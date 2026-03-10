1 день

Знакомство Петрозаводском. Этническая деревня Рубчойла. Мастер-классы

Встречаемся в столице Карелии — городе Петрозаводске.

Встреча с куратором группы на ж/д вокзале в 08:00.

Вкусный завтрак для бодрого начала дня.

Прогулка и знакомство с прекрасным Петрозаводском — городом с богатой историей и уютной атмосферой.

Отправление в этническую деревню Рубчойла — место, где живут и хранят карельские традиции.

Мастер-класс по приготовлению знаменитых карельских пирожков — калиток. Каждая девушка в Карелии должна уметь готовить эти вкусные пирожки для своих близких!

Традиционный карельский обед в гостях у бабушки: ароматная уха и согревающие настойки или глинтвейн.

Переезд на базу отдыха, где мы проведем следующие три дня.

Заселение в уютные номера на базе отдыха.

Самостоятельный ужин в кафе на территории базы.

Вечерняя встреча: создание личного талисмана — символа удачи и защиты.

Мастер-класс по изготовлению обережной куклы.

Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс по созданию обрядовой куклы «Кукла-северянка»!

В ходе мастер-класса вы узнаете о традициях Карелии и сможете своими руками создать уникальный оберег.

Что вас ждёт:

атмосфера со свечами, которая поможет вам погрузиться в мир карельской культуры;

рассказ о карельских традициях и обрядах, связанных с куклами;

информация о том, какими свойствами наделяли обережную куклу и какое значение она имела в жизни людей;

пошаговое руководство по созданию куклы.

Вы сможете не только научиться делать традиционную куклу, но и узнать много интересного о культуре и обычаях Карелии. Это будет не просто мастер-класс по рукоделию, но и погружение в историю и традиции региона.

Откройте для себя мир карельской культуры через искусство создания обрядовой куклы!

