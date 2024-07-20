В этом путешествии мы будем много говорить о карельских легендах, обрядах и быте, от души веселиться и петь карельские песни в деревне Киндасово, гулять по подвесным мостам в музее карелов-ливвиков и любоваться узорами Мраморного каньона в «Рускеале». Вас ждёт настоящее погружение в Карелию через знакомство с её историей и природой.
Описание тура
Организационные детали
СМС (сообщение) с данными гида и автобуса придет накануне поездки с 18:00-22:00. В случае, неполучения данной информационной рассылки, просьба, незамедлительно связаться с организатором для уточнения информации.
Рекомендуем брать с собой в дорогу наличные деньги — на маршруте могут быть сложности с безналичной оплатой.
Мы оставляем за собой право вносить изменения в программу без уменьшения общего объема и качества услуг.
Проживание. В отелях категории «оптима» — «Вилла Айно», «Заречная», «Илма», «Ладога», «Акватика», «Караван», «Петрозаводск», «Ауринко». Конкретный отель подтверждается накануне.
За доплату возможно одноместное проживание, а также размещение в отелях категории «хит» — «13 стульев», «Фрегат», «Питер ИНН», «Онежский замок», «Саквояж», «Северная», «Спа-отель Карелия», «Космос», «Гостеприимство».
Питание. В программу включены завтраки в гостинице. Обеды и ужины в кафе за свой счет, можно заказать комплекс или выбрать блюда по меню.
Транспорт. Туристический автобус на 50 мест.
Дети. Возможно участие с детьми от 5 лет.
Программа тура по дням
Навстречу Карелии: музей карелов в Олонце и весёлая деревня Киндасово
Карельские истории. Встречаемся в Санкт-Петербурге на площади Восстания. Автобус будет ждать вас с 06:30, в 07:00 отправляемся в путешествие. Можно подсесть у метро «Дыбенко» в 07:25. По пути гид расскажет о народах и землях Приладожья от самого возникновения Карелии до прихода славян, их влиянии на карел и вепсов, а также пересечении двух цивилизаций и культур.
Натуральные продукты. В 10:00 сделаем первую остановку в комплексе «Фермерская усадьба». Здесь можно позавтракать и попробовать блюда, приготовленные по старинным вепсским рецептам, купить свежий хлеб, натуральные колбасы, рыбу или карельские наливки. А ещё тут есть мини-зоопарк, так что детям тоже будет интересно.
Умиротворение и спокойствие монастыря. Затем остановимся в Свято-Троицком Александро-Свирском монастыре. Сюда любят приезжать паломники: место очень спокойное, здесь легко отключаешься от городской суеты. Вы узнаете легенды и истории, связанные с обителью, при желании сможете прикоснуться к мощам святого Александра Свирского. При монастыре продается очень вкусная выпечка — можно набрать аппетитных пирожков и утолить жажду натуральным ягодными морсом.
Кто такие карелы. В 13:30 остановимся на обед в кафе, а потом доберёмся до карельского города Олонец, где заглянем в музей карелов-ливвиков. В нём представлены промыслы и быт предков современных карелов, есть отдельная выставка по купечеству. Вы сможете прогуляться по специальным подвесным мостам и сделать необычные снимки в фотозоне.
Веселая деревня Киндасово. Ближе к вечеру окажемся в деревне Киндасово. Здесь живет «Семейка весельчаков», которая с первых минут познакомит вас с музыкой Карелии и расскажет, что означают такие слова, как «ёухикко», «ёйги», «пийрилейки». Вы сможете сами поиграть на пастушьих инструментах, познакомиться с карельской куклой Катти да Василь — хранительницей деревенских традиций. В завершении вас ждёт чаепитие из дымящегося самовара и весёлые истории о том, как «Как киндасовцы кашу варили» и зачем «За маслом в амбар» бегали.
Прогулки по столице Карелии. Около 21:00 доберёмся до Петрозаводска, разместимся в отеле и отдохнём. Будет время самостоятельно прогуляться по городу и увидеть современную Онежскую набережную с её оригинальными скульптурами.
Петрозаводск, вулкан Гирвас, водопад Кивач и посещение этно-культурного комплекса
Интересные факты о Петрозаводске. После завтрака отправимся на обзорную экскурсию по Петрозаводску. Вы узнаете историю столицы Карелии, прогуляетесь по Онежской набережной и сможете загадать желания возле Дерева желаний.
К жерлу потухшего вулкана. Затем поедем к древнему потухшему вулкану Гирвас. Сейчас сложно представить, что когда-то здесь извергались лавовые потоки, а в небо выбрасывались вулканические бомбы. С тех пор от вулкана остались причудливые нагромождения камней — это живописные места с красноватыми гранитными скалами, где получаются отличные фотографии.
