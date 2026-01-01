Описание тура
В эту поездку входят самые значимые объекты республики Карелия. Как наиболее красивые природные места (горный парк Рускеала, Ладожские шхеры, водопад Кивач), исторические (крепость Корела, музей деревянного зодчества Кижи), и архитектурные (Валаам).
Карелия - это настоящая сказка!
Красиво, душевно и очень вкусно))
Уверена, что Карелия придётся Вам по сердцу.
Программа тура по дням
Мраморный каньон+Рускеальский экспресс
Встречаемся в 8:30, в Санкт-Петерубрге, у центрального входа на Московский вокзал (метро пл. Восстания). Следующая остановка город Приозерск (время в пути 2 часа) по дороге слушаем дорожную экскурсию, так что время пролетит незаметно. В Приозерске осмотрим средневековую крепость Корела, после чего отправимся на хутор Милка. Гостеприимные хозяйки уже приготовили для нас домашний обед с щучьими котлетами и интересные истории этого Хутора.
После обеда отправляемся в мраморный каньон Рускеала (3 часа в пути). Гуляем по тропинкам и дорожкам парка, ищем горных гномиков, которые притаились тут и там, особые смельчаки могут пролететь над каньоном на зип-лайне. В 18:45 прямо из парка отходит Рускеальский экспресс (поезд на паровой тяге) с восстановленным салоном царской эпохи (время в пути чуть больше часа). Заселение в Сортавала, ужин и отдых, утром нас ждут новые приключения.
Валаам + Ладожские шхеры
Утром по Ладожскому озеру отправляемся на остров Валаам (время в пути около часа). Здесь с экскурсией на гольф-карах проедем по дорожкам острова, заглянем в обитель, поставим свечи и останется время немного прогуляться по острову. Зайти в храм, послушать Валаамский хор или отправится прогулкой в дальнюю в часовню, или выпить иван-чая на пристани с монастырской выпечкой. На обратном пути, с острова, отправляемся на водную прогулку по заповеднику Ладожские шхеры (суша, изрезанная водой). Заповедник состоит из тысячи островков разного размера, деревья растут прямо из каменной породы. На одном из островков выйдем и посмотрим на шхеры с высоты птичьего полёта.
После прогулки нас ждёт карельский обед с грибной похлебкой, мясом оленя или стейком из форели. И дорога в Петрозаводск (время в пути 3-4 часа). По приезду заселяемся в отель и ещё один гастрономический ужин в ресторане Ботега. После ужина обычно гуляем до набережной, это самое красивое место города и там видны потрясающие закаты (прогулка по желанию).
Заповедник Кижи
Утром обзорная экскурсия по городу, а дальше водная прогулка на метеоре до острова Кижи (время в пути около часа). На острове нас ждёт большая пешая экскурсия по острову (3 часа) с посещением уникального музея деревянного зодчества под открытым небом. Кижи находятся под охраной Юнеско. После ужин в этническом ресторане Карельская Горница - это знаковый ресторан Петрозаводска, и здесь частенько можно попасть на фольклорные выступления на финском языке.
Кивач и Марциальные источники
Сегодня посетим Марциальные воды именно с них начались первые курорты в Российской империи. Император Пётр бывал здесь 4 раза и строился курорт под его личным надзором (с тех времён сохранилась церковь, по приданию она выстроена по чертежам Петра). Подойдём к трём источникам, из каждого попробуем водицы, у каждого источника вода имеет свой вкус. Заглянем в Долину Зайцев, созданную местным умельцем (при желании можно заказать собственного зайца). Закончим наше путешествие прогулкой по заповеднику Кивач. Здесь увидим бурный водопад Кивач, не раз воспетый поэтами и художниками. После чего возвращаемся в Петрозаводск (прибудем на ж/д вокзал к 14-15 часам).
На этом наше путешествие заканчивается, мы надеемся, что Карелия надолго останется в Вашем сердце, а за время поездки удалось узнать и попробовать много нового!
Варианты проживания
2-x местный номер
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- 2х местное проживание
- 3х разовое питание (включая ужины в ресторанах)
- Посещение хутора Милка+экскурсия от хозяйки
- Трассовая экскурсия
- Посещение мраморного каньона Рускеала
- Экскурсия на гольф-карах на острове Валаам
- Пешая экскурсия по Петрозаводску
- Пешая экскурсия по острову Кижи в составе группы
- Экскурсия по заповеднику Кивач
- Все трансферы внутри маршрута
- Входные билеты во все достопримечательности
- Водный трансфер
- Сопровождение гида
Что не входит в цену
- Сувениры
- Стоимость одноместного размещения 18 000 рублей
О чём нужно знать до поездки
Проживание и подселение в турах:
Мы заботимся о комфорте участников и стараемся организовать максимально удобные условия. В наших турах предусмотрено размещение в гостиницах в двухместных номерах.
Если вы путешествуете один/одна, мы стараемся подобрать для вас соседа по принципу одного пола. Подселение осуществляется по мере формирования группы.
Важно:
Если вы готовы к подселению с участником противоположного пола, пожалуйста, сообщите нам об этом при бронировании.
Если на момент формирования группы не окажется другого участника вашего пола для подселения, мы заранее уведомим вас. В этом случае потребуется доплата за одноместное размещение.
Пожелания к путешественнику
Проходить пешком 5-10 км в день.