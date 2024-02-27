А Андрей Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.

Ю Юлия Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!

К Константин Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие

Е Елена Летние хиты Петербурга и Карелии Всё понравилось. Особенно забота о туристах. Своих нигде не бросают. Всегда на связи. Постоянно рассылают необходимую информацию. Спасибо.

Т Татьяна Летние хиты Петербурга и Карелии Спасибо организаторам за тур Гран-тур Карелия!