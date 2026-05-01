Встретимся в Петрозаводске и отправимся в путь. По дороге я расскажу про историю Карелии, древние вулканы, ледники и саамов — коренных жителей.

Арт-объект «Долина зайцев». Вы увидите фигуры ушастых животных, высеченных на скале. Их более 500, и у каждого своё имя!

Гора Сампо. Подниметесь на вершину, покрутите волшебную мельницу и загадаете желание. А ещё узнаете об эпосе «Калевала» и карелах, в чём разница между карельским и финским языками и кто такие Вяйнемейнен, Илмаринен и Лемминкяйнен.

«Марциальные Воды». Посетите первый российский курорт, основанный Петром I. Продегустируете воду из трёх источников, увидите церковь Святого Апостола Петра и поймёте, почему император так любил сюда приезжать.

Древний палеовулкан Гирвас. Пройдёте по застывшей лаве и полюбуетесь ГЭС.

Заповедник «Кивач». Осмотрите второй по величине в Европе равнинный водопад, заглянете в Музей природы и дендрарий, где увидите карельскую берёзу.

На обратном пути в Петрозаводск будем слушать местную музыку и отгадывать загадки.