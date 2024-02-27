В нашем походе будет организовано трехразовое питание. Готовят участники самостоятельно, под чутким руководством инструктора. Будем объединяться в группы по 3-5 человек и готовить по дежурствам.

В каждый обед и ужин добавляется тушенка ГОСТ (97,5% мяса) высшего качества.

Вегетарианцев уважаем и ценим, для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалась тушенка.

Мы также учтем все комментарии по еде, которые вы оставите перед походом, но не забудьте напоминать о них дежурным непосредственно перед готовкой.

Дополнительную еду с собой можно не брать (ну только если есть какие-то вкусности, без которых совсем жизнь не в радость). Вегетарианцы могут взять с собой что-нибудь, чем привыкли заменять мясо (соевое мясо, сушеные бобовые и т. п.).

Обязательно возьмите с собой бутылку для воды! Пополнить запасы можно будет на пристани перед отплытием, далее будем кипятить и остужать. На готовку кипятим воду из Ладоги.