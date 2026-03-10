Программа тура по дням
Знакомство Петрозаводском. Этническая деревня Рубчойла. Мастер-классы
Встречаемся в столице Карелии — городе Петрозаводске.
Встреча с куратором группы на ж/д вокзале в 08:00.
Вкусный завтрак для бодрого начала дня.
Прогулка и знакомство с прекрасным Петрозаводском — городом с богатой историей и уютной атмосферой.
Отправление в этническую деревню Рубчойла — место, где живут и хранят карельские традиции.
Мастер-класс по приготовлению знаменитых карельских пирожков — калиток. Каждая девушка в Карелии должна уметь готовить эти вкусные пирожки для своих близких!
Традиционный карельский обед в гостях у бабушки: ароматная уха и согревающие настойки или глинтвейн.
Переезд на базу отдыха, где мы проведем следующие три дня.
Заселение в уютные номера на базе отдыха.
Самостоятельный ужин в кафе на территории базы.
Вечерняя встреча: создание личного талисмана — символа удачи и защиты.
Мастер-класс по изготовлению обережной куклы.
Приглашаем вас на увлекательный мастер-класс по созданию обрядовой куклы «Кукла-северянка»!
В ходе мастер-класса вы узнаете о традициях Карелии и сможете своими руками создать уникальный оберег.
Что вас ждёт:
- атмосфера со свечами, которая поможет вам погрузиться в мир карельской культуры;
- рассказ о карельских традициях и обрядах, связанных с куклами;
- информация о том, какими свойствами наделяли обережную куклу и какое значение она имела в жизни людей;
- пошаговое руководство по созданию куклы.
Вы сможете не только научиться делать традиционную куклу, но и узнать много интересного о культуре и обычаях Карелии. Это будет не просто мастер-класс по рукоделию, но и погружение в историю и традиции региона.
Откройте для себя мир карельской культуры через искусство создания обрядовой куклы!
Питомник ездовых собак. Катание на собачьей упряжке. Карельское спа
Завтрак.
Одеваемся тепло и выдвигаемся в спортивный питомник ездовых собак. В питомнике обитают красавцы хаски, северные олени и лошади.
У вас будет уникальная возможность научиться управлять собачьей упряжкой или просто прокатиться в ней под управлением профессионала.
Катание на собачьей упряжке 10 км по живописному карельскому лесу.
Карельский обед.
Возвращение на базу отдыха и свободное время для отдыха и прогулок.
Вечером нас будет ждать карельское спа. Не забудьте подготовить купальник!
Карельское спа: парение в бане, расслабление в горячем бассейне — настоящее наслаждение для тела и души.
Свободное время и самостоятельный ужин.
Гора Сампо. Водопад Кивач. Ресторан карельской кухни
Завтрак.
Сбор вещей и освобождение номеров.
План на день:
- посещение горы Сампо — символа карельской мифологии;
- восхищение водопадом Кивач — одним из крупнейших равнинных водопадов Европы;
- обед в первом и единственном ресторане карельской кухни — вкусно и аутентично;
- отправление поездом домой, наполненные новыми впечатлениями и вдохновением.
Обратные билеты рекомендуем брать с выездом не раньше 17:30.
Проживание
Тур предусматривает проживание в парк-отеле «Хвоя Карелия».
Стоимость тура на 1 человека – 69 900 руб/чел.
Варианты проживания
Парк-отель «Хвоя. Карелия»
Стандарт с террасой (вместимость до 2 человек). Двухместный комфортный номер для двоих с выходом на собственную террасу.
Комплектация включает:
- 1 двуспальная или 2 односпальные кровати с ортопедическим матрасом;
- чайный набор и электрический чайник;
- мини-холодильник;
- душевая кабинка, санузел, фен;
- качественный wi-fi;
- спутниковое телевидение;
- S = 19 м2.
*Шампура, решетка и другие аксессуары для мангальной зоны не включены в стоимость, их можно привезти с собой или приобрести на ресепшн.
Стандарт «плюс» с террасой (вместимость до 3 человек). Двухместный номер с дополнительным местом с выходом на собственную террасу.
Комплектация включает:
- 1 двуспальная или 2 односпальные кровати с ортопедическим матрасом;
- чайный набор и электрический чайник;
- мини-холодильник;
- душевая кабинка, санузел, фен;
- качественный wi-fi;
- спутниковое телевидение;
- S = 21 м2.
Ответы на вопросы
Что включено
- Двухместное размещение в загородном отеле
- Питание, указанное в программе (завтраки и обеды)
- Обзорная экскурсия по Петрозаводску
- Посещение деревни Рубчойла
- Мастер-класс по приготовлению калиток
- Мастер-класс по изготовлению обережной куклы
- Посещение питомника хаски
- Катание на собачьей упряжке 10 км
- Сопровождение куратора 24/7
- Входные платы на все локации
- Посещение акватермального комплекса (3 часа в день, кроме дня выезда)
- Транспортное обслуживание на маршруте
- Работа гида
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до и из г. Петрозаводска
- Питание, не указанное в программе тура (ужины)
- Услуги, не включенные в программу
- Личные расходы и сувениры
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- ветро-влагозащитные куртки, брюки;
- шарфы, снуды для защиты лица от ветра;
- рукавицы;
- удобная обувь для сафари на собачьей упряжке.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить её на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Что полезно знать о туре?
В программу включены как активные мероприятия (сафари на собачьих упряжках), так и расслабляющая баня и горячий бассейн под открытым небом.
Вечером будут организованы женские посиделки в карельском стиле при свечах с мастерицей кукол.
Все переезды между локациями мы постарались сделать максимально заполненными посещением известных карельских объектов.
В день приезда группа посетит деревню Рубчойла, где вам проведут экскурсию, споют карельские песни, накормят обедом и научат готовить карельские калитки.
Второй день с активным началом на сафари и расслабляющим завершением дня в спа-комплексе парк-отеля «Хвоя».
В завершающий день группа посетит гору Сампо, водопад Кивач и завершит программу в ресторане карельской кухни.
Есть ли рекомендации по билетам?
Для желающих по завершению тура улететь на самолёте есть только один вариант: остаться ещё на одну ночь и улететь на следующий день.
При бронировании тура мы можем помочь забронировать гостиницу в городе.
В марте в Москву есть только 1 рейс Петрозаводск — Москва, и время вылета у него в 15:20. Если ориентироваться на время вылета, то третий день программы полностью отменяется. Лучше брать билеты на поезд 017 «Карелия (двухэтажный состав)» на 22:00, в Москву прибывает 10.03.26 в 08:50.