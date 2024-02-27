Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия
Групповой тур в Петрозаводске

Поход на байдарках среди Ладожских шхер

5
3 отзыва
Лесная тишина, плеск воды о скалы, алое закатное небо и согревающий травяной чай на костре — всё это ждет нас в рамках захватывающего недельного сплава по Ладожским шхерам.

Мы откроем для себя необитаемые острова, ощутим тотальную перезагрузку и получим опыт настоящего водного похода с палатками, песнями под гитару и близкими по духу людьми. Специальная подготовка не требуется, всему обучаем в процессе!
Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия
Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия
Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия
Ближайшие даты:
8
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июн
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Что вас ожидает:

Ладожские шхеры
Ладожские шхеры
Живописные скалистые берега, которые встречаются только на севере. Там давно перепахал территорию гигантский ледник
Необитаемые острова
Необитаемые острова
В шхерах много небольших и живописных островов. Доступны только с воды, что делает их девственными и первозданными
Ночевки в палатках
Ночевки в палатках
Лучший способ восстановить силы и ощутить все удовольствие от отдыха на природе - это ночевка в палатке!
Опыт на байдарке
Опыт на байдарке
Приятная физическая нагрузка и новые навыки - залог отличного отдыха! Теперь вы точно перейдете с веслом на "ты"
Вкусная походная еда
Вкусная походная еда
Восполнять потраченные калории особенно приятно с нашим меню. Будем дополнять рацион грибами и ягодами по сезону
Ладога
Ладога
Она настолько огромна, что на горизонте не видно берега, ощущение, что это море. Вы оцените её величественную красоту

Программа тура по дням

1 день

Встреча в Санкт-Петербурге и начало похода

Утром встречаемся у станции метро Парнас, садимся в трансфер и отправляемся в путь. Едем 3-4 часа до деревни Вятиккя, выгружаемся.

Разбираем снаряжение, упаковываемся, проходим небольшое обучение, технику безопасности и после небольшого перекуса отправляемся исследовать Ладожские шхеры.

Через час становимся на обед на одном из живописных островов, а после обеда идём вдоль острова Лауватсаари до нашей первой стоянки.

Вечером — полноценное знакомство, вкусный ужин и ночёвка под крупными карельскими звёздами.

Встреча в Санкт-Петербурге и начало походаВстреча в Санкт-Петербурге и начало походаВстреча в Санкт-Петербурге и начало походаВстреча в Санкт-Петербурге и начало похода
2 день

Осваиваем технику гребли

Подъем и плотный завтрак — впереди день, полный физической нагрузки. Обязательная зарядка, сборы и в путь!

Сегодня мы исследуем внутренние шхеры Ладоги, так что если и будет ветрено, мы будем под надёжной защитой.

Обедаем между островами Ристисаари и Мелккя, а на ночёвку встанем у острова Мюкримюксенсаари. Приз тому, кто первый выучит это название:)

Осваиваем технику греблиОсваиваем технику греблиОсваиваем технику гребли
3 день

Плывем на остров Кухка

Сегодня мы направляемся в сторону острова Кухка. После традиционно вкусного завтрака и разминки грузимся в байдарки и отправляемся в путь.

По дороге — тихие заводи, узкие протоки и аскетичная северная природа Карелии.

Место нашей сегодняшней ночёвки будет у гряды островов Кильписаарет. Это место выхода из внутренних шхер, так что отсюда уже можно увидеть Валаам.

Плывем на остров КухкаПлывем на остров КухкаПлывем на остров КухкаПлывем на остров Кухка
4 день

Любуемся островами и открытой Ладогой

В этот день происходит смена окружающих пейзажей — мы выходим в открытую Ладогу. Рассвет над водной гладью для ранних пташек, вкусный завтрак для всей группы и в путь.

Сегодня мы достигнем самой отдалённой точки нашего путешествия — островов Хомесоаари, Тимонсаари и Соролансаари. Вокруг — чайки, скалы и много-много воды.

Ночуем на одном из дальних суровых островов.

Любуемся островами и открытой ЛадогойЛюбуемся островами и открытой ЛадогойЛюбуемся островами и открытой ЛадогойЛюбуемся островами и открытой Ладогой
5 день

Продолжаем исследовать шхеры

Пора поворачивать обратно. Снова открытая вода, завершающаяся под конец дня уютными и уже родными шхерами.

Сегодня нужно пройти 18 км и дойти до острова Харьюсаари. Неспешный обед, привыкшие к нагрузкам мышцы и спокойная вода — рецепт идеального походного дня. И, конечно же, вкусный ужин.

Продолжаем исследовать шхерыПродолжаем исследовать шхерыПродолжаем исследовать шхеры
6 день

Остров Койонсаари и песчаные пляжи

Наша сегодняшняя цель — остров Койонсаари, на котором будет завершающая наш поход ночёвка.

По пути — заводи, песчаные пляжи и тростниковые заросли.

Когда прибудем на остров, у нас ещё останется время на экскурсию по нему. Разомнём затёкшие за поход ноги и вспомним, как это — ходить ногами, а не на руках.

Вечером — праздничный ужин, подведение итогов и тёплые слова.

Остров Койонсаари и песчаные пляжиОстров Койонсаари и песчаные пляжиОстров Койонсаари и песчаные пляжиОстров Койонсаари и песчаные пляжи
7 день

Завершение маршрута и трансфер на Парнас

Очередной потрясающий рассвет на Ладоге, доедаем запасы еды и движемся к Вятиккя.

