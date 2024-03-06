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Авторский тур
5 дней
Пять летних дней в Карелии: от Кижей до Ладожских шхер
Начало: г. Петрозаводск
«По пути следования живописные карельские пейзажи, гладь лесных озер и великолепная панорама Ладожского озера в обрамлении скал»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
от 46 700₽ за человека
Авторский тур
7 дней
Поход на байдарках среди Ладожских шхер. Карелия
Начало: Санкт-Петербург, 2 линия, метро Парнас
«Лесная тишина, плеск воды о скалы, алое закатное небо и согревающий травяной чай на костре — всё это ждет нас в рамках захватывающего недельного сплава по Ладожским шхерам»
29 июня в 10:00
13 июля в 10:00
31 000₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Ладожские шхеры. Байдарочный поход
Начало: Санкт-Петербург, 2 линия, метро Парнас
«Нас ждут необитаемые острова, купание в Ладожском озере и беседы с согревающим глинтвейном под куполом звёздного неба»
14 июня в 10:00
21 июня в 10:00
11 900₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Карелия в белом наряде: зимняя сказка в Петрозаводске, Приладожье и парке «Рускеала»
Пожить на берегу Ладожского озера, прокатиться вдоль шхер на аэролодке и увидеть топовые места
Начало: Петрозаводск, 09:00
«В загородном комплексе на берегу Ладожского озера, размещение 2-местное»
13 дек в 08:00
23 дек в 08:00
43 900₽ за человека
скидка
10%
Авторский тур
3 дня
Аромат леса и сила воды: перезагрузка в Карелии с проживанием в глэмпинге
Посетить живописные места Северного Приладожья, прокатиться на катере и погулять по Валааму
Начало: Петрозаводск, 09:00/Сортавала, 10:30
«В глэмпинге на берегу Ладожского озера, в комфортных домиках с панорамным видом»
21 июня в 09:00
25 июня в 08:00
4790043 110₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Прогулки по неизведанным тропам с проживанием в домиках на Ладожском озере
Отдохнуть на природе, насладиться пикником на безлюдном острове и увидеть «нетуристические» локации
Начало: Петрозаводск, аэропорт или ж. - д. вокзал, 09:00
«В загородном комплексе на берегу Ладожского озера, в домиках с панорамным видом на карельскую природу»
21 июня в 09:00
25 июня в 09:00
45 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ЮЮлия6 марта 2024В Карелии были в первый раз. Всё очень понравилось, особенно собаки, мрамор и Рускеальский экспресс! Попробовали местную кухню, понравился карельский
- ААндрей27 февраля 2024Самое главное это отзыв наших детей: они были были просто счастливы и не хотели уезжать и расставаться с инструкторами. Всем рекомендую данный тур!!! Байкал нужно увидеть ЗИМОЙ.
- ККаролина23 января 2024Организатор 10 балов из 10) все очень быстро / комфортно/
- ЮЮлия21 января 2024Прекрасная организация: от встречи на вокзале, до отъезда. Спасибо, Большая Страна!
- ЮЮлия10 января 2024Огромная благодарность организаторам, и отдельное спасибо инструкторам - Алёне и Веронике - за мои новогодние каникулы 2024!!! Всё прошло отлично!!!
- ККонстантин29 августа 2023Отлично спланированный маршрут. Грамотно подобранные сопровождающие
Ответы на вопросы от путешественников по Петрозаводску в категории «Ладожское озеро»
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