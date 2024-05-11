Кивач – туры в Петрозаводске

Найдено 6 туров в категории «Кивач» в Петрозаводске, цены от 8 950 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
15 отзывов
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
Начало: Площадь Гагарина д. 1
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 16 350 за человека
Карельский экспресс: от водопада Кивач до Валаама
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня 15 часов
2 отзыва
Карельский экспресс: от водопада Кивач до Валаама
Начало: Площадь Гагарина д. 1
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 19 250 за человека
Топ-3 по Карелии и «Рускеала» за два дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
1 день 11 часов
1 отзыв
Топ-3 по Карелии и «Рускеала» за два дня
Начало: Петрозаводск, пл. Гагарина, 1
12 июня в 09:20
15 июня в 09:20
от 8 950 за человека
ТОП места Карелии 3: Кижи, Валаам, Шхеры
🚌 На автобусе
Авторский тур
3 дня
2 отзыва
ТОП места Карелии 3: Кижи, Валаам, Шхеры
Начало: Пл. Гагарина, 1
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 16 950 за человека
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
1 отзыв
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
Начало: Пл. Гагарина, 1
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 750 за человека
Топ-5 мест Карелии и водопад Кивач
🚌 На автобусе
Авторский тур
2.5 дня
Топ-5 мест Карелии и водопад Кивач
Начало: Площадь Гагарина, д. 1
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 14 450 за человека

Последние отзывы на туры

  • В
    Валентина
    11 мая 2024
    Топ-3 по Карелии и «Рускеала» за два дня
    В целом все понравилось, хорошая экскурсия и места Есть моменты которые можно улучшить: Автобусы - не особо комфортабельные, старые, очень много видела
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    групп у которых автобусы гораздо лучше Микрофон - в первом автобусе микрофон фонил, первый день сложно было воспринимать информацию В рускеале - лучше бы по умолчанию была подземная экскурсия, по каньону и так было время походить самостоятельно, а вот на подземную успеть было сложно Гид понравилась, хорошая, отзывчивая. Интересно рассказывает, но в то же время иногда сложно удерживать нить повествования из за уточняющих объяснений, которые иногда затягиваются

  • Н
    Наталия
    11 марта 2024
    Большое путешествие: 3 дня в Карелии
    Основной тур ин крестный и насыщенный. По размещению - брали средний сегмент с завтраком - в отеле Ладога в Петрозаводске
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    дали номер под самой крышей без окна и настаивали на кормлении гречкой сухой на завтрак, удалось изменить, но осадок остался. Сеурахуоне в Сортавала с первого взгляда не презентабельный, но номер был со свежим ремонтом, ванная очень хорошая, но не хватило горячей воды чтобы помылись 2 человека. Так же не впечатлила экскурсия за доп. плату в третий день - водопады оказались сооружениями ГРЭС, до которых надо было дойти по любому льду, рудник - просто поворот с дороги, где можно постучать молотком по скале и добыть за 15 минут кучки сланца. В результате зоопарк был голосом за 2 часа. Если поехать туда самостоятельно можно спокойно погулять, а не бегом. Хотя, животные спят в основном в закрытых помещениях, на улице мало. Отдельное спасибо Гидам Кириллу и Игорю. Много интересной информации.

  • Н
    Наталья
    18 января 2024
    Карельский зимний weekend
    Впервые побывала в Карелии, хотя мечтала об этом давно! Карелия оставила восторженные впечатления, как в сказке побывала-такая зимняя красота! Не
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    смотря на крепкие морозы многое удалось посмотреть. Кивач и Рускеала-сказочная природа севера! Организация тура была на высшем уровне. Были некоторые неудобства. но это уже мороз старался… Но все это быстро забылось и остались только положительные эмоции от незабываемого края-Карелия!

