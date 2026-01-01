1 день

Мраморный каньон+Рускеальский экспресс

Встречаемся в 8:30, в Санкт-Петерубрге, у центрального входа на Московский вокзал (метро пл. Восстания). Следующая остановка город Приозерск (время в пути 2 часа) по дороге слушаем дорожную экскурсию, так что время пролетит незаметно. В Приозерске осмотрим средневековую крепость Корела, после чего отправимся на хутор Милка. Гостеприимные хозяйки уже приготовили для нас домашний обед с щучьими котлетами и интересные истории этого Хутора.

После обеда отправляемся в мраморный каньон Рускеала (3 часа в пути). Гуляем по тропинкам и дорожкам парка, ищем горных гномиков, которые притаились тут и там, особые смельчаки могут пролететь над каньоном на зип-лайне. В 18:45 прямо из парка отходит Рускеальский экспресс (поезд на паровой тяге) с восстановленным салоном царской эпохи (время в пути чуть больше часа). Заселение в Сортавала, ужин и отдых, утром нас ждут новые приключения.

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