Карельские истории. Встречаемся в Санкт-Петербурге на площади Восстания. Автобус будет ждать вас с 06:30, в 07:00 отправляемся в путешествие. Можно подсесть у метро «Дыбенко» в 07:25. По пути гид расскажет о народах и землях Приладожья от самого возникновения Карелии до прихода славян, их влиянии на карел и вепсов, а также пересечении двух цивилизаций и культур.

Натуральные продукты. В 10:00 сделаем первую остановку в комплексе «Фермерская усадьба». Здесь можно позавтракать и попробовать блюда, приготовленные по старинным вепсским рецептам, купить свежий хлеб, натуральные колбасы, рыбу или карельские наливки. А ещё тут есть мини-зоопарк, так что детям тоже будет интересно.

Умиротворение и спокойствие монастыря. Затем остановимся в Свято-Троицком Александро-Свирском монастыре. Сюда любят приезжать паломники: место очень спокойное, здесь легко отключаешься от городской суеты. Вы узнаете легенды и истории, связанные с обителью, при желании сможете прикоснуться к мощам святого Александра Свирского. При монастыре продается очень вкусная выпечка — можно набрать аппетитных пирожков и утолить жажду натуральным ягодными морсом.

Кто такие карелы. В 13:30 остановимся на обед в кафе, а потом доберёмся до карельского города Олонец, где заглянем в музей карелов-ливвиков. В нём представлены промыслы и быт предков современных карелов, есть отдельная выставка по купечеству. Вы сможете прогуляться по специальным подвесным мостам и сделать необычные снимки в фотозоне.

Веселая деревня Киндасово. Ближе к вечеру окажемся в деревне Киндасово. Здесь живет «Семейка весельчаков», которая с первых минут познакомит вас с музыкой Карелии и расскажет, что означают такие слова, как «ёухикко», «ёйги», «пийрилейки». Вы сможете сами поиграть на пастушьих инструментах, познакомиться с карельской куклой Катти да Василь — хранительницей деревенских традиций. В завершении вас ждёт чаепитие из дымящегося самовара и весёлые истории о том, как «Как киндасовцы кашу варили» и зачем «За маслом в амбар» бегали.

Прогулки по столице Карелии. Около 21:00 доберёмся до Петрозаводска, разместимся в отеле и отдохнём. Будет время самостоятельно прогуляться по городу и увидеть современную Онежскую набережную с её оригинальными скульптурами.