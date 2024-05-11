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Авторский тур
3 дня
Большое путешествие: 3 дня в Карелии
Начало: Площадь Гагарина д. 1
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
от 16 350₽ за человека
Авторский тур
3 дня 15 часов
Карельский экспресс: от водопада Кивач до Валаама
Начало: Площадь Гагарина д. 1
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 19 250₽ за человека
Авторский тур
1 день 11 часов
Топ-3 по Карелии и «Рускеала» за два дня
Начало: Петрозаводск, пл. Гагарина, 1
12 июня в 09:20
15 июня в 09:20
от 8 950₽ за человека
Авторский тур
3 дня
ТОП места Карелии 3: Кижи, Валаам, Шхеры
Начало: Пл. Гагарина, 1
11 июня в 09:00
18 июня в 09:00
от 16 950₽ за человека
Авторский тур
4 дня
ТОП-7 по Карелии за четыре дня
Начало: Пл. Гагарина, 1
10 июня в 10:00
17 июня в 10:00
от 16 750₽ за человека
Авторский тур
2.5 дня
Топ-5 мест Карелии и водопад Кивач
Начало: Площадь Гагарина, д. 1
12 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от 14 450₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВалентина11 мая 2024В целом все понравилось, хорошая экскурсия и места Есть моменты которые можно улучшить: Автобусы - не особо комфортабельные, старые, очень много видела
- ННаталия11 марта 2024Основной тур ин крестный и насыщенный. По размещению - брали средний сегмент с завтраком - в отеле Ладога в Петрозаводске
- ННаталья18 января 2024Карельский зимний weekendВпервые побывала в Карелии, хотя мечтала об этом давно! Карелия оставила восторженные впечатления, как в сказке побывала-такая зимняя красота! Не
- ЕЕкатерина10 января 2024Карельский зимний weekendКарелия зимой незабываемо!!! Все прекрасно и все очень понравилось!!! Организаторы на высшем уровне!
- ЯЯна12 октября 2023Карельский зимний weekendВсе вовремя, интересно и с душой! Спасибо большое всем гидам, водителям за гостеприимство!
- ЕЕлена4 октября 2023В целом все экскурсии понравились. В парке Рускеала не понравилось то, что сначало гуляли самостоятельно по парку час, потом экскурсия (пришлось
- ССветлана14 сентября 2023Зимние каникулы в КарелииВсё организовано чётко, никаких сбоев, большое спасибо!
- ЕЕкатерина12 сентября 2023Топ-10 Карелии в пятидневном туре из ПетрозаводскаНачнем с несостыковок: -на сайте "Предоплата не требуется, платите на месте" - по факту платишь сразу -на сайте "Бесплатная отмена за 48
- BBk_atoll20 марта 2023В гостях у Карелии на 2 дняБыла первый раз в марте 2023. Вышла экскурсия индивидуальная. Меня встретили с поезда. Все было,как указано в описании экскурсии. Гостиница
- ТТатьяна14 марта 2023Единственное что не понравилось, что мы с поезда поехали сразу на экскурсиии и заселение в отель только вечером, поэтому усталость
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Кивач»
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