До нее всего 7 км, после чего собираем снаряжение и на трансфере едем обратно в Санкт-Петербург.

Завершение маршрута и трансфер на ПарнасЗавершение маршрута и трансфер на ПарнасЗавершение маршрута и трансфер на Парнас

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках.

Фото проживанияФото проживания

Варианты проживания

Палатка

6 ночей

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер из Санкт-Петербурга (от метро Парнас) до начала маршрута и обратно
  • Трёхразовое питание
  • Прокат группового снаряжения (палатки, костровое оборудование, газ, горелки)
  • Прокат трехместных байдарок со спасжилетами, веслами, юбками, фартуками
  • Обучение технике гребли с нуля (предварительный опыт не требуется)
  • Гермомешок (80 л) для вещей на каждого участника
  • Групповая аптечка
  • Медицинская страховка от несчастного случая
  • Регистрация в МЧС
  • Услуги опытных инструкторов
Что не входит в цену
  • Билеты до Санкт-Петербурга и обратно
  • Личные вещи и снаряжение по списку (спальник, пенка)
  • Любые возможные расходы, связанные с вынужденным изменением программы или форс-мажорами
Место начала и завершения?
Санкт-Петербург, 2 линия, метро Парнас
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Снаряжение:

  • пенка (туристический коврик, коврик пенополиуретановый, каремат);
  • спальник весенне-осенний (температура комфорта -5°C);
  • сидушка туристическая (хоба);
  • фонарик налобный светодиодный;
  • рюкзак / спортивная сумка / чемодан.

Одежда:

  • одежда для сна;
  • плавательный костюм (купальник, плавки);
  • штаны нижние ходовые (лосины, рейтузы, термобельё);
  • штаны теплые для вечера (флисовые или полартек);
  • шорты;
  • носки или термоноски;
  • шерстяные носки;
  • футболка;
  • рубашка с длинным рукавом;
  • теплая флисовая кофта с горловиной (плотный шерстяной свитер);
  • куртка непродуваемая и непромокаемая (штормовка/мембрана/горнолыжная);
  • перчатки;
  • шапочка лёгкая;
  • накидка от дождя с капюшоном;
  • треккинговые ботинки;
  • шлёпки/кроксы/сандалии.

Личные вещи:

  • термос (1 л);
  • набор посуды (кружка, ложка, миска, нож);
  • пластиковая бутылка;
  • туалетная бумага;
  • индивидуальная аптечка;
  • солнцезащитный крем и гигиеническая помада;
  • предметы личной гигиены;
  • лёгкое полотенце;
  • средство от клещей.

Рекомендуем добавить:

  • накидка на рюкзак;
  • пуховик (теплая куртка);
  • термос (1 л);
  • резиновые сапоги;
  • гермомешок;
  • палатка.
Какие байдарки будут?

Этот поход проводится на трехместных моделях «Нева» (изредка двухместных). Это классическая каркасная байдарка с открытой декой для озер и рек со спокойным течением.

Модель идеальна для водных походов по Ладоге: высокая устойчивость и большой полезный объем, что позволяет взять с собой всё необходимое.

В комплект входят фартук и непромокаемые юбки для защиты от брызг, весла, спасательные жилеты на каждого участника.

Что мы будем есть? Кто готовит?

В нашем походе будет организовано трехразовое питание. Готовят участники самостоятельно, под чутким руководством инструктора. Будем объединяться в группы по 3-5 человек и готовить по дежурствам.

В каждый обед и ужин добавляется тушенка ГОСТ (97,5% мяса) высшего качества.

Вегетарианцев уважаем и ценим, для них доводим всю еду до готовности и накладываем в тарелки до того, как в ней оказалась тушенка.

Мы также учтем все комментарии по еде, которые вы оставите перед походом, но не забудьте напоминать о них дежурным непосредственно перед готовкой.

Дополнительную еду с собой можно не брать (ну только если есть какие-то вкусности, без которых совсем жизнь не в радость). Вегетарианцы могут взять с собой что-нибудь, чем привыкли заменять мясо (соевое мясо, сушеные бобовые и т. п.).

Обязательно возьмите с собой бутылку для воды! Пополнить запасы можно будет на пристани перед отплытием, далее будем кипятить и остужать. На готовку кипятим воду из Ладоги.

Можно ли с детьми, с какого возраста?

С нашей стороны ограничений нет, если вы и ваш ребенок готовы грести и наслаждаться походным бытом при любой погоде.

Грести мы можем около 4 часов, не вылезая из байдарки. Ребенок в байдарке сидит на отдельном сидении, не на руках. Оценивайте сами, готов ли ваш малыш выдержать такое, а вы — грести за двоих.

По нашему опыту детям до 5 лет такой поход будет скорее испытанием, чем приключением, поэтому рекомендуем отложить его до более взрослого возраста.

Можно ли с собакой?

К сожалению, нет.

Будут ли удобства, душ, туалет?

Мы отправляемся в самый настоящий поход, проживать будем на островах в палатках, без связи, душа и туалетов. Вокруг нас — Ладога, поэтому каждый день будет возможность освежиться в озере.

В день отдыха можно будет помыться из котелков с теплой водой.

Билеты входят в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты к месту начала тура и от места окончания в стоимость не входят. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 24 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
А
27 фев 2024
Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
Ю
10 янв 2024
Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
Всё прошло отлично!!!
Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
К
29 авг 2023
Отлично спланированный маршрут.
Грамотно подобранные сопровождающие

Тур входит в следующие категории Петрозаводска

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