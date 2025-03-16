Мы побываем там, где сохранилась первозданная природа, полюбуемся водопадом Кивач, пейзажами Белого моря, карельской тайги и тундры на островах.
Кроме того, увидим древние петроглифы и поднимемся на Секирную гору, а также познакомимся с историей и архитектурой Соловецких островов.
мар
Описание тура
Северная природа
Северная природа России удивляет своим многообразием и красотой. Карельская тайга, раскинувшаяся на vast пространствах, предлагает уникальные возможности для исследования. Здесь можно встретить множество видов флоры и фауны, а также насладиться чистым воздухом и тишиной.
Тундра Заяцких островов
Тундра Заяцких островов представляет собой удивительный уголок природы, где можно увидеть, как жизнь пробивается сквозь суровые условия. Это место, где встречаются бескрайние просторы и величественные пейзажи, которые вдохновляют на размышления и творчество.
Пейзажи Белого моря
Пейзажи Белого моря поражают своей красотой. Суровые скалы, тихие бухты и прозрачные воды создают неповторимую атмосферу. Здесь можно насладиться прогулками вдоль берега, а также исследовать морские глубины.
Архитектура Соловецкой крепости и монастыря
Соловецкая крепость и монастырь являются выдающимися памятниками архитектуры. Их величественные стены и уникальные постройки рассказывают о богатой истории этих мест. Прогулка по Соловецким островам позволяет погрузиться в атмосферу прошлого и оценить мастерство древних зодчих.
История Соловецких островов XVI–XX веков
История Соловецких островов охватывает более четырех веков и полна интересных событий. Эти земли стали свидетелями множества исторических перемен, которые оставили свой след в культуре и традициях региона. Познание этой истории позволяет лучше понять, как формировалась жизнь на Соловках.
Беломорские петроглифы
Беломорские петроглифы — это наскальная живопись, относящаяся к неолиту. Эти древние изображения рассказывают о жизни и верованиях людей, населявших эти земли тысячи лет назад. Изучение петроглифов открывает перед нами удивительный мир, в котором природа и человек существовали в гармонии.
Северная природа и исторические памятники Соловецких островов представляют собой уникальное сочетание, которое вдохновляет и привлекает путешественников со всего мира. Откройте для себя эту удивительную часть России и насладитесь ее красотой!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Водопад Кивач
- Петроглифы
- Соловецкие острова
Что включено
- Размещение в номерах с удобствами и завтраками.
- Транспортное обслуживание по программе.
- Посещение заповедника «Кивач»
- Посещение Беломорских петроглифов.
- Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю.
- Экскурсия на Большой Заяцкий остров.
- Экскурсии в Ботанический сад и на Секирную гору.
- Сопровождающий-гид.
Что не входит в цену
- Билеты в Петрозаводск.
- Билеты из Кеми.
- Обеды и ужины.
- Дополнительные экскурсии и услуги.