красотами и знакомиться с историей края.

Вы побываете на первом российском курорте — «Марциальные Воды», увидите древний вулкан, полюбуетесь водопадом Кивач и заглянете в «Центр
шунгита».

Узнаете об эпосе Калевала и карелах, в чём разница между карельским и финским языками и кто такие Вяйнемейнен, Илмаринен и Лемминкяйнен.

Желающие побывают в «столице народного юмора» — деревне Киндасово, послушают весёлые истории и старинные песни, выпьют чай из самовара на шишках, а ещё посетят питомник ездовых собак.

Описание тура

Организационные детали

Не забудьте взять с собой хорошее настроение, если его нет — поднимем!

Программа тура по дням

1 день

Гора Сампо, "Марциальные Воды", вулкан Гирвас и заповедник "Кивач"

Встретимся в Петрозаводске и отправимся в путь. По дороге я расскажу про историю Карелии, древние вулканы, ледники и саамов — коренных жителей.

Арт-объект «Долина зайцев». Вы увидите фигуры ушастых животных, высеченных на скале. Их более 500, и у каждого своё имя!

Гора Сампо. Подниметесь на вершину, покрутите волшебную мельницу и загадаете желание. А ещё узнаете об эпосе «Калевала» и карелах, в чём разница между карельским и финским языками и кто такие Вяйнемейнен, Илмаринен и Лемминкяйнен.

«Марциальные Воды». Посетите первый российский курорт, основанный Петром I. Продегустируете воду из трёх источников, увидите церковь Святого Апостола Петра и поймёте, почему император так любил сюда приезжать.

Древний палеовулкан Гирвас. Пройдёте по застывшей лаве и полюбуетесь ГЭС.

Заповедник «Кивач». Осмотрите второй по величине в Европе равнинный водопад, заглянете в Музей природы и дендрарий, где увидите карельскую берёзу.

На обратном пути в Петрозаводск будем слушать местную музыку и отгадывать загадки.

2 день

Деревня Киндасово, питомник хаски и «Центр шунгита»

По пути вы погрузитесь в историю республики, её современную жизнь и культуру карел-ливвиков.

Деревня Киндасово. Добро пожаловать в самое остроумное село и официальную «столицу народного юмора»! Люди здесь веками слагали байки и анекдоты. Местные проведут вас по экотропе, покажут памятники и расскажут весёлые истории о незадачливых киндасовцах. Затем вас ждёт музыкальная программа в филармонии: вы услышите старинные песни и музыкальные инструменты. А ещё попьёте чай из самовара на шишках с карельской выпечкой.

Питомник ездовых собак. Посетим Husky moa или Karjala Park на ваш выбор. Вы узнаете секреты породы: почему хаски такие выносливые, как их воспитывают для экспедиций и что означает их загадочный «разговор». Животные общительные, добрые и обожают гостей.

«Центр шунгита». Вы посетите шунгитовую комнату, послушаете о свойствах минерала и продегустируете иван-чай и горячительные напитки.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер по маршруту
  • Экскурсии по маршруту
  • Раздаточные и информационные материалы
  • Бутилированная вода
  • Детские бустер и кресло
Что не входит в цену
  • Билеты до Петрозаводска и обратно
  • Проживание
  • Питание
  • Входные билеты:
  • На гору Сампо: взрослые - 400 ₽ дети от 7 лет, студенты, пенсионеры и члены многодетных семей - 250 ₽ дети до 7 лет, инвалиды и ветераны - бесплатно
  • В заповедник «Кивач»: взрослые - 320 ₽ дети, пенсионеры, члены многодетных семей и инвалиды - бесплатно
  • В парк «Вулкан Гирвас»: взрослые - 250 ₽, студенты - 200 ₽, школьники - 150 ₽, старше 60 - 200 ₽
  • Программа в Киндасово: при группе до 8 человек - 7000 ₽ за группу, можно присоединиться к другой компании при группе от 9 человек: взрослый билет - 1000 ₽, пенсионеры, студенты, школьники - 850 ₽
  • Программа в хаски-парке и катание на упряжке: взрослый - 1000 ₽, дети 5-12 лет - 500 ₽
  • Программа в Karjala Park и катание на упряжке: взрослый - 650 ₽, дети 6-9 лет - 350 ₽, дети до 5 лет - бесплатно
Где начинаем и завершаем?
Начало: Петрозаводск, 10:00, точное место обсуждается индивидуально
Завершение: Петрозаводск, 18:00, точное место обсуждается индивидуально
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Полина
Полина — ваша команда гидов в Петрозаводске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 420 туристов
Я родилась в Петрозаводске, но выросла в Пряжинском национальном районе. По образованию — бакалавр международных отношений и референт-переводчик (ПетрГУ). Первая в Карелии сдала аккредитацию гида по республике сразу на двух
языках — русском и английском. В туризме с 2014 года, а с 2021 работаю как гид-водитель на своём авто — Volkswagen Polo. Люблю дорогу, историю, северный характер Карелии и делаю всё, чтобы каждая поездка запоминалась. Вместе со мной в команде работают три гида-водителя с большим стажем и собственным подходом. У каждого — свои авторские материалы, любимые маршруты и карельская музыка в пути. Мы не просто везём — сопровождаем с душой. Наши маршруты всегда безопасны, уютны, познавательны и проходят по самым живописным уголкам Карелии.

