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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Новогодний Петрозаводск. Киндасово
Встреча поездов № 018.
Если Вы приезжаете раньше — ожидание прибытия основной группы.
Если Вы приезжаете позже:трансфер за дополнительную плату и корректировка программы.
Завтрак в кафе города.
Обзорная экскурсия по Новогоднему Петрозаводску.
Вас ждет знакомство со столицей Карелии.
Вы узнаете, почему во времена Екатерины II Петрозаводск был известен на всю Российскую империю, прогуляетесь по уютному центру и увидите, как удачно сочетаются история и современность в облике города.
Продолжить наше путешествие мы предлагаем в «Губернаторском доме».
Во время интерактивной экскурсии Вы отправитесь в прошлое, в средневековую Карелию и узнаете, как отмечали праздник Йоля.
Побываете в карельской избе конца 19 века и познакомитесь со старинными обрядами, погадаете на рунах на год грядущий.
Мы приглашаем вас посетить удивительную деревушку Киндасово.
Здесь уникальным образом сочетаются культура карелов-люддиков и своеобразный Киндасовский юмор.
Только здесь сможете попробовать старинное карельское лакомство tönčöi, вкус которого не забудете никогда, угоститесь настоящими карельскими пирогами и ароматным чаем с травами!
Вы услышите чарующие звуки кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный.
В программе:
- путешествие по карельской деревне;
- знакомство с музыкальной культурой Карелии;
- карельское чаепитие, дегустация старинного десерта tönčöi с киндасовским фирменным деревенским самогончиком;
- новогодний деревенский расколбас (игры, новогодний Киндасовский салют, зажжение некремлевкой елки, речь Киндасовского президента и другие забавы).
Размещение в выбранной гостинице с 15:00.
Свободное время.
Предлагаем за доп. плату новогодний банкет в ресторане (бронировать заранее).
Праздничный ужин с развлекательной программой.
Вас ждут многочисленные конкурсы, розыгрыши и, конечно, новогодние сюрпризы.
Питание: завтрак.
Питомник ездовых собак. Кивач
Завтрак в кафе гостиницы.
Отправление в питомник ездовых собак на программу «Дыхание севера»: экскурсия по питомнику, кормление оленей, катание на собачьей упряжке 2,5 км.
По окончании программы согреваемся чаем в беседке «кота-гриль» у живого огня
Продолжительность программы ~2 часа.
Отправление к знаменитому водопаду Кивач.
В переводе с карельского «кивач» — «снежная гора», в переводе с финского — «мощный».
В любом случае, эта «мощная снежная гора» никого не оставит равнодушным.
Во все времена о водопаде слагали стихи поэты, сюда едут на пленэры художники, а скольких фотографов привлекают уникальные виды Кивача!
Не зря он является визитной карточкой Карелии.
Ужин в кафе.
Возвращение в Петрозаводск
Питание: завтрак, чаепитие, ужин.
Дополнительная экскурсия. Отъезд
Завтрак в кафе гостиницы.
Вещи оставляем в камере хранения.
Экскурсии на выбор.
В свободное время Вы можете посетить дополнительную экскурсию (заказ при бронировании тура) — катание на снегоходах в резиденции Талвиукко.
20:00 Сбор в гостинице для группового трансфера на вокзал.
Трансфер на вокзал.
Возвращение домой с приятными воспоминаниями о прекрасных днях в Карелии и полным чемоданом сувениров от карельских мастеров.
Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|«Питер Инн 4*»
|«Северная 4*»
|2-местный стандарт
|26 900
|25 200
|1-местный стандарт
|32 700
|29 200
|Доп. место
|22 450
|23 000
Скидка детям до 12 лет — 1 800 руб.
Новогодний банкет в ресторане «Пауланер» (необходимо бронировать заранее):
- взрослый — 9 500 руб. /чел.;
- подросток от 5 до 17 лет — 7 500 руб. /чел.;
- ребенок до 5 лет — бесплатно;
Новогодний банкет в ресторане «Северный» (необходимо бронировать заранее):
- взрослый — 10 500 руб. /чел.;
- подросток от 12 до 17 лет — 10 000 руб. /чел.;
- ребенок от 2 до 11 лет — 3 100 руб. /чел.