Знаменитый водопад. К 13:00 доберёмся до водопада Кивач, второго по величине равнинного водопада в Европе. Прогуляемся по тропинкам и зайдём в Музей природы. Затем пообедаем в туркомплексе «Чална» (есть комплексные обеды за 400-500 руб.).
Обнимашки с хаски и северные олени. В 16:00 отправимся в гости к хаски в этно-культурный комплекс карельского Деда Мороза Талви Укко. Погладим и пофотографируем собак, познакомимся со снежно-ослепительным самоедом и большим аляскинским маламутом. Желающие смогут попробовать себя в дог-трекинге и выгулять понравившуюся собаку. На базе также живут северные олени и есть мини-ферма с утками, гусями, лошадьми и ручными белками.
Вечер в Петрозаводске. К 18:30 вернёмся в Петрозаводск и отдохнём. Можно самостоятельно прогуляться по набережной и поужинать. Рекомендуем заглянуть в музей-ресторан «В Карелии Есть» с местной кухней.
Дополнительно — Кижи. При желании вместо основной программы можно отправиться на экскурсию в музей-заповедник Кижи (за дополнительную плату): прокатиться на «Метеоре», познакомиться с уникальным музеем традиционной крестьянской культуры Русского Севера и погрузиться в историю деревянного зодчества.
Горный парк «Рускеала», водопады Ахвенкоски и ретропоезд
Дорога в «Рускеалу». Позавтракаем, соберём вещи и поедем в горный парк «Рускеала» (в пути — около 4 часов).
Мощь водопадов. Сделаем остановку у водопадов Ахвенкоски. Погуляем по тропинкам, увидим несколько водных каскадов, поражающих своей мощью, и место, где снимался фильм «А зори здесь тихие». При желании за дополнительную плату можно пройти по экомаршруту «Аллея сказок» с подвесными канатными мостами и фигурками сказочных героев.
Мраморный каньон. Примерно к 15:00 доберёмся до горного парка «Рускеала» с обустроенными маршрутами и тропинками и знаменитым Мраморным каньоном, где в прошлом веке добывали мрамор, а теперь образовалось голубое озеро с подземными ходами-пещерами. Сначала вас ждёт экскурсия, на которой вы узнаете интересные факты о парке и осмотрите его главные достопримечательности, а потом вы сможете прогуляться самостоятельно. Можно покататься на лодках по Мраморному озеру, узнать подробности карельского эпоса в парке «Тайные тропы земли Калевала», пронестись над карьером на зиплайне (троллее) или исследовать пещеры и подземелья.
Паровоз из Хогвартса. В 17:00-18:00 начнём обратный путь. Вы можете проехать от «Рускеалы» до города Сортавала на ретропоезде (за доплату). Это не столько средство передвижения, сколько аттракцион: паровоз гудит и дымит так, словно едешь в Хогвартс, внутри очень уютные интерьеры, где можно сделать красивые фото. Если вы не хотите ехать на ретропоезде или на него не осталось билетов, мы довезём вас на автобусе до железнодорожного вокзала г. Сортавала.
Дорога домой. В Сортавала вся группа снова встретится и вместе мы поедем на автобусе до Санкт-Петербурга, куда прибудем ориентировочно к 23:30 (м. «Озерки») и к 00:00 (м. «Площадь Восстания»).
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|20 625 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на комфортном автобусе (вместимость автобуса зависит от набора группы)
- Проживание в отеле в Петрозаводске, 2 ночи
- Завтраки в отеле
- Сопровождение профессионального гида на протяжении всей программы
- Трассовые экскурсии
- Все входные билеты по программе (кроме экотропы на водопадах Ахвенкоски)
Что не входит в цену
- «Ретропоезд» Рускеала - Сортавала - от 420 руб. (по желанию)
- Экскурсия на о. Кижи на «Метеоре»: 5900 руб. взрослые студенты 17+ лет, пенсионеры и льготные категории граждан - 5400 руб. /чел., дети от 2 до 17 лет - 3550 руб. (цены указаны предварительно и могут измениться)
- Комплексные обеды: диапазон цен 500-700 руб/чел
- Ужины
- Экологическая тропа у водопадов Ахвенкоски: полный билет - 400 руб. /чел. дети до 7 лет - бесплатно дети от 7 до 14 лет - 300 руб. /чел., студенты (очн.) и пенсионеры - 300 руб. /чел
- Активные развлечения в горном парке Рускеала - по ценам парка
- Доплата за размещение в гостинице категории «хит» - 3520 руб. (при двухместном размещении) и 12 760 руб. при одноместном размещении
- Доплата за одноместное размещение в гостиницах категории «оптима» - 5940 руб
- В июле и августе проведение тура возможно ежедневно
- Скидки и льготы (при предоставлении подтверждающих документов):
- Дети до 6 лет - 1900 руб
- Школьники - 900 руб
- Студенты - 500 руб
- Люди старше 60 лет - 650 руб