Вы побываете на первом российском курорте — «Марциальные Воды», увидите древний вулкан, полюбуетесь водопадом Кивач и заглянете в «Центр
Не забудьте взять с собой хорошее настроение, если его нет — поднимем!
Гора Сампо, "Марциальные Воды", вулкан Гирвас и заповедник "Кивач"
Встретимся в Петрозаводске и отправимся в путь. По дороге я расскажу про историю Карелии, древние вулканы, ледники и саамов — коренных жителей.
Арт-объект «Долина зайцев». Вы увидите фигуры ушастых животных, высеченных на скале. Их более 500, и у каждого своё имя!
Гора Сампо. Подниметесь на вершину, покрутите волшебную мельницу и загадаете желание. А ещё узнаете об эпосе «Калевала» и карелах, в чём разница между карельским и финским языками и кто такие Вяйнемейнен, Илмаринен и Лемминкяйнен.
«Марциальные Воды». Посетите первый российский курорт, основанный Петром I. Продегустируете воду из трёх источников, увидите церковь Святого Апостола Петра и поймёте, почему император так любил сюда приезжать.
Древний палеовулкан Гирвас. Пройдёте по застывшей лаве и полюбуетесь ГЭС.
Заповедник «Кивач». Осмотрите второй по величине в Европе равнинный водопад, заглянете в Музей природы и дендрарий, где увидите карельскую берёзу.
На обратном пути в Петрозаводск будем слушать местную музыку и отгадывать загадки.
Деревня Киндасово, питомник хаски и «Центр шунгита»
По пути вы погрузитесь в историю республики, её современную жизнь и культуру карел-ливвиков.
Деревня Киндасово. Добро пожаловать в самое остроумное село и официальную «столицу народного юмора»! Люди здесь веками слагали байки и анекдоты. Местные проведут вас по экотропе, покажут памятники и расскажут весёлые истории о незадачливых киндасовцах. Затем вас ждёт музыкальная программа в филармонии: вы услышите старинные песни и музыкальные инструменты. А ещё попьёте чай из самовара на шишках с карельской выпечкой.
Питомник ездовых собак. Посетим Husky moa или Karjala Park на ваш выбор. Вы узнаете секреты породы: почему хаски такие выносливые, как их воспитывают для экспедиций и что означает их загадочный «разговор». Животные общительные, добрые и обожают гостей.
«Центр шунгита». Вы посетите шунгитовую комнату, послушаете о свойствах минерала и продегустируете иван-чай и горячительные напитки.
Что включено
- Трансфер по маршруту
- Экскурсии по маршруту
- Раздаточные и информационные материалы
- Бутилированная вода
- Детские бустер и кресло
Что не входит в цену
- Билеты до Петрозаводска и обратно
- Проживание
- Питание
- Входные билеты:
- На гору Сампо: взрослые - 400 ₽ дети от 7 лет, студенты, пенсионеры и члены многодетных семей - 250 ₽ дети до 7 лет, инвалиды и ветераны - бесплатно
- В заповедник «Кивач»: взрослые - 320 ₽ дети, пенсионеры, члены многодетных семей и инвалиды - бесплатно
- В парк «Вулкан Гирвас»: взрослые - 250 ₽, студенты - 200 ₽, школьники - 150 ₽, старше 60 - 200 ₽
- Программа в Киндасово: при группе до 8 человек - 7000 ₽ за группу, можно присоединиться к другой компании при группе от 9 человек: взрослый билет - 1000 ₽, пенсионеры, студенты, школьники - 850 ₽
- Программа в хаски-парке и катание на упряжке: взрослый - 1000 ₽, дети 5-12 лет - 500 ₽
- Программа в Karjala Park и катание на упряжке: взрослый - 650 ₽, дети 6-9 лет - 350 ₽, дети до 5 лет - бесплатно