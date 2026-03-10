Мои заказы

Карельский девичник

Добро пожаловать в гостеприимную Карелию! Здесь вы сможете отдохнуть душой и телом, окунуться в атмосферу северной природы, приобщиться к традициям, познакомиться с культурой и зарядиться энергией! А ещё познакомитесь с гостеприимным Петрозаводском и атмосферной деревней Рубчойла, поучаствуете в интересных мастер-классах, прокатитесь на собачьей упряжке, оцените красоту горы Сампо и водопада Кивач.
Карельский девичникФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Карельский девичникФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Карельский девичникФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Знакомство Петрозаводском. Этническая деревня Рубчойла. Мастер-классы

Встречаемся в столице Карелии — городе Петрозаводске.

Встреча с куратором группы на ж/д вокзале в 08:00.

Вкусный завтрак для бодрого начала дня.

Прогулка и знакомство с прекрасным Петрозаводском — городом с богатой историей и уютной атмосферой.

Отправление в этническую деревню Рубчойла — место, где живут и хранят карельские традиции.

Мастер-класс по приготовлению знаменитых карельских пирожков — калиток. Каждая девушка в Карелии должна уметь готовить эти вкусные пирожки для своих близких!

Традиционный карельский обед в гостях у бабушки: ароматная уха и согревающие настойки или глинтвейн.

Переезд на базу отдыха, где мы проведем следующие три дня.

Заселение в уютные номера на базе отдыха.

Самостоятельный ужин в кафе на территории базы.

Вечерняя встреча: создание личного талисмана — символа удачи и защиты.

Мастер-класс по изготовлению обережной куклы.

Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс по созданию обрядовой куклы «Кукла-северянка»!

В ходе мастер-класса вы узнаете о традициях Карелии и сможете своими руками создать уникальный оберег.

Что вас ждёт:

  • атмосфера со свечами, которая поможет вам погрузиться в мир карельской культуры;
  • рассказ о карельских традициях и обрядах, связанных с куклами;
  • информация о том, какими свойствами наделяли обережную куклу и какое значение она имела в жизни людей;
  • пошаговое руководство по созданию куклы.

Вы сможете не только научиться делать традиционную куклу, но и узнать много интересного о культуре и обычаях Карелии. Это будет не просто мастер-класс по рукоделию, но и погружение в историю и традиции региона.

Откройте для себя мир карельской культуры через искусство создания обрядовой куклы!

Знакомство Петрозаводском. Этническая деревня Рубчойла. Мастер-классыЗнакомство Петрозаводском. Этническая деревня Рубчойла. Мастер-классыЗнакомство Петрозаводском. Этническая деревня Рубчойла. Мастер-классыЗнакомство Петрозаводском. Этническая деревня Рубчойла. Мастер-классыЗнакомство Петрозаводском. Этническая деревня Рубчойла. Мастер-классы
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Питомник ездовых собак. Катание на собачьей упряжке. Карельское спа

Завтрак.

Одеваемся тепло и выдвигаемся в спортивный питомник ездовых собак. В питомнике обитают красавцы хаски, северные олени и лошади.

У вас будет уникальная возможность научиться управлять собачьей упряжкой или просто прокатиться в ней под управлением профессионала.

Катание на собачьей упряжке 10 км по живописному карельскому лесу.

Карельский обед.

Возвращение на базу отдыха и свободное время для отдыха и прогулок.

Вечером нас будет ждать карельское спа. Не забудьте подготовить купальник!

Карельское спа: парение в бане, расслабление в горячем бассейне — настоящее наслаждение для тела и души.

Свободное время и самостоятельный ужин.

Питомник ездовых собак. Катание на собачьей упряжке. Карельское спаПитомник ездовых собак. Катание на собачьей упряжке. Карельское спаПитомник ездовых собак. Катание на собачьей упряжке. Карельское спаПитомник ездовых собак. Катание на собачьей упряжке. Карельское спа
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Гора Сампо. Водопад Кивач. Ресторан карельской кухни

Завтрак.

Сбор вещей и освобождение номеров.

План на день:

  • посещение горы Сампо — символа карельской мифологии;
  • восхищение водопадом Кивач — одним из крупнейших равнинных водопадов Европы;
  • обед в первом и единственном ресторане карельской кухни — вкусно и аутентично;
  • отправление поездом домой, наполненные новыми впечатлениями и вдохновением.

Обратные билеты рекомендуем брать с выездом не раньше 17:30.

Гора Сампо. Водопад Кивач. Ресторан карельской кухниГора Сампо. Водопад Кивач. Ресторан карельской кухниГора Сампо. Водопад Кивач. Ресторан карельской кухниГора Сампо. Водопад Кивач. Ресторан карельской кухниГора Сампо. Водопад Кивач. Ресторан карельской кухни
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в парк-отеле «Хвоя Карелия».

