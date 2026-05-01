1 день

Начало сплава

Сплав начинается от эко-комплекса по адресу п. Матросы, Пряжинское ш., 106 (ориентир времени 10:00–11:00).

Карелия – край 1000 озер. Нас ждет 2 дня путешествия.

Мы высадимся и поплывем по реке от устья оз. Шотозеро к оз. Вагатозеро. Здесь хорошо ловить щуку и просто наслаждаться природой Карелии.

Пересечем озеро по диагонали, выйдем вниз по р. Шуя и остановимся на ночевку, где вечером можно наблюдать, как с одной стороны поднимается месяц, а с другой стороны Вы все еще можете наблюдать закат.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160