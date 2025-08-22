3 день

Дневка

Дневка.

День, когда рюкзаки пылятся в палатках, а километры на карте не прибавляются.

День, посвященный чистой, ничем не омраченной лени.

Сегодня можно полежать в гамаке или почитать книгу, которую так долго откладывал.

При возможности натопим полевую баньку, чтобы снять усталость предыдущих дней.

Кто-то дремлет на солнышке, кто-то азартно кричит, играя в карты на пне. А вечером нас, как магнитом, притягивает костер за гитарой или душевными разговорами.

Участники тура принимают активное участие в приготовлении пищи и ведению быта в полевых условиях под руководством инструкторов.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160