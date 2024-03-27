Новогодние хиты Карелии

Групповой тур в Петрозаводске
5
3 отзыва
Предлагаем отправиться в прекрасные места Карелии, которые обязан посетить каждый! В Новый год они приобретают особый шарм и очарование.
Новогодние хиты Карелии
Новогодние хиты Карелии
Новогодние хиты Карелии
Ближайшие даты:
31
дек

Что вас ожидает:

Заповедник Кивач
Заповедник Кивач
Увидим самый известный водопад Карелии — Кивач и дендрарий знаменитой карельской березы
Новогодний Петрозаводск
Новогодний Петрозаводск
Окунемся в праздничную атмосферу столицы Карелии
Очаровательные хаски
Очаровательные хаски
Посетим питомник ездовых собак и прокатимся с ветерком на собачьей упряжке

Программа тура по дням

1 день

Новогодний Петрозаводск. Киндасово

Встреча поездов № 018.

Если Вы приезжаете раньше — ожидание прибытия основной группы.

Если Вы приезжаете позже:трансфер за дополнительную плату и корректировка программы.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по Новогоднему Петрозаводску.

Вас ждет знакомство со столицей Карелии.

Вы узнаете, почему во времена Екатерины II Петрозаводск был известен на всю Российскую империю, прогуляетесь по уютному центру и увидите, как удачно сочетаются история и современность в облике города.

Продолжить наше путешествие мы предлагаем в «Губернаторском доме».

Во время интерактивной экскурсии Вы отправитесь в прошлое, в средневековую Карелию и узнаете, как отмечали праздник Йоля.

Побываете в карельской избе конца 19 века и познакомитесь со старинными обрядами, погадаете на рунах на год грядущий.

Мы приглашаем вас посетить удивительную деревушку Киндасово.

Здесь уникальным образом сочетаются культура карелов-люддиков и своеобразный Киндасовский юмор.

Только здесь сможете попробовать старинное карельское лакомство tönčöi, вкус которого не забудете никогда, угоститесь настоящими карельскими пирогами и ароматным чаем с травами!

Вы услышите чарующие звуки кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный.

В программе:

  • путешествие по карельской деревне;
  • знакомство с музыкальной культурой Карелии;
  • карельское чаепитие, дегустация старинного десерта tönčöi с киндасовским фирменным деревенским самогончиком;
  • новогодний деревенский расколбас (игры, новогодний Киндасовский салют, зажжение некремлевкой елки, речь Киндасовского президента и другие забавы).

Размещение в выбранной гостинице с 15:00.

Свободное время.

Предлагаем за доп. плату новогодний банкет в ресторане (бронировать заранее).

Праздничный ужин с развлекательной программой.

Вас ждут многочисленные конкурсы, розыгрыши и, конечно, новогодние сюрпризы.

Питание: завтрак.

Новогодний Петрозаводск. КиндасовоНовогодний Петрозаводск. КиндасовоНовогодний Петрозаводск. КиндасовоНовогодний Петрозаводск. Киндасово
2 день

Питомник ездовых собак. Кивач

Завтрак в кафе гостиницы.

Отправление в питомник ездовых собак на программу «Дыхание севера»: экскурсия по питомнику, кормление оленей, катание на собачьей упряжке 2,5 км.

По окончании программы согреваемся чаем в беседке «кота-гриль» у живого огня

Продолжительность программы ~2 часа.

Отправление к знаменитому водопаду Кивач.

В переводе с карельского «кивач» — «снежная гора», в переводе с финского — «мощный».

В любом случае, эта «мощная снежная гора» никого не оставит равнодушным.

Во все времена о водопаде слагали стихи поэты, сюда едут на пленэры художники, а скольких фотографов привлекают уникальные виды Кивача!

Не зря он является визитной карточкой Карелии.

Ужин в кафе.

Возвращение в Петрозаводск

Питание: завтрак, чаепитие, ужин.

Питомник ездовых собак. КивачПитомник ездовых собак. КивачПитомник ездовых собак. КивачПитомник ездовых собак. Кивач
3 день

Дополнительная экскурсия. Отъезд

Завтрак в кафе гостиницы.

Вещи оставляем в камере хранения.

Экскурсии на выбор.

В свободное время Вы можете посетить дополнительную экскурсию (заказ при бронировании тура) — катание на снегоходах в резиденции Талвиукко.

20:00 Сбор в гостинице для группового трансфера на вокзал.

Трансфер на вокзал.

