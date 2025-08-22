Сплав предоставит вам возможность насладиться неповторимым опытом прохождения порогов, увидеть красоты Белого моря и оценить богатство природы северной Карелии.
Программа тура по дням
Начало сплава по реке Кереть
04:16 Встреча у здания ж/д вокзала п. Лоухи с табличкой.
Трансфер до начала сплава оз. Варламово (20 км).
Завтрак.
Знакомство, инструктаж по технике безопасности.
Подготовка судов, экипировка, погрузка судов и выход на воду.
Сплав по маршруту: оз. Безымянное — пор. «Белый клык» — пор. «Мураш» — оз. Новое (10 км).
Обед, отдых.
Ужин и ночевка в палатках.
Участники тура принимают активное участие в приготовлении пищи и установки лагеря под руководством инструкторов.
Продолжение сплава
Завтрак.
Сбор лагеря и погрузка снаряжения на суда.
Сплав по маршруту: оз. Новое — пор. «Сухой» — пор. «Кривой-2» — оз. Кривое — пор. «Долгий» — пор. «Варацкий» — оз. Варацкое (26 км).
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночёвка в палатках.
Участники тура принимают активное участие в приготовлении пищи и установки лагеря под руководством инструкторов.
Дневка
Дневка.
День, когда рюкзаки пылятся в палатках, а километры на карте не прибавляются.
День, посвященный чистой, ничем не омраченной лени.
Сегодня можно полежать в гамаке или почитать книгу, которую так долго откладывал.
При возможности натопим полевую баньку, чтобы снять усталость предыдущих дней.
Кто-то дремлет на солнышке, кто-то азартно кричит, играя в карты на пне. А вечером нас, как магнитом, притягивает костер за гитарой или душевными разговорами.
Участники тура принимают активное участие в приготовлении пищи и ведению быта в полевых условиях под руководством инструкторов.
Продолжение сплава
Завтрак.
Сбор лагеря и погрузка снаряжения на суда.
Сплав по маршруту: оз. Варацкое — пор. «Карешка» — пор. «Краснобыстрый» — пор. «Масляный» — «Павловский» — пор. «Колупаевский» — пор. «Кривой-3» (15 км).
Исходя из условий маршрута, в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночёвка в палатках.
Участники тура принимают активное участие в приготовлении пищи и ведению быта в полевых условиях под руководством инструкторов.
Продолжение сплава. Осмотр деревни Кереть
Завтрак.
Сбор лагеря и погрузка снаряжения на суда.
Сплав по маршруту: пор. «Кривой-3» – пор. «Морской» – выход в Белое море – остров Олений (23 км).
В пути или перекус и осмотр старинной деревни Кереть.
Ужин и ночёвка в палатках.
Участники тура принимают активное участие в приготовлении пищи и ведению быта в полевых условиях под руководством инструкторов.
Дневка на острове Белого моря
Дневка на острове Белого моря.
Обед.
Отдых на Белом море.
Подводный мир Белого моря богат и своеобразен. Поверхность скал покрыта мягкими кораллами и актиниями, между камнями ползают морские звезды, офиуры, крабы и креветки.
Хорошая рыбалка на треску, зубатку, навагу. Также встречается камбала, керчак, бельдюга, маслюк и рыба-пиногор.
Походная баня, ужин и ночёвка в палатках.
Переход по Белому морю до пос. Чупа. Завершение программы
Завтрак.
Сбор лагеря и погрузка снаряжения на суда.
Переход по Белому морю до пос. Чупа (20 км).
14:00–15:00 Прибытие в пос. Чупа.
Перекус, сбор и сдача снаряжения.
18:00 Трансфер на ж/д станцию Чупа (10 мин).
Отправление вечерними и ночными поездами (ст. Чупа — Санкт-Петербург — Москва).
Проживание
На протяжении всего маршрута ночевки в туристических палатках.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда, руб:
|Даты
|Стоимость
|Стоимость при раннем бронировании (до 28.02.2026)
|07.06 – 13.06.2026
|32900
|31900
|14.06 – 20.06.2026
|32900
|31900
|21.06 – 27.06.2026
|32900
|31900
|28.06 – 04.07.2026
|32900
|31900
|05.07 – 11.07.2026
|32900
|31900
|12.07 – 18.07.2026
|32900
|31900
|19.07 – 25.07.2026
|32900
|31900
|26.07 – 01.08.2026
|32900
|31900
|02.08 – 08.08.2026
|32900
|31900
|09.08 – 15.08.2026
|32900
|31900
|16.08 – 22.08.2026
|32900
|31900
|23.08 – 29.08.2026
|32900
|31900
В туре предусмотрена посадка на 2-х, 4-х и 6-ти местный катамаран или байдарку.
