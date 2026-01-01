-
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Увидеть топовые места, прокатиться на снегоходах, научиться печь калитки и пожить в уютном глэмпинге
Начало: Петрозаводск, 9:00
Завтра в 08:00
23 янв в 08:00
59 330 ₽
69 800 ₽ за человека
Снегоходный тур в нацпарке «Паанаярви» для новичков и профи (всё включено)
Промчаться по снежным просторам, подняться на горы Киваккатунтури и Нуорунен и увидеть древние сейды
Начало: Станция Лоухи, 4:15
23 янв в 08:00
30 янв в 08:00
74 900 ₽ за человека
В Карелию с семьёй: Кижи, Петрозаводск и знакомство с культурой и фольклором
Послушать кантеле и повеселиться в деревне Киндасово, посмотреть на водопад и узнать всё о хаски
Начало: Петрозаводск, ж/д вокзал или аэропорт, до 12:00
22 янв в 08:00
24 янв в 08:00
59 900 ₽ за человека
