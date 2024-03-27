1 день

Новогодний Петрозаводск. Киндасово

Встреча поездов № 018.

Если Вы приезжаете раньше — ожидание прибытия основной группы.

Если Вы приезжаете позже:трансфер за дополнительную плату и корректировка программы.

Завтрак в кафе города.

Обзорная экскурсия по Новогоднему Петрозаводску.

Вас ждет знакомство со столицей Карелии.

Вы узнаете, почему во времена Екатерины II Петрозаводск был известен на всю Российскую империю, прогуляетесь по уютному центру и увидите, как удачно сочетаются история и современность в облике города.

Продолжить наше путешествие мы предлагаем в «Губернаторском доме».

Во время интерактивной экскурсии Вы отправитесь в прошлое, в средневековую Карелию и узнаете, как отмечали праздник Йоля.

Побываете в карельской избе конца 19 века и познакомитесь со старинными обрядами, погадаете на рунах на год грядущий.

Мы приглашаем вас посетить удивительную деревушку Киндасово.

Здесь уникальным образом сочетаются культура карелов-люддиков и своеобразный Киндасовский юмор.

Только здесь сможете попробовать старинное карельское лакомство tönčöi, вкус которого не забудете никогда, угоститесь настоящими карельскими пирогами и ароматным чаем с травами!

Вы услышите чарующие звуки кантеле и йоухикко, узнаете, что такое ёйга, зачем карелу большой дом и кто на деревне главный.

В программе:

путешествие по карельской деревне;

знакомство с музыкальной культурой Карелии;

карельское чаепитие, дегустация старинного десерта tönčöi с киндасовским фирменным деревенским самогончиком;

новогодний деревенский расколбас (игры, новогодний Киндасовский салют, зажжение некремлевкой елки, речь Киндасовского президента и другие забавы).

Размещение в выбранной гостинице с 15:00.

Свободное время.

Предлагаем за доп. плату новогодний банкет в ресторане (бронировать заранее).

Праздничный ужин с развлекательной программой.

Вас ждут многочисленные конкурсы, розыгрыши и, конечно, новогодние сюрпризы.

Питание: завтрак.