Скидки:
- детям до 12 лет – 20%;
- детям до 5 лет – 50%.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
В туре предусмотрено размещение в трёхместной палатке.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Прокат снаряжения (катамараны, рафты, байдарки, спасжилеты, вёсла, каски, гермомешки, костровое снаряжение, мотор, горюче-смазочные материалы)
- Транспортное обслуживание по программе тура
- Питание, указанное в программе (трёхразовое питание)
- Работа инструктора
- Размещение в трёхместной палатке
- Теплоизоляционный коврик
Что не входит в цену
- Ж/д билеты до ст. Лоухи и от ст. Чупа
- Аренда палатки - 1500 руб. /тур. /чел
- Спальный мешок - 1000 руб. /тур
- Аренда гидрокостюма - 4000 руб. /тур
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Комплект одежды для сплава:
- кеды/сандали (закрытые пальцы и фиксированная пятка) или неопреновые боты;
- шорты;
- термобельё;
- водоотталкивающие штаны и куртка;
- дождевик;
- головной убор (кепка, бандана, панама);
- солнцезащитные очки;
- перчатки.
Сменный комплект одежды после сплава:
- кроссовки/ботинки;
- резиновые сапоги (по желанию);
- носки;
- нижнее бельё;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- свитер;
- штаны плотные (джинсы);
- куртка тёплая.
Комплект одежды для сна:
- термобелье;
- носки из натуральных материалов;
- шерстяные носки;
- штаны спортивные;
- свитер;
- шапка спортивная (по желанию);
- нижнее белье.
Дополнительно взять на сплав:
- туалетные и банные принадлежности;
- купальник, плавки;
- рыболовные снасти;
- мазь или спрей от насекомых;
- крем от солнца;
- кружку, ложку, миску, нож;
- предметы личной гигиены;
- иголку, нитку;
- спички и зажигалку в пакете;
- запасные контактные линзы/очки;
- фонарик (в августе);
- фотоаппарат и батарейки к нему;
- спальный мешок советуем брать личный, из-за соображений гигиены;
- документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис;
- личная аптечка (препараты, которые вы принимаете постоянно).
Аптечка с основными медикаментами будет у инструктора.
Также существует специальная одежда для сплава, которую вы можете купить самостоятельно или взять у нас в аренду:
- неопреновый гидрокостюм (3 мм толщиной) — необходим для майского сплава или сплава при холодной воде +10… +15°C;
- неопреновый полукомбинезон (2,5 мм толщиной) — идеальный вариант для сплава весной, летом и осенью;
- куртка для водного туризма — способна защитить от ветра и дождя в самую суровую погоду;
- также вы можете взять в аренду на сплав комплект: куртка + полукомбинезон размер можно определить здесь.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Где нас встретят и в какое время?
Встреча в 04:00 (московское время). Встреча группы на железнодорожном вокзале п. Лоухи. На платформе вас будет ждать инструктор с табличкой.
Время встречи может измениться в случае обновления расписания поездов!
Встретятся ли грибы и ягоды на маршруте?
В конце июня, начале июля появляются первые грибы и морошка, а черника и брусника созревают в начале августа. В августе и сентябре грибной пик.
Будет ли сотовая связь на маршруте?
Сотовые телефоны хорошо ловят на оз. Варацкое и на островах Белого моря.
Устойчивый сигнал у операторов «Мегафон» и «МТС». Остальные операторы могут «ловить» местами.
Предупредите родных о возможности временного отсутствия связи.
Какая будет погода?
Река Кереть находится на самом севере Карелии и впадает в Белое море, температура воды в реке обычно не прогревается выше +15… +20°C, море не прогревается выше +15°C.
Наиболее тёплое время — с середины июля до середины августа. Днём температура может быть от +15°C до +25°C, ночью от +7°C до +15°C.
На сплаве по реке Кереть мы будем идти под мотором по Белому морю, поэтому советуем брать много теплой одежды!
Период белых ночей на реке Кереть с начала июня до конца июля.
Помните, что погода в Карелии непредсказуемая!
Какая природа на маршруте?
На маршруте мы увидим уникальную природу севера: скалы, леса, чистейшую воду.
Подводный мир Белого моря богат и своеобразен. Поверхность скал покрыта мягкими кораллами и актиниями, между камнями ползают морские звезды, офиуры.
