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Карелия: увидеть всё

Удивительно красивый маршрут, который сочетает основные достопримечательности Карелии
Карелия: увидеть всёФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Карелия: увидеть всёФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
Карелия: увидеть всёФото разместило ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Описание тура

В эту поездку входят самые значимые объекты республики Карелия. Как наиболее красивые природные места (горный парк Рускеала, Ладожские шхеры, водопад Кивач), исторические (крепость Корела, музей деревянного зодчества Кижи), и архитектурные (Валаам).

Карелия - это настоящая сказка!

Красиво, душевно и очень вкусно))
Уверена, что Карелия придётся Вам по сердцу.

Программа тура по дням

1 день

Мраморный каньон+Рускеальский экспресс

Встречаемся в 8:30, в Санкт-Петерубрге, у центрального входа на Московский вокзал (метро пл. Восстания). Следующая остановка город Приозерск (время в пути 2 часа) по дороге слушаем дорожную экскурсию, так что время пролетит незаметно. В Приозерске осмотрим средневековую крепость Корела, после чего отправимся на хутор Милка. Гостеприимные хозяйки уже приготовили для нас домашний обед с щучьими котлетами и интересные истории этого Хутора.

После обеда отправляемся в мраморный каньон Рускеала (3 часа в пути). Гуляем по тропинкам и дорожкам парка, ищем горных гномиков, которые притаились тут и там, особые смельчаки могут пролететь над каньоном на зип-лайне. В 18:45 прямо из парка отходит Рускеальский экспресс (поезд на паровой тяге) с восстановленным салоном царской эпохи (время в пути чуть больше часа). Заселение в Сортавала, ужин и отдых, утром нас ждут новые приключения.

Мраморный каньон+Рускеальский экспрессМраморный каньон+Рускеальский экспрессМраморный каньон+Рускеальский экспресс
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
2 день

Валаам + Ладожские шхеры

Утром по Ладожскому озеру отправляемся на остров Валаам (время в пути около часа). Здесь с экскурсией на гольф-карах проедем по дорожкам острова, заглянем в обитель, поставим свечи и останется время немного прогуляться по острову. Зайти в храм, послушать Валаамский хор или отправится прогулкой в дальнюю в часовню, или выпить иван-чая на пристани с монастырской выпечкой. На обратном пути, с острова, отправляемся на водную прогулку по заповеднику Ладожские шхеры (суша, изрезанная водой). Заповедник состоит из тысячи островков разного размера, деревья растут прямо из каменной породы. На одном из островков выйдем и посмотрим на шхеры с высоты птичьего полёта.

После прогулки нас ждёт карельский обед с грибной похлебкой, мясом оленя или стейком из форели. И дорога в Петрозаводск (время в пути 3-4 часа). По приезду заселяемся в отель и ещё один гастрономический ужин в ресторане Ботега. После ужина обычно гуляем до набережной, это самое красивое место города и там видны потрясающие закаты (прогулка по желанию).

Валаам + Ладожские шхерыВалаам + Ладожские шхерыВалаам + Ладожские шхеры
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
3 день

Заповедник Кижи

Утром обзорная экскурсия по городу, а дальше водная прогулка на метеоре до острова Кижи (время в пути около часа). На острове нас ждёт большая пешая экскурсия по острову (3 часа) с посещением уникального музея деревянного зодчества под открытым небом. Кижи находятся под охраной Юнеско. После ужин в этническом ресторане Карельская Горница - это знаковый ресторан Петрозаводска, и здесь частенько можно попасть на фольклорные выступления на финском языке.

Заповедник КижиЗаповедник КижиЗаповедник Кижи
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086
4 день

Кивач и Марциальные источники

Сегодня посетим Марциальные воды именно с них начались первые курорты в Российской империи. Император Пётр бывал здесь 4 раза и строился курорт под его личным надзором (с тех времён сохранилась церковь, по приданию она выстроена по чертежам Петра). Подойдём к трём источникам, из каждого попробуем водицы, у каждого источника вода имеет свой вкус. Заглянем в Долину Зайцев, созданную местным умельцем (при желании можно заказать собственного зайца). Закончим наше путешествие прогулкой по заповеднику Кивач. Здесь увидим бурный водопад Кивач, не раз воспетый поэтами и художниками. После чего возвращаемся в Петрозаводск (прибудем на ж/д вокзал к 14-15 часам).

На этом наше путешествие заканчивается, мы надеемся, что Карелия надолго останется в Вашем сердце, а за время поездки удалось узнать и попробовать много нового!

Кивач и Марциальные источникиКивач и Марциальные источникиКивач и Марциальные источники
Фотографии размещены ООО «Ютревелми» ИНН 5405021086

Варианты проживания

2-x местный номер

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • 2х местное проживание
  • 3х разовое питание (включая ужины в ресторанах)
  • Посещение хутора Милка+экскурсия от хозяйки
  • Трассовая экскурсия
  • Посещение мраморного каньона Рускеала
  • Экскурсия на гольф-карах на острове Валаам
  • Пешая экскурсия по Петрозаводску
  • Пешая экскурсия по острову Кижи в составе группы
  • Экскурсия по заповеднику Кивач
  • Все трансферы внутри маршрута
  • Входные билеты во все достопримечательности
  • Водный трансфер
  • Сопровождение гида
Что не входит в цену
  • Сувениры
  • Стоимость одноместного размещения 18 000 рублей
О чём нужно знать до поездки

Проживание и подселение в турах:

Мы заботимся о комфорте участников и стараемся организовать максимально удобные условия. В наших турах предусмотрено размещение в гостиницах в двухместных номерах.

Если вы путешествуете один/одна, мы стараемся подобрать для вас соседа по принципу одного пола. Подселение осуществляется по мере формирования группы.

Важно:

Если вы готовы к подселению с участником противоположного пола, пожалуйста, сообщите нам об этом при бронировании.

Если на момент формирования группы не окажется другого участника вашего пола для подселения, мы заранее уведомим вас. В этом случае потребуется доплата за одноместное размещение.

Пожелания к путешественнику

Проходить пешком 5-10 км в день.

Визы
Виза не требуется
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Светлана
Светлана — Тревел-эксперт
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Занимаюсь коммерческим туризмом с 2018 года. Занимаюсь пешим и водным туризмом, а так же экскурсионными маршрутами повышенной комфортности и маршрутами с автосопровождением. Являюсь действующим инструктором по фитнесу (преподаю более 12 лет). Эксперт
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по Карелии и Кольскому полуострову, Норвегии, Турции и Узбекистану. Горжусь тем, что побывала на вершине Эльбруса и прошла гребной марафон в 70км. Люблю природу, тихие, не очень туристические места. Моё желание - сделать так, чтоб наше приключение, стало запоминающемся событием Вашей жизни, и хотелось отправиться в дорогу снова и снова, потому что в пути человек не стареет!

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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