Варианты проживания
Питер Инн 4*
Отель «Питер Инн» занимает выгодное расположение в центре Петрозаводска и предлагает гостям высокие стандарты обслуживания и широкий спектр услуг. Стойка регистрации работает в круглосуточном режиме.
Номерной фонд — это светлые комнаты, которые оформлены в современном стиле. В каждой категории установлена функциональная мебель и новая техника. Ванные индивидуальные для каждого номера. Из некоторых номеров открывается потрясающий вид на Онежское озеро.
Питание организовано в ресторане, в меню которого представлены блюда местной, баварской и интернациональной кухни. Кроме этого, на территории работает суши-бар и лаундж-кафе.
Деловые встречи, конференции и тренинги проходят в оборудованном конференц-зале. Сотрудники организуют бизнес-встречу любого формата и учтут все детали и нюансы.
Международный Аэропорт Бесовец удален от гостиницы на 17 километров.
Северная 4*
Гостиница «Северная» располагается в самом центре Петрозаводска, в окружении основных достопримечательностей и объектов инфраструктуры. Гости могут воспользоваться качественным сервисом — бесплатный Wi-Fi, камера хранения багажа и тренажерный зал.
В номерном фонде представлены уютные и современные номера, которые полностью укомплектованы всем необходимым. В каждой комнате есть все, что нужно — эргономичная мебель, современная техника и индивидуальный санузел. Везде проводится регулярная уборка.
Каждое утро подают вкусные и сытные завтраки, которые полностью укомплектованы всем необходимым. Также работает ресторан, состоящий из нескольких залов. Все готовится исключительно из свежих продуктов.
Рядом с отелем есть автобусная остановка, а также Краеведческий музей и живописные парки для продолжительных пеших прогулок.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание, указанное в программе (3 завтрака, чаепитие, ужин)
- Экскурсионное и транспортное обслуживание
- Входные билеты на экскурсионные объекты
- Проживание в выбранной гостинице
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Петрозаводска и обратно
- Питание, не указанное в программе тура
- Катание на снегоходах в резиденции Талвиукко (заказ при бронировании тура, трансфер не входит в стоимость, проведение программ до 30 км от г. Петрозаводска):двое на снегоходе - 3 400 руб. /чел. один на снегоходе - 5 000 руб. /челребенок до 12 лет (при посадке с родителем) - 3 000 руб. /чел
- Двое на снегоходе - 3 400 руб. /чел
- Один на снегоходе - 5 000 руб. /чел
- Ребенок до 12 лет (при посадке с родителем) - 3 000 руб. /чел
- Новогодний банкет в ресторане «Пауланер» (необходимо бронировать заранее):взрослый - 9 500 руб. /чел. подросток от 5 до 17 лет - 7 500 руб. /чел. ребенок до 5 лет - бесплатно
- Взрослый - 9 500 руб. /чел
- Подросток от 5 до 17 лет - 7 500 руб. /чел
- Ребенок до 5 лет - бесплатно
- Новогодний банкет в ресторане «Северный» (необходимо бронировать заранее):взрослый - 10 500 руб. /чел. подросток от 12 до 17 лет - 10 000 руб. /чел. ребенок от 2 до 11 лет - 3 100 руб. /чел
- Взрослый - 10 500 руб. /чел
- Подросток от 12 до 17 лет - 10 000 руб. /чел
- Ребенок от 2 до 11 лет - 3 100 руб. /чел
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Если я еду один (одна), возможно подселение в номер?
Если Вы едете один (одна), Вы можете разместиться в одноместном номере с доплатой. В двухместных номерах подселения нет.
Возможны ли изменения в программе?
Компания оставляет за собой право менять порядок экскурсий, не меняя программу в целом.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Трансферы, водители все на уровне. Автобусы очень комфортабельны.
Наша благодарность вам!!!
Отличная компоновка тура, грамотная организация, продуманный план экскурсий. Оперативность связи, терпеливые ответы на занудные вопросы, рекомендации по бронированию гостиниц - всё сделано на «ура».
Мы очень довольны!
Спасибо «Большой Стране» и принимающей стороне!