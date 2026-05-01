Маршрут длиной 30 км Вагатозеро
Программа тура по дням
Начало сплава
Сплав начинается от эко-комплекса по адресу п. Матросы, Пряжинское ш., 106 (ориентир времени 10:00–11:00).
Карелия – край 1000 озер. Нас ждет 2 дня путешествия.
Мы высадимся и поплывем по реке от устья оз. Шотозеро к оз. Вагатозеро. Здесь хорошо ловить щуку и просто наслаждаться природой Карелии.
Пересечем озеро по диагонали, выйдем вниз по р. Шуя и остановимся на ночевку, где вечером можно наблюдать, как с одной стороны поднимается месяц, а с другой стороны Вы все еще можете наблюдать закат.
Порог Большой Толли. Завершение сплава
На второй день мы пойдем вниз по реке Шуя мимо деревушек, бобровых домиков до порога Большой Толли. Это один из самых живописных порогов Южной Шуи, каменный остров посередине реки, небольшая заводь ниже порога и красивая лесная стоянка на другом берегу.
Завершение тура у эко-комплекса по адресу п. Матросы, Пряжинское ш., 106.
Заканчиваем ориентировочно в 16:00–17:00, в зависимости от погодных условий и динамики группы на программе.
Проживание
Тур предусматривает проживание в палатках.
Обратите внимание! Заезды весной и осенью под запрос, исходя из погодных условий.
Стоимость тура на 1 человека:
- взрослый участник – 11 300 руб.;
- дети до 11 лет включительно (в сопровождении родителей) – 5 700 руб.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер от эко-комплекса к месту начала сплава и обратно
- Предоставление специализированного снаряжения для сплава, оборудования лагеря, приготовления пищи на костре и осуществления ночевки
- Прохождение по маршруту
- Сопровождение профессионального инструктора
- Питание, указанное в программе (завтрак во второй день, 2 обеда, ужин в первый день и перекусы в пути)
- Страховка
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Экскурсия по питомнику северных ездовых собак эко-комплекса - 1000 руб. /чел
- Катание на собачьих упряжках на картах в летнее время (трасса 2 км) - 2500-3000 руб. /чел
- Проживание в гостевом доме - от 2400 руб. /номер
- Прогулка с собакой - 500 руб
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам
Что нужно знать о туре?
Продолжительность программы: 2 дня/1 ночь в палатках.
Участники: взрослые и дети 8+ (до 25 человек).
Большее количество участников – по запросу.
Дети 14+ могут участвовать без сопровождения родителей.
Плавсредства: рафт.
Маршрут: 30 км по реке Шуя (Вагатозеро – Матросы).
Возможны ли изменения в программе?
Маршрут может быть изменен на усмотрение организаторов.