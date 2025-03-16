Незабываемая Карелия и Соловки из Петрозаводска

Всего за несколько дней вы полностью погрузитесь в атмосферу Русского Севера.

Мы побываем там, где сохранилась первозданная природа, полюбуемся водопадом Кивач, пейзажами Белого моря, карельской тайги и тундры на островах.

Кроме того, увидим древние петроглифы и поднимемся на Секирную гору, а также познакомимся с историей и архитектурой Соловецких островов.
Незабываемая Карелия и Соловки из Петрозаводска
Незабываемая Карелия и Соловки из Петрозаводска
Незабываемая Карелия и Соловки из Петрозаводска
Ближайшие даты:
16
мар
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Описание тура

Северная природа

Северная природа России удивляет своим многообразием и красотой. Карельская тайга, раскинувшаяся на vast пространствах, предлагает уникальные возможности для исследования. Здесь можно встретить множество видов флоры и фауны, а также насладиться чистым воздухом и тишиной.

Тундра Заяцких островов

Тундра Заяцких островов представляет собой удивительный уголок природы, где можно увидеть, как жизнь пробивается сквозь суровые условия. Это место, где встречаются бескрайние просторы и величественные пейзажи, которые вдохновляют на размышления и творчество.

Пейзажи Белого моря

Пейзажи Белого моря поражают своей красотой. Суровые скалы, тихие бухты и прозрачные воды создают неповторимую атмосферу. Здесь можно насладиться прогулками вдоль берега, а также исследовать морские глубины.

Архитектура Соловецкой крепости и монастыря

Соловецкая крепость и монастырь являются выдающимися памятниками архитектуры. Их величественные стены и уникальные постройки рассказывают о богатой истории этих мест. Прогулка по Соловецким островам позволяет погрузиться в атмосферу прошлого и оценить мастерство древних зодчих.

История Соловецких островов XVI–XX веков

История Соловецких островов охватывает более четырех веков и полна интересных событий. Эти земли стали свидетелями множества исторических перемен, которые оставили свой след в культуре и традициях региона. Познание этой истории позволяет лучше понять, как формировалась жизнь на Соловках.

Беломорские петроглифы

Беломорские петроглифы — это наскальная живопись, относящаяся к неолиту. Эти древние изображения рассказывают о жизни и верованиях людей, населявших эти земли тысячи лет назад. Изучение петроглифов открывает перед нами удивительный мир, в котором природа и человек существовали в гармонии.

Северная природа и исторические памятники Соловецких островов представляют собой уникальное сочетание, которое вдохновляет и привлекает путешественников со всего мира. Откройте для себя эту удивительную часть России и насладитесь ее красотой!

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Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Водопад Кивач
  • Петроглифы
  • Соловецкие острова
Что включено
  • Размещение в номерах с удобствами и завтраками.
  • Транспортное обслуживание по программе.
  • Посещение заповедника «Кивач»
  • Посещение Беломорских петроглифов.
  • Обзорная экскурсия по Соловецкому монастырю.
  • Экскурсия на Большой Заяцкий остров.
  • Экскурсии в Ботанический сад и на Секирную гору.
  • Сопровождающий-гид.
Что не входит в цену
  • Билеты в Петрозаводск.
  • Билеты из Кеми.
  • Обеды и ужины.
  • Дополнительные экскурсии и услуги.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Сбор у ж/д вокзала Петрозаводска и г-цы Питер Инн
Завершение: Тур завершается на ж/д вокзале Кеми
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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