Белое море богато морскими обитателями: белухи, серый тюлень, гренландский тюлень, кольчатая нерпа, тюлень-лахтак (морской заяц), очень часто их можно увидеть проплывающих мимо.
По берегам и в лесах местами встречается карликовая берёза.
В июне и июле — полярный день, и только к концу августа ночи становятся тёмными.
Какие есть скидки?
Скидки:
- детям до 12 лет – 20%;
- детям до 5 лет – 50%.
Необходим ли неопреновый костюм?
В Карелии гидрокостюм может потребоваться при сплаве по рекам в зависимости от времени года, температуры воды и погодных условий.
Вот основные ситуации, когда его использование рекомендуется:
- холодная вода (весна и раннее лето). Весной и в начале лета (май-июнь) вода в реках Карелии очень холодная, часто близкая к температуре таяния снега. Гидрокостюм поможет сохранить тепло и избежать переохлаждения в случае падения в воду;
- летом, если погода дождливая или ветреная, гидрокостюм защитит от переохлаждения и дискомфорта. Особенно это актуально для многодневных сплавов, когда нет возможности быстро высушить одежду;
- сложные маршруты с высоким риском попадания в воду;
- на реках с порогами, сильным течением или технически сложными участками вероятность оказаться в воде выше. Гидрокостюм обеспечит безопасность и комфорт в таких условиях;
- осенние сплавы (сентябрь-октябрь).
Необходимо предоставить данные роста и веса, чтобы для вас забронировали и проверили наличие костюмов.
Для сплавов используются неопреновые костюмы Tribord 100/500 – базовые неопреновые модели (толщина 3,5 мм). JOSS Active – универсальные модели для сплава, (3,5 мм).
Неопреновые ботинки, носки, перчатки не предоставляются.
Возможны ли изменения в программе?
Нитка маршрута может быть изменена с сохранением основных элементов, составляющих программу.
Как проходятся озёра и море?
Озёра и море проходятся под мотором.
Возможна ли рыбалка на реке?
Ловля рыбы в реке Кереть запрещена, но при наличии лицензии вы можете смело рыбачить. Примерная стоимость 2000 рублей/снасть. На Белом море рыбалка разрешена.
Что ещё важно знать перед отправлением в тур?
Снаряжение для сплава:
Рафты — это надувные лодки, специально разработанные для сплава по бурной воде. Они обладают рядом преимуществ, которые делают их популярным выбором для водных путешествий. Преимущества: повышенная пассивная защита, прочность, ориентированы на применение в коммерческих целях.
Катамараны — это разновидность надувных лодок, состоящих из двух баллонов, соединенных между собой жесткими дугами. Они обладают рядом преимуществ по сравнению с рафтом, особенно при сплаве по бурной воде.
Преимущества катамаранов: хорошая маневренность и управляемость, что важно при прохождении сложных участков реки.
Снаряжение для лагеря: индивидуальные теплоизоляционные коврики.
Дополнительно: палатка и спальный мешок.
Важно! Сообщите о необходимости палатки и спального мешка при бронировании.
Личное снаряжение:
Важно! Сообщите о наличии своего снаряжения и необходимости одноместной палатки, спального мешка при бронировании тура.
Важно! Изучите рекомендации по набору вещей для водного похода, чтобы ваш отдых прошел идеально. Подробную информацию предоставит менеджер.
Какое питание будет на маршруте?
Питание на маршруте трехразовое.
Особенности: обед может быть заменен перекусом в зависимости от условий маршрута.
Приготовление: инструктор готовит пищу, помощь участников тура приветствуется.
Что нужно знать про безопасность?
Инструктор имеет право принимать решения о прохождении, в том числе об обносе опасных участков и недопуске прохождения порога неподготовленных участников.
Индивидуальное защитное снаряжение: спасжилеты на воде, каски при прохождении опасных порогов.
Можно ли пойти на сплав с собакой?
Да, можно взять с собой на сплав собаку если:
- собака должна знать основные команды «Сидеть!», «Лежать!», «Фу!», «Рядом!» и «Ко мне!»;
- собака должна быть привита и обработана от клещей. Также средство от клещей должно быть взято с собой на все время похода;
- полезным будет надеть на собаку жетон или ошейник с вашим адресом, чтобы ее могли вернуть вам если она потеряется;
- обязательно возьмите с собой: поводок и намордник, справку о прививках, собачью аптечку, миску и щетку;
- дополнительно взять не помешает: любимая собачья игрушка, ее подстилка, спасательный собачий жилет для сплавов.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Отличный обкатанный маршрут, организация поездки, душевные инструкторы, особенно Вадим.
Повезло с погодой пока были там, по завершению