Возвращение домой с приятными воспоминаниями о прекрасных днях в Карелии и полным чемоданом сувениров от карельских мастеров.

Питание: завтрак.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

«Питер Инн 4*»«Северная 4*»
2-местный стандарт26 90025 200
1-местный стандарт32 70029 200
Доп. место22 45023 000

Скидка детям до 12 лет — 1 800 руб.

Новогодний банкет в ресторане «Пауланер» (необходимо бронировать заранее):

  • взрослый — 9 500 руб. /чел.;
  • подросток от 5 до 17 лет — 7 500 руб. /чел.;
  • ребенок до 5 лет — бесплатно;

Новогодний банкет в ресторане «Северный» (необходимо бронировать заранее):

  • взрослый — 10 500 руб. /чел.;
  • подросток от 12 до 17 лет — 10 000 руб. /чел.;
  • ребенок от 2 до 11 лет — 3 100 руб. /чел.

Варианты проживания

Питер Инн 4*

2 ночи

Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.

Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.

Питание организовано в ресторане, в меню которого представлены блюда местной, баварской и интернациональной кухни. Кроме этого, на территории работает суши-бар и лаундж-кафе.

Деловые встречи, конференции и тренинги проходят в оборудованном конференц-зале. Сотрудники организуют бизнес-встречу любого формата и учтут все детали и нюансы.

Международный Аэропорт Бесовец удален от гостиницы на 17 километров.

Питер Инн 4*Питер Инн 4*Питер Инн 4*Питер Инн 4*

Северная 4*

2 ночи

Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры. Гости могут воспользоваться качественным сервисом — бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал.

В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно — эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.

Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов. Все готовится исключительно из свежих продуктов.

Рядом с отелем есть автобусная остановка, а также Краеведческий музей и живописные парки для продолжительных пеших прогулок.

Северная 4*Северная 4*Северная 4*Северная 4*

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание, указанное в программе (3 завтрака, чаепитие, ужин)
  • Экскурсионное и транспортное обслуживание
  • Входные билеты на экскурсионные объекты
  • Проживание в выбранной гостинице
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
  • Питание, не указанное в программе тура
  • Катание на снегоходах в резиденции Талвиукко (заказ при бронировании тура, трансфер не входит в стоимость, проведение программ до 30 км от г. Петрозаводска):двое на снегоходе - 3 400 руб. /чел. один на снегоходе - 5 000 руб. /челребенок до 12 лет (при посадке с родителем) - 3 000 руб. /чел
  • Двое на снегоходе - 3 400 руб. /чел
  • Один на снегоходе - 5 000 руб. /чел
  • Ребенок до 12 лет (при посадке с родителем) - 3 000 руб. /чел
  • Новогодний банкет в ресторане «Пауланер» (необходимо бронировать заранее):взрослый - 9 500 руб. /чел. подросток от 5 до 17 лет - 7 500 руб. /чел. ребенок до 5 лет - бесплатно
  • Взрослый - 9 500 руб. /чел
  • Подросток от 5 до 17 лет - 7 500 руб. /чел
  • Ребенок до 5 лет - бесплатно
  • Новогодний банкет в ресторане «Северный» (необходимо бронировать заранее):взрослый - 10 500 руб. /чел. подросток от 12 до 17 лет - 10 000 руб. /чел. ребенок от 2 до 11 лет - 3 100 руб. /чел
  • Взрослый - 10 500 руб. /чел
  • Подросток от 12 до 17 лет - 10 000 руб. /чел
  • Ребенок от 2 до 11 лет - 3 100 руб. /чел
Место начала и завершения?
г. Петрозаводск
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?

Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой. В двухместных номерах подселения нет.

Возможны ли изменения в программе?

Компания оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программу в целом.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Л
27 мар 2024
Отдельное спасибо организаторам тура: вся программа составлена интересно, разнообразные экскурсии очень познавательные и содержательные.
и
12 фев 2024
Организация прям очень порадовала. Гид Вера Ивановна пунктуальна и внимательна, прекрасно владеет вопросом.
Трансферы, водители все на уровне. Автобусы очень комфортабельны.
Наша благодарность вам!!!
О
9 фев 2024
«Большая Страна» сработала на твёрдую «пятерку».
Отличная компоновка тура, грамотная организация, продуманный план экскурсий. Оперативность связи, терпеливые ответы на занудные вопросы, рекомендации по бронированию гостиниц - всё сделано на «ура».
Мы очень довольны!
Спасибо «Большой Стране» и принимающей стороне!

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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