    Впервые побывала в Карелии, хотя мечтала об этом давно! Карелия оставила восторженные впечатления, как в сказке
  • Е
    Екатерина
    10 января 2024
    Карельский зимний weekend
    Карелия зимой незабываемо!!! Все прекрасно и все очень понравилось!!! Организаторы на высшем уровне!
  • Я
    Яна
    12 октября 2023
    Карельский зимний weekend
    Все вовремя, интересно и с душой! Спасибо большое всем гидам, водителям за гостеприимство!
    Все вовремя, интересно и с душой! Спасибо большое всем гидам, водителям за гостеприимство!Все вовремя, интересно и с душой! Спасибо большое всем гидам, водителям за гостеприимство!Все вовремя, интересно и с душой! Спасибо большое всем гидам, водителям за гостеприимство!Все вовремя, интересно и с душой! Спасибо большое всем гидам, водителям за гостеприимство!Все вовремя, интересно и с душой! Спасибо большое всем гидам, водителям за гостеприимство!Все вовремя, интересно и с душой! Спасибо большое всем гидам, водителям за гостеприимство!Все вовремя, интересно и с душой! Спасибо большое всем гидам, водителям за гостеприимство!Все вовремя, интересно и с душой! Спасибо большое всем гидам, водителям за гостеприимство!Все вовремя, интересно и с душой! Спасибо большое всем гидам, водителям за гостеприимство!Все вовремя, интересно и с душой! Спасибо большое всем гидам, водителям за гостеприимство!
  • Е
    Елена
    4 октября 2023
    Большое путешествие: 3 дня в Карелии
    В целом все экскурсии понравились. В парке Рускеала не понравилось то, что сначало гуляли самостоятельно по парку час, потом экскурсия (пришлось
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    буквально бежать с другого конца парка, чтобы успеть), после экскурсии снова свободное время. Если бы экскурсию сделали вначале, то больше было бы возможности насладиться красотами парка

  • С
    Светлана
    14 сентября 2023
    Зимние каникулы в Карелии
    Всё организовано чётко, никаких сбоев, большое спасибо!
    Всё организовано чётко, никаких сбоев, большое спасибо!Всё организовано чётко, никаких сбоев, большое спасибо!Всё организовано чётко, никаких сбоев, большое спасибо!Всё организовано чётко, никаких сбоев, большое спасибо!Всё организовано чётко, никаких сбоев, большое спасибо!Всё организовано чётко, никаких сбоев, большое спасибо!Всё организовано чётко, никаких сбоев, большое спасибо!Всё организовано чётко, никаких сбоев, большое спасибо!Всё организовано чётко, никаких сбоев, большое спасибо!Всё организовано чётко, никаких сбоев, большое спасибо!
  • Е
    Екатерина
    12 сентября 2023
    Топ-10 Карелии в пятидневном туре из Петрозаводска
    Начнем с несостыковок: -на сайте "Предоплата не требуется, платите на месте" - по факту платишь сразу -на сайте "Бесплатная отмена за 48
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    ч" по факту при общении в чате предупреждают "если заходите поменять за 2 нед. то там уже будут удержания до 70%" Ну, а теперь о хорошем: приобретала тут с размещением в отеле "Комфорт" и очень была рада гостинице Сеурахуоне (да питание слабовато, но номер хорош). Экскурсии тоже были интересны и провели их очень хорошо. Автобусы и водители хорошие. Спасибо!

  • B
    Bk_atoll
    20 марта 2023
    В гостях у Карелии на 2 дня
    Была первый раз в марте 2023. Вышла экскурсия индивидуальная. Меня встретили с поезда. Все было,как указано в описании экскурсии. Гостиница
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    замечательная, экскурсия великолепная, многое что узнала, вспомнила историю и узнала много нового. Я заранее узнала по поводу, обуви и одежды. Я хотела задержаться дольше, погулять без экскурсии по городу, в итоге и города показали, и достопримечательности. Советую для тех, кто не любит большие группы. Спасибо экскурсоводу. Грамотная речь, приятно слушать!

  • Т
    Татьяна
    14 марта 2023
    Карельский экспресс: от водопада Кивач до Валаама
    Единственное что не понравилось, что мы с поезда поехали сразу на экскурсиии и заселение в отель только вечером, поэтому усталость
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    была сильная. Да и под конец в краеведческом музее сил не было вообще, поэтому вникнуть про калевалу и руны было невозможно… В Сортавала за кофе на завтрак надо было платить, хотя у нас все завтраки были оплачены. Мы удивились такому сервису… Так что не экономьте берите премиум (совет)

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Кивач»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных туров 😍 из 6
  1. Большое путешествие: 3 дня в Карелии
  2. Карельский экспресс: от водопада Кивач до Валаама
  3. Топ-3 по Карелии и «Рускеала» за два дня
  4. ТОП места Карелии 3: Кижи, Валаам, Шхеры
  5. ТОП-7 по Карелии за четыре дня
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Рускеала
  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
Сейчас в Петрозаводске в категории "Кивач" можно забронировать 6 авторских туров от 8 950 до 19 250. Туристы уже оставили гидам 21 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.89 из 5
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