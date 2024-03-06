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рыбный суп, пирожок-калитка тоже очень даже вкусный! Люди в Карелии очень доброжелательные и внимательные. Приятно было чувствовать заботу и гостеприимство. За такой короткий срок узнали многое. Об истории, природе и жителях Карельского края. Было очень интересно и познавательно. Осталось очень доброе и приятное послевкусие. Увезли с собой кучу сувениров. Хотим приехать ещё, теперь в другое время года.