Стоимость тура на 1 человека – 69 900 руб/чел.

Варианты проживания

Парк-отель «Хвоя. Карелия»

2 ночи

Стандарт с террасой (вместимость до 2 человек). Двухместный комфортный номер для двоих с выходом на собственную террасу.

Комплектация включает:

  • 1 двуспальная или 2 односпальные кровати с ортопедическим матрасом;
  • чайный набор и электрический чайник;
  • мини-холодильник;
  • душевая кабинка, санузел, фен;
  • качественный wi-fi;
  • спутниковое телевидение;
  • S = 19 м2.

*Шампура, решетка и другие аксессуары для мангальной зоны не включены в стоимость, их можно привезти с собой или приобрести на ресепшн.

Стандарт «плюс» с террасой (вместимость до 3 человек). Двухместный номер с дополнительным местом с выходом на собственную террасу.

Комплектация включает:

  • 1 двуспальная или 2 односпальные кровати с ортопедическим матрасом;
  • чайный набор и электрический чайник;
  • мини-холодильник;
  • душевая кабинка, санузел, фен;
  • качественный wi-fi;
  • спутниковое телевидение;
  • S = 21 м2.
Парк-отель «Хвоя. Карелия»Парк-отель «Хвоя. Карелия»Парк-отель «Хвоя. Карелия»Парк-отель «Хвоя. Карелия»Парк-отель «Хвоя. Карелия»Парк-отель «Хвоя. Карелия»Парк-отель «Хвоя. Карелия»Парк-отель «Хвоя. Карелия»Парк-отель «Хвоя. Карелия»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Двухместное размещение в загородном отеле
  • Питание, указанное в программе (завтраки и обеды)
  • Обзорная экскурсия по Петрозаводску
  • Посещение деревни Рубчойла
  • Мастер-класс по приготовлению калиток
  • Мастер-класс по изготовлению обережной куклы
  • Посещение питомника хаски
  • Катание на собачьей упряжке 10 км
  • Сопровождение куратора 24/7
  • Входные платы на все локации
  • Посещение акватермального комплекса (3 часа в день, кроме дня выезда)
  • Транспортное обслуживание на маршруте
  • Работа гида
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до и из г. Петрозаводска
  • Питание, не указанное в программе тура (ужины)
  • Услуги, не включенные в программу
  • Личные расходы и сувениры
Место начала и завершения?
Г. Петрозаводск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • ветро-влагозащитные куртки, брюки;
  • шарфы, снуды для защиты лица от ветра;
  • рукавицы;
  • удобная обувь для сафари на собачьей упряжке.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Что полезно знать о туре?

В программу включены как активные мероприятия (сафари на собачьих упряжках), так и расслабляющая баня и горячий бассейн под открытым небом.

Вечером будут организованы женские посиделки в карельском стиле при свечах с мастерицей кукол.

Все переезды между локациями мы постарались сделать максимально заполненными посещением известных карельских объектов.

В день приезда группа посетит деревню Рубчойла, где вам проведут экскурсию, споют карельские песни, накормят обедом и научат готовить карельские калитки.

Второй день с активным началом на сафари и расслабляющим завершением дня в спа-комплексе парк-отеля «Хвоя».

В завершающий день группа посетит гору Сампо, водопад Кивач и завершит программу в ресторане карельской кухни.

Есть ли рекомендации по билетам?

Для желающих по завершению тура улететь на самолёте есть только один вариант: остаться ещё на одну ночь и улететь на следующий день.

При бронировании тура мы можем помочь забронировать гостиницу в городе.

В марте в Москву есть только 1 рейс Петрозаводск — Москва, и время вылета у него в 15:20. Если ориентироваться на время вылета, то третий день программы полностью отменяется. Лучше брать билеты на поезд 017 «Карелия (двухэтажный состав)» на 22:00, в Москву прибывает 10.03.26 в 08:50.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

Похожие туры на «Карельский девичник»

Карельский экспресс 3 дня
На автобусе
3 дня
32 отзыва
Карельский экспресс 3 дня
Начало: Площадь Гагарина д. 1
23 300 ₽ за человека
Карельские выходные
На автобусе
2 дня
1 отзыв
Карельские выходные
Начало: Г. Петрозаводск
6 июн в 10:00
13 июн в 10:00
от 28 000 ₽ за человека
Карельские узоры
На автобусе
Сплавы и рафтинг
8 дней
1 отзыв
Карельские узоры
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
14 июн в 10:00
21 июн в 10:00
76 500 ₽ за человека
Карельские новогодние каникулы
На автобусе
4 дня
3 отзыва
Карельские новогодние каникулы
Начало: Республика Карелия, Петрозаводск
29 дек в 10:00
1 янв в 10:00
от 59 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Петрозаводске
Все туры из Петрозаводска
69 900 ₽ за человека