Туры на Ладожское озеро из Петрозаводска

Найдено 6 туров в категории «Ладожское озеро» в Петрозаводске, цены от 11 900 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Пять летних дней в Карелии: от Кижей до Ладожских шхер
🚌 На автобусе
Авторский тур
5 дней
3 отзыва
Пять летних дней в Карелии: от Кижей до Ладожских шхер
Начало: г. Петрозаводск
«По пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 46 700 за человека
Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия
🚣‍♂️ На байдарках
Авторский тур
7 дней
3 отзыва
Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия
Начало: Санкт-Петербург, 2 линия, метро Парнас
«Лесная тишина, плеск воды о скалы, алое закатное небо и согревающий травяной чай на костре — всё это ждет нас в рамках захватывающего недельного сплава по Ладожским шхерам»
29 июня в 10:00
13 июля в 10:00
31 000 за человека
Ладожские шхеры. Байдарочный поход
Авторский тур
3 дня
3 отзыва
Ладожские шхеры. Байдарочный поход
Начало: Санкт-Петербург, 2 линия, метро Парнас
«Нас ждут необитаемые острова, купание в Ладожском озере и беседы с согревающим глинтвейном под куполом звёздного неба»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
11 900 за человека
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
🚗 На машине
❄️ На снегоходах
Авторский тур
3 дня
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Пожить на берегу Ладожского озера, прокатиться вдоль шхер на аэролодке и увидеть топовые места
Начало: Петрозаводск, 09:00
«В загородном комплексе на берегу Ладожского озера, размещение 2-местное»
13 дек в 08:00
23 дек в 08:00
43 900 за человека
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
🚗 На машине
🚤 На катере
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
Посетить живописные места Северного Приладожья, прокатиться на катере и погулять по Валааму
Начало: Петрозаводск, 09:00/Сортавала, 10:30
«В глэмпинге на берегу Ладожского озера, в комфортных домиках с панорамным видом»
21 июня в 09:00
25 июня в 08:00
4790043 110 за человека
Прогулки по неизведанным тропам с проживанием в домиках на Ладожском озере
🚗 На машине
Авторский тур
3 дня
Прогулки по неизведанным тропам с проживанием в домиках на Ладожском озере
Отдохнуть на природе, насладиться пикником на безлюдном острове и увидеть «нетуристические» локации
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
«В загородном комплексе на берегу Ладожского озера, в домиках с панорамным видом на карельскую природу»
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
45 900 за человека

Последние отзывы на туры

  • Ю
    Юлия
    6 марта 2024
    Пять летних дней в Карелии: от Кижей до Ладожских шхер
    В Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! Попробовали местную кухню, понравился карельский
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    рыбный суп, пирожок-калитка тоже очень даже вкусный! Люди в Карелии очень доброжелательные и внимательные. Приятно было чувствовать заботу и гостеприимство. За такой короткий срок узнали многое. Об истории, природе и жителях Карельского края. Было очень интересно и познавательно. Осталось очень доброе и приятное послевкусие. Увезли с собой кучу сувениров. Хотим приехать ещё, теперь в другое время года.

    В Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! ПопробовалиВ Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! ПопробовалиВ Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! ПопробовалиВ Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! Попробовали
  • А
    Андрей
    27 февраля 2024
    Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
    Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать иСамое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и
  • К
    Каролина
    23 января 2024
    Пять летних дней в Карелии: от Кижей до Ладожских шхер
    Организатор 10 балов из 10) все очень быстро / комфортно/
  • Ю
    Юлия
    21 января 2024
    Пять летних дней в Карелии: от Кижей до Ладожских шхер
    Прекрасная организация: от встречи на вокзале, до отъезда. Спасибо, Большая Страна!
    Прекрасная организация: от встречи на вокзале, до отъезда. Спасибо, Большая Страна!
  • Ю
    Юлия
    10 января 2024
    Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
    Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!!
  • К
    Константин
    29 августа 2023
    Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия
    Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие

Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Ладожское озеро»

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  1. Пять летних дней в Карелии: от Кижей до Ладожских шхер
  2. Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия
  3. Ладожские шхеры. Байдарочный поход
  4. Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
  5. Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
Какие места ещё посмотреть в Петрозаводске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
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  2. Водопад Кивач
  3. Остров Валаам
  4. Марциальные воды
  5. Курорт Марциальные воды
  6. Ладожские шхеры
  7. Ладожское озеро
  8. Мраморный каньон
  9. Кивач
  10. Онежская набережная
Сколько стоит тур в Петрозаводске в июне 2024
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