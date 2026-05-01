Мои заказы

Сплав от озера Вагатозеро до порога Большой Толли. 2 дня в Карелии

Сплав от озера Вагатозеро до порога Большой Толли
Погрузитесь в атмосферу водного приключения, которое совершите по одной из самых красивых рек Южной Карелии — реке Шуя. Вас ждёт размеренный ритм путешествия с прохождением шивер.

Маршрут длиной 30 км Вагатозеро
читать дальшеуменьшить

– Шуя позволит в полной мере насладиться живописными видами карельской природы. Часть маршрута мы пройдем на моторе, а пороги и динамичные участки – на веслах.

Запланированы остановки и высадки на пикник, горячий обед на костре, а в завершении лета и начале осени можно собрать корзинку ягод или грибов для ужина.

Сплав от озера Вагатозеро до порога Большой Толли. 2 дня в КарелииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Сплав от озера Вагатозеро до порога Большой Толли. 2 дня в КарелииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Сплав от озера Вагатозеро до порога Большой Толли. 2 дня в КарелииФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Начало сплава

Сплав начинается от эко-комплекса по адресу п. Матросы, Пряжинское ш., 106 (ориентир времени 10:00–11:00).

Карелия – край 1000 озер. Нас ждет 2 дня путешествия.

Мы высадимся и поплывем по реке от устья оз. Шотозеро к оз. Вагатозеро. Здесь хорошо ловить щуку и просто наслаждаться природой Карелии.

Пересечем озеро по диагонали, выйдем вниз по р. Шуя и остановимся на ночевку, где вечером можно наблюдать, как с одной стороны поднимается месяц, а с другой стороны Вы все еще можете наблюдать закат.

Начало сплаваНачало сплаваНачало сплаваНачало сплаваНачало сплава
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Порог Большой Толли. Завершение сплава

На второй день мы пойдем вниз по реке Шуя мимо деревушек, бобровых домиков до порога Большой Толли. Это один из самых живописных порогов Южной Шуи, каменный остров посередине реки, небольшая заводь ниже порога и красивая лесная стоянка на другом берегу.

Завершение тура у эко-комплекса по адресу п. Матросы, Пряжинское ш., 106.

Заканчиваем ориентировочно в 16:00–17:00, в зависимости от погодных условий и динамики группы на программе.

Порог Большой Толли. Завершение сплаваПорог Большой Толли. Завершение сплаваПорог Большой Толли. Завершение сплаваПорог Большой Толли. Завершение сплаваПорог Большой Толли. Завершение сплава
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Обратите внимание! Заезды весной и осенью под запрос, исходя из погодных условий.

Стоимость тура на 1 человека:

  • взрослый участник – 11 300 руб.;
  • дети до 11 лет включительно (в сопровождении родителей) – 5 700 руб.

Варианты проживания

Палатка

1 ночь

Ночёвка в палатке.

Палатка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер от эко-комплекса к месту начала сплава и обратно
  • Предоставление специализированного снаряжения для сплава, оборудования лагеря, приготовления пищи на костре и осуществления ночевки
  • Прохождение по маршруту
  • Сопровождение профессионального инструктора
  • Питание, указанное в программе (завтрак во второй день, 2 обеда, ужин в первый день и перекусы в пути)
  • Страховка
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Экскурсия по питомнику северных ездовых собак эко-комплекса - 1000 руб. /чел
  • Катание на собачьих упряжках на картах в летнее время (трасса 2 км) - 2500-3000 руб. /чел
  • Проживание в гостевом доме - от 2400 руб. /номер
  • Прогулка с собакой - 500 руб
Место начала и завершения?
Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам

Что нужно знать о туре?

Продолжительность программы: 2 дня/1 ночь в палатках.

Участники: взрослые и дети 8+ (до 25 человек).

Большее количество участников – по запросу.

Дети 14+ могут участвовать без сопровождения родителей.

Плавсредства: рафт.

Маршрут: 30 км по реке Шуя (Вагатозеро – Матросы).

Возможны ли изменения в программе?

Маршрут может быть изменен на усмотрение организаторов.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Похожие туры на «Сплав от озера Вагатозеро до порога Большой Толли. 2 дня в Карелии»

Пять дней на Шуе. Сплав на рафтах в Карелии
Сплавы и рафтинг
5 дней
4 отзыва
Пять дней на Шуе. Сплав на рафтах в Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
8 июн в 10:00
15 июн в 10:00
от 26 500 ₽ за человека
Сплав по реке Южная Шуя на рафтах
Сплавы и рафтинг
7 дней
3 отзыва
Сплав по реке Южная Шуя на рафтах
Начало: Г. Петрозаводск
8 июн в 10:00
15 июн в 10:00
от 29 700 ₽ за человека
Сплав по реке Верхняя Шуя в Карелии
Сплавы и рафтинг
3 дня
-
5%
3 отзыва
Сплав по реке Верхняя Шуя в Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
29 мая в 10:00
5 июн в 10:00
от 20 900 ₽21 900 ₽ за человека
Сплав по реке Укса. Экстрим-тур в Карелии
Сплавы и рафтинг
3 дня
-
4%
2 отзыва
Сплав по реке Укса. Экстрим-тур в Карелии
Начало: Г. Петрозаводск
29 мая в 10:00
12 июн в 10:00
от 21 800 ₽22 800 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Петрозаводске
Все туры из Петрозаводска
11 300 ₽ за человека